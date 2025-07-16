MEXC 每日要聞（6.30）｜USD1交易量創歷史新高，熱錢流向加密儲備和相關股票

1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，ETH 現報 2509.99 USDT，24 小時漲幅 +3%。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 數據：USD1 24 小時交易量達 12.5 億美元，創歷史新高 據 DefiLlama 數據，特朗普家族加密項目 Worl1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，ETH 現報 2509.99 USDT，24 小時漲幅 +3%。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 數據：USD1 24 小時交易量達 12.5 億美元，創歷史新高 據 DefiLlama 數據，特朗普家族加密項目 Worl
1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，ETH 現報 2509.99 USDT，24 小時漲幅 +3%。


MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2. 行業數據分析


2.1 數據：USD1 24 小時交易量達 12.5 億美元，創歷史新高


DefiLlama 數據，特朗普家族加密項目 World Liberty Financial 發行的美元穩定幣 USD1 24 小時交易量達 12.5 億美元，創歷史新高。


2.2 數據：今日加密衍生品風險指數為 62，仍處於「高風險」範圍


CoinGlass 數據，今日加密衍生品風險指數為 62（昨日為 61「高風險」），仍處於「高風險」範圍。

CoinGlass 加密衍生品風險指數（CDRI）是由 Coinglass 研究團隊編制的加密衍生品市場風險強度指標，用於量化反映當前市場的槓桿使用程度、交易情緒熱度和系統性爆倉風險。CDRI 是一個範圍為 0–100 的標準化風險評分模型，數值越高，表示市場越接近過熱或脆弱狀態。

3. 行業分析師觀點


3.1 加密分析師：山寨幣及機構比特幣熱錢正在向比特幣財庫戰略公司和加密相關股票流入


加密分析師 Scott Melker 發推表示，「目前山寨幣及機構比特幣熱錢正在向比特幣財庫戰略公司和加密相關股票流入。未來這些錢或將流入華爾街代幣化計劃。」

4. 行業要聞


4.1 香港財政司司長：穩定幣有望為資本市場帶來變革


據金十報道，香港特區政府財政司司長陳茂波 29 日發表網誌稱，金融科技在跨境貿易應用的潛力巨大，目標是解決跨境支付速度慢、成本高等長期存在的痛點，在支付領域更好地服務實體經濟。而上周發布的《數字資產發展政策宣言 2.0》，四個支柱之一便是「推進應用場景及跨界別合作」，當中提到穩定幣是在傳統金融系統以外提供成本效益的替代方案，有潛力為支付及資本市場活動帶來變革，包括跨境支付。穩定幣的法例將在今年 8 月 1 日生效，特區政府及金融監管機構將致力營造有利的市場環境，配以必要的監管措施，推動發行人把穩定幣應用推廣至不同場景，助力解決企業經商及市民生活中的實質痛點。

4.2 韓國央行主導的 CBDC 項目暫停，轉而關注韓元穩定幣


Maeil Business Newpaper 報道，韓國央行主導的 CBDC 項目在第二輪測試前被暫停。由於參與試點項目的銀行投訴增加，且關於引入韓元穩定幣的討論增加，因此決定暫停 CBDC 項目。目前韓國銀行 KB Kookmin、Shinhan、Hana、Woori、NH Nonghyup、IBK Company、iM Bank、Suhyup 和 K-Bank 正參與主導銀行部門穩定幣發行的開放區塊鏈和 DIDIA 項目，同時 Busan Bank、Gyeongnam Bank 和 Toss Bank 也考慮加入。

5. 市場熱門


5.1 The ETF Store 總裁：美 SEC 本周或批准灰度數字大盤 ETF，XRP 等現貨 ETF 有望隨後獲批


據 The ETF Store 總裁 Nate Geraci 發推表示，「美國證券交易委員會（SEC）本周將迎來對灰度數字大盤 ETF（GDLC）的最終審批截止日期，該基金持有 BTC、ETH、XRP、SOL 和 ADA。獲批的可能性很高。一旦通過，隨後或將陸續批准針對 XRP、SOL、ADA 等單一資產的現貨 ETF。SEC 若批准 GDLC，還有一個額外好處可以作為將更多加密資產納入 ETF 框架的試運行。目前 XRP、SOL 和 ADA 合計僅占 GDLC 持倉的不到 10%，這將是監管機構逐步接觸其他加密資產的溫和方式。」

5.2 宇信科技：與穩定幣發幣方進行接觸、簽署保密協議


新浪財經報道，宇信科技發布投資者關係活動記錄表，穩定幣領域的政策突破與公司全球化發展戰略高度契合，宇信從公司層面開始系統性布局，在既有海外業務基礎上提供有力支撐，包括：近期正積極對接穩定幣生態各環節的核心參與方，包括與發幣方進行了深入接觸、簽署保密協議，重點圍繞穩定幣發行的全流程需求展開探討，明確各方在發行過程中的具體職責、梳理可行的技術解決方案、整合各自的優勢及資源等；與新加坡新興技術熱點地區的機構展開交流，探討 RWA 代幣化的具體實施路徑，包括如何篩選合適的底層資產、設計合規的代幣化方案，以及制定發行策略等；與中東當地特定閉環產業鏈公司進行交流，由於該產業需要閉環，涉及產業鏈上下游各環節，為穩定幣提供了應用場景。通過穩定幣區塊鏈技術，可以實現產業鏈各環節交易透明度、構建貫穿全鏈條的支付體系等。

6. 項目動態


1）CICADA Finance 與 Metalpha 合作推出基於 USD1 的無質押槓桿打新工具。
2）Tether CEO：開源密碼管理器 PearPass 正在進行測試並即將開源。
3）Nobitex 將開始分階段恢復顯示用戶錢包餘額。
4）消息人士：OpenAI 近期開始租用谷歌 TPU 芯片為 ChatGPT 等產品提供算力支持。
5）YAPYO 將於 6 月 30 日 21:00 開啟代幣預售，Top Yappers 可提前 30 分鐘參與。
6）英國上市公司 Vinanz 擬更名為 London BTC Company。
7）ZachXBT：某用戶疑似遭 Lazarus Group 攻擊，損失約 320 萬美元資產。
8）東南亞穩定幣運營服務商 APACX 已加入 Circle Alliance Program。
9）CICADA Finance 與 Metalpha 合作推出基於 USD1 的無質押槓桿打新工具。

