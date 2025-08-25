你熱愛區塊鏈、Web3 與加密資產？ 你擅長資訊整合、邏輯表達與內容創作？ 現在，加入 MEXC Learn UGC 創作者計畫，用文字連結全球 Web 3 愛好者，共同打造最具影響力的加密貨幣知識交流平台！ 在這裡，你不僅能以文字洞察產業趨勢、參與敘事構建，還能透過稿酬激勵與品牌曝光，實現認知成長與營收回報雙豐收！ 1.我們是誰？ MEXC Learn 是 MEXC 全球站官方內容品牌，致力於以你熱愛區塊鏈、Web3 與加密資產？ 你擅長資訊整合、邏輯表達與內容創作？ 現在，加入 MEXC Learn UGC 創作者計畫，用文字連結全球 Web 3 愛好者，共同打造最具影響力的加密貨幣知識交流平台！ 在這裡，你不僅能以文字洞察產業趨勢、參與敘事構建，還能透過稿酬激勵與品牌曝光，實現認知成長與營收回報雙豐收！ 1.我們是誰？ MEXC Learn 是 MEXC 全球站官方內容品牌，致力於以
新手學院/市場洞察/活動專區/MEXC Learn...變 Web3 世界

MEXC Learn UGC 創作者招募中｜與 MEXC 一起，用實力改變 Web3 世界

2025年8月25日MEXC
0m
Brainedge
LEARN$0.01347+1.81%
DeFi
DEFI$0.000833+4.64%
Sleepless AI
AI$0.06397-0.40%
比特幣
BTC$105,514.69+0.97%
以太幣
ETH$3,546.46-0.78%

你熱愛區塊鏈、Web3 與加密資產？

你擅長資訊整合、邏輯表達與內容創作？

現在，加入 MEXC Learn UGC 創作者計畫，用文字連結全球 Web 3 愛好者，共同打造最具影響力的加密貨幣知識交流平台！

在這裡，你不僅能以文字洞察產業趨勢、參與敘事構建，還能透過稿酬激勵與品牌曝光，實現認知成長與營收回報雙豐收！

1.我們是誰？


MEXC Learn 是 MEXC 全球站官方內容品牌，致力於以專業、清晰、有深度的內容為全球用戶提供：

  • 加密資產科普與投資指南
  • 區塊鏈技術趨勢解讀
  • Web3 創新項目研究
  • 宏觀市場分析與監管追蹤
  • 熱門話題快評與項目深度拆解

MEXC Learn 致力於打造全球領先的加密知識平台，內容聚焦市場趨勢、項目解讀與鏈上研究，涵蓋中文、英文、越南語等 17 個語種，深受全球用戶關注。

2.我們想找誰？


我們希望你：

  • 熟悉加密市場動態，能獨立完成基礎研究與邏輯判斷
  • 具備良好的寫作能力，語言邏輯清晰、表達專業流暢
  • 了解熱門敘事、項目結構、代幣經濟學及鏈上生態基礎
  • 有虛擬貨幣內容寫作經驗、媒體或機構研究背景者優先

3.合作形式與激勵機制


  • 稿件類型不限

加密項目研究（L1/L2、DeFi、AI、GameFi 等）
市場趨勢分析（BTC/ETH、穩定幣、Meme、監管政策等）
教育科普（交易知識、鏈上資料、錢包使用、安全指南）
其他有價值的 Web3 原創內容

  • 合作形式多樣

按稿件結算，內容經審核後正式發布
高品質作者可簽約為長期合作寫手

所有投稿均支援作者署名、可附個人推特或 100 個字以內的個人介紹

  • 創作激勵

根據 MEXC Learn 評審小組對稿件的評級，提供豐厚的合約體驗金獎勵
優質內容有機會推薦至 MEXC 官網首頁與全球用戶推播

4.MEXC Learn 的對稿件的評級標準及要求


為鼓勵高質量原創內容，我們將根據內容評分（滿分 10 分）與稿件上線後 7 天內的流量表現（曝光+點擊），對稿件進行評級併發放獎勵，獎勵金額根據稿件評分最高可得 100 USDT。另外根據稿件發佈後 7 日內的流量（以 GSC 的數據為準）表現給予最高 100 USDT 合約體驗金的額外獎勵，兩項獎勵可以疊加。

4.1 內容評分標準（滿分 10 分）


我們將從以下 5 個維度對稿件進行評分（每項 2 分）：

維度
滿分
評估要點
與 MEXC 的關聯性
2 分
是否與 MEXC 或相關業務/趨勢相關，且呈現正面專業立場
是否圍繞指定主題詞
2 分
是否圍繞給定主題詞展開，且聚焦於單一主題進行深入剖析
文章邏輯是否清晰
2 分
內容結構合理，語序通順，語言規範簡潔
傳播性與教育性
2 分
內容通俗易懂，具備科普與傳播價值
創意表達與獨特性
2 分
是否具備獨特角度，如使用案例、圖表或對比法增強說服力


註：為確保入選文章與平台內容定位高度契合，我們將對所有創作者提交的作品從內容品質、原創性及用戶價值等多個維度進行綜合評估，並在符合基礎條件的申請人中擇優錄取。本次活動不以先到先得為原則，亦不保證所有達標稿件均可入選，感謝您的理解與支持。


4.2 稿件獎勵機制


🥇 A 類稿件（評分 8–10 分）


基本要求

  • 原創首發，字數不少於 3,000 詞（以英文版為準）
  • 內容結構完整、邏輯嚴密，具備深度分析或獨到觀點

等級
評分
獎勵金額
A+

10
100 USDT

A

9
80 USDT

A−
8
60 USDT

🥈 B 類稿件（評分 6–7 分）


基本要求

  • 原創內容，字數在 1,000–2,000 詞（以英文版為準）
  • 內容正確完整，有一定分析或科普價值

等級
評分
獎勵金額 （USDT）
B+
7
50 USDT
B
6
30 USDT

🏅流量獎勵標準

分檔
標準
獎勵金額 （合約體驗金）
第一檔
曝光 ≥ 30,000 且點擊 ≥ 400 次
100 USDT
第二檔
曝光 ≥ 20,000 且點擊 ≥ 200 次
80 USDT
第三檔
曝光 ≥ 10,000 且點擊 ≥ 150 次
60 USDT
第四檔
曝光 ≥ 5,000 且點擊 ≥ 80 次
50 USDT
第五檔
曝光 ≥ 3,000 且點擊 ≥ 40 次
30 USDT

4.3 補充說明


  • 所有稿件必須保證原創率不低於 80%，嚴禁抄襲、洗稿或純 AI 生成內容；
  • 稿件一經評審透過將上線 MEXC Learn 官方平台，並支持作者署名；
  • A 類稿件可在 MEXC Learn 首發 24 小時後同步至作者自有平台；
  • 合約體驗金為 MEXC 提供的合約交易專用福利，有效期為 15 天，可抵扣 USDT 本位合約交易手續費、虧損和資金費用，盈利部分可轉出。

5.如何加入？


請將以下內容寄至我們的招募郵箱：

  • 簡單自我介紹（包括加密產業經驗）
  • 過往寫作樣稿（或連結），語言不限，建議優先使用英文
  • 每月預計可投稿頻率
  • 擅長的內容類型（研究/快評/教學/趨勢等）

投稿郵箱：submission@mexc.com

6.一起把 Web3 寫給世界


在這個日新月異的行業，文字可以成為價值傳播的橋樑。

歡迎你加入MEXC Learn UGC 創作者團隊，與全球優秀寫手一起記錄趨勢、拆解敘事、傳播知識。

讓內容更有力量，讓知識跨越邊界。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金