MEXC 每日要聞（6.23）｜比特幣今晨反彈突破10.1萬美元，市場或預期中東衝突影響短暫

































Coinglass 數據，過去 12 小時全網爆倉約 5.59 億美元，多單爆倉 4.52 億美元，空單爆倉 1.07 億美元。其中 比特幣 爆倉 2.23 億美元， 以太坊 爆倉 1.56 億美元。













CryptoQuant 研究主管 Julio Moreno 表示，比特幣需求在經歷一段加速上漲、價格接近 112,000 美元之後，正在出現降溫跡象。現貨需求仍在增長，但增速已經放緩，目前低於歷史趨勢。巨鯨和 ETF 的比特幣購買量已經減半。新增投資者的需求也在下降。在期貨市場，投資者近期選擇獲利了結，並開始建立新的空頭頭寸。如果需求持續疲軟，比特幣可能會在 92,000 美元附近尋得支撐，該價位對應交易者的鏈上實際成本價，是牛市期間的典型支撐區。如果此支撐失效，下一個支撐位可能在 81,000 美元，接近交易者鏈上實際成本價的下軌。













6 月 23 日，BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 在社交媒體發文表示，貨幣印鈔機正在為履行其愛國職責而加速運轉。當前市場的疲軟將會過去，比特幣將毫無疑問地展現其作為避險資產的地位。













Crypto Briefing 報道，德克薩斯州州長 Greg Abbott 通過了眾議院第 4488 號法案（HB 4488），該法案旨在保護特定的州政府資金，包括在州財政之外創建的任何比特幣儲備，不被納入一般收入。該法案豁免了該儲備基金和其他專項基金在 2025 年自動解散的義務。





德克薩斯州州長 Greg Abbott 尚未就參議院第 21 號法案（SB21）做出決定。該法案將授權德克薩斯州投資市值至少達到 5000 億美元的比特幣及其他加密資產。目前，只有比特幣符合這一門檻。





Greg Abbott 必須在 6 月 22 日 之前簽署或否決 SB21，該法案於 6 月 1 日提交給他。由於該法案是在立法會議即將結束時提交的，根據德克薩斯州法律，他必須在休會後 20 天內採取行動。













據《 首爾經濟日報 》報道，韓國支付服務提供商 Kakao Pay 已註冊與穩定幣業務相關的商標。該公司於 6 月 17 日向韓國專利局申請了 18 項商標權，這些商標將 KRW（韓元符號）與代表 Kakao Pay 的 K 和 P 等字母組合，如 KRWKP、KWRP 和 KPKRW 等，這些商標被歸類為虛擬資產金融交易、電子轉賬和中介業務等領域。Kakao Pay 表示，其「尚未確定具體計劃」，但解釋稱「這是為了穩定幣業務提前註冊商標權」。









1）市場消息：OKX 考慮在美國進行 IPO。

2）UpTop.meme：推出 「真實用戶補償計劃」，對經鏈上真實用戶地址提供額外空投獎勵。

3）Nexus Testnet III 將於 6 月 24 日啟動。

4）Negentropy Capital 宣布解散，剩餘資金及項目額度即將清算。

5）Web3 安全協議 Hacken：VET 的以太坊和 BSC 橋接暫停。

6）消息人士：Revolut 正探索自有穩定幣發行計劃。

7）Cointelegraph 前端疑遭黑客篡改並發布虛假空投信息，請謹慎操作。







