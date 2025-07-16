MEXC 每日要聞（6.23）｜比特幣今晨反彈突破10.1萬美元，市場或預期中東衝突影響短暫

1. 市場信息縱覽 市場或預期中東衝突影響短暫，比特幣反彈最高超過 10.1 萬美元後回落，現報 100996.37 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 數據：過去 12 小時全網爆倉 5.59 億美元，多單爆倉 4.52 億美元 據 Coinglass 數據1. 市場信息縱覽 市場或預期中東衝突影響短暫，比特幣反彈最高超過 10.1 萬美元後回落，現報 100996.37 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 數據：過去 12 小時全網爆倉 5.59 億美元，多單爆倉 4.52 億美元 據 Coinglass 數據
1. 市場信息縱覽


市場或預期中東衝突影響短暫，比特幣反彈最高超過 10.1 萬美元後回落，現報 100996.37 USDT。


MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2. 行業數據分析


2.1 數據：過去 12 小時全網爆倉 5.59 億美元，多單爆倉 4.52 億美元


Coinglass 數據，過去 12 小時全網爆倉約 5.59 億美元，多單爆倉 4.52 億美元，空單爆倉 1.07 億美元。其中比特幣爆倉 2.23 億美元，以太坊爆倉 1.56 億美元。

3. 行業分析師觀點


3.1 分析師：比特幣需求正在放緩，潛在支撐區域為92,000美元附近


CryptoQuant 研究主管 Julio Moreno 表示，比特幣需求在經歷一段加速上漲、價格接近 112,000 美元之後，正在出現降溫跡象。現貨需求仍在增長，但增速已經放緩，目前低於歷史趨勢。巨鯨和 ETF 的比特幣購買量已經減半。新增投資者的需求也在下降。在期貨市場，投資者近期選擇獲利了結，並開始建立新的空頭頭寸。如果需求持續疲軟，比特幣可能會在 92,000 美元附近尋得支撐，該價位對應交易者的鏈上實際成本價，是牛市期間的典型支撐區。如果此支撐失效，下一個支撐位可能在 81,000 美元，接近交易者鏈上實際成本價的下軌。


3.2 Arthur Hayes：市場的疲軟將會過去，比特幣避險資產地位毋庸置疑


6 月 23 日，BitMEX 聯合創始人Arthur Hayes 在社交媒體發文表示，貨幣印鈔機正在為履行其愛國職責而加速運轉。當前市場的疲軟將會過去，比特幣將毫無疑問地展現其作為避險資產的地位。

4. 行業要聞


4.1 德克薩斯州州長簽署 HB 4488 法案，將州比特幣儲備作為永久基金進行保護


Crypto Briefing 報道，德克薩斯州州長 Greg Abbott 通過了眾議院第 4488 號法案（HB 4488），該法案旨在保護特定的州政府資金，包括在州財政之外創建的任何比特幣儲備，不被納入一般收入。該法案豁免了該儲備基金和其他專項基金在 2025 年自動解散的義務。

德克薩斯州州長 Greg Abbott 尚未就參議院第 21 號法案（SB21）做出決定。該法案將授權德克薩斯州投資市值至少達到 5000 億美元的比特幣及其他加密資產。目前，只有比特幣符合這一門檻。

Greg Abbott 必須在 6 月 22 日 之前簽署或否決 SB21，該法案於 6 月 1 日提交給他。由於該法案是在立法會議即將結束時提交的，根據德克薩斯州法律，他必須在休會後 20 天內採取行動。

5. 市場熱門


5.1 韓國支付服務提供商 Kakao 已註冊與穩定幣業務相關的商標


據《首爾經濟日報》報道，韓國支付服務提供商 Kakao Pay 已註冊與穩定幣業務相關的商標。該公司於 6 月 17 日向韓國專利局申請了 18 項商標權，這些商標將 KRW（韓元符號）與代表 Kakao Pay 的 K 和 P 等字母組合，如 KRWKP、KWRP 和 KPKRW 等，這些商標被歸類為虛擬資產金融交易、電子轉賬和中介業務等領域。Kakao Pay 表示，其「尚未確定具體計劃」，但解釋稱「這是為了穩定幣業務提前註冊商標權」。

6. 項目動態


1）市場消息：OKX 考慮在美國進行 IPO。
2）UpTop.meme：推出 「真實用戶補償計劃」，對經鏈上真實用戶地址提供額外空投獎勵。
3）Nexus Testnet III 將於 6 月 24 日啟動。
4）Negentropy Capital 宣布解散，剩餘資金及項目額度即將清算。
5）Web3 安全協議 Hacken：VET 的以太坊和 BSC 橋接暫停。
6）消息人士：Revolut 正探索自有穩定幣發行計劃。
7）Cointelegraph 前端疑遭黑客篡改並發布虛假空投信息，請謹慎操作。

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

