MEXC 每日要聞（6.12）｜BTC 再次突破 110,000 USDT，加密板塊普遍回調，RWA 及 DeFi 板塊均跌超 3%





根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 BTC 再次突破 110,000 USDT，現報 108,360 USDT，24 小時漲幅為 -1.25%。

























據 SoSoValue 數據，受中東局勢緊張等綜合因素影響，加密市場板塊普遍回調，但 Ethereum（ ETH ）相對堅挺，24 小時僅下跌 0.11%，維持在 2800 美元附近。Bitcoin（ BTC ）下跌 0.83%，跌破 10.9 萬美元。此外，近期漲幅較大的 DeFi 板塊今日迎來回調，24 小時下跌 2.70%，RWA 板塊下跌 3.17%，其中，Pendle（ PENDLE ）、Plume（ PLUME ）分別下跌 11.45%、11.47%。





其他板塊方面，CeFi 板塊 24 小時下跌 0.08%，但 Hyperliquid（HYPE）、OKB 分別上漲 0.83%、0.94%；PayFi 板塊下跌 1.04%，板塊內，Telcoin（TEL）、Keeta（KTA）分別上漲 1.23%、2.50%；Layer1 板塊下跌 1.47%，Layer2 板塊下跌 1.56%，ex-MATIC（POL）逆勢上漲 2.10%；Meme 板塊下跌 1.91%，Fartcoin（FARTCOIN）、SPX6900（SPX）分別上漲 1.04%、6.23%。反映板塊歷史行情的加密板塊指數顯示，ssiRWA、ssiNFT、ssiDePIN 指數 24 小時分別下跌 4.70%、4.23%、4.22%。













CryptoQuant 分析師 Axel Adler Jr 發推 表示，「投資者正等待關鍵的美國通脹數據，比特幣波動率已降至 200 ATR。強於預期的 CPI 數據可能會給市場降溫，並降低美聯儲近期降息的可能性。」









K33 研究主管 Vetle Lunde 表示，儘管比特幣徘徊在歷史高點附近，但市場情緒仍然非常謹慎，交易員目前缺乏風險偏好，各平台的比特幣融資利率和槓桿指標都表明其持續的防禦性，幣安的 BTC/USDT 永續合約在周五和周日的日均融資利率為負，而周融資利率僅為年化 1.3% ，從歷史上看比特幣在融資利率為負的時期並不會見頂；相反，這種倉位往往預示着進一步的上漲。













據 Cointelegraph 報道，《GENIUS 法案》以 68 比 30 票通過美參議院程序性表決。接下來該法案將啟動全院辯論和參議院最終表決。









據彭博社報道，新加坡監管機構敦促非持牌加密交易平台儘快退出該國運營。新加坡金管局發言人表示，「此舉不應讓業界感到意外，因為我們已經在不同場合表達了我們對此類服務提供商的立場。持牌實體不受新法規的影響。」





新加坡金融管理局（MAS）於 2025 年 5 月 30 日發布最終政策文件。其中規定所有在新加坡註冊或運營的加密服務提供商，若未取得 DTSP 牌照須在 2025 年 6 月 30 日前停止向境外客戶提供加密貨幣服務。MAS 強調，不設過渡期，違規者將依法面臨處罰。









據 CoinDesk 報道，全球信用評級巨頭穆迪評級和代幣化初創公司 Alphaledger 合作，在 Solana 區塊鏈上測試了市政債券的鏈上信用評級。在概念驗證中，一支模擬市政債券使用 Alphaledger 平台進行了代幣化。該債券的信用評級由穆迪提供，並自動提交到鏈上代幣上。該項目使用 API 將數據從穆迪的鏈下系統遷移到 Solana 的公鏈。













特朗普於 TruthSocial 發文表示，移民「金卡」現已開放註冊，售價 500 萬美元。此前消息， 2 月 26 日特朗普表示，正在啟動一項計劃為支付 500 萬美元的投資者提供居留權和入籍途徑，這為合法移民提供了一條新途徑，同時他正在對無證移民進行全面打擊。特朗普稱，「這項被稱為「金卡」（gold card）的計劃不需要獲得國會的批准，將為這張卡標價約 500 萬美元，它將給你綠卡特權。」









