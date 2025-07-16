1. 市場信息縱覽 受中東衝突緩和影響，大盤反彈回升，以太坊價格突破至 2438 USDT。根據 MEXC 數據顯示，ETH 現報 2396.4 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 數據：恐慌與貪婪指數回升至 47，市場情緒偏向中性 據 CoinMarketC1. 市場信息縱覽 受中東衝突緩和影響，大盤反彈回升，以太坊價格突破至 2438 USDT。根據 MEXC 數據顯示，ETH 現報 2396.4 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 數據：恐慌與貪婪指數回升至 47，市場情緒偏向中性 據 CoinMarketC
MEXC 每日要聞（6.24）｜中東衝突緩和大盤迎來反彈，以太坊最高突破 2400 USDT

2025年7月16日
1. 市場信息縱覽


受中東衝突緩和影響，大盤反彈回升，以太坊價格突破至 2438 USDT。根據 MEXC 數據顯示，ETH 現報 2396.4 USDT。


MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2. 行業數據分析


2.1 數據：恐慌與貪婪指數回升至 47，市場情緒偏向中性


CoinMarketCap 數據顯示，恐慌與貪婪指數已從 37 回升至 47，市場情緒偏向中性。


2.2 數據：過去 24 小時全網爆倉 4.80 億美元，多單爆倉 1.15 億，空單爆倉 3.65 億


Coinglass 數據，過去 24 小時全網爆倉 4.80 億美元，多單爆倉 1.15 億，空單爆倉 3.65 億。其中比特幣多單爆倉 2864.98 萬美元，比特幣空單爆倉 1.25 億美元，以太坊多單爆倉 3982.07 萬美元，以太坊空單爆倉 1.12 億美元。 此外，最近 24 小時，全球共有 131969 人被爆倉，最大單筆爆倉單發生在 Binance - BTCUSDT 價值 1214.23 萬美元。

2.3 Real Vision 創始人：比特幣 90% 的價格波動由流動性驅動


Real Vision 創始人 Raoul Pal 發推表示，比特幣 90% 的價格波動是由流動性驅動，而納斯達克 100 指數（NDX）的這個比例是 97%。其餘部分則由市場接受度（即應用普及程度）的影響所致。代幣或股票的相對表現幾乎完全取決於可驗證的網絡效應（即市場接受度或應用普及程度）。


3. 行業分析師觀點


3.1 Bitcoin Vector 鏈上數據分析：市場結構轉向多頭


Bitcoin Vector 發布鏈上數據分析表示，「觸底過程很少是一條直線。結構轉變正轉向看漲，這意味着多頭開始重建價格。這仍然是一場戰鬥，但勢頭正在轉向對多頭有利。」


3.2 市場分析：全球流動性回升與美聯儲降息預期增強，BTC 或於Q4迎來突破


鏈上分析師 @arndxt_xo 發文指出，比特幣當前處於類似 2025 年 2 月的「非關聯窗口期」，價格橫盤於 100 – 108 K 區間，BTC 價格走勢暫未與宏觀流動性同步，但歷史數據顯示，全球主要央行 M2 貨幣供應量變化方向在 80% 情況下領先 BTC 表現。

M2 同比增速已由負轉正，疊加美聯儲多位官員暗示最早 7 月降息，FOMC 點陣圖亦支持年內降息一次。技術結構上，BTC 已確認金叉，周線趨勢仍在；若突破 108 K，有望上探 133 K。若流動性持續改善並迎來政策轉向，Q4 或成 BTC 上行動能關鍵窗口。


4. 行業要聞


4.1 上周全球上市公司淨買入 BTC 1.98 億美元，共有 6 家公司新增購買，Strategy 連續 12 周增持


根據 SoSoValue 數據，截至美東時間 2025 年 6 月 23 日，上周全球上市公司（不包含挖礦公司）配置比特幣的單周總淨流入 1.98 億美元。其中，Strategy（原 MicroStrategy） 連續 11 周持續增持，上周投入 2,600 萬美元，以 105,856 的價格增持 245 枚 BTC，總持倉達到 592,345 枚 BTC。日本上市公司 Metaplanet 上周投入 1.18 億美元，以 106,408 的價格增持 1,111 枚 BTC，總持倉達到 11,111 枚 BTC。

另有 4 家上市公司在上周加入 BTC 新增購買行列，總計買入 5,382 萬美元。其中，美國醫療公司 Prenetics 初次建立比特幣儲備，首次購買花費 2,000 萬美元，以 106,712 的價格增持 187.4 枚；法國 Web3 服務公司 Blockchain Group 花費 1960 萬美元，以 107,484 的價格增持 182 枚，總持倉量達到 1,653 枚 BTC；英國數字廣告公司 The Smarter Web 花費 1,089 萬美元，以 104,451 的價格增持 104.3 枚，總持倉量達到 346.6 枚 BTC；日本服裝公司 ANAP 花費 333 萬美元，以 106,790 的價格增持 31.2 枚，總持倉量達到 184.7 枚 BTC。

