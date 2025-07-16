MEXC 每日要聞（6.16）｜大多數加密貨幣板塊上漲， Layer2 和 AI 板塊下跌

1. 市場信息縱覽 加密市場在連續回調後開始出現反彈，根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 ETH 24 小時漲幅為 +1.04%，現報 2568.40 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 大多數加密貨幣板塊上漲，唯獨 Layer2 和 AI 板塊下跌 據 S1. 市場信息縱覽 加密市場在連續回調後開始出現反彈，根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 ETH 24 小時漲幅為 +1.04%，現報 2568.40 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 大多數加密貨幣板塊上漲，唯獨 Layer2 和 AI 板塊下跌 據 S
1. 市場信息縱覽


加密市場在連續回調後開始出現反彈，根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 ETH 24 小時漲幅為 +1.04%，現報 2568.40 USDT。


MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2. 行業數據分析


2.1 大多數加密貨幣板塊上漲，唯獨 Layer2 和 AI 板塊下跌


SoSoValue 數據顯示，受特朗普呼籲以伊停火等多重因素影響，加密市場在連續回調後出現反彈，多數板塊均出現上漲。僅有 Layer2 和 AI 板塊下跌，24 小時跌幅分別為 0.86% 和 1.06%。Layer2 板塊中，Celestia（TIA）和Mantle（MNT）分別下跌 1.45% 和 2.33%。AI 板塊的下跌主要由於 Polyhedra Network（ZKJ）出現流動性危機，24 小時內暴跌 83.23%。不過，其他 AI 相關代幣，例如 Render（RENDER）和 Fetch.ai（FET），分別上漲 2.58% 和 4.89%。

此外，以太坊（ETH）在 24 小時內上漲 0.66%，回升至 2,500 美元，而比特幣（BTC）上漲 0.40%，回升至 105,000 美元以上。

其他板塊中，Layer1 板塊 24 小時上漲 2.48%，其中 Solana（SOL）上漲 7.38%；PayFi 板塊中，比特幣現金（BCH）和 Keeta（KTA）分別上漲 5.72% 和 6.20%；DeFi 板塊上漲 1.36%，其中 Sky（SKY）和 Jupiter（JUP）上漲 5.27% 和 6.05%；CeFi 板塊上漲 0.72%，其中 Hyperliquid（HYPE）上漲 3.01%；Meme 板塊上漲 0.18%，其中 Fartcoin（FARTCOIN）和 SPX6900（SPX）分別上漲 4.91% 和 6.57%。

與此同時，反映歷史表現的加密行業指數顯示，ssiLayer1、ssiRWA 和 ssiPayFi 指數在 24 小時內分別上漲了 1.81%、1.60% 和 1.53%。

2.2 數據：今日恐慌與貪婪指數升至 61，市場仍處於「貪婪狀態」


據 Alternative.me 數據，今日加密貨幣恐慌與貪婪指數升至 61（昨日該指數為 60「貪婪狀態」），表明市場仍處於「貪婪狀態」。

3. 行業分析師觀點


3.1 CryptoQuant分析師：比特幣102000-105000區間或成新支撐，若跌破10萬美元或加劇拋壓


據 CryptoQuant 分析師 Axel Adler Jr 分析，高級淨 UTXO 供應比率在 6 月 11 日達到 0.96 峰值後，48 小時內回落至 0.806。若該比率日線持續低於 0.80，將形成經典「買入信號」，102-105K 美元區間可能成為新一輪反彈基礎。但若 BTC 價格跌破 10 萬美元，拋壓恐再度加劇。

市場動態方面：
因地緣局勢緊張，原油與黃金作為避險資產上漲；
以色列對伊朗先發制人打擊致股市下跌；
主流 CEX 過去 24 小時清算 3.6 億美元多頭頭寸。

4. 行業要聞


4.1 越南通過《數字技術產業法》，正式將數字資產合法化


據越南當地媒體報道 The Investor 報道，越南國民議會於 6 月 14 日批准了《數字技術產業法》，該法案將數字資產納入監管範圍，並正式承認加密資產的合法地位。該法案將於 2026 年 1 月 1 日生效，將加密資產定義為在創建、發行、存儲或轉移過程中使用加密或類似數字技術進行驗證的數字資產，並將數字資產分為虛擬資產和加密資產兩類。虛擬資產是一種用於交換或投資的數字資產形式，不包括證券、法定貨幣的數字代表物或民法和金融法定義的其他金融工具。加密資產是依賴加密技術驗證交易和所有權的數字資產。與虛擬資產一樣，在現有法律框架下，加密資產明確排除證券、數字法定貨幣和其他金融資產。

該法案還要求監管機構採取措施確保網絡安全，防止洗錢、反恐融資和大規模殺傷性武器擴散。該法規定，地方政府應出台政策，支持數字技術產業人力資源發展，特別是支持從事數字技術產品、半導體和人工智能系統等重點項目的人才發展。

4.2 香港財政司長：允許持牌穩定幣發行人選擇不同法幣幣種作為錨定法幣


香港財政司司長陳茂波發表司長發布隨筆《提速前進揚帆穩航》，其中指出數字資產的發展帶動了金融機構相關的業務，去年香港本地銀行數字資產和相關產品交易總額達 172 億港元，去年底在銀行託管的數字資產總額達 51 億港元。

