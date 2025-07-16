MEXC DEX+ 用戶獎勵系統（Rewards）常見問題









在透過「連接錢包」註冊時，選擇關聯註冊 MEXC 時所用的郵箱帳戶，即可完成關聯。









您可以從以下三方面進行檢查：

1）請確認您的錢包選擇的是 Solana 鏈；

2）請確認您使用的錢包是否在 Pump.fun 或其他 Solana 鏈的 dApp 應用上進行過交易；

3）請確認在 2024.10.1 - 2025.1.31 期間，您在 Solana 鏈上的累計成交量 ≥ 10 SOL。









等級 有效新用戶 積分倍率 新木 <10人 1x 灰石 ≥10人 2x 黑鐵 ≥30人 2.5x 青銅 ≥50人 3x 白銀 ≥100人 3.5x 黃金 ≥200人 4x 鉑金 ≥500人 4.5x 鑽石 ≥1000人 5x





從 2025 年 3 月 18 日平台上線以來，所有的邀請只要符合「有效邀請」的標準，都會對提升用戶等級有所幫助。









沒有。即使您先完成了積分任務，然後去邀請好友，當有效好友數量達到升級標準時，您的循環任務積分也會隨之倍增。





例如：您當前的用戶等級是「新木」，透過循環任務獲得 300 積分，當您邀請有效好友的數量達到 10，您的循環任務積分就是 300*2=600 分。以此類推。









是的，積分需由用戶自行手動領取，領取無時間限制，可在任務完成後領取至 DEX+ 個人積分帳戶中。









除社交媒體任務的積分需要手動發放，其餘任務類型積分均實時發放。









MEXC DEX+ 積分任務涉及的交易量，都是只取買入金額，賣出金額不算入空投範圍。









MEXC DEX+ 風控系統若檢測到用戶存在違規和惡意刷量行為，會回收對應的積分獎勵。









可能您在 3.18 - 5.23 期間的部分交易量觸發了風控規則，不能計入有效的成交量。



