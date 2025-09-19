在加密貨幣交易中，合約訂單記錄是用戶交易行爲的重要憑證，尤其在策略復盤的時候，導出這些交易記錄變得尤爲關鍵。 1. 什麼是合約訂單？ 合約訂單是用戶在中心化交易所（如 MEXC）創建的一種訂單，包含一系列執行條件和參數，如：交易標的（如 BTCUSDT 合約）、委託數量與價格、訂單類型（限價單、市價單等）、合約方向（開多、開空、平倉等）、有效期等。具體請參考：《什麼是合約交易》 用戶提交加密貨幣合在加密貨幣交易中，合約訂單記錄是用戶交易行爲的重要憑證，尤其在策略復盤的時候，導出這些交易記錄變得尤爲關鍵。 1. 什麼是合約訂單？ 合約訂單是用戶在中心化交易所（如 MEXC）創建的一種訂單，包含一系列執行條件和參數，如：交易標的（如 BTCUSDT 合約）、委託數量與價格、訂單類型（限價單、市價單等）、合約方向（開多、開空、平倉等）、有效期等。具體請參考：《什麼是合約交易》 用戶提交加密貨幣合
新手學院/新手指南/合約/如何導出 MEX...金流水 PDF

如何導出 MEXC 合約訂單記錄？一文教您導出歷史委託與資金流水 PDF

2025年9月19日MEXC
0m
#合約#新手入門
RWAX
APP$0.0009188+15.41%


在加密貨幣交易中，合約訂單記錄是用戶交易行爲的重要憑證，尤其在策略復盤的時候，導出這些交易記錄變得尤爲關鍵。

1. 什麼是合約訂單？


合約訂單是用戶在中心化交易所（如 MEXC）創建的一種訂單，包含一系列執行條件和參數，如：交易標的（如 BTCUSDT 合約）、委託數量與價格、訂單類型（限價單、市價單等）、合約方向（開多、開空、平倉等）、有效期等。具體請參考：《什麼是合約交易》

用戶提交加密貨幣合約訂單後，交易所將根據訂單的規則和條件執行相應的操作。如果訂單滿足市場條件並且有足夠的對手方匹配，交易將被執行，買賣雙方的資產將按照約定進行轉移。

2. 爲何要導出合約訂單記錄？


導出合約訂單的歷史委託與資金流水記錄，對於用戶而言有着很重要的價值，主要體現在以下兩方面：

2.1 交易資料妥善留存


加密貨幣交易頻繁且複雜，每一筆交易都涉及資金變動與投資決策。導出歷史委託和資金流水，能將個人交易歷史完整保存下來。日後無論是想查詢某筆具體交易的詳情，還是對一段時間內的交易情況進行整體分析，這些記錄都能提供準確依據，避免因時間久遠或平台資料變動而丟失關鍵資訊。

2.2 幫助優化交易策略


歷史訂單資料是復盤交易策略的寶貴素材。通過對歷史委託和資金流水的分析，投資者可以清晰瞭解不同交易策略下訂單的成功率，判斷進出場時機是否恰當。例如，能統計出採用某種技術分析方法時盈利訂單和虧損訂單的比例，進而找出策略中的優勢與不足，爲後續調整和優化交易策略提供有力參考。

3. 如何導出 PDF 版合約訂單的歷史委託和資金流水


MEXC 支持在 Web 端和 App 端使用合約訂單的歷史委託和資金流水 PDF 版導出功能。在導出頻次方面，用戶每月擁有 10 次導出合約賬單記錄的機會；並且每個生成的報告均支持涵蓋最近 180 天內的相關資料，方便用戶靈活獲取所需交易資訊。

3.1 Web 端


造訪 MEXC 官網並登入帳號，在首頁頂部導航欄的【訂單】下選擇【合約訂單】進入相應的頁面。


在合約訂單頁面，選擇【歷史委託&成交】，點選【導出歷史委託】，彈出導出歷史委託窗口。

您可以選擇將要導出的合約交易對、合約方向、時間段，導出格式選擇【PDF】，設置完成後點選【導出】即可完成PDF 版的歷史委託的資訊導出。注意 PDF 文檔完成導出需等候一定時間，導出數據超過 10,000 條時將切換到大數據導出方式。

在導出的時間段範圍內，如果您選擇了【最近 180天】或【最近 360 天】，會出現「大數據導出支持最近 18 個月內任意 360 天的數據（截止到昨天）。單次至多導出 100,000 條，每個月最多下載 10 次」的提示文案。


同理，選擇【資金流水】，點選【導出資金流水】，彈出導出資金流水窗口。

在設置完成您將要導出的合約交易對、幣種、資金類型、收支類型、時間段，導出格式選擇【PDF】，點選【導出】即可完成資金流水的資訊導出。注意 PDF 文檔完成導出需等候一定時間，導出數據超過 10,000 條時將切換到大數據導出方式。

在導出的時間段範圍內，如果您選擇了【最近180天】或【最近360天】，會出現「大數據導出支持最近 18 個月內任意 360 天的數據（截止到昨天）。單次至多導出 100,000 條，每個月最多下載 10 次」的提示文案。


3.2 App 端


打開 MEXC App 並登錄帳號，點選左上角【個人頭像】，點選【交易記錄】，選擇【合約交易】。


在合約訂單頁面，選擇【歷史委託】，點選右上角的導出按鈕，點選【+新建導出】彈出新建導出窗口。

您可以設置時間段、交易對以及交易方向，委託類型目前僅支持限價委託。設置完成後點選【生成】即可完成歷史委託的記錄導出。

如果您在導出時未勾選【生成後自動發送至郵箱】，您將收到一封郵件或簡訊，請您按照郵件或簡訊的步驟提示，即時前往相應的頁面進行下載，記錄有效期是 7 天。您也可以在導出完成後點選【發送至郵箱】，然後前往您接收郵件的郵箱進行下載查看。


在 App 端您可以導出最近 18 個月內任意 360 天的資料（截止到昨天）。單次至多導出 100,000 條，每個月最多下載 10 次。

*BTN-點選查詢合約記錄&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-TW/futures/orders/contract?type=historic&lang=zh-TW *


4.總結


MEXC 提供的合約訂單導出功能，是用戶管理交易記錄、復盤策略的重要工具。通過 Web 和 App 端的靈活設置，用戶可以快速導出 PDF 格式的歷史委託與資金流水文檔，實現資料留存、審覈與分析。對於用戶來說，熟練使用這一功能，將大幅提升管理效率與交易透明度。

推薦閱讀：
為什麼選擇MEXC合約交易？深入了解 MEXC 合約交易的優點與特色，幫助您在合約領域搶佔先機。
合約交易作業指南（App端）詳細了解 App 端合約交易的操作流程，讓您輕鬆上手，玩轉合約交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

如何在 MEXC 交易美股合約

如何在 MEXC 交易美股合約

加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。1. MEXC 美股合約有何特點1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC&#43;8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。*BTN-開始合約交易&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是自動追加保證金？1.1 什麼是保證金？在加密貨幣合約交易裏

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金