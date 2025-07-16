MEXC 每日要聞（6.10）｜比特幣突破 110,000 USDT，加密市場企穩反彈





根據 MEXC 數據顯示， 比特幣 最高升破 110,000 USDT，現報 109,402.43 USDT，24 小時漲幅為 1.64%。





























納斯達克於 6 月 7 日向美國證券交易委員會（SEC）提交規則變更申請，計劃將 XRP、Solana（SOL）、Cardano（ADA）和 Stellar Lumens（XLM）納入其加密指數基準。此次調整涉及 Hashdex 納斯達克加密指數 ETF（NCIQ），擬將其跟蹤標的從原有 Nasdaq Crypto US Settlement Price Index（NCIUS）擴展至涵蓋 9 種代幣的 Nasdaq Crypto Index（NCI）。





目前 NCI 指數包含比特幣（BTC）、以太坊（ETH）等 9 種加密貨幣，但受限於 SEC 現行法規，該 ETF 僅能持有 BTC 和 ETH，導致跟蹤誤差風險。若獲批，ETF 將可投資全部指數成分資產，最終決定預計於 2025 年 11 月 2 日前作出。此舉可能推動美國加密 ETF 向多元化邁出關鍵一步。









據彭博高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 在 X 平台轉推披露，ProShares 和 Bitwise 已經向美 SEC 提交了追蹤 Circle 股票的 ETF 申請，分別是：ProShares Ultra CRCL ETF 和 Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF，目前交易代碼待定，預計生效時間為 8 月 20 日。









據市場消息：Canary Marinade Solana ETF 在特拉華州註冊。













美國總統特朗普：尚未考慮與馬斯克進行會談，認為馬斯克可能希望與我進行會談。









美國證券交易委員會主席 Paul Atkins 在加密圓桌會議上表示，SEC 正在制定針對 DeFi 平台的「創新豁免」政策。Atkins 稱已要求工作人員研究修改規則，為鏈上金融系統提供監管豁免，允許受 SEC 管轄的實體快速推出鏈上產品。





SEC 加密工作組負責人 Hester Peirce 強調，不應因他人使用代碼而追究發布者的責任，但中心化實體不能通過「去中心化」標籤規避監管。目前 SEC 共和黨委員以 3: 1 占多數，正推動更友好的加密政策。阿特金斯表示，區塊鏈技術實現了無需中介的金融交易功能，SEC 不應阻礙這種創新。









6 月 10 日，據 Cointelegraph 報道，美國眾議院金融服務委員會的議員預計將於周二召開審議會議，討論一項加密貨幣市場結構法案，該法案可能會被修改，以增加對區塊鏈開發者的保護條款。 根據審議前發布的一份通知，委員會主席 French Hill 提出了對 2025 年《數字資產市場透明法案》（即「CLARITY 法案」）的修正案。該修正案建議，根據該潛在的市場結構法，某些區塊鏈開發者或服務提供商將不被視為資金傳輸者，也不受其註冊要求的約束。 這項關於區塊鏈開發者的規定似乎源自 5 月份由眾議員 Tom Emmer 及一批跨黨派議員推動的《區塊鏈監管確定性法案》。包括區塊鏈協會在內的許多加密行業倡導團體曾呼籲立法者將這兩項法案合併。









據彭博社報道，摩根士丹利正在接觸更廣泛的投資者群體，以提振對埃隆·馬斯克人工智能初創公司 xAI Corp. 一筆價值 50 億美元債務發行的需求。這筆交易也揭示了馬斯克與美國總統唐納德·特朗普之間衝突所帶來的影響。 據知情人士透露，摩根士丹利在上周初啟動這項債務發行時，已獲得超過 35 億美元的認購訂單。一些投資者認為，這表明該交易很快將超額認購——這一目標在此前馬斯克相關的融資項目中通常都能輕鬆實現。然而截至本周一，需求僅增至約 50 億美元，因此摩根士丹利開始聯繫一些上周尚未獲准參與的小型貸款機構。









1）Usual 新提案引入 wstETH 作為 ETH0 的抵押品。

2）Wayfinder AI 已集成 Avalanche 及其代幣 AVAX。

3）Manus 集成 Veo3 以提升視覺表現力，現已對 Basic、Plus 和 Pro 用戶開放。

4）WalletConnect 已支持 MagicEden。

5）Worldcoin：英國個人用戶可全面訪問 World Network。

6）10kdotworld.eth 向符合條件的 Farcaster 用戶共空投 500 萬枚 WATCHCOIN。

7）Farcaster Pro NFT 正式上線並已空投至前 1 萬名訂閱用戶的 Farcaster 錢包中。









1）Web3 社交協議 Towns Protocol 再獲 330 萬美元融資。

2）以太坊 L2 項目 RISE 從 Galaxy Ventures 獲得 400 萬美元投資。

3）上市公司 Siebert Financial 擬籌集 1 億美元以購買加密資產以及投資 AI 技術。

4）Plasma 公募數分鐘內售罄 5 億美元額度。

5）加密錢包 Turnkey 完成 3000 萬美元 B 輪融資，Bain Capital Crypto 領投。

6）OpenLedger 承諾投資 2500 萬美元資助 AI 和區塊鏈創企。

7）加密原生 AI 引擎 TrueNorth 獲天使輪融資，即將開啟公測。



