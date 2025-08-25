MEXC Learn UGC 創作者招募中｜與 MEXC 一起，用實力改變 Web3 世界

你熱愛區塊鏈、Web3 與加密資產？





你擅長資訊整合、邏輯表達與內容創作？





現在，加入 MEXC Learn UGC 創作者計畫，用文字連結全球 Web 3 愛好者，共同打造最具影響力的加密貨幣知識交流平台！





在這裡，你不僅能以文字洞察產業趨勢、參與敘事構建，還能透過稿酬激勵與品牌曝光，實現認知成長與營收回報雙豐收！









MEXC Learn 是 MEXC 全球站官方內容品牌，致力於以專業、清晰、有深度的內容為全球用戶提供：





加密資產科普與投資指南

區塊鏈技術趨勢解讀

Web3 創新項目研究

宏觀市場分析與監管追蹤

熱門話題快評與項目深度拆解





MEXC Learn 致力於打造全球領先的加密知識平台，內容聚焦市場趨勢、項目解讀與鏈上研究，涵蓋中文、英文、越南語等 17 個語種，深受全球用戶關注。









我們希望你：





熟悉加密市場動態，能獨立完成基礎研究與邏輯判斷

具備良好的寫作能力，語言邏輯清晰、表達專業流暢

了解熱門敘事、項目結構、代幣經濟學及鏈上生態基礎

有虛擬貨幣內容寫作經驗、媒體或機構研究背景者優先









稿件類型不限：





加密項目研究（L1/L2、DeFi、AI、GameFi 等）

市場趨勢分析（BTC/ETH、穩定幣、Meme、監管政策等）

教育科普（交易知識、鏈上資料、錢包使用、安全指南）

其他有價值的 Web3 原創內容





合作形式多樣 ：





按稿件結算，內容經審核後正式發布

高品質作者可簽約為長期合作寫手





所有投稿均支援作者署名、可附個人推特或 100 個字以內的個人介紹





創作激勵：





根據 MEXC Learn 評審小組對稿件的評級，提供豐厚的合約體驗金獎勵

優質內容有機會推薦至 MEXC 官網首頁與全球用戶推播









為鼓勵高質量原創內容，我們將根據內容評分（滿分 10 分）與稿件上線後 7 天內的流量表現（曝光+點擊），對稿件進行評級併發放獎勵，獎勵金額根據稿件評分最高可得 100 USDT。另外根據稿件發佈後 7 日內的流量（以 GSC 的數據為準）表現給予最高 100 USDT 合約體驗金的額外獎勵，兩項獎勵可以疊加。









我們將從以下 5 個維度對稿件進行評分（每項 2 分）：





維度 滿分 評估要點 與 MEXC 的關聯性 2 分 是否與 MEXC 或相關業務/趨勢相關，且呈現正面專業立場 是否圍繞指定主題詞 2 分 是否圍繞給定主題詞展開，且聚焦於單一主題進行深入剖析 文章邏輯是否清晰 2 分 內容結構合理，語序通順，語言規範簡潔 傳播性與教育性 2 分 內容通俗易懂，具備科普與傳播價值 創意表達與獨特性 2 分 是否具備獨特角度，如使用案例、圖表或對比法增強說服力



註：為確保入選文章與平台內容定位高度契合，我們將對所有創作者提交的作品從內容品質、原創性及用戶價值等多個維度進行綜合評估，並在符合基礎條件的申請人中擇優錄取。本次活動不以先到先得為原則，亦不保證所有達標稿件均可入選，感謝您的理解與支持。











基本要求：





原創首發，字數不少於 3,000 詞（以英文版為準）

內容結構完整、邏輯嚴密，具備深度分析或獨到觀點





等級 評分 獎勵金額 A+

10 100 USDT

A

9 80 USDT

A− 8 60 USDT









基本要求：





原創內容，字數在 1,000–2,000 詞（以英文版為準）

內容正確完整，有一定分析或科普價值





等級 評分 獎勵金額 （USDT） B+ 7 50 USDT B 6 30 USDT





🏅流量獎勵標準





分檔 標準 獎勵金額 （合約體驗金） 第一檔 曝光 ≥ 30,000 且點擊 ≥ 400 次 100 USDT 第二檔 曝光 ≥ 20,000 且點擊 ≥ 200 次 80 USDT 第三檔 曝光 ≥ 10,000 且點擊 ≥ 150 次 60 USDT 第四檔 曝光 ≥ 5,000 且點擊 ≥ 80 次 50 USDT 第五檔 曝光 ≥ 3,000 且點擊 ≥ 40 次 30 USDT









所有稿件必須保證原創率不低於 80%，嚴禁抄襲、洗稿或純 AI 生成內容；

稿件一經評審透過將上線 MEXC Learn 官方平台，並支持作者署名；

A 類稿件可在 MEXC Learn 首發 24 小時後同步至作者自有平台；

合約體驗金 為 MEXC 提供的合約交易專用福利，有效期為 15 天，可抵扣 USDT 本位合約交易手續費、虧損和資金費用，盈利部分可轉出。









請將以下內容寄至我們的招募郵箱：





簡單自我介紹（包括加密產業經驗）

過往寫作樣稿（或連結），語言不限，建議優先使用英文

每月預計可投稿頻率

擅長的內容類型（研究/快評/教學/趨勢等）





投稿郵箱：submission@mexc.com









在這個日新月異的行業，文字可以成為價值傳播的橋樑。





歡迎你加入MEXC Learn UGC 創作者團隊，與全球優秀寫手一起記錄趨勢、拆解敘事、傳播知識。



