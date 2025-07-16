MEXC 每日要聞（6.25）｜穩定幣未能通過「三大關鍵測試」，恐難成為未來貨幣體系的主體





根據 MEXC 數據顯示， ETH 現報 2451.38 USDT，24 小時漲幅 +0.16%。





























Coinglass 數據，過去 24 小時全網爆倉 1.81 億美元，多單爆倉 7281.49 萬，空單爆倉 1.08 億。其中比特幣多單爆倉 902.32 萬 美元，比特幣空單爆倉 2335.17 萬 美元，以太坊多單爆倉 2971.69 萬美元，以太坊空單爆倉 3548.08 萬美元。





此外，最近 24 小時，全球共有 76178 人被爆倉，最大單筆爆倉單發生在Binance - BTCUSDT 價值 265.29 萬美元。













交易員 Eugene 在社交平台發文表示，目前已清倉所有多單（除部分 BTC 外），並開始做空部分山寨幣。他認為，中東局勢的影響已告一段落，市場整體趨勢依然偏弱。





他指出，BTC 從 99,000 至 106,000 美元的反彈已完成，市場將回歸此前的運行節奏。在當前階段，他將採取「多 BTC、空山寨」的交易策略應對後市。





















國泰君安國際 （1788.HK）於 6 月 24 日正式獲香港證監會批准，將現有證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務及相關意見。升級後，客戶可直接在其平台交易比特幣、以太幣等加密貨幣及泰達幣等穩定幣。國泰君安國際由此成為首家提供全方位虛擬資產相關交易服務的香港中資券商，服務範圍涵蓋虛擬資產交易、諮詢及相關產品發行與分銷。該公司近年來持續拓展虛擬資產業務，包括推出虛擬資產 ETF 結構性產品、開展交易平台代理業務及數碼債券發行等，積極助力香港構建國際虛擬資產中心。





4.3 美國參議院銀行委員會發布「全面市場結構立法原則」，旨在為數字資產監管提供指引





美國參議院銀行委員會 公告，參議院銀行委員會主席 Tim Scott、數字資產小組委員會主席 Cynthia Lummis、參議員 Bill Hagerty 和參議員 Thom Tillis 發布了一套制定市場結構立法的原則，這些原則將指導主席 Tim Scott 及其同事就法案文本與行業參與者、法律和學術專家以及政府利益相關者進行討論和談判。市場結構原則指出，立法應明確界定數字資產的法律地位，應在法規中明確區分數字資產證券和數字資產商品，並考慮現有法律，提供可預測性、增強的法律精確性和急需的監管確定性；監管機構應明確劃分管轄權；立法應該承認並非所有分布式賬本技術都應受到美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會的監管。













紐約證券交易所 Arca 已向美國證券交易委員會（SEC）提交 19b-4 申請文件，擬根據第 8.201-E 條款申請上市並交易 Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF, B.T.的基金份額。該產品將同時追蹤比特幣與以太坊價格表現，後續仍待 SEC 審查通過。

















SEC 備忘錄 顯示，紐約證券交易所代表團於 6 月 24 日與加密資產監管工作組進行會面，討論加密資產監管相關問題。出席會議的紐交所代表包括總法律顧問 Jaime Klima、首席產品官 Jon Herrick、副總法律顧問 Patrick Troy 和首席監管官 Tony Frouge。





會議議題主要圍繞三個方面：促進公平競爭環境，強調市場參與者之間的平等性，避免對類似資產和實體採用不同的監管制度；討論代幣化股票的交易考慮因素及促進此類交易的結構；探討加密貨幣交易所交易產品，包括加密現貨 ETF 的通用上市標準以及其他潛在加密貨幣基礎交易產品的監管處理方式。









非託管比特幣交易平台 Flashnet 將推出其首個完全受監管的比特幣穩定幣 USDB。USDB 將由 Brale 發行，Magic Eden 作為其分銷合作夥伴。









1）DeFi Dev Corp 將啟動 WIF 驗證者節點，計劃與社區分享 WIF 質押獎勵。

2）二層區塊鏈 Codex 現已支持原生 USDC。

3）Matter Labs 發布了基於 RISC-V 的新型零知識證明器 「Airbender」。

4）Ledger 將推出無需 KYC 的 Recovery Key 卡片，可存儲和恢復 24 個助記詞。

5）Fuel Network 基金會完成 75 萬美元的 FUEL 代幣回購。

6）Sahara AI 公布代幣經濟模型，8.15% 用於空投。

7）Aptos Labs 與 Jump Crypto 將聯合推出去中心化熱存儲網絡 Shelby。

8）去中心化 AI 協議 Prime Intellect 發布開放推理數據集和行星級合成數據生成運行模型 SYNTHETIC-2。

9）萬事達卡與 Chainlink 達成合作，集成 Chainlink 的互操作性協議。

10）Strategy 正式推出 AI 數據管理解決方案 Strategy Mosaic。









1）DeFi 基礎設施公司 Yield.xyz 完成 500 萬美元戰略輪融資。

2）鏈上大宗商品衍生品交易所 Sphinx 完成 200 萬美元 Pre-Seed 輪融資。

3）Nano Labs 簽署 5 億美元可轉換票據私募融資，用於 BNB 戰略儲備。

4）Canton 開發商 Digital Asset 完成 1.35 億美元戰略輪融資。







