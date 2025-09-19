如何導出 MEXC 合約訂單記錄？一文教您導出歷史委託與資金流水 PDF





在加密貨幣交易中，合約訂單記錄是用戶交易行爲的重要憑證，尤其在策略復盤的時候，導出這些交易記錄變得尤爲關鍵。













用戶提交加密貨幣合約訂單後，交易所將根據訂單的規則和條件執行相應的操作。如果訂單滿足市場條件並且有足夠的對手方匹配，交易將被執行，買賣雙方的資產將按照約定進行轉移。









導出合約訂單的歷史委託與資金流水記錄，對於用戶而言有着很重要的價值，主要體現在以下兩方面：









加密貨幣交易頻繁且複雜，每一筆交易都涉及資金變動與投資決策。導出歷史委託和資金流水，能將個人交易歷史完整保存下來。日後無論是想查詢某筆具體交易的詳情，還是對一段時間內的交易情況進行整體分析，這些記錄都能提供準確依據，避免因時間久遠或平台資料變動而丟失關鍵資訊。









歷史訂單資料是復盤交易策略的寶貴素材。通過對歷史委託和資金流水的分析，投資者可以清晰瞭解不同交易策略下訂單的成功率，判斷進出場時機是否恰當。例如，能統計出採用某種技術分析方法時盈利訂單和虧損訂單的比例，進而找出策略中的優勢與不足，爲後續調整和優化交易策略提供有力參考。









MEXC 支持在 Web 端和 App 端使用合約訂單的歷史委託和資金流水 PDF 版導出功能。在導出頻次方面，用戶每月擁有 10 次導出合約賬單記錄的機會；並且每個生成的報告均支持涵蓋最近 180 天內的相關資料，方便用戶靈活獲取所需交易資訊。









造訪 MEXC 官網並登入帳號，在首頁頂部導航欄的【訂單】下選擇【合約訂單】進入相應的頁面。









在合約訂單頁面，選擇【歷史委託&成交】，點選【導出歷史委託】，彈出導出歷史委託窗口。





您可以選擇將要導出的合約交易對、合約方向、時間段，導出格式選擇【PDF】，設置完成後點選【導出】即可完成PDF 版的歷史委託的資訊導出。注意 PDF 文檔完成導出需等候一定時間，導出數據超過 10,000 條時將切換到大數據導出方式。





在導出的時間段範圍內，如果您選擇了【最近 180天】或【最近 360 天】，會出現「大數據導出支持最近 18 個月內任意 360 天的數據（截止到昨天）。單次至多導出 100,000 條，每個月最多下載 10 次」的提示文案。









同理，選擇【資金流水】，點選【導出資金流水】，彈出導出資金流水窗口。





在設置完成您將要導出的合約交易對、幣種、資金類型、收支類型、時間段，導出格式選擇【PDF】，點選【導出】即可完成資金流水的資訊導出。注意 PDF 文檔完成導出需等候一定時間，導出數據超過 10,000 條時將切換到大數據導出方式。





在導出的時間段範圍內，如果您選擇了【最近180天】或【最近360天】，會出現「大數據導出支持最近 18 個月內任意 360 天的數據（截止到昨天）。單次至多導出 100,000 條，每個月最多下載 10 次」的提示文案。













打開 MEXC App 並登錄帳號，點選左上角【個人頭像】，點選【交易記錄】，選擇【合約交易】。









在合約訂單頁面，選擇【歷史委託】，點選右上角的導出按鈕，點選【+新建導出】彈出新建導出窗口。





您可以設置時間段、交易對以及交易方向，委託類型目前僅支持限價委託。設置完成後點選【生成】即可完成歷史委託的記錄導出。





如果您在導出時未勾選【生成後自動發送至郵箱】，您將收到一封郵件或簡訊，請您按照郵件或簡訊的步驟提示，即時前往相應的頁面進行下載，記錄有效期是 7 天。您也可以在導出完成後點選【發送至郵箱】，然後前往您接收郵件的郵箱進行下載查看。









在 App 端您可以導出最近 18 個月內任意 360 天的資料（截止到昨天）。單次至多導出 100,000 條，每個月最多下載 10 次。













MEXC 提供的合約訂單導出功能，是用戶管理交易記錄、復盤策略的重要工具。通過 Web 和 App 端的靈活設置，用戶可以快速導出 PDF 格式的歷史委託與資金流水文檔，實現資料留存、審覈與分析。對於用戶來說，熟練使用這一功能，將大幅提升管理效率與交易透明度。





