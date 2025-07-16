1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 BTC 24 小時漲幅為 -0.09%，現報 104697.28 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 過去 24 小時全網爆倉 2.24 億美元，多單爆倉 1.47 億，空單爆倉 7730.48 萬 據1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 BTC 24 小時漲幅為 -0.09%，現報 104697.28 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 過去 24 小時全網爆倉 2.24 億美元，多單爆倉 1.47 億，空單爆倉 7730.48 萬 據
新手學院/市場洞察/其他/MEXC 每日要...適度限制」經濟

MEXC 每日要聞（6.19）｜美聯儲繼續維持利率不變，貨幣政策仍需要「適度限制」經濟

初階
2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
比特幣
BTC$105,678.05+2.11%
USDCoin
USDC$1.0002--%
MAGIC
MAGIC$0.13235-1.58%
Newton Protocol
NEWT$0.133-0.96%
Dragonswap
DRG$0.03423-2.86%

1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 BTC 24 小時漲幅為 -0.09%，現報 104697.28 USDT。


MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2. 行業數據分析


2.1 過去 24 小時全網爆倉 2.24 億美元，多單爆倉 1.47 億，空單爆倉 7730.48 萬


據 Coinglass 數據，過去 24 小時全網爆倉 2.24 億美元，多單爆倉 1.47 億，空單爆倉 7730.48 萬。其中比特幣多單爆倉 3155.01 萬美元，比特幣空單爆倉 1497.25 萬美元，以太坊多單爆倉 3560.65 萬美元，以太坊空單爆倉 2901.19 萬美元。 此外，最近 24 小時，全球共有 95726 人被爆倉，最大單筆爆倉單發生在 Binance - BTCUSDT 價值 127.63 萬美元。

3. 行業分析師觀點


3.1 分析師：比特幣重新測試50日均線 ，若失守恐跌破10萬美元


CoinDesk 分析師和特許市場技術專家 Omkar Godbole 表示，當前比特幣價格已回落至 50 日簡單移動平均線（SMA），該均線在本月已兩次提供支撐並推動價格反彈。因此，本次對均線的再次測試為多頭提供了確立趨勢的機會——讓 50 日均線成為新一輪上漲的跳板。反之，若 50 日均線支撐失守，則可能引發更強勁的拋壓，導致價格跌破 10 萬美元關口。

從盤面來看，空頭力量似乎占據上風。近期從 50 日均線反彈的力度逐漸減弱：6 月 5 日首次測試均線時，比特幣從 10.05 萬美元反彈超 1 萬美元；而 6 月 17 日第二次測試時，反彈幅度僅從 10.3 萬美元升至 10.9 萬美元。過去一周形成的十字星蠟燭圖也顯示，在 10 萬美元上方多頭動能已顯疲態。要重振短期看漲前景，比特幣需要放量突破 11 萬美元關鍵阻力位。


4. 行業要聞


4.1 美聯儲主席鮑威爾：貨幣政策仍需要「適度限制」經濟


美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上表示，鑑於通脹現狀，仍需要貨幣政策對經濟施加一些限制。目前的利率水平不是很高。當前的政策可以說是適度、或者中度收緊，現在可能更傾向於「適度限制性」的。他補充道：「如果你看看當前的經濟表現，就會發現，它的表現並不像是在經歷『非常緊縮的貨幣政策』。」

4.2 美國財政部長：加密貨幣不會對美元構成威脅，穩定幣可鞏固美元霸主地位


美國財政部長貝森特發推表示，「加密貨幣不會對美元構成威脅。事實上，穩定幣可以鞏固美元的霸權地位。數字資產是當今世界上最重要的現象之一，但長期以來卻被各國政府忽視。本屆政府致力於將美國打造為數字資產創新的中心，而《GENIUS 法案》使我們距離這一目標更近了一步。」

4.3 記者：美眾議院擬將 CLARITY 與 GENIUS 法案合併推進，力爭 8 月前通過


據記者 Eleanor Terrett 在 X 平台表示，美國眾議院正考慮將市場結構立法 CLARITY 法案與穩定幣法案 GENIUS 法案並行推進，以配合特朗普設定的 8 月立法截止期。