這些新進者來自法國、英國、日本和美國四個國家，涵蓋多個行業，顯示出越來越多非傳統加密企業正在加速將比特幣納入其資產負債表，將比特幣作為戰略儲備的公司呈現出「行業廣譜化、地域多元化」的趨勢。根據 SoSoValue 統計，持有超過 100 枚比特幣的非挖礦上市公司數量上升到 21 家。

截至發稿，統計中的全球上市公司（不含挖礦公司）合計持有比特幣總量為 655,520 枚 BTC，當前市場價值約為 663 億美元，占比特幣流通市值的 3.3%。

4.2 挪威擬於 2025 年秋季禁止新建加密貨幣挖礦數據中心


CoinDesk 報道，挪威工黨政府近日宣布計劃對使用高耗能工作量證明 (PoW) 系統的新建加密貨幣挖礦數據中心實施臨時禁令，該措施預計將於 2025 年秋季生效。挪威數字化部長 Karianne Tung 表示：「加密貨幣挖礦極為耗電，卻幾乎不能為當地社區創造就業和收入。」

她強調，此舉反映了政府「儘可能限制挪威境內加密貨幣挖礦」的明確意圖。儘管挪威擁有豐富的可再生水電資源，長期以來吸引了尋求低成本清潔能源的比特幣礦工，但監管機構認為這些持續高容量的電力資源應更好地用於製造業、供暖或 AI 數據處理等領域。

5. 市場熱門


5.1 美股上市公司 Sequans 宣布 3.84 億美元融資計劃，啟動比特幣金庫戰略


5G/4G 物聯網半導體與模組開發商和供應商 Sequans Communications S.A.（紐交所代碼：SQNS）宣布啟動比特幣金庫戰略，將比特幣作為核心資產配置之一，並計劃與 Swan Bitcoin 合作開展管理。為此，Sequans 將通過私募融資籌集約 3.84 億美元，包括 1.95 億美元股票及 1.89 億美元可轉債，預計將於 7 月 1 日完成交易。

5.2 德克薩斯州撥款 1000 萬美元建立比特幣儲備，成全美首例


美國德克薩斯州正式撥款 1000 萬美元用於購買比特幣，成為首個設立官方比特幣儲備並實際撥款的州。相關儲備將獨立於州財政管理，且依據配套法案 HB 4488 ，所持比特幣不得計入一般財政收入。相比之下，亞利桑那州和新罕布什爾州雖已授權類似儲備，但尚未實際撥款。

5.3 華夏基金（香港）或將探索基金在穩定幣生態系統中的應用


財新報道，華夏基金（香港）數字資產管理主管和家族財富主管朱皓康表示，華夏港元數字貨幣基金面向零售投資者出售，等待香港證監會相關監管條例落地後，公司將探索基金在穩定幣生態系統中的應用，例如支持投資者使用合規穩定幣進行申購和贖回。他指出，若能實現這一創新應用，屆時基金管理規模會有一個較明顯的放量。

5.4 羅馬尼亞新政府計劃對加密貨幣收益收入徵稅


彭博社報道，羅馬尼亞新政府承諾通過一系列增加稅收和削減開支的措施來減少歐盟最大的預算赤字。協議文本稱，期將致力於 「恢復預算平衡，優先投資，並確保可預測的商業環境」。擬議的增稅措施包括對加密貨幣收益、股息、社交媒體收入和短期租賃收入徵稅。此外，對銀行業徵收特別稅的可能性也在討論中。

6. 項目動態


1）Nexus 現已在美國、中國大陸等地開啟測試網 III。
2）NEWT 公布代幣經濟學，10% 用於初始空投和社區獎勵。
3）Nano Labs 計劃申請港幣及離岸人民幣穩定幣業務牌照。
4）Mango Network 公布 MGO 代幣經濟學，10% 將用於測試網及主網空投。
5）由 Y Combinator 孵化的美元錢包虛擬賬戶 Karsa 已上線。
6）GOAT Network 發布 BitVM3 升級方案，以推動比特幣原生 ZK Rollup 邁向實用化。
7）穩定幣運營商 APACX 與 Polygon 達成合作以拓展 PHT 應用範圍。
8）Plasma 提醒參與存款用戶需在 Sonar 上完成 KYC/KYB。
9）DeFi Development 股票將通過 Kraken 上鏈交易。

7. 項目融資信息


1）基於 MegaETH 的 DEX GTE 完成 1500 萬美元 A 輪融資，Paradigm 領投。
2）ECD 汽車設計公司獲 5 億美元融資，將啟動比特幣財庫策略。
3）DeFi 公司 Blueprint Finance 完成 950 萬美元融資，Polychain Capital 領投，YZi Labs 參投。
4）DeFi 基礎設施公司 Veda 完成 1800 萬美元融資，CoinFund 領投。
5）Eyenovia 完成 5000 萬美元私募，已購買超過 100 萬枚 HYPE 代幣。
6）鏈游開發商 Endless Clouds 完成 625 萬美元融資並推出代幣 END。
7）前 SpaceX 高管創立的加密平台 Stackup 完成 420 萬美元種子輪融資。
8）KindlyMD 和 Nakamoto 獲 5150 萬美元 PIPE 融資以支持比特幣戰略儲備。

