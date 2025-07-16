MEXC 每日要聞（6.11）｜以太坊突破 2,800 USDT，帶動藍籌 DeFi 板塊普漲





根據 MEXC 數據顯示， ETH 最高升破 2834 USDT，現報 2787.30 USDT，24 小時漲幅為 1.98%。





























Bitwise 研究員 Danny Nelson 表示，當前市場行情呈現出不同於以往的趨勢——並非由 ETH 領漲 DeFi 生態，而是 DeFi 項目的強勁表現正「反哺」以太坊。他指出，交易者正試圖定價一個預期中的未來：以太坊鏈上經濟的通用基礎設施將擴展成一個真正強大的體系。









Greeks.live 發布社區簡報，其中指出：交易員們承認看漲趨勢，但對大型機構買家在 10.5 萬至 11 萬美元的比特幣價格附近推動的不可預測的市場走勢表示失望。儘管市場勢頭強勁，但大多數交易員仍謹慎持有看跌期權，理由是擔心波動性定價和市場操縱。













21Shares US 發推表示，美國證券交易委員會（SEC）已受理納斯達克提交的 21Shares SUI ETF 上市申請，並啟動審查程序。此前，納斯達克曾於 5 月 23 日向 SEC 提交申請。









據 Blockworks 報道，消息人士透露，美 SEC 已要求潛在 Solana ETF 發行方在下周內提交修訂後的 S-1 表格。修改內容涉及實物贖回和質押相關措辭，SEC 表示將在提交後 30 天內提供反饋。彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 預計，Solana ETF 或在 2 至 4 個月內獲批。









據 PhoenixNews 報道，CoinShares Solana ETF 在特拉華州註冊。









美國證券交易委員會（SEC） 宣布啟動程序，以決定是否批准或否決 NYSE Arca 交易所提出的規則變更申請，該申請旨在上市和交易 Bitwise 比特幣和以太坊 ETF。該 ETF 信託基金計劃同時持有比特幣和以太坊，資產配置將根據兩種加密貨幣的相對市值進行 ( 文件提交時為 83% 比特幣和 17% 以太坊 )。SEC 現在啟動公開評議程序，邀請公眾就該提案是否符合《證券交易法》第 6(b)(5) 條提交意見，特別關注該 ETF 是否設計有防止欺詐和操縱行為的機制。公眾可在聯邦公報發布後 21 天內提交書面意見，35 天內可提交反駁意見。





NYSE Arca 於 2025 年 2 月 19 日提交了申請，SEC 此前已將決定期限延長至 2025 年 6 月 10 日。













據 Bitcoin_Laws 消息，美國康涅狄格州通過 HB 7082 法案，禁止州政府及其下屬政治機構接受、持有、投資或設立任何虛擬貨幣儲備。該法案將於 2025 年 10 月 1 日生效，同時還對貨幣傳輸機構提出新的合規要求。據悉，該「反國家比特幣儲備」（anti-SBR）法案在州眾議院與參議院均獲一致通過，無一反對票。









特朗普家族支持的比特幣挖礦公司 American Bitcoin 自四月推出後迄今已積累 215 枚比特幣，這筆比特幣儲備目前價值已超過 2300 萬美元，此前從未披露。該公司表示，其比特幣增持策略是開放式的，這意味着沒有固定的比特幣買入目標。









以太坊基金會發文表示，在上個月宣布了「萬億級安全」（1 TS）計劃，這是一個旨在升級以太坊安全的生態系統級努力，今日發布首份 1 TS 報告，以概述以太坊生態系統中現有的安全挑戰。《安全挑戰概述》報告概述了 6 個關鍵領域的挑戰：用戶體驗：影響用戶安全管理私鑰、與鏈上應用交互以及簽署交易的問題；智能合約：以太坊應用程序的智能合約組件安全，以及塑造它們的軟件生產生命周期；基礎設施與雲安全：以太坊應用程序依賴的基礎設施問題（包括特定於加密貨幣和傳統基礎設施），如 L2 鏈、RPC、雲託管服務等；共識協議：核心協議的安全特性，它保護以太坊區塊鏈免受攻擊或操縱；監控、事件響應和緩解：用戶和組織在應對安全漏洞時面臨的挑戰，特別是在恢復資金或管理後續影響方面；社交層與治理：以太坊的開源治理、社區和組織生態系統。









1）消息人士：CoinDesk 母公司 Bullish 已秘密提交 IPO 申請。

2）Humanity Protocol 收購 Web3 活動基礎設施平台 Moongate。

3）xAI 與 Polymarket 建立合作夥伴關係，融合市場預測、X 數據與 Grok 分析。

4）Starknet：STRK Staking v2 將於 6 月 17 日上線主網。

5）Kik 創始人 Ted Livingston 在 Solana 上推出新支付應用程序 Flipcash。

6）Orderly 集成 RWAfi 全棧鏈和生態系統 Plume Network。

7）Coinbase：財富 500 強企業中 60% 正在開展區塊鏈項目。









1）The Blockchain Group 獲批啟動 110 億歐元融資計劃，用於加速比特幣購買戰略。

2）Silhouette 完成 300 萬美元 Pre-Seed 輪融資，RockawayX 領投。

3）Web3 安全公司 Hypernative 完成 4000 萬美元 B 輪融資。

4）穩定幣初創公司 Noah 完成 2200 萬美元融資，LocalGlobe 領投。

5）Orange Cap Games 完成 350 萬美元種子輪融資，1kx 和 Yuga Labs 領投。

6）嘉楠科技 5 月產出 109 枚比特幣創歷史新高，開啟 3000 萬美元股票回購計劃。