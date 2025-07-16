1. 市場信息總覽 根據 MEXC 數據顯示，BTC 現報 109,064.00 USDT，24 小時漲幅 1.34%。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 數據：BTC 未實現利潤總額約 1.2 萬億美元 glassnode 發推表示目前 BTC 未實現利潤總額約 1.1. 市場信息總覽 根據 MEXC 數據顯示，BTC 現報 109,064.00 USDT，24 小時漲幅 1.34%。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 數據：BTC 未實現利潤總額約 1.2 萬億美元 glassnode 發推表示目前 BTC 未實現利潤總額約 1.
新手學院/市場洞察/其他/MEXC 每日...活躍貸款創新高

MEXC 每日要聞（7.7）｜BTC 未實現利潤總額達 1.2 萬億美元，以太坊借貸協議活躍貸款創新高

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
比特幣
BTC$105,651.36+2.05%
TokenFi
TOKEN$0.007184-0.24%
AaveToken
AAVE$218.38+4.37%
Illusion of Life
SPARK$0.00355+0.05%
MORPHO
MORPHO$2.0169+4.17%

1. 市場信息總覽


根據 MEXC 數據顯示，BTC 現報 109,064.00 USDT，24 小時漲幅 1.34%。


MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2. 行業數據分析


2.1 數據：BTC 未實現利潤總額約 1.2 萬億美元


glassnode 發推表示目前 BTC 未實現利潤總額約 1.2 萬億美元，這不僅凸顯了比特幣投資者經歷的大幅價值升值，也表明如果情緒發生變化，賣方可能會面臨壓力。


2.2 數據：以太坊上借貸協議的活躍貸款額達 226 億美元，創歷史新高


Token Terminal 數據顯示，以太坊上借貸協議的活躍貸款額達 226 億美元，創歷史新高。其中，該市場重要玩家包括：Aave、Spark、Morpho、Maple、Fluid、Compound、Euler 等。


3. 行業分析師觀點


3.1 洪灝：下半年 BTC 仍會創新高，其價格對市場流動性非常敏感


思睿集團首席經濟學家洪灏發布的微博視頻顯示，在接受鳳凰財經視頻採訪時他表示，下半年比特幣仍會創新高，市場流動性會非常充沛，比特幣價格對流動性非常敏感。此外他還表示，美股也會繼續創新高。


3.2 分析師：比特幣牛市或將於10月結束


分析師 Rekt Capital 分析指出，比特幣牛市可能僅剩 2-3 個月的上漲空間。根據 2020 年周期模式，市場或將在 2024 年 4 月減半事件後 550 天（即今年 10 月）達到頂峰。

儘管市場普遍預期周期可能延續至 2026 年，但 Rekt Capital 警告投資者不應拋棄"經過時間檢驗的原則"。他認為，一些投資者忽視減半周期指標，轉而追逐新敘事（如比特幣與全球 M2 貨幣供應的相關性）是一種"情緒化"行為。

4. 行業要聞


4.1 美國眾議院籌款監督小組委員會將就「讓美國成為世界加密之都」舉行聽證會


據加密記者 Eleanor Terrett 報道，美國眾議院籌款監督小組委員會將於 7 月 9 日就「讓美國成為世界加密之都」舉行聽證會，重點是建立 21 世紀的數字資產稅收政策框架。

4.2 香港財庫局局長：目標今年內可發出穩定幣牌照


據《明報》報道，香港財庫局局長許正宇表示，金管局目前就落實條例指引諮詢市場，該指引本月內公布，具體內容將涉及反洗錢及其他相關要求。其亦表明批出的穩定幣牌照數目會是個位數，盼於條例生效後能夠收到申請，目標今年內可發出牌照。至於有金融機構取得牌照後，是否能夠發行與人民幣掛鈎的穩定幣，其表示若牽涉其他司法權區的貨幣，則要與相關機構討論。

5. 市場熱門


5.1 阿聯酋官方澄清：數字貨幣投資者不符合黃金簽證資格


阿聯酋聯邦身份、公民身份、海關和港口安全局（ICP）、證券商品管理局（SCA）及虛擬資產監管局（VARA）聯合發表聲明稱，某些網站和社交媒體平台上流傳的關於阿聯酋向數字貨幣投資者授予黃金簽證的報道為虛假消息。黃金簽證的發放依據清晰且經官方批准的框架和標準，其中並不包括數字貨幣投資者，符合條件者有房地產投資者、傑出人才、科學家和專家、頂尖學生和畢業生、人道主義先驅以及一線工人。SCA 重申按國際標準監管金融，數字貨幣投資有特定法規，與黃金簽證無關，提醒投資者從官方渠道獲取信息。VARA 也否認迪拜向虛擬資產投資者發黃金簽證，敦促投資者只與受監管公司合作，並澄清 TON 未獲其許可監管。三方呼籲公眾謹慎，參考官方渠道獲取信息。

此前，TON 宣布與阿聯酋合作，為符合條件的 TON 代幣質押者提供阿聯酋「黃金簽證」，有效期達 10 年。據 TON 網站顯示，用戶只需支付 3.5 萬美元的一次性手續費，即可獲得 10 年期黃金簽證，需在 TON 中質押 10 萬美元，為期 3 年。

5.2 Vitalik 聯合發起 EIP-7983 提案，擬增強網絡抗 DoS 攻擊能力


以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 與 Toni Wahrstätter 聯合提出 EIP-7983 提案，建議將以太坊單筆交易 gas 上限設定為 1677 萬（與區塊 gas 上限無關），旨在增強網絡抗 DoS 攻擊能力，緩解高 gas 交易引發的負載不均、狀態膨脹及區塊驗證延遲問題，同時優化 zkVM 兼容性和並行執行效率，目前該提案為草案階段。

5.3 土耳其封禁 PancakeSwap 等 46 家加密貨幣平台


Financefeeds 報道，土耳其資本市場委員會（CMB）已採取法律行動，封禁了 46 個加密貨幣相關網站，包括主要去中心化交易所 PancakeSwap，理由是這些平台向土耳其居民提供「未經授權的加密資產服務」。自今年 3 月起，CMB 全面監管在土耳其運營的加密資產服務提供商，建立了新的許可和合規框架。今年 2 月，土耳其實施了新規定，要求用戶為超過 15,000 土耳其里拉（約 425 美元）的加密交易提供身份信息。儘管購買和持有加密貨幣在土耳其仍然合法，但該國已於 2021 年禁止使用數字資產支付。

6. 項目動態


1）Jack Dorsey 推出去中心化聊天應用 bitchat，支持離線加密通信。
2）BONK 取代 TRUMP ，成為 Solana 上市值最高的 Meme 幣。
3）FLOKI 旗下鏈游 Valhalla 主網在 opBNB 上線。
4）Sonic：第一季空投申領將在 7 月 15 日至 22 日期間開放。
5）Zama 聯創：並未推出代幣，請小心騙局。

推薦閱讀：

如需了解更多，請訪問【MEXC 學院】獲取深度分析。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金