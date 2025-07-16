1. 市場信息縱覽 比特幣（BTC）重新站上106,000 美元，打壓了上周 7% 的回調後清理的過度槓桿。自 5 月中旬以來，BTC 的日線圖顯示出反覆的結構模式：急劇的流動性掃蕩引發大幅下跌，吸引價值獵人入場，但隨後宏觀經濟因素引發的恐慌情緒抹去周度漲幅，重置趨勢。 多頭若能突破，110,000美元將是關鍵阻力位，但此前三次突破均因宏觀不確定性而失敗。市場正等待美聯儲會議結果，預計將暫停加息，1. 市場信息縱覽 比特幣（BTC）重新站上106,000 美元，打壓了上周 7% 的回調後清理的過度槓桿。自 5 月中旬以來，BTC 的日線圖顯示出反覆的結構模式：急劇的流動性掃蕩引發大幅下跌，吸引價值獵人入場，但隨後宏觀經濟因素引發的恐慌情緒抹去周度漲幅，重置趨勢。 多頭若能突破，110,000美元將是關鍵阻力位，但此前三次突破均因宏觀不確定性而失敗。市場正等待美聯儲會議結果，預計將暫停加息，
新手學院/市場洞察/其他/MEXC 每日...險影響市場走勢

MEXC 每日要聞（6.17）｜比特幣重返106,000美元，聯儲政策與地緣政治風險影響市場走勢

初階
2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門#初階
比特幣
BTC$105,678.06+2.11%
USDCoin
USDC$1.0002--%
Polyhedra Network
ZKJ$0.06751-6.53%
Solana
SOL$168.1+4.18%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.99+15.09%

1. 市場信息縱覽


比特幣（BTC）重新站上106,000 美元，打壓了上周 7% 的回調後清理的過度槓桿。自 5 月中旬以來，BTC 的日線圖顯示出反覆的結構模式：急劇的流動性掃蕩引發大幅下跌，吸引價值獵人入場，但隨後宏觀經濟因素引發的恐慌情緒抹去周度漲幅，重置趨勢。

多頭若能突破，110,000美元將是關鍵阻力位，但此前三次突破均因宏觀不確定性而失敗。市場正等待美聯儲會議結果，預計將暫停加息，但伊朗與以色列的地緣政治緊張局勢加劇了通脹擔憂，給風險資產帶來壓力，導致比特幣上周下跌 7%。技術面顯示，當前的反彈仍在此前失敗突破的結構模式內，降低了多頭成功突破的概率。


MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2. 行業數據分析


2.1 Glassnode：比特幣 25 Delta Skew 翻轉，顯示強風險厭惡情緒


Glassnode 發推表示，「比特幣的 25 Delta Skew 在過去一周翻轉，顯示出市場強烈的風險厭惡情緒。1 周傾斜度從 -2.6% 跳升至 +10.1%，1 個月傾斜度從 -2.2% 升至 +4.9%，接近'解放日'前的水平。這意味着交易者越來越多地對沖或投機下行風險。」

3. 行業分析師觀點


3.1 分析師：目前正處於下一輪行情啟動前的盤整與築底階段


6 月 16 日，CryptoQuant 分析師 Axel Adler Jr 發文表示，「在 2024 年 12 月，比特幣（BTC）交易價格在 98,000 至 100,000 美元之間時，USDT 和 USDC 流入所有中心化交易平台（CEX）的日均資金達到了創紀錄的 1,310 億美元。而到了 6 月，這一數字已下降至每日 700 億美元——比 365 日均值 750 億美元低了 50 億美元，也比峰值低了 610 億美元。這表明，與年初相比，流入交易平台的流動性已持續放緩，儘管當前的資金水平仍遠高於牛市初期的水平。這種下降反映了市場過熱情緒自然降溫的過程，而比特幣維持在 10 萬美元以上也顯示出市場參與者有意繼續持倉並減少拋售。目前，我們正處於下一輪行情啟動前的盤整與築底階段。」

