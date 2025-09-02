充提相關常見問題專題匯總













Web：





App：

打開 MEXC App首頁-下方按鈕【資產】-【充值】-【充值數字貨幣】-【選擇幣種】-【選擇網絡】-複製【充值地址】到提現平臺-複製【Memo/Tag識別碼】到提現平臺（有些網絡不需要填寫）-在提現平臺發起提幣，等待入賬。





注意須知：

2）由於區塊鏈網絡原因，一些代幣如 LUNC 等在充值時，官方智能合約會收取一定費用，用戶可通過 TxID 在鏈上查看代幣消耗及到賬詳情。

3）選擇充值網絡和發起提現網絡地址需保持一致，否則會導致充值失敗。

4）目前 MEXC 平臺支持部分幣種直接充值至合約賬戶，如 USDT 等。在充值過程中，您可以對【充值帳戶】進行切換選擇，選擇最終將代幣充值到現貨或和合約賬戶。













如果出現充值未到賬情況，建議您從以下方面進行核對檢查。





1）確認充值通道開放狀態。

如果充值通道關閉或維護中，您的充值暫時無法到賬。請您耐心等待，當充值通道重新開放後即可確認入賬狀態。





2）確認充值狀態。

充值狀態分為充值失敗、入賬中、入賬成功三種。

充值失敗：您需要檢查充值失敗原因。

入賬中：耐心等待入賬完成即可。需要注意的是，充值狀態顯示入賬中時，無法取消並退回，入賬過程是自動進行的，一旦交易完成並進入區塊鏈網絡則無法撤銷。

注意：如果發生強充值或者充值數量不滿足平臺規定的最小充值數量時，即便顯示入賬中，代幣最終也無法到賬。





3）確認區塊確認數量是否達到要求。

由於區塊確認數問題造成充值未到賬，通常分為需要等待區塊確認和鏈上擁擠兩種情況。

鏈上確認數不足：您的充值信息正，但因尚未滿足鏈上確認塊數，請您耐心等待，區塊確認完成後將會順利完成充值。

鏈上擁擠：您的充值信息沒有問題，目前處於鏈上擁堵狀態，請耐心等待，很快將會入賬。





4）確認是否支持幣種/地址/網絡。

不支持幣種：代幣名稱相同但是幣種合約地址不一致，您的充值無法正常到賬。

不支持地址/網絡：充值幣種的合約地址與 MEXC 支持幣種合約地址不一致，您的充值無法正常到賬。





5）通過不支持的智能合約方式充值，導致無法入賬。





部分幣種在 MEXC 暫時無法使用智能合約方式進行充值，該情況智能合約轉賬不會記錄在 MEXC 賬戶中，需要人工手動充值。





6）充值代幣平臺已下架





如果您充值了目前 MEXC 平臺已下架的代幣並未入賬，請您聯繫客服獲得幫助。





出現充值未到賬情況，您可以在 MEXC 平臺填寫 充值未到賬申請找回 表單。申請提交後，MEXC 預計在 1-2 天內通過郵件或站內信通知您審核結果。













1）錯誤充值處理時效

錯誤充值退回將會在 60 天內處理。MEXC平臺會加急為您處理，若退回完成將通過郵件通知您，請耐心等待。





2）錯誤充值處理手續費

為幫助客戶挽回因操作失誤導致的嚴重損失，MEXC 將盡力協助您進行資產找回。由於此過程涉及到大量的人力成本、時間成本和風控成本，因此可能會產生一定的手續費。





3）充值錯誤退回的 TxID 怎麼查詢

充值錯誤退回申請處理完成後，MEXC 會向您發送退回通知郵件。請您在相應的退回郵件中查看退回 TxID。













充值入賬進程中會存在兩個確認數。





第一個確認數達到: 當用戶充值的數字貨幣交易在區塊鏈網絡中獲得足夠數量的確認時，資金被預入賬。用戶可以在MEXC進行交易，但不能進行出金操作，如提幣、轉賬、OTC出金、發放紅包、子母賬號劃轉等。





第二個確認數達到: 當用戶充值的數字貨幣交易在區塊鏈網絡中獲得更多的確認時，資金正式入賬。用戶可以進行正常的提幣、轉賬等操作。





該機制可以大幅提升用戶的充值到賬速度，縮短用戶從充值至交易的進程，進一步提升用戶的充值效率。如果您的賬號充值頁面不再顯示預入賬信息，那麼可能是該充值網絡暫不支持預入賬，或者您的賬號觸發風控限制。





