MEXC 每日要聞（6.16）｜大多數加密貨幣板塊上漲， Layer2 和 AI 板塊下跌





加密市場在連續回調後開始出現反彈，根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 ETH 24 小時漲幅為 +1.04%，現報 2568.40 USDT。





























SoSoValue 數據顯示，受特朗普呼籲以伊停火等多重因素影響，加密市場在連續回調後出現反彈，多數板塊均出現上漲。僅有 Layer2 和 AI 板塊下跌，24 小時跌幅分別為 0.86% 和 1.06%。Layer2 板塊中，Celestia（ TIA ）和Mantle（ MNT ）分別下跌 1.45% 和 2.33%。AI 板塊的下跌主要由於 Polyhedra Network（ ZKJ ）出現流動性危機，24 小時內暴跌 83.23%。不過，其他 AI 相關代幣，例如 Render（ RENDER ）和 Fetch.ai（ FET ），分別上漲 2.58% 和 4.89%。









其他板塊中，Layer1 板塊 24 小時上漲 2.48%，其中 Solana（ SOL ）上漲 7.38%；PayFi 板塊中，比特幣現金（ BCH ）和 Keeta（KTA）分別上漲 5.72% 和 6.20%；DeFi 板塊上漲 1.36%，其中 Sky（SKY）和 Jupiter（ JUP ）上漲 5.27% 和 6.05%；CeFi 板塊上漲 0.72%，其中 Hyperliquid（HYPE）上漲 3.01%；Meme 板塊上漲 0.18%，其中 Fartcoin（ FARTCOIN ）和 SPX6900（ SPX ）分別上漲 4.91% 和 6.57%。





與此同時，反映歷史表現的加密行業指數顯示，ssiLayer1、ssiRWA 和 ssiPayFi 指數在 24 小時內分別上漲了 1.81%、1.60% 和 1.53%。









據 Alternative.me 數據，今日加密貨幣恐慌與貪婪指數升至 61（昨日該指數為 60「貪婪狀態」），表明市場仍處於「貪婪狀態」。













據 CryptoQuant 分析師 Axel Adler Jr 分析，高級淨 UTXO 供應比率在 6 月 11 日達到 0.96 峰值後，48 小時內回落至 0.806。若該比率日線持續低於 0.80，將形成經典「買入信號」，102-105K 美元區間可能成為新一輪反彈基礎。但若 BTC 價格跌破 10 萬美元，拋壓恐再度加劇。





市場動態方面：

因地緣局勢緊張，原油與黃金作為避險資產上漲；

以色列對伊朗先發制人打擊致股市下跌；

主流 CEX 過去 24 小時清算 3.6 億美元多頭頭寸。













據越南當地媒體報道 The Investor 報道，越南國民議會於 6 月 14 日批准了《數字技術產業法》，該法案將數字資產納入監管範圍，並正式承認加密資產的合法地位。該法案將於 2026 年 1 月 1 日生效，將加密資產定義為在創建、發行、存儲或轉移過程中使用加密或類似數字技術進行驗證的數字資產，並將數字資產分為虛擬資產和加密資產兩類。虛擬資產是一種用於交換或投資的數字資產形式，不包括證券、法定貨幣的數字代表物或民法和金融法定義的其他金融工具。加密資產是依賴加密技術驗證交易和所有權的數字資產。與虛擬資產一樣，在現有法律框架下，加密資產明確排除證券、數字法定貨幣和其他金融資產。





該法案還要求監管機構採取措施確保網絡安全，防止洗錢、反恐融資和大規模殺傷性武器擴散。該法規定，地方政府應出台政策，支持數字技術產業人力資源發展，特別是支持從事數字技術產品、半導體和人工智能系統等重點項目的人才發展。









香港財政司司長陳茂波發表司長發布隨筆《提速前進揚帆穩航》，其中指出數字資產的發展帶動了金融機構相關的業務，去年香港本地銀行數字資產和相關產品交易總額達 172 億港元，去年底在銀行託管的數字資產總額達 51 億港元。





