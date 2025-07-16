1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，BTC 現報 107808.58 USDT，24 小時漲幅 +0.43%。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 加密恐慌指數升至74，市場處於「貪婪」狀態 據 Alternative 數據，今日加密貨幣恐慌與貪婪指數升至 741. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，BTC 現報 107808.58 USDT，24 小時漲幅 +0.43%。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 加密恐慌指數升至74，市場處於「貪婪」狀態 據 Alternative 數據，今日加密貨幣恐慌與貪婪指數升至 74
新手學院/市場洞察/其他/MEXC 每日要...購買美股」方式

MEXC 每日要聞（6.26）｜美國 SEC 討論加密監管新規，USDT 或成為新的「購買美股」方式

初階
2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
比特幣
BTC$105,739.55+2.14%
DeFi
DEFI$0.000841+5.38%
以太幣
ETH$3,549.99+1.18%
MemeCore
M$2.50122+4.19%
Blockstreet
BLOCK$0.01892+1.55%

1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，BTC 現報 107808.58 USDT，24 小時漲幅 +0.43%。


MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2. 行業數據分析


2.1 加密恐慌指數升至74，市場處於「貪婪」狀態


Alternative 數據，今日加密貨幣恐慌與貪婪指數升至 74（昨日為 66），市場處於「貪婪」狀態。上周平均指數為 57。

註：恐慌指數閾值為 0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。

2.2 數據：過去 24 小時全網爆倉 2.09 億美元，多單爆倉 9265.39 萬美元，空單爆倉 1.16 億美元


Coinglass 數據，過去 24 小時全網爆倉 2.09 億美元，多單爆倉 9265.39 萬美元，空單爆倉 1.16 億美元。其中比特幣多單爆倉 1092.12 萬美元，比特幣空單爆倉 6188.07 萬美元，以太坊多單爆倉 3109.75 萬美元，以太坊空單爆倉 2021.72 萬美元。

此外，最近 24 小時，全球共有 77765 人被爆倉，最大單筆爆倉單發生在Binance - BTCUSDT 價值 336.77 萬美元。

3. 行業分析師觀點


3.1 BiyaPay 分析師：美國 SEC 討論加密監管新規，USDT 會成為新的「購買美股」方式嗎？


BiyaPay 分析師觀點：監管機構正在發出一個強烈的信號，加密資產與美國股市的未來融合。這意味着使用 USDT 投資美國股票的途徑將更加合規和具有流動性，使普通投資者能夠享受跨資產、跨市場的投資機會。

4. 行業要聞


4.1 美國國會圍繞 GENIUS 法案單獨通過還是打包推進展開博弈


Crypto In America 報道，美國國會山正圍繞加密貨幣立法策略展開激烈博弈。各方正在討論 GENIUS 法案是否應與市場結構法案打包推進，還是單獨通過。部分行業巨頭如 Coinbase 和 a16z 支持打包通過，但 DeFi 社區更傾向於先推動 GENIUS 法案快速落地。與此同時，參議院多位共和黨議員則傾向於先單獨通過 GENIUS 法案。當前各方意見尚未統一，立法前景仍存不確定性。

4.2 韓國八大銀行籌建合資公司擬發行韓元穩定幣，正探討兩種發行模式


據韓國《經濟評論》報道，韓國八家主要銀行正在籌備成立合資公司，計劃發行韓元穩定幣。參與機構包括國民銀行、新韓銀行、友利銀行、農協銀行、韓國產業銀行、水協銀行、花旗銀行韓國分行及渣打銀行韓國分行。該項目由銀行聯合開放區塊鏈與去中心化標識符協會、韓國金融電信與清算院共同推進，目前仍在就底層基礎設施進行討論。

若監管批准，該合資公司有望於今年底或明年初正式上線。項目團隊目前正考慮兩種發行模式：其一為信託模式，即先將客戶資金獨立信託後再發行穩定幣；其二為存款代幣模式，將穩定幣與銀行存款直接掛鈎。

