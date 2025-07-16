MEXC 每日要聞（6.26）｜美國 SEC 討論加密監管新規，USDT 或成為新的「購買美股」方式





根據 MEXC 數據顯示， BTC 現報 107808.58 USDT，24 小時漲幅 +0.43%。

































註：恐慌指數閾值為 0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。









Coinglass 數據，過去 24 小時全網爆倉 2.09 億美元，多單爆倉 9265.39 萬美元，空單爆倉 1.16 億美元。其中 比特幣 多單爆倉 1092.12 萬美元，比特幣空單爆倉 6188.07 萬美元， 以太坊 多單爆倉 3109.75 萬美元，以太坊空單爆倉 2021.72 萬美元。





此外，最近 24 小時，全球共有 77765 人被爆倉，最大單筆爆倉單發生在Binance - BTCUSDT 價值 336.77 萬美元。













BiyaPay 分析師觀點：監管機構正在發出一個強烈的信號，加密資產與美國股市的未來融合。這意味着使用 USDT 投資美國股票的途徑將更加合規和具有流動性，使普通投資者能夠享受跨資產、跨市場的投資機會。

























若監管批准，該合資公司有望於今年底或明年初正式上線。項目團隊目前正考慮兩種發行模式：其一為信託模式，即先將客戶資金獨立信託後再發行穩定幣；其二為存款代幣模式，將穩定幣與銀行存款直接掛鈎。









Bloomberglaw 報道，前私募巨頭黑石集團交易撮合者與穩定幣龍頭 Tether 聯合創始人正聯手籌建一支規模達 10 億美元的上市加密基金，旨在構建多元化數字資產組合。據知情人士透露，該基金通過雙方支持的 SPAC（特殊目的收購公司）M3-Brigade Acquisition V Corp.進行募資，計劃配置比特幣、以太坊及 Solana 等多類加密資產，據悉目前募資仍在進行中，包括 10 億美元目標在內的具體細節仍可能調整。













The Block 報道，周三在比特幣政策研究所小組討論中，有人詢問 SEC 是否會批准實物申購與贖回機制及是否「即將實現」。委員 Hester Peirce 表示，「這些（表格）目前正在審核中。所以我認為，在某個時候，實物申購與贖回機制肯定會到來。我無法預先判斷，但我們聽說有很多公司對此很感興趣。」









華爾街日報 報道，Republic 計劃將 SpaceX 等公司的潛在敞口進行代幣化， SpaceX 和其他公司的代幣最初將根據公司股票在二級市場的交易方式進行定價，合格投資者可以在二級市場交易這些公司的股票。其能夠提供代幣的部分原因是 2012 年《喬布斯法案》中的一項條款，該條款允許美國私營公司發行證券，並每年從散戶投資者那裡籌集高達 500 萬美元。Republic 表示，它將是這些代幣發行公司，而該公司向代幣持有者保證，如果 SpaceX 的普通股上市或被購買，代幣持有者將獲得任何上漲的報酬。

















1）Sahara AI 發布 Agent Builder 與 AI Marketplace 公測，開啟 AI 構建與資產化新階段。

2）WLFI：代幣轉賬功能即將開放，相關更新即將公布。

3）Fragmetric 推出 FRAG 代幣，首輪空投分配 10% 予社區。

4）zkLend 停止項目運營，剩餘資金將用於用戶補償。

5）Tether CEO：公司 2025 年底或將成為最大的比特幣礦企。

6）Backpack 將於 7 月 3 日啟動第二季積分活動。

7）WOOFi Pro 與「Orderly x Kaito 排行榜」達成合作，助力 Orderly Yapper 活動。

8）Lido V3 Testnet-2 已上線。

9）AEON 與 Ripple 達成合作，支持 RLUSD 用於消費。

10）HashKey Chain 將發放首期積分獎勵，回饋早期支持用戶。









1）密碼學公司 Zama 完成 5700 萬美元 B 輪融資，Pantera Capital 等領投。

2）Bluebird Mining 獲約 272 萬美元融資，一半用於建立比特幣儲備戰略。

3）DePIN 與企業級雲平台 dKloud 完成 315 萬美元融資，Animoca Brands 等參投。

4）預測市場 Kalshi 以 20 億美元估值完成 1.85 億美元融資，Paradigm 領投。



