MEXC 每日要聞（6.19）｜美聯儲繼續維持利率不變，貨幣政策仍需要「適度限制」經濟





根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 BTC 24 小時漲幅為 -0.09%，現報 104697.28 USDT。





























據 Coinglass 數據，過去 24 小時全網爆倉 2.24 億美元，多單爆倉 1.47 億，空單爆倉 7730.48 萬。其中 比特幣 多單爆倉 3155.01 萬美元，比特幣空單爆倉 1497.25 萬美元， 以太坊 多單爆倉 3560.65 萬美元，以太坊空單爆倉 2901.19 萬美元。 此外，最近 24 小時，全球共有 95726 人被爆倉，最大單筆爆倉單發生在 Binance - BTCUSDT 價值 127.63 萬美元。













CoinDesk 分析師和特許市場技術專家 Omkar Godbole 表示，當前比特幣價格已回落至 50 日簡單移動平均線（SMA），該均線在本月已兩次提供支撐並推動價格反彈。因此，本次對均線的再次測試為多頭提供了確立趨勢的機會——讓 50 日均線成為新一輪上漲的跳板。反之，若 50 日均線支撐失守，則可能引發更強勁的拋壓，導致價格跌破 10 萬美元關口。





從盤面來看，空頭力量似乎占據上風。近期從 50 日均線反彈的力度逐漸減弱：6 月 5 日首次測試均線時，比特幣從 10.05 萬美元反彈超 1 萬美元；而 6 月 17 日第二次測試時，反彈幅度僅從 10.3 萬美元升至 10.9 萬美元。過去一周形成的十字星蠟燭圖也顯示，在 10 萬美元上方多頭動能已顯疲態。要重振短期看漲前景，比特幣需要放量突破 11 萬美元關鍵阻力位。

















美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上表示，鑑於通脹現狀，仍需要貨幣政策對經濟施加一些限制。目前的利率水平不是很高。當前的政策可以說是適度、或者中度收緊，現在可能更傾向於「適度限制性」的。他補充道：「如果你看看當前的經濟表現，就會發現，它的表現並不像是在經歷『非常緊縮的貨幣政策』。」









美國財政部長貝森特發推表示，「加密貨幣不會對美元構成威脅。事實上，穩定幣可以鞏固美元的霸權地位。數字資產是當今世界上最重要的現象之一，但長期以來卻被各國政府忽視。本屆政府致力於將美國打造為數字資產創新的中心，而《GENIUS 法案》使我們距離這一目標更近了一步。」









據記者 Eleanor Terrett 在 X 平台表示，美國眾議院正考慮將市場結構立法 CLARITY 法案與穩定幣法案 GENIUS 法案並行推進，以配合特朗普設定的 8 月立法截止期。













據官方公告，Coinbase 宣布推出"Coinbase Payments"，是一套為電商平台打造的穩定幣支付方案，支持全天候、即時的 USDC 交易，基於 Base 構建。該解決方案允許平台為商家提供全球範圍內的即時 USDC 支付，無需處理區塊鏈複雜性。Coinbase Payments 已與 Shopify 達成合作，為其數百萬商家提供 USDC 支付功能，無需額外設置。該產品包含三層架構：面向消費者的 Stablecoin Checkout、面向商家的 Ecommerce Engine 和負責鏈上執行的 Commerce Payments Protocol。









據 Cointelegraph 報道，俄亥俄州「Bitcoin Rights」法案 HB 116 已以 68 票對 26 票的結果在眾議院獲得通過，下一步將提交參議院審議。









納斯達克上市醫療健康公司 Prenetics Global 宣布通過 Kraken 交易所完成首批 2000 萬美元比特幣投資，共購入 187.42 枚 BTC，均價 106, 712 美元，該公司表示已獲董事會批准繼續增持，目標成為全球持有比特幣最多的醫療企業之一。









英格蘭銀行審慎政策執行董事 David Bailey 稱，英國計劃於 2026 年前推出更嚴格的銀行加密資產敞口監管規則，以維護金融穩定。該提案將採納巴塞爾委員會建議，可能將比特幣等高波動性資產敞口限制在 1% 以內。Bailey 在倫敦表示，當前階段對銀行加密風險採取更保守做法更為合適。









1）Nobitex：技術團隊主動轉出熱錢包資產，以保護用戶。

2）OpenAI 創始人透露 GPT-5 或將於今夏發布。

3）消息人士：FalconX 已就上市事宜展開初步洽談，最快或於今年進行 IPO。

4）Magic Newton 基金會：下周將發布 NEWT 代幣經濟學及披露信息。

5）Polygon 聯創及部分團隊分拆成立獨立零知識項目 ZisK。

6）DragonSwap 準備發行 DRG 代幣，其年化交易量突破 10 億美元。

7）Pudgy Penguins 在 TON 上推出 P2E 遊戲 Pengu Clash。

8）Warden 將把代幣 WARD 供應量的 2.5% 分配給 KaitoAl 生態。

9）Plume：將在近期內發布進入美國市場的公告。

10）Ethena Labs 與 Securitize 和 BlackRock 合作推出 USDtb 流動性智能合約。









1）比特幣生態 DeFi 協議 BitVault 完成 200 萬美元種子輪融資，GSR、Gemini 等參投。

2）Base 鏈遊戲啟動平台 Uptopia 完成 400 萬美元融資，Pantera Capital 領投。

3）比特小鹿已完成 3.3 億美元可轉債發行，資金將用於 SEALMINER 礦機研發及數據中心擴建。

4）TON 生態 EVM 區塊鏈 TAC 獲得 1150 萬美元資金。

5）Compute Labs 與 NexGen Cloud 共建公共金庫，首期籌集 100 萬美元。

6）區塊鏈對戰卡牌遊戲 Wildcard 完成 900 萬美元融資，Arbitrum Gaming Ventures 和 Paradigm 共同領投。

7）Coinbase 前工程師創立的 Nook 完成 250 萬美元融資。

10）穩定幣跨境支付基礎設施 SaturnX 完成 300 萬美元種子輪融資，White Star Capital 領投。







