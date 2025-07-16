MEXC 每日要聞（7.2）｜上市公司加速囤幣，半年購入 BTC 數量同比暴增 375%

1. 市場信息總覽 根據 MEXC 數據顯示，BTC 現報 105,583.82 USDT，24 小時漲幅 -0.12%。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 上市公司上半年共買入 245,510 枚BTC，同比增 375%。 據 Cryptoslate 報道，今年上半年1. 市場信息總覽 根據 MEXC 數據顯示，BTC 現報 105,583.82 USDT，24 小時漲幅 -0.12%。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 上市公司上半年共買入 245,510 枚BTC，同比增 375%。 據 Cryptoslate 報道，今年上半年
1. 市場信息總覽


根據 MEXC 數據顯示，BTC 現報 105,583.82 USDT，24 小時漲幅 -0.12%。


MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2. 行業數據分析


2.1 上市公司上半年共買入 245,510 枚BTC，同比增 375%。


Cryptoslate 報道，今年上半年，上市公司購買了 245,510 枚 BTC，是同期 ETF 118,424 枚 BTC 的兩倍多。今年迄今為止的數字比 2024 年上半年企業購買的 51,653 枚 BTC 增長了 375%。相比之下，ETF 購買的 BTC 數量比去年同期減少了 56%。這或許表明企業現在不再將比特幣視為投機性投資，而是更多地將其視為營運資本儲備或長期財務資產。董事會將通脹對沖、跨境流動性以及品牌與數字金融的契合作為購買比特幣的理由。

2.2 今日恐慌與貪婪指數為 63，仍處於「貪婪狀態」


Alternative.me 數據，今日加密貨幣恐慌與貪婪指數為 63，昨日該指數為 64，市場仍處於「貪婪狀態」。

3. 行業分析師觀點


3.1 彭博分析師：美 SEC 或將於 2025 年下半年批准多支山寨幣 ETF，其中 LTC、SOL 和 XRP 獲批概率達 95%


彭博社 ETF 分析師 James Seyffart 發布 2025 年底前加密現貨 ETF 的獲批概率的預測表示，2025 年下半年將迎來一波新的 ETF 獲批潮。其中 LTCSOLXRP 獲批概率達 95%，DOGEHBARCardanoPolkadotAvalanche 預計通過概率為 90%。SUI 預計通過概率為 60%，Tron/TRXPengu 預計通過概率為 50%。


4. 行業要聞


4.1 美 SEC 或正制定代幣 ETF 通用上市標準


據加密記者 Eleanor Terrett 報道，美國證券交易委員會（SEC）正與交易所協調，處於創建代幣基礎 ETF 通用上市標準的早期階段。Eleanor Terrett 透露，如果某代幣符合這些標準，發行方可能將跳過 19b-4 流程，直接提交 S-1 申請，等待 75 天后由交易所直接上市。這一簡化流程有望為發行方和 SEC 節省大量文書工作和反覆溝通成本。

目前這些上市標準細節尚不明確，但市場猜測市值、交易量和流動性可能都在考慮範圍內。SEC 發言人對此拒絕置評。

4.2 加密稅收優惠條款未能納入特朗普的《美麗大法案》


當地時間周二，美國參議院以微弱優勢通過了唐納德·特朗普總統的《美麗大法案》，但令加密行業領袖們失望的是，法案未能納入他們此前力推的、針對加密用戶的關鍵稅收修正案。在法案通過前的最後幾個小時的激烈談判中，以參議員 Cynthia Lummis （懷俄明州共和黨）為首的親加密議員和行業政策領袖們，曾努力將一項包含多項加密相關稅收優惠的修正案附加到該法案中，這些優惠涵蓋加密礦工、質押者、持有大量加密貨幣的企業以及普通數字資產用戶。然而，最終時間耗盡，修正案未能進入參議院的審議環節。一位加密政策領袖對此結果表示「錯失良機」，並表示，他們「只是時間不夠了」。

4.3 特朗普之子支持的 American Bitcoin 向美 SEC 提交 S-4 表格修訂註冊聲明以推進上市進程


特朗普之子支持的 American Bitcoin 和納斯達克上市公司比特幣挖礦公司 Gryphon Digital Mining 宣布已就其先前宣布的換股合併交易向美國證券交易委員會（ SEC ）遞交一份經修訂的 S-4 表格註冊聲明，其中包含與擬議交易相關的初步委託書和招股說明書，旨在推進 American Bitcoin 上市進程。