4. 行業要聞


4.1 摩根大通申請"JPMD"商標，或將推出穩定幣服務


摩根大通（JPMorgan）近日向美國專利商標局提交了"JPMD"商標申請，涵蓋數字資產交易、交換、轉賬、清算和支付處理等多項加密貨幣相關服務。據《華爾街日報》此前報道，摩根大通可能與美國銀行、富國銀行等金融機構共同考慮推出穩定幣，以加速常規和跨境支付。

4.2 美國參議院將於 18 日凌晨 4: 30 對《GENIUS 法案》進行最終表決


據加密記者 Eleanor Terrett 與 Senate Cloakroom 報道，美國參議院將於北京時間 6 月 18 日凌晨 4: 30 （美東時間 6 月 17 日下午 4: 30）對《GENIUS 法案》（S.1582）進行最終表決，該法案已完成修正程序，若通過將送交眾議院審議。這是該法案在參議院的最後一輪投票。

5. 市場熱門


5.1 Polyhedra 發布初步事件報告：暴跌源於鏈上協調性流動性攻擊引發的連鎖反應


據 Polyhedra 官方發布，ZKJ 代幣於 6 月 15 日暴跌逾 85% ，初步調查指出為一場鏈上協調性流動性攻擊引發的連鎖反應。多個地址在 PancakeSwap 的大額提款後迅速傾銷 ZKJ，引發 KOGE/ZKJ 池價格失衡，同時 Wintermute 在短時間內向中心化交易所（CEX）大量轉入約 339 萬枚 ZKJ，加劇拋壓。CEX 內出現超 9, 400 萬美元強平，進一步引發瀑布式下跌。Polyhedra 稱團隊未售出 ZKJ，僅參與流動性提供，並將在後續發布更詳盡分析。

此外，Polyhedra 首席執行官 Tiancheng Xie 於 X 平台回應用戶提問時表示，公司「將進行更多回購」，當前正評估市場狀況，並「需防範未來財務攻擊」。

5.2 CoinShares 向美 SEC 遞交 Solana 現貨 ETF 申請


歐洲數字資產管理公司 CoinShares 已向美國 SEC 提交 Solana 現貨 ETF（SOL ETF）申請。這距離 21 Shares、Bitwise 等七家機構更新提交相關申請還不到一周。此前，彭博資深 ETF 分析師 Eric Balchunas 預測該類產品在今年獲批的概率達 70% 。

5.3 特朗普次子否認將在波場"借殼"上市的新公司中擔任職務


特朗普次子 Eric Trump 發文澄清稱「我是 Tron 最大的粉絲，也非常敬佩 Justin Sun——他是我很好的朋友，也是加密領域的一個標誌性人物。話雖如此，下面這條信息並不準確——我並沒有在這家公司中擔任任何公開職務。」

Eric Trump 提到的公司為波場通過與在納斯達克上市的 SRM Entertainment 進行反向合併實現上市新成立的公司 Tron Inc，此前《金融時報》援引知情人士消息稱，預計 Eric Trump 將在新公司中擔任職務。

5.4 美 SEC 確認收特朗普旗下 Truth Social 現貨比特幣 ETF 申請


據市場消息：美 SEC 已確認收到特朗普旗下 Truth Social 現貨比特幣 ETF 申請。

6. 項目動態


1）OGN DAO 將回購超過 300 萬美元的 OGN 代幣。
2）Truth Social 比特幣和以太坊 ETF 已向美 SEC 提交註冊聲明。
3）SPK 創世代幣總供應量為 100 億枚，幣安 HODLer 空投代幣占比為 2%。
4）Backpack 創始人：已重建存取系統，以擴大交易平台的鏈支持。
5）pump.fun 及其創始人 X 賬號遭凍結。
6）Jupiter DAO 成員批評項目團隊擁有的投票權過大影響去中心化。
7）FLock.io：gmFLOCK 質押量突破 5659 萬枚，達代幣流通量的 30%。
8）SoSoValue 推出其孵化的高性能交易鏈 SoDEX ，測試網現開啟白名單報名。

7. 項目融資信息


1）PrismaX 完成 1100 萬美元融資，a16z crypto CSX 等參投。
2）加密錢包服務商PlutoPe完成5000萬盧比Pre-Seed融資，Manit Gupta領投。
3）機構質押平台Colossus Digital完成100萬歐元融資，資方為SBI Ven Capital。


推薦閱讀：


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金