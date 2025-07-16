MEXC 每日要聞（7.7）｜BTC 未實現利潤總額達 1.2 萬億美元，以太坊借貸協議活躍貸款創新高





根據 MEXC 數據顯示， BTC 現報 109,064.00 USDT，24 小時漲幅 1.34%。





































































分析師 Rekt Capital 分析指出，比特幣牛市可能僅剩 2-3 個月的上漲空間。根據 2020 年周期模式，市場或將在 2024 年 4 月減半事件後 550 天（即今年 10 月）達到頂峰。





儘管市場普遍預期周期可能延續至 2026 年，但 Rekt Capital 警告投資者不應拋棄"經過時間檢驗的原則"。他認為，一些投資者忽視減半周期指標，轉而追逐新敘事（如比特幣與全球 M2 貨幣供應的相關性）是一種"情緒化"行為。













據加密記者 Eleanor Terrett 報道，美國眾議院籌款監督小組委員會將於 7 月 9 日就「讓美國成為世界加密之都」舉行聽證會，重點是建立 21 世紀的數字資產稅收政策框架。

























此前，TON 宣布與阿聯酋合作，為符合條件的 TON 代幣質押者提供阿聯酋「黃金簽證」，有效期達 10 年。據 TON 網站顯示，用戶只需支付 3.5 萬美元的一次性手續費，即可獲得 10 年期黃金簽證，需在 TON 中質押 10 萬美元，為期 3 年。









以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 與 Toni Wahrstätter 聯合提出 EIP-7983 提案，建議將以太坊單筆交易 gas 上限設定為 1677 萬（與區塊 gas 上限無關），旨在增強網絡抗 DoS 攻擊能力，緩解高 gas 交易引發的負載不均、狀態膨脹及區塊驗證延遲問題，同時優化 zkVM 兼容性和並行執行效率，目前該提案為草案階段。









Financefeeds 報道，土耳其資本市場委員會（CMB）已採取法律行動，封禁了 46 個加密貨幣相關網站，包括主要去中心化交易所 PancakeSwap ，理由是這些平台向土耳其居民提供「未經授權的加密資產服務」。自今年 3 月起，CMB 全面監管在土耳其運營的加密資產服務提供商，建立了新的許可和合規框架。今年 2 月，土耳其實施了新規定，要求用戶為超過 15,000 土耳其里拉（約 425 美元）的加密交易提供身份信息。儘管購買和持有加密貨幣在土耳其仍然合法，但該國已於 2021 年禁止使用數字資產支付。









1）Jack Dorsey 推出去中心化聊天應用 bitchat，支持離線加密通信。

2）BONK 取代 TRUMP ，成為 Solana 上市值最高的 Meme 幣。

3）FLOKI 旗下鏈游 Valhalla 主網在 opBNB 上線。

4）Sonic：第一季空投申領將在 7 月 15 日至 22 日期間開放。

5）Zama 聯創：並未推出代幣，請小心騙局。