預入賬優勢：

提高安全性: 通過等待區塊鏈網絡確認，防止雙花等欺詐行為，確保用戶充值的數字貨幣真實有效。

降低風險: 在資金預入賬階段，允許用戶進行交易，但限制了出金操作，減少了潛在的損失風險。

提升用戶體驗: 允許用戶在第一個確認數達到後即可進行交易，加快了資金到賬速度，提升了用戶的體驗。













當某些代幣正在進行錢包維護關閉了充值/提幣時，請您耐心等待再次開放，具體開放時間以公告為準。













平臺用戶對一些已經下架代幣、還未上架的代幣或前端顯示禁止充值的代幣進行強行充值的行為稱為強充值。





在關閉充值期間用戶充值的資產無法入賬，為了實現對關閉充值項目的資產統一退回操作平臺上線了強充值退回功能。實現用戶資產原路退回，提升用戶體驗，減少用戶等待及處理時間。目前，強充值退回資產處理時長預計為 3-7 個工作日。





















Web：

App：

打開 MEXC App 首頁-下方按鈕【資產】-【提幣】-【選擇幣種】-【鏈上提幣】-輸入【提幣地址】-選擇【轉賬網絡】-輸入【Memo/Tag識別碼】（有些網絡不需要填寫）-輸入【提幣數量】-點擊【提交】等待提幣完成。









Web：

打開 MEXC 官網 首頁-頂部導航欄【資產】-【提幣】-【選擇幣種】-提幣至 MEXC 用戶-輸入【郵箱/手機號碼/ MEXC UID】-輸入【提幣數量】-點擊【提交】等待提幣完成。





App：

打開 MEXC App 首頁-下方按鈕【資產】-【提幣】-【選擇幣種】-【MEXC 轉賬】-輸入【郵箱/手機號碼/ MEXC UID】-輸入【提幣數量】-點擊【提交】等待提幣完成。

















如果您在確認提現短信或者郵件之前發現提現地址寫錯，可以去【提幣記錄】中【取消】該筆提現，然後用正確的地址重新發起提現。





Web ：MEXC 官網首頁導航欄【資產】中選擇【資金記錄】，在資金記錄頁面選擇【提幣記錄】中進行取消。

App ：MEXC App 首頁左上角點擊【個人頭像】，選擇【交易記錄】，在【充值/提幣】中選擇【提幣記錄】中進行取消。













當您提幣成功後，如果您的賬戶有綁定郵箱，提幣成功後會給您發送郵件通知，並且在站內信也可查看通知。站內信查看方式如下：

Web：首頁點擊右上方（中東地區左上方）對話框圖標，即可查看站內信。

App：首頁點擊右上方（中東地區左上方）對話框圖標，即可查看站內信。





















提幣到其他平臺資產被退回到 MEXC 錢包，您需要進行人工充值處理至您的賬戶。具體步驟如下：





Web：





App：

打開 MEXC App 首頁-【更多】-【客服】-【幫助中心】-【充值未到賬申請找回】，選擇【從MEXC提幣至其他平臺被退回】，根據頁面指引完成填寫。





人工充值將在 1-3 個工作日內完成，申請成功後請耐心等待。需要注意的是，提幣退回的金額可能與您實際提幣的金額有所不同，這是由於對方平臺退回扣除手續費所致。













如果您在確認提現短信或者郵件前發現自己填寫了錯誤的 Memo 信息，您可以前往【提幣記錄】中點擊【取消】這筆提幣操作，然後用正確的地址重新發起提幣。





Web：MEXC 官網首頁導航欄【資產】中選擇【資金記錄】，在資金記錄頁面選擇【提幣記錄】中進行取消。

App：MEXC App 首頁頂部點擊【個人頭像】，選擇【交易記錄】，在【充值/提幣】中選擇【提幣記錄】中進行取消。





如果您已經收到確認提現郵件或者短信後才發現自己填寫了錯誤的 Memo 信息，您可以複製提現操作的 TxID 前往接收資產的平臺進行諮詢幫忙找回資產。













如果您的提幣狀態顯示【處理中】，這是由於區塊鏈網路的性質以及可能存在的擁堵情況，轉賬可能會面臨一定的延遲，請您耐心等候即可。





如果您的提幣狀態顯示【已完成】，但是在一段時間後您仍未收到轉賬的資產，請您耐心等待，直至區塊鏈網路上的確認數達到入賬方要求。您也可以從 MEXC 複製 TxID 聯繫資產入賬方平臺客服，以便取得進一步幫助。





如果您的提幣記錄申請超過 1 小時仍未生成 TxID，請您立即聯繫 MEXC 在線客服，並附上該筆提幣申請的截圖。我們將協助處理您的請求。













由於區塊鏈網絡特性不同，部分主網代幣從平臺向錢包轉賬時，需要現在錢包中激活該代幣才能轉賬成功，否則會失敗。當您在 MEXC 提現代幣時，系統將會自動檢測該代幣地址是否激活。如未激活，您在提現時會收到相應提示；同時您也可以通過區塊瀏覽器來檢視您的代幣地址是否激活。