5. 市場熱門


5.1 Coinbase 宣布推出"Coinbase Payments"，並與 Shopify 達成合作


據官方公告，Coinbase 宣布推出"Coinbase Payments"，是一套為電商平台打造的穩定幣支付方案，支持全天候、即時的 USDC 交易，基於 Base 構建。該解決方案允許平台為商家提供全球範圍內的即時 USDC 支付，無需處理區塊鏈複雜性。Coinbase Payments 已與 Shopify 達成合作，為其數百萬商家提供 USDC 支付功能，無需額外設置。該產品包含三層架構：面向消費者的 Stablecoin Checkout、面向商家的 Ecommerce Engine 和負責鏈上執行的 Commerce Payments Protocol。

5.2 俄亥俄州「Bitcoin Rights」法案通過眾議院表決，下一步將提交參議院審議


據 Cointelegraph 報道，俄亥俄州「Bitcoin Rights」法案 HB 116 已以 68 票對 26 票的結果在眾議院獲得通過，下一步將提交參議院審議。

5.3 美股上市公司 Prenetics 花費 2000 萬美元購入 187.42 枚 BTC


納斯達克上市醫療健康公司 Prenetics Global 宣布通過 Kraken 交易所完成首批 2000 萬美元比特幣投資，共購入 187.42 枚 BTC，均價 106, 712 美元，該公司表示已獲董事會批准繼續增持，目標成為全球持有比特幣最多的醫療企業之一。

5.4 英國計劃 2026 年前實施限制性銀行加密資產監管規則


英格蘭銀行審慎政策執行董事 David Bailey 稱，英國計劃於 2026 年前推出更嚴格的銀行加密資產敞口監管規則，以維護金融穩定。該提案將採納巴塞爾委員會建議，可能將比特幣等高波動性資產敞口限制在 1% 以內。Bailey 在倫敦表示，當前階段對銀行加密風險採取更保守做法更為合適。

6. 項目動態


1）Nobitex：技術團隊主動轉出熱錢包資產，以保護用戶。
2）OpenAI 創始人透露 GPT-5 或將於今夏發布。
3）消息人士：FalconX 已就上市事宜展開初步洽談，最快或於今年進行 IPO。
4）Magic Newton 基金會：下周將發布 NEWT 代幣經濟學及披露信息。
5）Polygon 聯創及部分團隊分拆成立獨立零知識項目 ZisK。
6）DragonSwap 準備發行 DRG 代幣，其年化交易量突破 10 億美元。
7）Pudgy Penguins 在 TON 上推出 P2E 遊戲 Pengu Clash。
8）Warden 將把代幣 WARD 供應量的 2.5% 分配給 KaitoAl 生態。
9）Plume：將在近期內發布進入美國市場的公告。
10）Ethena Labs 與 Securitize 和 BlackRock 合作推出 USDtb 流動性智能合約。

7. 項目融資信息


1）比特幣生態 DeFi 協議 BitVault 完成 200 萬美元種子輪融資，GSR、Gemini 等參投。
2）Base 鏈遊戲啟動平台 Uptopia 完成 400 萬美元融資，Pantera Capital 領投。
3）比特小鹿已完成 3.3 億美元可轉債發行，資金將用於 SEALMINER 礦機研發及數據中心擴建。
4）TON 生態 EVM 區塊鏈 TAC 獲得 1150 萬美元資金。
5）Compute Labs 與 NexGen Cloud 共建公共金庫，首期籌集 100 萬美元。
6）區塊鏈對戰卡牌遊戲 Wildcard 完成 900 萬美元融資，Arbitrum Gaming Ventures 和 Paradigm 共同領投。
7）Coinbase 前工程師創立的 Nook 完成 250 萬美元融資。
8）比特幣生態 DeFi 協議 BitVault 完成 200 萬美元種子輪融資。
9）遊戲啟動平台 Uptopia 完成 400 萬美元融資，Pantera Capital 領投。
10）穩定幣跨境支付基礎設施 SaturnX 完成 300 萬美元種子輪融資，White Star Capital 領投。

推薦閱讀：

如需了解更多，請訪問【MEXC 學院】獲取深度分析。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金