據 Bitcoin Magazine 報道，另類投資與私人信貸機構 F Street 宣布已正式啟動比特幣資產配置計劃，目標是逐步累計持有價值 1000 萬美元的比特幣。該公司自 6 月 9 日起，已開始通過業務收益和自有資金每日定投 BTC。F Street 首席運營官 Mike Doney 表示，鑑於比特幣在對抗通脹和美元貶值方面的潛力，公司將其納入財務體系，作為保障投資人利益的戰略舉措。









納斯達克上市公司 DeFi Development 通過 EDGAR 向美國證券交易委員會（SEC）申請撤回其 S-3 表格註冊聲明。該註冊聲明最初於 4 月 25 日提交，包括所有附件和修正內容。DeFi Development 表示，SEC 認定其因未能在 10-K 表格截止日期前提交包含管理層對財務報告內部控制的報告，而不符合當前使用 S-3 表格的資格要求。公司計劃在未來提交一份轉售登記聲明，以涵蓋本撤回申請所涉及的登記聲明中包含的證券轉售。









據 CoinDesk 報道，瑞典健康長壽公司 H100 Group 宣布完成 1050 萬美元（約合 1.01 億瑞典克朗）融資，將用於擴展其比特幣儲備戰略。投資者包括 Blockstream CEO Adam Back、UTXO Management 及多家家族辦公室。融資分為 6965 萬克朗股份發行和 3135 萬克朗無息可轉債，後者可按每股 1.75 克朗轉換為股票。自 5 月 22 日首次購入比特幣以來，H100 股價已累計上漲近 400%。









據 Cryptoslate 報道，歐洲上市公司 The Blockchain Group 獲股東批准啟動 110 億歐元融資計劃。該決議以超 95% 的支持率通過，將允許公司通過發行股票、債券等靈活融資工具增持比特幣。此外，股東們還選舉 Alexandre Laizet 進入董事會，並任命他為副首席執行官，負責比特幣戰略，其任期將持續至 2030 年 12 月。









Bakkt Holdings, Inc.（納斯達克 BKKT）宣布其董事會正式批准更新公司投資政策，允許將部分資金分配到比特幣及其他數字資產。此次政策更新基於三大戰略：核心分配至比特幣和領先數字資產、戰略資本結構優化、通過戰略管轄區分析實現全球財務戰略擴展。Bakkt 計劃利用多餘現金、未來股權或債務融資收益或其他資金來源購買比特幣或其他數字資產，具體取決於市場條件、資本市場接受度、業務表現及其他戰略考量。









1）Stripe 將收購加密錢包提供商 Privy。

2）Taiko Hekla 測試網上線預確認功能。

3）Everstake 任命前 Grayscale 高管為新任首席執行官。

4）PayPal 將穩定幣 PYUSD 引入 Stellar。

5）Virtuals 回應山寨 IRIS 認購：將一次性退還全額積分。

6）Michael Saylor：STRD 優先股今日在納斯達克開啟交易。

7）Resolv 基金會：100 萬枚 RESOLV 已分發給質押者，兩周內再分發 100 萬枚。

8）Skate 上線 STAKE 質押功能，測試期 2.1 萬美元協議費用將全部分配給質押者。

9）Polygon 聯合創始人 Sandeep Nailwal 被任命為基金會 CEO。

10）XRP Ledger 計劃第二季度推出 EVM 側鏈。

11）Polymarket 預測市場融合 Grok 分析和 X 帖子引用。









1）OneBalance 完成 2000 萬美元 A 輪融資，Cyber Fund 和 Blockchain Capital 領投。

2）區塊鏈忠誠度平台 Try Your Best 完成 1100 萬美元 A 輪融資，Offline 和 Strobe 共同領投。

3）SOON 完成 500 萬美元戰略融資，Jump Crypto 等參投。

4）Interactive Strength 計劃籌集 5 億美元購買 FET，已獲得 ATW Partners 和 DWF Labs 投資。

5）Aptos 生態 DEX Hyperion 完成戰略輪融資，OKX Ventures 領投。

6）去中心化市場價值供應鏈 NuConstruct 完成 600 萬美元種子輪融資。

7）區塊鏈金融基礎設施公司 CloudTech 完成 1400 萬美元 A 輪融資。

8）英國金融科技公司 OpenTrade 完成 700 萬美元戰略輪融資。

9）Silhouette 完成 300 萬美元 Pre-Seed 輪融資，RockawayX 領投。

10）Web3 安全公司 Hypernative 完成 4000 萬美元 B 輪融資。

11）Solana Optimistic Network 完成 500 萬美元戰略融資，Jump Crypto 等參投。







