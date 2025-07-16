MEXC 每日要聞（6.27）｜美國加密政策與市場動態：Ripple 應對 SEC，PayPal 推動穩定幣

1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，ETH 現報 2426.37 USDT，24 小時漲幅 +0.43%。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 今日恐慌與貪婪指數降至65，仍處於「貪婪狀態」 據 Alternative.me 數據，今日加密貨幣恐慌與貪婪指數降至1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，ETH 現報 2426.37 USDT，24 小時漲幅 +0.43%。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 今日恐慌與貪婪指數降至65，仍處於「貪婪狀態」 據 Alternative.me 數據，今日加密貨幣恐慌與貪婪指數降至
1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，ETH 現報 2426.37 USDT，24 小時漲幅 +0.43%。


MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2. 行業數據分析


2.1 今日恐慌與貪婪指數降至65，仍處於「貪婪狀態」


Alternative.me 數據，今日加密貨幣恐慌與貪婪指數降至65（昨日該指數為 74），表明市場仍處於「貪婪狀態」。

2.2 數據：過去 24 小時全網爆倉 2.26 億美元，多單爆倉 1.27 億美元，空單爆倉 9873.56 萬美元


Coinglass 數據，過去 24 小時全網爆倉 2.26 億美元，多單爆倉 1.27 億美元，空單爆倉 9873.56 萬美元。其中比特幣多單爆倉 1802.88 萬美元，比特幣空單爆倉 2841.60 萬美元，以太坊多單爆倉 3564.50 萬美元，以太坊空單爆倉 3815.97 萬美元。

3. 行業要聞


3.1 Bo Hines：美國正在着手建設比特幣戰略儲備基礎設施


據加密記者 Eleanor Terrett 報道，美國總統數字資產顧問委員會執行董事 Bo Hines 確認，美國正在着手建設比特幣戰略儲備基礎設施。他指出，儘管特朗普在今年 3 月發布的行政命令並未強制財政部公布當前美國政府所持有比特幣的報告，但美國政府可能會選擇公開發布。他還補充說，美國政府「非常傾向」於通過預算中性的方式增加比特幣持有量。

3.2 美參議院銀行委員會主席：加密市場結構法案將於 9 月 30 日前完成


CoinDesk 報道，美國參議院銀行委員會主席 Tim Scott 表示，加密市場結構法案將於 9 月 30 日前完成。這一時間表晚於特朗普總統期望的 8 月國會休會前完成的目標，但早於參議員 Cynthia Lummis 此前預測的年底前完成。

4. 市場熱門


4.1 Dinari 獲得美國經紀自營商註冊，將提供代幣化股票


路透社報道，提供基於區塊鏈的美國股票的初創公司 Dinari 已為其子公司獲得美國經紀自營商註冊，該公司表示，此舉使其成為美國首個獲得此類批准的代幣化股票平台。 Dinari 能夠通過區塊鏈技術向美國投資者提供股票交易服務，Dinari 表示，其經紀自營商實體將於下個季度開始運營。Dinari 的代幣化股票（稱為 dShares）已通過 Coinbase 的 Base 區塊鏈網絡等去中心化金融平台提供，但僅供美國以外的用戶使用。

4.2 彭博 ETF 分析師：Bitwise 已為其現貨 Dogecoin 和 Aptos 提交修訂後的 S-1 文件


據彭博高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 發文表示，Bitwise 已為其現貨 Dogecoin ETF 和現貨 Aptos ETF 提交了修訂後的 S-1 文件。Eric Balchunas 稱，「這是一個好兆頭，表明該公司已獲得美國證券交易委員會 (SEC) 的批准，並且與其他現貨 ETF 的審批同步。」

4.3 Ripple 首席法務官回應上訴申請被駁回，強調 XRP 非證券法律地位不變


Ripple 首席法務官 Stuart Alderoty 針對「美國法官已駁回 Ripple 和美 SEC 提出的暫停上訴申請」評論稱，「這樣一來，球又回到了我們的手中。法院給了我們兩個選擇：駁回我們對歷史性機構銷售調查結果的上訴，或者繼續上訴。敬請關注。無論如何，XRP 不屬於證券的法律地位都不會改變。與此同時，一切照舊。」

5. 項目動態


1）Bakkt 向美 SEC 提交 10 億美元募資計劃，擬將使用收益購買比特幣等加密貨幣。
2）CUDIS 發布第二季空投規則，第二季將於 7 月底開始持續 6 個月。
3）Web3 錢包 Zerion 集成 Solana 網絡。
4）Sol 財庫公司 Upexi 計劃通過鏈上發行平台 Opening Bell 將其股票代幣化。
5）Synaptogenix 將更名為 TAO Synergies，建立 TAO 戰略儲備。
6）Spark：向 Cookie Snaps 排名前 500 的用戶分發 500 萬 SPK 空投，查詢已開放。
7）Fuel Labs 創始工程師 Rodrigo Araújo 加入 Plasma 擔任協議工程團隊負責人。
8）PayPal CEO：正在為客戶創造真正的穩定幣用例。
9）LayerZero 實現 FAFO 升級，EVM 單節點超 100 萬 TPS 性能同時降低成本。
10）遊戲工作室 Lineup Games 集成 Sui 區塊鏈。

6. 項目融資信息


1）YZi Labs 宣布投資去中心化娛樂平台 MEET48。
2）華興資本進軍 Web3，將投入 1 億美元發展相關業務及投資加密資產。
3）AI 可信身份網絡 Trusta.AI 完成新一輪融資。
4）私募股權代幣化平台 Jarsy 完成 500 萬美元 pre-seed 輪融資，由 Breyer Capital 領投。
5）Web3+AI 項目 Inference Labs 完成 630 萬美元融資，DACM 等參投。

如需了解更多，請訪問【MEXC 學院】獲取深度分析。

