MEXC 每日要聞（7.3）｜比特幣衝擊11萬美元關鍵位，以太坊ETF預期升溫，7月牛市行情臨近

1. 市場信息總覽


根據 MEXC 數據顯示，ETH 現報 2,567.10 USDT，24 小時漲幅 2.73%。


MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2. 行業數據分析


2.1 分析：現貨以太坊ETF有望2025年下半年迎爆發式增長


CoinDesk 報道，以太坊價格 7 月 2 日漲至 2601 美元，盤整 16 小時後突破上漲。Bitwise 首席投資官 Matt Hougan 預測，2025 年下半年現貨以太坊 ETF 資金流入將顯著加速。Robinhood 確認正在 Arbitrum 上構建 Layer-2 鏈，支持以太坊上的股票和資產代幣化，進一步鞏固以太坊在代幣化金融中的核心地位。以太坊質押鎖定近 30%供應，Layer-2 使用加快，助推其作為現實資產代幣化基礎層。

2.2 數據：穩定幣發行商年收入近 100 億美元


CoinDesk Data 數據，穩定幣發行商在過去一年中創造了近 100 億美元的收入。

其中，Tether 以 65.6 億美元的收入位居榜首，Circle 賺取了 18.9 億美元，Sky Protocol 獲得 3.84 億美元，而 Ethena 則有 3.32 億美元的收入。

3. 行業分析師觀點


3.1 10x Research：隨着 7 月傳統的牛市季節到來，BTC 正嘗試突破 11 萬美元關鍵點位


10x Research 分析，比特幣已連續 98 天出現資金外流，目前正測試其盤整區間上限。儘管 ETF 資金流入強勁、交易所餘額持續減少，同時美聯儲面臨政治壓力，但比特幣價格仍保持相對平穩。隨着 7 月傳統的牛市季節到來，以及即將公布的勞動力市場數據，市場可能正醞釀重大突破。

報告指出，自 4 月下旬以來支撐比特幣反彈的關鍵因素不僅持續存在，還獲得了進一步支持。目前比特幣嘗試突破關鍵的 11 萬美元水平，而低波動性為投資者提供了罕見的布局機會。


3.2 BTC 漲至 109700 美元，專業交易員對價格動能持謹慎態度


Cointelegraph 報道，BTC 周三短暫測試 105200 美元支撐後上漲至逾 109000 美元，接近歷史高點，但 BTC 衍生品數據顯示交易員仍保持謹慎，未大規模看漲。

歐元區貨幣供應擴張及美國勞動力市場疲軟是行情重要推動因素。中國 USDT 折價達 1%，創 5 月中旬以來新低，反映投資者對比特幣漲勢信心不足。現貨比特幣 ETF 周二淨流出 3.42 億美元，貿易緊張局勢加劇了市場不確定性。

3.3 彭博社分析師：首個 SOL 質押 ETF 上市前 20 分鐘交易額達約 800 萬美元


彭博社分析師 James Seyffart 在 X 平台發文表示：首個在芝加哥商品交易所（Cboe）上 SOL 質押交易所交易基金 REX-Osprey SOL + Staking ETF（SSK）上市後，開局交易表現良好，前 20 分鐘交易額達約 800 萬美元。


4. 行業要聞


4.1 美參議院銀行委員會將於下周舉行關於加密市場結構的全體委員會聽證會


據加密記者 Eleanor Terrett 披露，美參議院銀行委員會將於下周舉行關於加密市場結構的全體委員會聽證會。聽證會將於北京時間 7 月 9 日 22:00 舉行。目前確認的參與者包括：Ripple 首席執行官 Brad Garlinghouse、Blockchain Association 首席執行官 Kristin Smith、Chainalysis 首席執行官 Jonathan Levin、Paradigm 普通合伙人 Dan Robinson。

4.2 比利時 KBC 銀行將允許客戶投資比特幣等加密貨幣


L'Echo 報道，比利時 KBC 銀行允許客戶投資比特幣等加密貨幣，該操作由其 Bolero 子公司推出，最早將於今年秋天獲得監管批准後可用。

4.3 美 SEC 主席 Paul Atkins：股票代幣化崛起將使私募市場對公眾更具可及性


CNBC 報道，美國證券交易委員會（SEC）主席 Paul Atkins 在參加 "Squawk Box" 節目時討論了股票代幣化的崛起及其對私募市場的影響。Atkins 表示，股票代幣化技術將使私募市場對公眾更具可及性。

5. 市場熱門


5.1 美 SEC 已暫停灰度數字大盤基金轉為 ETF 的計劃，將進一步審查


CoinDesk 報道，美國證券交易委員會（SEC）已暫停灰度數字大盤基金（Grayscale's Digital Large Cap Fund）轉換為 ETF 的計劃，並將其置於進一步審查中。

Foresight News 此前消息，據 The Block 報道，美 SEC 以「加速」方式批准了紐約證券交易所 Arca 提出的規則變更提案，允許 Grayscale Digital Large Cap Fund LLC 的份額上市交易。SEC 表示，根據《交易法》第 19(b)(2) 條，現命令加速批准擬議的規則變更 (SR-NYSEARCA-2024-87)（經第 1 號修正案修改）。該基金目前在場外為合格投資者進行交易，主要由比特幣組成，占比近 80%，ETH 占比約 11%，Solana、Cardano 和 XRP 也包含在內，占比個位數。

5.2 Ripple 申請美國銀行牌照，擬提供更多加密服務


據《華爾街日報》報道，Ripple 已向美國貨幣監理署（OCC）提交國家銀行牌照申請。若獲批，Ripple 將實現對穩定幣 RLUSD 的州級與聯邦雙重監管。此前，其子公司 Standard Custody 也申請了美聯儲主賬戶，意在直接託管 RLUSD 儲備。

5.3 特朗普旗下 Trump Media 向 SEC 提交 BTC、ETH 混合現貨 ETF 申請


據特朗普媒體科技集團公司公告，已向美國證券交易委員會提交 Truth Social 比特幣和以太坊 ETF 的 S-1 表格初始註冊聲明（簡稱「註冊聲明」）。該 ETF 將直接持有比特幣和以太坊，其中 75% 的資產投資於比特幣，25% 投資於以太坊，並向投資者發行其份額（簡稱「份額」），旨在反映比特幣和以太坊的價格表現。

6. 項目動態


1）Spotify 用戶組成的社區 Unwrapped DAO 通過 Vana 基礎設施出售 Spotify 使用數據。
2）摩根大通區塊鏈部門測試碳信用代幣化應用。
3）OpenAI 駁斥 Robinhood 推出其代幣化股份，稱未授權也不背書。
4）Jupiter：第二季度主動權益質押獎勵（ASR）已開放申領。
5）Vana 結束 Epoch 6 並公布前五名數據集。
6）Aptos 與 Yellow Card 合作在非洲提供即時穩定幣轉賬。
7）IoTeX 推出「物理智能」平台，拓展 AI 戰略版圖。
8）DeFi Development Corp. 擴大可轉換票據發行至 1.12 億美元用於 Solana 投資。

7. 項目融資信息


1）去中心化穩定幣基礎設施 Perena 完成 Echo 輪融資。
2）挪威礦企 Green Minerals 簽署約 2500 萬美元融資協議，用於增持比特幣。

推薦閱讀：

如需了解更多，請訪問【MEXC 學院】獲取深度分析。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

