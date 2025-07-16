MEXC 重磅推出「金磚 & BTC 抽獎」活動，10,000,000 USDT 獎池等你來贏！













早鳥報名時間：6 月 14 日 00:00 - 6 月 17 日 23:55 （UTC+8）

報名時間：6 月 14 日 00:00 - 7 月 4 日 16:00 （UTC+8）

活動時間：6 月 14 日 00:00 - 7 月 4 日 16:00 （UTC+8）

抽獎時間：6 月 14 日 00:00 - 7 月 5 日 16:00 （UTC+8）

BTC 區塊哈希值選取時間：2025 年 7 月 4 日 20:00:00（UTC+8）後首個比特幣區塊哈希值的末尾 5 位數字作為獲獎號碼。









1）非受限國家/區域的用戶均可參與本次活動。

2）做市商賬號和機構子賬號不能參與本次活動。

3）活動僅統計手續費大於 0 的合約交易額。

4）一般獎勵無需身份認證，但如抽中終極大獎（價值超 10,000 USDT），需在 7 天內完成高級身份認證，以確保獎項真實發放。









MEXC 本次年中大賽包括早鳥報名福利、每日刮刮樂、每周大轉盤以及終極大獎抽獎四部分。





您只需在活動期間點擊【立即報名】按鈕，並在活動期間完成合約交易，即可根據活動期間的交易量獲取抽獎次數，參與每日刮刮樂、每周大轉盤和終極大獎抽獎。













參與方式：

1）在早鳥報名時間內，前往活動頁面，點擊【立即報名】按鈕完成報名。

2）活動期間，累計交易金額需達到 50,000 USDT 及以上。

3）前 2,000 名完成交易任務的已報名用戶，將瓜分總額 40,000 USDT 的手續費抵扣券獎勵。名額有限，先到先得。

4）獎勵將在活動結束後統一發放。













參與方式：

1）前往活動頁面，點擊【立即報名】按鈕完成報名。

2）活動期間，報名用戶每日累計交易額每滿 50,000 USDT，即可獲得一次刮刮樂機會，每日最多可獲得 5 次刮獎機會。

3）滿足條件後，在活動頁面【每日大獎】下的【刮獎區】進行刮獎。每次刮獎金額隨機，獎池領完即止。

4）手動抽中獎勵後實時發放，最晚不超 24 小時內到賬，贈金有效期為 7 天。





註：

1）用戶點擊刮獎區下方的【去刮獎】按鈕可進行單次刮獎，點擊下方的【一鍵全刮】按鈕可連續刮完當前可用的所有次數。

2）每日抽獎次數可累計，在活動抽獎時間內均可抽取獎勵。如：活動第一天您獲得 5 次刮獎機會，但是由於獎池已空，您無法進行刮獎。第二天您又獲得 5 次刮獎機會，當前獎池仍有額度，那麼第二天您總共可進行 10 次刮獎。













參與方式：

1）前往活動頁面，點擊【立即報名】按鈕完成報名。

2）活動期間，用戶每周累計交易額每滿 2,000,000 USDT，即可獲得一次轉盤機會，每周最多獲得 5 次。

3）滿足條件後，在活動頁面【每周驚喜】下的轉盤區域，點擊轉盤即可抽獎。每次抽獎金額隨機，獎池領完即止。

4）手動抽中獎勵後實時發放，最晚不超 24 小時內到賬，贈金有效期為 7 天。





註：

1）用戶點擊轉盤中央的【轉動轉盤】按鈕可可抽取一次獎勵，點擊下方的【一鍵全抽】按鈕可連續抽完當前可用的所有次數。

2）每周抽獎次數可累計，在活動抽獎時間內均可抽取獎勵。如：活動第一周您獲得 5 次抽獎機會，但是由於獎池已空，您無法進行抽獎。第二周您又獲得 5 次抽獎機會，當前獎池仍有額度，那麼第二周您總共可進行 10 次抽獎。













參與方式：

1）前往活動頁面，點擊【立即報名】按鈕完成報名。

2）活動期間，用戶每累計 10,000,000 USDT 交易額，即可獲得 1 張系統按順序生成的幸運數字彩票。獲得彩票數量無上限。

3）最終中獎號碼將基於 2025 年 7 月 4 日 20:00（UTC+8）後的首個比特幣區塊哈希值產生，號碼最接近的用戶將贏得包括金磚 & BTC 在內的終極大獎！為確保公正透明，用戶可通過 blockchain.com 進行驗證。

4）活動結束後 7 個工作日內發放。









您可以在活動頁面，查看到終極大獎的彩票碼，確認自己是否中獎。









更多關於活動獎勵明細、參與規則和獎勵發放規則等詳情，您可以前往活動頁面查看完整規則。













免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