此前提出的《穩定幣條例》已獲立法會通過，香港穩慎推進穩定幣發展，為全球穩定幣市場提供新的範式，亦體現在一國兩制下防火牆和試驗田的功能，為國家金融發展提供經驗和參考，例如香港採取了更開放的模式，允許持牌發行人可選擇不同法幣幣種，作為發行穩定幣的錨定法幣，有利於吸引更多全球不同地方機構按實際應用場景在港發行穩定幣，將大大提高有關活動的流動性和香港市場的競爭力。

4.3 巴西對加密貨幣利潤統一徵收 17.5% 稅率，取消小額投資者免稅政策


據 CoinDesk 報道，巴西取消了長期以來對加密貨幣收益的免稅政策。根據新的臨時法令（第 1303 號法令），個人加密貨幣利潤將統一徵收 17.5% 的稅率。此前，個人每月出售不超過 3.5 萬雷亞爾（約合 6300 美元）的加密貨幣無需繳稅。而在此次變動前，超過該限額的收益採用累進稅率，最高稅率可達 22.5%，適用於超過 540 萬美元 的交易金額。

5. 市場熱門


5.1 Metaplanet 發行 2.1 億美元零息普通債券，用於購買額外比特幣


日本上市公司 Metaplanet 發行 2.1 億美元零息普通債券，用於購買額外比特幣。

5.2 消息人士：Coinbase 和 Gemini 將分別從盧森堡和馬耳他獲得歐盟加密牌照


據路透社報道，消息人士透露，Coinbase 和 Gemini 將分別從盧森堡和馬耳他獲得歐盟加密牌照。一位高級監管官員表示，他們對接受監管機構人員較少的國家頒發的許可證感到擔憂，歐洲證券與金融管理局（ESMA）已經對馬耳他的發牌程序進行了審查，並將在近期發布一份報告。另一位人士指出，Coinbase 計劃在盧森堡開展的業務規模相對較小。

5.3 分析：ZKJ 和 KOGE 閃崩背後為三地址聯手操作


@ai_9684xtpa 監測，ZKJ 和 KOGE 的閃崩可能是一場預謀已久的收割行動。三個主要地址瞄準幣安 Alpha 背景下兩個代幣對刷的天量交易額和流動性，通過「大額撤出流動性 + 持續拋售」的雙重壓力使得 ZKJ 和 KOGE 依次崩盤。第一個地址 0x1A2 開頭地址在 20:28 至 20:33 兩次撤出約 376 萬美元 KOGE 和 53.2 萬美元 ZKJ 的雙邊流動性，隨後將 45470 枚 KOGE 換倉為 ZKJ，價值 379.6 萬美元，並分批拋售 157.3 萬枚 ZKJ，價值 305.2 萬美元。第二個地址撤出約 207 萬美元 KOGE 和 138 萬美元 ZKJ 的雙邊流動性，並拋售 100 萬枚 ZKJ，價值 194.8 萬美元。第三個地址則在接收到第二個地址轉移的 77.2 萬枚 ZKJ 後進行清倉操作，進一步催化了 ZKJ 的下跌，完成了對兩個代幣 LP 和持幣者的收割。

5.4 數據：兩年內 DEX 交易量增長 460%，穩定幣供應量增長 83%


據 Token Terminal 數據，兩年內 DEX 交易量增長了 460%，活躍貸款增長了 357%，穩定幣供應量增長了 83%。


5.5 特朗普媒體集團向美 SEC 登記關於投資比特幣的申請


據財聯社報道，特朗普媒體科技集團（DJT）向美國證券交易委員會（SEC）登記關於投資比特幣的申請。公司稱，眼下並不打算立即為此目的而融資。

6. 項目動態


1）Noice：即日起為 OG 用戶的打賞提供 3 倍 noice 匹配，首次空投將於 7 月 4 日啟動。
2）LayerZero 社區將於 6 月 20 日開啟費用轉換公投#2，若通過將徵收協議費用於購買和銷毀 ZRO。
3）Fragmetric 將於 6 月 18 日開啟 TOPU Inc. NFT 鑄造，面向 Solana 核心社區成員開放。
4）GitFish 已完成所有 LINUX 退款，向 8889 位用戶返還 25,030 枚 SOL。
5）RWA 協議 Spout 將在 Pharos 測試網上線。
6）Joseph Lubin 回應 MetaMask 代幣問題：多個協議將發行代幣，LINEA 將率先推出。
7）Privy 集成 0x Protocol，實現應用內代幣兌換功能。
8）Synthetix 擬關閉其 Base 網絡 L2 部署，重新聚焦以太坊主網。
9）知情人士：連連數字或將在新加坡及中國香港申請穩定幣牌照。
10）Kingnet AI 與阿里雲達成合作，將共同拓展 AI 遊戲領域。

7. 項目融資信息


1）a16z Crypto 宣布領投 Yupp 的 3300 萬美元種子輪融資。
2）Anthony Pompliano 計劃推出比特幣投資工具並擬募資 7.5 億美元。


推薦閱讀：


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

