MEXC 新手學院全面煥新，首頁改版重磅發布！

要點


MEXC 新手學院自上線以來，受到廣大用戶的高度好評，在這裡我們見證了無數用戶在這裡成長、進步。這鼓舞著我們不斷努力精進，為用戶提供更優質的內容和服務。

新版本首頁 UI 上線，框架結構清晰明確，方便用戶對新手學院內容的篩選和查找，增強用戶使用體驗。


歡迎來到首頁 UI 改版的全新 MEXC 新手學院！新版首頁不僅在視覺上更加吸引人，還在內容結構上進行了全面優化，為不同層次的用戶提供了針對性的學習材料。無論您是對基礎加密知識感興趣，還是學習交易指南或關注行業熱點，這裡都能全方位覆蓋您的需求。

現在，讓我們一起探索新手學院。

結構化板塊分類，滿足個性化需求


新手學院的首頁將內容劃分為五個板塊：新手指南、區塊鏈百科、市場洞察、MX專區和視頻教程。這些板塊名稱通俗易懂，用戶很容易根據名稱判斷不同板塊對應的內容，讓用戶快速找到他們感興趣的內容。

新手指南：無論您在使用 MEXC 產品過程中碰到合約現貨交易問題還是其他操作問題，都可以在此板塊查找相關內容進行解決。

區塊鏈百科：專門為新手設計，涵蓋了加密貨幣的基本概念、區塊鏈技術以及如何開設和管理數字錢包等內容。

市場洞察：提供最新的市場動態和行業新聞，幫助用戶掌握最新趨勢。

MX專區：專注介紹MEXC平臺的原生代幣 —— MX Token。這一專區詳細解釋了 MX Token 的功能、用途及其在平臺生態中的重要性，並提供了一系列相關的使用教程和活動資訊。

視頻教程：視頻教程通過生動直觀的方式，幫助用戶更快地掌握複雜的概念和操作步驟。

特別值得關注的是，本次改版新增「精選內容」，該板塊由專業編輯團隊精心篩選，結合實時熱點進行深度分析，為用戶提供有價值的投資參考。


多元化閱讀體驗，服務全球用戶


MEXC 新手學院為了滿足用戶不同的閱讀習慣和偏好，提供了多種形式的內容，包括短文、長文和視頻等。此外，在文章類型內容中，MEXC 新手學院新增了錨點功能，用戶可以方便地通過使用該功能快速跳轉到不同的段落進行閱讀，從而提升閱讀體驗。

為了更好地滿足不同經驗水平的用戶需求，新手學院將內容分為初級和進階兩大類。初級內容適合新手入門以及那些在行業經驗相對較少的用戶，而進階內容則更適合那些已經有一定積累並希望進一步學習的用戶。

與此同時，新手學院內容目前支持英語、華語、日語、韓語、土耳其語、越南語、俄語、烏克蘭語等 8 種語言，未來還將開放更多語種，以便為全世界的用戶提供服務。我們致力於打造一個多元化、全球化的學習平臺，讓用戶能夠以自己熟悉和舒適的語言進行學習。

多樣化篩選方式，提升用戶體驗


MEXC 新手學院已上線超過 300 篇內容。為了幫助用戶更快地查找特定類型或具體的文章，新手學院提供了多種篩選方式，包括板塊分類、熱門話題和搜索功能。

正如我們上面提到的板塊分類，在每個大板塊下進一步細分多個子板塊，方便用戶可以通過子板塊名稱查找到對應類型的內容。如在新手指南板塊下，又分為合約、現貨、跟單、操作指南、技術指標 5 個子板塊。

熱門話題將相同話題標籤的內容聚合在同一頁面下，便於用戶閱讀和瀏覽。

除此之外，如果您想在眾多文章中快速找到特定內容，可使用搜索功能。在搜索框中輸入對應語言的關鍵詞，然後點擊搜索，即可找到您想要尋找的文章。

學賺一體新形式，引領加密學習新風尚


自 MEXC 新手學院上線以來，我們已經成功幫助眾多用戶解答產品使用問題，並提供了有關行業知識的解讀。我們深知區塊鏈行業在快速變化和發展，因此不斷掌握新知識顯得尤為重要。

為了激勵用戶更主動地學習和掌握熱點動態，新手學院於 2024 年推出了"邊學邊賺"活動。參與該活動的用戶只需完成相關內容的閱讀，即可在文章底部直接參與答題，無交易門檻限制，參與方式簡單便捷，因此深受社區用戶喜愛。

通過"邊學邊賺"活動，我們希望用戶能夠在學習的同時有機會獲得收益，不斷提升自己的知識水平。

結語


我們將繼續秉承「用戶至上」的原則，不斷優化學習資源、提升用戶體驗、推出更多高品質深度內容，為全球加密貨幣愛好者提供更加便捷、高效、全面的學習服務。伴隨著ETH ETF的通過的好消息，我們期待與您一同見證加密世界的無限可能！

歡迎大家積極使用 MEXC 新手學院。如果您在使用過程中有任何反饋或建議，請您通過 MEXC 官方社區和社交媒體渠道向我們提出。您的反饋將成為我們持續創新前進的動力，我們期待與您一同進步與成長。

