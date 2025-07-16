MEXC 正式開啟「每天贏大獎，抽金磚 & BTC」活動，獎池總額高達 1000 萬 USDT，活動面向所有用戶開放，無論是新手還是老用戶，都有機會參與，享受前所未有的活動盛宴，贏取專屬豪禮！此次活動旨在為全球用戶帶來頂級參與體驗，讓更多用戶輕鬆參與、豐厚領獎。 1. 活動時間 早鳥報名時間：6 月 14 日 00:00 - 6 月 17 日 23:55 （UTC+8） 報名時間：6 月 14 日MEXC 正式開啟「每天贏大獎，抽金磚 & BTC」活動，獎池總額高達 1000 萬 USDT，活動面向所有用戶開放，無論是新手還是老用戶，都有機會參與，享受前所未有的活動盛宴，贏取專屬豪禮！此次活動旨在為全球用戶帶來頂級參與體驗，讓更多用戶輕鬆參與、豐厚領獎。 1. 活動時間 早鳥報名時間：6 月 14 日 00:00 - 6 月 17 日 23:55 （UTC+8） 報名時間：6 月 14 日
新手學院/市場洞察/活動專區/MEXC 重磅推...獎池等你來贏！

MEXC 重磅推出「金磚 & BTC 抽獎」活動，10,000,000 USDT 獎池等你來贏！

初階
2025年7月16日MEXC
0m
#合約#熱門活動
比特幣
BTC$105,881.46+2.27%
RWAX
APP$0.0009188+15.41%

MEXC 正式開啟「每天贏大獎，抽金磚 & BTC」活動，獎池總額高達 1000 萬 USDT，活動面向所有用戶開放，無論是新手還是老用戶，都有機會參與，享受前所未有的活動盛宴，贏取專屬豪禮！此次活動旨在為全球用戶帶來頂級參與體驗，讓更多用戶輕鬆參與、豐厚領獎。

1. 活動時間


早鳥報名時間：6 月 14 日 00:00 - 6 月 17 日 23:55 （UTC+8）
報名時間：6 月 14 日 00:00 - 7 月 4 日 16:00 （UTC+8）
活動時間：6 月 14 日 00:00 - 7 月 4 日 16:00 （UTC+8）
抽獎時間：6 月 14 日 00:00 - 7 月 5 日 16:00 （UTC+8）
BTC 區塊哈希值選取時間：2025 年 7 月 4 日 20:00:00（UTC+8）後首個比特幣區塊哈希值的末尾 5 位數字作為獲獎號碼。

2. 活動參與要求


1）非受限國家/區域的用戶均可參與本次活動。
2）做市商賬號和機構子賬號不能參與本次活動。
3）活動僅統計手續費大於 0 的合約交易額。
4）一般獎勵無需身份認證，但如抽中終極大獎（價值超 10,000 USDT），需在 7 天內完成高級身份認證，以確保獎項真實發放。

3. 如何參與「抽金磚 & BTC」活動


MEXC 本次年中大賽包括早鳥報名福利、每日刮刮樂、每周大轉盤以及終極大獎抽獎四部分。

您只需在活動期間點擊【立即報名】按鈕，並在活動期間完成合約交易，即可根據活動期間的交易量獲取抽獎次數，參與每日刮刮樂、每周大轉盤和終極大獎抽獎。


3.1 早鳥報名福利：搶先參與，贏手續費抵扣券


參與方式：
1）在早鳥報名時間內，前往活動頁面，點擊【立即報名】按鈕完成報名。
2）活動期間，累計交易金額需達到 50,000 USDT 及以上。
3）前 2,000 名完成交易任務的已報名用戶，將瓜分總額 40,000 USDT 的手續費抵扣券獎勵。名額有限，先到先得。
4）獎勵將在活動結束後統一發放。


3.2 每日刮刮樂：日交易滿額即抽獎，最高 5 次/天


參與方式：
1）前往活動頁面，點擊【立即報名】按鈕完成報名。
2）活動期間，報名用戶每日累計交易額每滿 50,000 USDT，即可獲得一次刮刮樂機會，每日最多可獲得 5 次刮獎機會。
3）滿足條件後，在活動頁面【每日大獎】下的【刮獎區】進行刮獎。每次刮獎金額隨機，獎池領完即止。
4）手動抽中獎勵後實時發放，最晚不超 24 小時內到賬，贈金有效期為 7 天。

註：
1）用戶點擊刮獎區下方的【去刮獎】按鈕可進行單次刮獎，點擊下方的【一鍵全刮】按鈕可連續刮完當前可用的所有次數。
2）每日抽獎次數可累計，在活動抽獎時間內均可抽取獎勵。如：活動第一天您獲得 5 次刮獎機會，但是由於獎池已空，您無法進行刮獎。第二天您又獲得 5 次刮獎機會，當前獎池仍有額度，那麼第二天您總共可進行 10 次刮獎。


