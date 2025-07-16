MEXC 每日要聞（6.17）｜比特幣重返106,000美元，聯儲政策與地緣政治風險影響市場走勢









多頭若能突破，110,000美元將是關鍵阻力位，但此前三次突破均因宏觀不確定性而失敗。市場正等待美聯儲會議結果，預計將暫停加息，但伊朗與以色列的地緣政治緊張局勢加劇了通脹擔憂，給風險資產帶來壓力，導致比特幣上周下跌 7%。技術面顯示，當前的反彈仍在此前失敗突破的結構模式內，降低了多頭成功突破的概率。





























Glassnode 發推表示，「比特幣的 25 Delta Skew 在過去一周翻轉，顯示出市場強烈的風險厭惡情緒。1 周傾斜度從 -2.6% 跳升至 +10.1%，1 個月傾斜度從 -2.2% 升至 +4.9%，接近'解放日'前的水平。這意味着交易者越來越多地對沖或投機下行風險。」













6 月 16 日，CryptoQuant 分析師 Axel Adler Jr 發文表示，「在 2024 年 12 月，比特幣（BTC）交易價格在 98,000 至 100,000 美元之間時，USDT 和 USDC 流入所有中心化交易平台（CEX）的日均資金達到了創紀錄的 1,310 億美元。而到了 6 月，這一數字已下降至每日 700 億美元——比 365 日均值 750 億美元低了 50 億美元，也比峰值低了 610 億美元。這表明，與年初相比，流入交易平台的流動性已持續放緩，儘管當前的資金水平仍遠高於牛市初期的水平。這種下降反映了市場過熱情緒自然降溫的過程，而比特幣維持在 10 萬美元以上也顯示出市場參與者有意繼續持倉並減少拋售。目前，我們正處於下一輪行情啟動前的盤整與築底階段。」













摩根大通（JPMorgan）近日向美國專利商標局提交了"JPMD"商標申請，涵蓋數字資產交易、交換、轉賬、清算和支付處理等多項加密貨幣相關服務。據《華爾街日報》此前報道，摩根大通可能與美國銀行、富國銀行等金融機構共同考慮推出穩定幣，以加速常規和跨境支付。









據加密記者 Eleanor Terrett 與 Senate Cloakroom 報道，美國參議院將於北京時間 6 月 18 日凌晨 4: 30 （美東時間 6 月 17 日下午 4: 30）對《GENIUS 法案》（S.1582）進行最終表決，該法案已完成修正程序，若通過將送交眾議院審議。這是該法案在參議院的最後一輪投票。













據 Polyhedra 官方發布，ZKJ 代幣於 6 月 15 日暴跌逾 85% ，初步調查指出為一場鏈上協調性流動性攻擊引發的連鎖反應。多個地址在 PancakeSwap 的大額提款後迅速傾銷 ZKJ，引發 KOGE/ZKJ 池價格失衡，同時 Wintermute 在短時間內向中心化交易所（CEX）大量轉入約 339 萬枚 ZKJ，加劇拋壓。CEX 內出現超 9, 400 萬美元強平，進一步引發瀑布式下跌。Polyhedra 稱團隊未售出 ZKJ，僅參與流動性提供，並將在後續發布更詳盡分析。





此外，Polyhedra 首席執行官 Tiancheng Xie 於 X 平台回應用戶提問時表示，公司「將進行更多回購」，當前正評估市場狀況，並「需防範未來財務攻擊」。









歐洲數字資產管理公司 CoinShares 已向美國 SEC 提交 Solana 現貨 ETF（SOL ETF）申請。這距離 21 Shares、Bitwise 等七家機構更新提交相關申請還不到一周。此前，彭博資深 ETF 分析師 Eric Balchunas 預測該類產品在今年獲批的概率達 70% 。









特朗普次子 Eric Trump 發文澄清稱「我是 Tron 最大的粉絲，也非常敬佩 Justin Sun——他是我很好的朋友，也是加密領域的一個標誌性人物。話雖如此，下面這條信息並不準確——我並沒有在這家公司中擔任任何公開職務。」





Eric Trump 提到的公司為波場通過與在納斯達克上市的 SRM Entertainment 進行反向合併實現上市新成立的公司 Tron Inc，此前《金融時報》援引知情人士消息稱，預計 Eric Trump 將在新公司中擔任職務。









據市場消息：美 SEC 已確認收到特朗普旗下 Truth Social 現貨比特幣 ETF 申請。









1）OGN DAO 將回購超過 300 萬美元的 OGN 代幣。

2）Truth Social 比特幣和以太坊 ETF 已向美 SEC 提交註冊聲明。

3）SPK 創世代幣總供應量為 100 億枚，幣安 HODLer 空投代幣占比為 2%。

4）Backpack 創始人：已重建存取系統，以擴大交易平台的鏈支持。

5）pump.fun 及其創始人 X 賬號遭凍結。

6）Jupiter DAO 成員批評項目團隊擁有的投票權過大影響去中心化。

7）FLock.io：gmFLOCK 質押量突破 5659 萬枚，達代幣流通量的 30%。

8）SoSoValue 推出其孵化的高性能交易鏈 SoDEX ，測試網現開啟白名單報名。









1）PrismaX 完成 1100 萬美元融資，a16z crypto CSX 等參投。

2）加密錢包服務商PlutoPe完成5000萬盧比Pre-Seed融資，Manit Gupta領投。

3）機構質押平台Colossus Digital完成100萬歐元融資，資方為SBI Ven Capital。











