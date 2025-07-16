MEXC 每日要聞（7.3）｜比特幣衝擊11萬美元關鍵位，以太坊ETF預期升溫，7月牛市行情臨近





根據 MEXC 數據顯示， ETH 現報 2,567.10 USDT，24 小時漲幅 2.73%。





























CoinDesk 報道，以太坊價格 7 月 2 日漲至 2601 美元，盤整 16 小時後突破上漲。Bitwise 首席投資官 Matt Hougan 預測，2025 年下半年現貨以太坊 ETF 資金流入將顯著加速。Robinhood 確認正在 Arbitrum 上構建 Layer-2 鏈，支持以太坊上的股票和資產代幣化，進一步鞏固以太坊在代幣化金融中的核心地位。以太坊質押鎖定近 30%供應，Layer-2 使用加快，助推其作為現實資產代幣化基礎層。













其中，Tether 以 65.6 億美元的收入位居榜首，Circle 賺取了 18.9 億美元，Sky Protocol 獲得 3.84 億美元，而 Ethena 則有 3.32 億美元的收入。













10x Research 分析，比特幣已連續 98 天出現資金外流，目前正測試其盤整區間上限。儘管 ETF 資金流入強勁、交易所餘額持續減少，同時美聯儲面臨政治壓力，但比特幣價格仍保持相對平穩。隨着 7 月傳統的牛市季節到來，以及即將公布的勞動力市場數據，市場可能正醞釀重大突破。





報告指出，自 4 月下旬以來支撐比特幣反彈的關鍵因素不僅持續存在，還獲得了進一步支持。目前比特幣嘗試突破關鍵的 11 萬美元水平，而低波動性為投資者提供了罕見的布局機會。













Cointelegraph 報道，BTC 周三短暫測試 105200 美元支撐後上漲至逾 109000 美元，接近歷史高點，但 BTC 衍生品數據顯示交易員仍保持謹慎，未大規模看漲。





歐元區貨幣供應擴張及美國勞動力市場疲軟是行情重要推動因素。中國 USDT 折價達 1%，創 5 月中旬以來新低，反映投資者對比特幣漲勢信心不足。現貨比特幣 ETF 周二淨流出 3.42 億美元，貿易緊張局勢加劇了市場不確定性。









彭博社分析師 James Seyffart 在 X 平台發文表示：首個在芝加哥商品交易所（Cboe）上 SOL 質押交易所交易基金 REX-Osprey SOL + Staking ETF（SSK）上市後，開局交易表現良好，前 20 分鐘交易額達約 800 萬美元。

















據加密記者 Eleanor Terrett 披露，美參議院銀行委員會將於下周舉行關於加密市場結構的全體委員會聽證會。聽證會將於北京時間 7 月 9 日 22:00 舉行。目前確認的參與者包括：Ripple 首席執行官 Brad Garlinghouse、Blockchain Association 首席執行官 Kristin Smith、Chainalysis 首席執行官 Jonathan Levin、Paradigm 普通合伙人 Dan Robinson。

















CNBC 報道，美國證券交易委員會（SEC）主席 Paul Atkins 在參加 "Squawk Box" 節目時討論了股票代幣化的崛起及其對私募市場的影響。Atkins 表示，股票代幣化技術將使私募市場對公眾更具可及性。













CoinDesk 報道，美國證券交易委員會（SEC）已暫停灰度數字大盤基金（Grayscale's Digital Large Cap Fund）轉換為 ETF 的計劃，並將其置於進一步審查中。





Foresight News 此前消息，據 The Block 報道，美 SEC 以「加速」方式批准了紐約證券交易所 Arca 提出的規則變更提案，允許 Grayscale Digital Large Cap Fund LLC 的份額上市交易。SEC 表示，根據《交易法》第 19(b)(2) 條，現命令加速批准擬議的規則變更 (SR-NYSEARCA-2024-87)（經第 1 號修正案修改）。該基金目前在場外為合格投資者進行交易，主要由比特幣組成，占比近 80%，ETH 占比約 11%，Solana、Cardano 和 XRP 也包含在內，占比個位數。









據《 華爾街日報 》報道，Ripple 已向美國貨幣監理署（OCC）提交國家銀行牌照申請。若獲批，Ripple 將實現對穩定幣 RLUSD 的州級與聯邦雙重監管。此前，其子公司 Standard Custody 也申請了美聯儲主賬戶，意在直接託管 RLUSD 儲備。









據特朗普媒體科技集團公司 公告 ，已向美國證券交易委員會提交 Truth Social 比特幣和以太坊 ETF 的 S-1 表格初始註冊聲明（簡稱「註冊聲明」）。該 ETF 將直接持有比特幣和以太坊，其中 75% 的資產投資於比特幣，25% 投資於以太坊，並向投資者發行其份額（簡稱「份額」），旨在反映比特幣和以太坊的價格表現。









1）Spotify 用戶組成的社區 Unwrapped DAO 通過 Vana 基礎設施出售 Spotify 使用數據。

2）摩根大通區塊鏈部門測試碳信用代幣化應用。

3）OpenAI 駁斥 Robinhood 推出其代幣化股份，稱未授權也不背書。

4）Jupiter：第二季度主動權益質押獎勵（ASR）已開放申領。

5）Vana 結束 Epoch 6 並公布前五名數據集。

6）Aptos 與 Yellow Card 合作在非洲提供即時穩定幣轉賬。

7）IoTeX 推出「物理智能」平台，拓展 AI 戰略版圖。

8）DeFi Development Corp. 擴大可轉換票據發行至 1.12 億美元用於 Solana 投資。









1）去中心化穩定幣基礎設施 Perena 完成 Echo 輪融資。

2）挪威礦企 Green Minerals 簽署約 2500 萬美元融資協議，用於增持比特幣。