3.3 每周大轉盤：人人有獎，搶價值總獎池 25% 合約贈金


參與方式：
1）前往活動頁面，點擊【立即報名】按鈕完成報名。
2）活動期間，用戶每周累計交易額每滿 2,000,000 USDT，即可獲得一次轉盤機會，每周最多獲得 5 次。
3）滿足條件後，在活動頁面【每周驚喜】下的轉盤區域，點擊轉盤即可抽獎。每次抽獎金額隨機，獎池領完即止。
4）手動抽中獎勵後實時發放，最晚不超 24 小時內到賬，贈金有效期為 7 天。

註：
1）用戶點擊轉盤中央的【轉動轉盤】按鈕可可抽取一次獎勵，點擊下方的【一鍵全抽】按鈕可連續抽完當前可用的所有次數。
2）每周抽獎次數可累計，在活動抽獎時間內均可抽取獎勵。如：活動第一周您獲得 5 次抽獎機會，但是由於獎池已空，您無法進行抽獎。第二周您又獲得 5 次抽獎機會，當前獎池仍有額度，那麼第二周您總共可進行 10 次抽獎。


3.4 終極大獎抽獎：金磚大獎，等你來拿！


參與方式：
1）前往活動頁面，點擊【立即報名】按鈕完成報名。
2）活動期間，用戶每累計 10,000,000 USDT 交易額，即可獲得 1 張系統按順序生成的幸運數字彩票。獲得彩票數量無上限。
3）最終中獎號碼將基於 2025 年 7 月 4 日 20:00（UTC+8）後的首個比特幣區塊哈希值產生，號碼最接近的用戶將贏得包括金磚 & BTC 在內的終極大獎！為確保公正透明，用戶可通過 blockchain.com 進行驗證。
4）活動結束後 7 個工作日內發放。


您可以在活動頁面，查看到終極大獎的彩票碼，確認自己是否中獎。


更多關於活動獎勵明細、參與規則和獎勵發放規則等詳情，您可以前往活動頁面查看完整規則。

*BTN-參與活動&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-TW/futures-activity/golden-age*

推薦閱讀：


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

MEXC 合約活動完整介紹，在合約交易的同時獲得更多額外福利

MEXC 合約活動完整介紹，在合約交易的同時獲得更多額外福利

在競爭激烈的加密貨幣交易市場中，選擇一個不僅提供穩定、高效交易體驗，還能持續不斷地爲用戶提供額外福利的平台至關重要。MEXC 交易所深諳此道，爲廣大新老合約交易用戶設計了豐富多彩的活動矩陣。這些活動貫穿交易的始終，無論您是初次嘗試合約的新手，還是經驗豐富的高頻交易者，都能在其中找到適合自己的福利。參與這些活動，意味着您的每一次交易不僅有機會帶來盈利，還能累積額外的合約體驗金、手續費減免和巨額獎池瓜

MEXC Airdrop+ 活動常見問題彙總

MEXC Airdrop+ 活動常見問題彙總

MEXC Airdrop&#43; 活動為用戶提供輕鬆賺取免費代幣和合約體驗金的機會，用戶只需參與完成與新上線項目相關的簡單任務即可。無論您是資深交易者還是加密新手，都能透過該活動多元獲利，同時增加您在平台上的參與度。本文將為您解析 MEXC Airdrop&#43; 活動中的常見問題。1. 為什麼沒有收到活動獎勵？請您參考以下情況逐一排查：1）活動獎勵會在活動結束後 10 個自然日內發放，在此時

如何參與M-Day?

如何參與M-Day?

1. 什麼是M-Day？M-Day 是 MEXC 特色合約活動。參與 M-Day 您可以免費獲得寶箱，挖宝获取合約體驗金奖励，滿足 45,000 USDT 交易量即可獲得 1 個寶箱，交易量越多寶箱越多，掘到鑽石機率越高。2. 為什麼要參與M-Day？參與 M-Day 對您有諸多益處：掘到鑽石和黄金的用戶可以獲得大量合約體驗金獎勵。合約體驗金可作為保證金，產生的盈利可以提現。未掘到鑽石的用戶可以從

掌握合約交易頁面常用輔助功能，讓您的合約交易更加得心應手

掌握合約交易頁面常用輔助功能，讓您的合約交易更加得心應手

在加密貨幣市場中，合約交易因其高槓桿、雙向操作等特點，已成為許多投資人提升資金利用率、掌握市場機會的重要工具。為了幫助用戶更有效率地操作，MEXC 合約交易頁面不僅提供了基礎的下單功能，還配備了多種實用的輔助功能，涵蓋倉位模式、通知提醒、快速操作及資料展示等。本文將帶您全面了解這些常用功能，幫助您在交易中更得心應手。1. 為什麼要了解合約交易頁面輔助功能？在現貨交易中，投資者只能先買入再擇機賣出；

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金