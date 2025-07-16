MEXC 每日要聞（6.13）｜山寨幣普遍跌超10%，以太坊系代幣跌幅較大





受中東戰爭影響，過去 24 小時加密貨幣開啟下跌行情。根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 ETH 24 小時漲幅為 -8.56%，現報 2486.84 USDT。

























據 CEX 行情數據顯示，受以色列打擊伊朗消息影響，比特幣攜以太坊開啟下跌行情，山寨幣跟跌，普遍跌超 10%，部分跌超 15%，以太坊生態代幣跌幅較大，其中： ETH 24 小時跌 9%，現報價 2522 美元。 ANIME 24 小時跌 19.5%，現報價 0.0254 美元。 NEIRO 24 小時跌 18%，現報價 0.000395 美元。 COOKIE 24 小時跌 18%，現報價 0.195 美元。 SSV 24 小時跌 18%，現報價 8.99 美元。 EIGEN 24 小時跌 16.5%，現報價 1.27 美元。 PENGU 24 小時跌 16.4%，現報價 0.0093 美元。 LDO 24 小時跌 16%，現報價 0.808 美元。













據 CryptoQuant 分析師 Axel Adler Jr 披露，當前 1 小時內出現明顯的多頭平倉與積極的空頭交易量。這是上漲趨勢後的典型"軟反轉點"：資金費率保持正值但未平倉合約數量下降，預計將出現短期調整或在 10.8 萬美元以下盤整。









Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示：「市場很清楚，主要經濟體之間達成貿易協議的道路並非一帆風順。只要全球貿易緊張局勢有進一步升級的風險，甚至只是在更長時間內保持高位，黃金就應該會繼續得到支撐。」CPI 可能為投資者提供更多有關美聯儲政策路徑的指引。「市場預期 CPI 數據會上升，這應該會抑制美聯儲降息的可能性。」 Tan 補充道。「我們預計未來幾個月白銀價格將達到 38 美元/盎司。市場赤字考慮和美元走軟是價格進一步走高的關鍵因素，有可能測試 40 美元/盎司。」













Quinlivan 建議，由於沒有太多懷疑的聲音，歷史新高往往不會緊隨其後，但由於比特幣已多次接近歷史新高，市場情緒已經進入一個較低的位置，這有可能推動比特幣突破當前的高點。













據 Cointelegraph 報道，美國參議院擬於 6 月 17 日對《GENIUS 法案》進行最終表決，具體時間將由多數黨領袖確定。









據加密政策記者 Eleanor Terrett 報道，美國證券交易委員會（SEC）廢除擴展託管規則提案（Custody Rule）和 Rule 3b-16，以及其他 Gary Gensler 時代規則。擴展託管規則旨在覆蓋所有客戶資產，包括加密貨幣，擴大了「託管」的定義，並引發了關於某些州特許實體是否應被視為合格託管商的擔憂；Rule 3b-16 提案建議將 DeFi 交易所 / 平台視為國家證券交易所進行監管；SEC 還放棄了要求上市公司遵守增強型 ESG 報告要求的提案。









據 Crypto Briefing 報道，特朗普在 Coinbase 主辦的「State of Crypto」峰會上通過視頻表示，美國將致力於建立清晰簡明的市場監管框架，推動國家在比特幣和加密貨幣領域實現主導地位。













貝萊德宣布已將「成為全球最大加密資產管理者」列入其 2030 年願景重點之一。目前其加密資產管理規模超 500 億美元，涵蓋 IBIT 和 ETHA 等 ETF 產品，並管理 Circle 的 USDC 儲備及 2 億美元的 BUIDL 代幣化基金。









美國證券交易委員會（SEC）推遲了對多隻現貨altcoin交易所交易基金（ETF）的決策，包括 Bitwise 的 Dogecoin ETF、Grayscale 的 Hedera Trust 及 VanEck 的 Avalanche ETF。這一延遲反映了 SEC 在新領導層下的調整過程。SEC 表示，此次推遲並不意味着相關問題已有結論，同時鼓勵公眾對擬議的規則變更提出意見。此前，SEC 曾要求 Solana 現貨 ETF 發行方更新 S-1 文件，顯示批准可能即將到來。SEC 新任主席 Paul Atkins 承諾將採取更友好的數字資產政策。VanEck 和 21Shares 則表達了對 SEC 未遵循「先到先得」原則的擔憂，認為這影響了市場公平和創新。21Shares 計劃儘快提交修訂後的 S-1 文件。









香港證券及期貨事務監察委員會今天展開一項諮詢，旨在限制那些不受規管的機構不當地採用名稱而導致公眾誤以為其為受規管機構。就此，為切合近期發展，證監會建議擴大《證券及期貨條例》下的現有受限制稱銜清單。此外，有關建議將限制範圍延伸至具有類似「交易所」的含意的常用字眼，以及泛指某些受《證券及期貨條例》規管的金融產品及平台的字詞。有關建議亦將涵蓋可能暗示與既有的交易所、虛擬資產交易平台及其他類似機構有關聯的稱銜。









Glassnode 在 X 平台 發文 表示，期權交易活動表現出 ETH 繼續看漲的趨勢，數據顯示現階段看跌/看漲期權持倉比率保持在 0.43 的低點附近，而看跌/看漲交易量比率則下降至 0.63 ，表明交易者傾向於看漲期權，這種趨勢可以看出市場對 ETH 上行風險敞口的投機興趣正在上升，或將進一步強化市場對 ETH 的看漲情緒。













1）電子商務公司 Shopify Payments 新增支持 USDC。

2）Uniswap 錢包啟用智能錢包功能，支持一鍵兌換。

3）Spark 推出 Spark Ignition 空投，第一階段已開放空投查詢。

4）Polygon 通過 Wormhole 的 NTT 框架將其原生 POL 代幣引入 Solana。

5）加密借貸協議 Morpho 將於幾周內推出 V2 版本，支持 RWA 等多種抵押品。

6）Virtuals Protocol 發布 Genesis 積分系統更新。

7）Infinex sKAITO 空投已開放申領。

8）Real Vision 創始人：將於 8 月推出全新 Real Vision 平台。

9）Coinbase 將把 Base 網絡 DEX 集成至主應用程序。

10）金融市場巨頭 DTCC 探索穩定幣。









1）新加坡技術公司 Trident 將進行 5 億美元融資，用於建立 XRP 儲備。

2）OneBalance 完成 2000 萬美元 A 輪融資，Cyber Fund 和 Blockchain Capital 領投。