此前提出的《穩定幣條例》已獲立法會通過，香港穩慎推進穩定幣發展，為全球穩定幣市場提供新的範式，亦體現在一國兩制下防火牆和試驗田的功能，為國家金融發展提供經驗和參考，例如香港採取了更開放的模式，允許持牌發行人可選擇不同法幣幣種，作為發行穩定幣的錨定法幣，有利於吸引更多全球不同地方機構按實際應用場景在港發行穩定幣，將大大提高有關活動的流動性和香港市場的競爭力。









據 CoinDesk 報道，巴西取消了長期以來對加密貨幣收益的免稅政策。根據新的臨時法令（第 1303 號法令），個人加密貨幣利潤將統一徵收 17.5% 的稅率。此前，個人每月出售不超過 3.5 萬雷亞爾（約合 6300 美元）的加密貨幣無需繳稅。而在此次變動前，超過該限額的收益採用累進稅率，最高稅率可達 22.5%，適用於超過 540 萬美元 的交易金額。













日本上市公司 Metaplanet 發行 2.1 億美元零息普通債券，用於購買額外比特幣。









據路透社報道，消息人士透露，Coinbase 和 Gemini 將分別從盧森堡和馬耳他獲得歐盟加密牌照。一位高級監管官員表示，他們對接受監管機構人員較少的國家頒發的許可證感到擔憂，歐洲證券與金融管理局（ESMA）已經對馬耳他的發牌程序進行了審查，並將在近期發布一份報告。另一位人士指出，Coinbase 計劃在盧森堡開展的業務規模相對較小。









@ai_9684xtpa 監測，ZKJ 和 KOGE 的閃崩可能是一場預謀已久的收割行動。三個主要地址瞄準幣安 Alpha 背景下兩個代幣對刷的天量交易額和流動性，通過「大額撤出流動性 + 持續拋售」的雙重壓力使得 ZKJ 和 KOGE 依次崩盤。第一個地址 0x1A2 開頭地址在 20:28 至 20:33 兩次撤出約 376 萬美元 KOGE 和 53.2 萬美元 ZKJ 的雙邊流動性，隨後將 45470 枚 KOGE 換倉為 ZKJ，價值 379.6 萬美元，並分批拋售 157.3 萬枚 ZKJ，價值 305.2 萬美元。第二個地址撤出約 207 萬美元 KOGE 和 138 萬美元 ZKJ 的雙邊流動性，並拋售 100 萬枚 ZKJ，價值 194.8 萬美元。第三個地址則在接收到第二個地址轉移的 77.2 萬枚 ZKJ 後進行清倉操作，進一步催化了 ZKJ 的下跌，完成了對兩個代幣 LP 和持幣者的收割。









據 Token Terminal 數據，兩年內 DEX 交易量增長了 460%，活躍貸款增長了 357%，穩定幣供應量增長了 83%。













據財聯社報道，特朗普媒體科技集團（DJT）向美國證券交易委員會（SEC）登記關於投資比特幣的申請。公司稱，眼下並不打算立即為此目的而融資。









1）Noice：即日起為 OG 用戶的打賞提供 3 倍 noice 匹配，首次空投將於 7 月 4 日啟動。

2）LayerZero 社區將於 6 月 20 日開啟費用轉換公投#2，若通過將徵收協議費用於購買和銷毀 ZRO。

3）Fragmetric 將於 6 月 18 日開啟 TOPU Inc. NFT 鑄造，面向 Solana 核心社區成員開放。

4）GitFish 已完成所有 LINUX 退款，向 8889 位用戶返還 25,030 枚 SOL。

5）RWA 協議 Spout 將在 Pharos 測試網上線。

6）Joseph Lubin 回應 MetaMask 代幣問題：多個協議將發行代幣，LINEA 將率先推出。

7）Privy 集成 0x Protocol，實現應用內代幣兌換功能。

8）Synthetix 擬關閉其 Base 網絡 L2 部署，重新聚焦以太坊主網。

9）知情人士：連連數字或將在新加坡及中國香港申請穩定幣牌照。

10）Kingnet AI 與阿里雲達成合作，將共同拓展 AI 遊戲領域。









1）a16z Crypto 宣布領投 Yupp 的 3300 萬美元種子輪融資。

2）Anthony Pompliano 計劃推出比特幣投資工具並擬募資 7.5 億美元。