4.3 Tether聯創擬籌建10億美元加密基金並打造BTC、ETH等多元加密貨幣儲備


Bloomberglaw 報道，前私募巨頭黑石集團交易撮合者與穩定幣龍頭 Tether 聯合創始人正聯手籌建一支規模達 10 億美元的上市加密基金，旨在構建多元化數字資產組合。據知情人士透露，該基金通過雙方支持的 SPAC（特殊目的收購公司）M3-Brigade Acquisition V Corp.進行募資，計劃配置比特幣、以太坊及 Solana 等多類加密資產，據悉目前募資仍在進行中，包括 10 億美元目標在內的具體細節仍可能調整。

5. 市場熱門


5.1 美 SEC 委員：加密 ETF 實物申購與贖回機制相關申請正在審核中


The Block 報道，周三在比特幣政策研究所小組討論中，有人詢問 SEC 是否會批准實物申購與贖回機制及是否「即將實現」。委員 Hester Peirce 表示，「這些（表格）目前正在審核中。所以我認為，在某個時候，實物申購與贖回機制肯定會到來。我無法預先判斷，但我們聽說有很多公司對此很感興趣。」

5.2 Republic 計劃將 SpaceX 等公司的股票進行代幣化


華爾街日報報道，Republic 計劃將 SpaceX 等公司的潛在敞口進行代幣化，SpaceX 和其他公司的代幣最初將根據公司股票在二級市場的交易方式進行定價，合格投資者可以在二級市場交易這些公司的股票。其能夠提供代幣的部分原因是 2012 年《喬布斯法案》中的一項條款，該條款允許美國私營公司發行證券，並每年從散戶投資者那裡籌集高達 500 萬美元。Republic 表示，它將是這些代幣發行公司，而該公司向代幣持有者保證，如果 SpaceX 的普通股上市或被購買，代幣持有者將獲得任何上漲的報酬。

5.3 擬將加密貨幣當作房貸抵押品，美住房監管主管要求「兩房」做好準備


當地時間周三，美國聯邦住房金融署（FHFA）署長 Pulte 在社交媒體上發文：「經過深入研究，並遵循特朗普總統將美國打造成『加密貨幣之都』的願景，今天我下令房利美和房地美着手準備，將加密貨幣列為抵押貸款申請的認定資產。」這一指令標誌着美國政府支持企業在評估抵押貸款資質的資產審核標準上可能迎來重大轉變，同時也與特朗普政府推動加密貨幣在美國普及的既定目標一脈相承。

6. 項目動態


1）Sahara AI 發布 Agent Builder 與 AI Marketplace 公測，開啟 AI 構建與資產化新階段。
2）WLFI：代幣轉賬功能即將開放，相關更新即將公布。
3）Fragmetric 推出 FRAG 代幣，首輪空投分配 10% 予社區。
4）zkLend 停止項目運營，剩餘資金將用於用戶補償。
5）Tether CEO：公司 2025 年底或將成為最大的比特幣礦企。
6）Backpack 將於 7 月 3 日啟動第二季積分活動。
7）WOOFi Pro 與「Orderly x Kaito 排行榜」達成合作，助力 Orderly Yapper 活動。
8）Lido V3 Testnet-2 已上線。
9）AEON 與 Ripple 達成合作，支持 RLUSD 用於消費。
10）HashKey Chain 將發放首期積分獎勵，回饋早期支持用戶。

7. 項目融資信息


1）密碼學公司 Zama 完成 5700 萬美元 B 輪融資，Pantera Capital 等領投。
2）Bluebird Mining 獲約 272 萬美元融資，一半用於建立比特幣儲備戰略。
3）DePIN 與企業級雲平台 dKloud 完成 315 萬美元融資，Animoca Brands 等參投。
4）預測市場 Kalshi 以 20 億美元估值完成 1.85 億美元融資，Paradigm 領投。

推薦閱讀：

如需了解更多，請訪問【MEXC 學院】獲取深度分析。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金