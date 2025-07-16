MEXC 每日要聞（6.30）｜USD1交易量創歷史新高，熱錢流向加密儲備和相關股票





根據 MEXC 數據顯示， ETH 現報 2509.99 USDT，24 小時漲幅 +3%。





























DefiLlama 數據，特朗普家族加密項目 World Liberty Financial 發行的美元穩定幣 USD1 24 小時交易量達 12.5 億美元，創歷史新高。

















CoinGlass 加密衍生品風險指數（CDRI）是由 Coinglass 研究團隊編制的加密衍生品市場風險強度指標，用於量化反映當前市場的槓桿使用程度、交易情緒熱度和系統性爆倉風險。CDRI 是一個範圍為 0–100 的標準化風險評分模型，數值越高，表示市場越接近過熱或脆弱狀態。

























據金十報道，香港特區政府財政司司長陳茂波 29 日發表網誌稱，金融科技在跨境貿易應用的潛力巨大，目標是解決跨境支付速度慢、成本高等長期存在的痛點，在支付領域更好地服務實體經濟。而上周發布的《數字資產發展政策宣言 2.0》，四個支柱之一便是「推進應用場景及跨界別合作」，當中提到穩定幣是在傳統金融系統以外提供成本效益的替代方案，有潛力為支付及資本市場活動帶來變革，包括跨境支付。穩定幣的法例將在今年 8 月 1 日生效，特區政府及金融監管機構將致力營造有利的市場環境，配以必要的監管措施，推動發行人把穩定幣應用推廣至不同場景，助力解決企業經商及市民生活中的實質痛點。









Maeil Business Newpaper 報道，韓國央行主導的 CBDC 項目在第二輪測試前被暫停。由於參與試點項目的銀行投訴增加，且關於引入韓元穩定幣的討論增加，因此決定暫停 CBDC 項目。目前韓國銀行 KB Kookmin、Shinhan、Hana、Woori、NH Nonghyup、IBK Company、iM Bank、Suhyup 和 K-Bank 正參與主導銀行部門穩定幣發行的開放區塊鏈和 DIDIA 項目，同時 Busan Bank、Gyeongnam Bank 和 Toss Bank 也考慮加入。













據 The ETF Store 總裁 Nate Geraci 發推表示，「美國證券交易委員會（SEC）本周將迎來對灰度數字大盤 ETF（GDLC）的最終審批截止日期，該基金持有 BTC、ETH、XRP、SOL 和 ADA。獲批的可能性很高。一旦通過，隨後或將陸續批准針對 XRP、SOL、ADA 等單一資產的現貨 ETF。SEC 若批准 GDLC，還有一個額外好處可以作為將更多加密資產納入 ETF 框架的試運行。目前 XRP、SOL 和 ADA 合計僅占 GDLC 持倉的不到 10%，這將是監管機構逐步接觸其他加密資產的溫和方式。」

















1）CICADA Finance 與 Metalpha 合作推出基於 USD1 的無質押槓桿打新工具。

2）Tether CEO：開源密碼管理器 PearPass 正在進行測試並即將開源。

3）Nobitex 將開始分階段恢復顯示用戶錢包餘額。

4）消息人士：OpenAI 近期開始租用谷歌 TPU 芯片為 ChatGPT 等產品提供算力支持。

5）YAPYO 將於 6 月 30 日 21:00 開啟代幣預售，Top Yappers 可提前 30 分鐘參與。

6）英國上市公司 Vinanz 擬更名為 London BTC Company。

7）ZachXBT：某用戶疑似遭 Lazarus Group 攻擊，損失約 320 萬美元資產。

8）東南亞穩定幣運營服務商 APACX 已加入 Circle Alliance Program。

9）CICADA Finance 與 Metalpha 合作推出基於 USD1 的無質押槓桿打新工具。