American Bitcoin 此前已與 Gryphon 達成最終合併協議，後者將以換股合併的方式收購 American Bitcoin ，交易完成後合併公司將以 American Bitcoin 品牌運營，預計獲得美 SEC 批准後將在納斯達克上市，股票代碼為「 ABTC 」，交易預計將於 2025 年第三季度完成。

5. 市場熱門


5.1 萬事達卡將擴充加密團隊，聘用兩名高級人員推動區塊鏈計劃


支付巨頭萬事達卡加密和區塊鏈主管 Raj Dhamodharan 在 LinkedIn 表示，萬事達卡正在招聘兩名副總裁來擴大其加密業務，包括一名副總裁兼數字資產生態系統增長主管，以及一名副總裁兼金融機構（FI）增長主管，兩人均駐紮在美國。第一個職位將負責監督數字資產領域的戰略合作夥伴關係，與發行商、基礎設施提供商和初創公司合作，擴展萬事達卡多代幣網絡 (MTN) 和 Crypto Credential 等解決方案的規模。第二個職位將專注於與金融機構合作，開發區塊鏈應用，例如商業支付、跨境交易和代幣化資產。

5.2 巴基斯坦擬將比特幣儲備部署至 DeFi 協議以獲取收益


Cointelegraph 報道，巴基斯坦加密貨幣委員會首席顧問 Bilal Bin Saqib 表示，未來準備將巴基斯坦的國家比特幣儲備部署至 DeFi 協議以獲取收益。

巴基斯坦加密委員會已於 6 月 6 日提交國家比特幣儲備法律框架草案，財政部同意加快審批流程，政府希望在數字資產發展和採用方面引領全球南方國家。Bilal Bin Saqib 在 2025 年 3 月被任命為巴基斯坦加密貨幣委員會（Pakistan Crypto Council）首席顧問，負責指導巴基斯坦將加密貨幣和區塊鏈技術整合進其金融生態系統，並確保制定符合全球最佳實踐的監管框架，Michael Saylor 也將擔任顧問助力巴基斯坦建立比特幣儲備。

5.3 意大利聯合信貸銀行將為其專業客戶提供貝萊德比特幣 ETF 掛鈎產品


彭博社報道，意大利聯合信貸銀行 (UniCredit SpA) 將為其專業客戶提供一款與貝萊德 (BlackRock) 的 iShares Bitcoin Trust ETF 掛鈎的結構化產品，該產品具有全面的損失保護功能。該銀行計劃發行一種與 iShares 比特幣信託 ETF 掛鈎的五年期美元計價投資證書，該證書將在到期時提供 100% 的資本保護，該備忘錄已得到該銀行的證實。備忘錄稱，該 ETF 的最高回報率上限為業績的 85%，最低投資門檻為 2.5 萬美元。意大利聯合信貸銀行證書將於 7 月 1 日至 7 月 28 日期間向意大利聯合信貸銀行專業客戶開放。

6. 項目動態


1）上市公司 Dogecoin Cash Inc.成立子公司以建立 DOGE 財庫及相關業務。
2）Figma 持有近 7000 萬美元的比特幣 ETF，並獲批可追加購買 3000 萬美元的比特幣。
3）以太坊社區基金會成立，旨在推動 ETH 價值增長。
4）GMGN 與 xStocks 達成合作，支持用戶在 Solana 鏈上交易美股。
5）Swyftx 將以約 6600 萬美元收購數字資產經紀公司 Caleb & Brown。
6）Upbit 與 Naver Pay 將合作開展韓元穩定幣支付業務。
7）領航醫藥生物科技簽訂諒解備忘錄，擬收購 Conflux 資產。
8）Sonic 正式啟動第二季空投，Shadow 用戶享 85% 網絡收益分配。

7. 項目融資信息


1）Base 鏈上預測市場 Limitless 完成 400 萬美元戰略輪融資，Coinbase Ventures 等參投。
2）AI 雲挖礦平台 TWL Miner 宣布完成 9500 萬美元 B 輪融資。
3）XRP 儲備公司 Webus 獲 Ripple Strategy 1 億美元信貸額度融資。
4）DDC Enterprise 已完成 5.28 億美元融資，淨收益用於購買比特幣。
5）角色扮演遊戲 Crystalfall 完成 200 萬美元融資，Avalanche 等參投。

如需了解更多，請訪問【MEXC 學院】獲取深度分析。

