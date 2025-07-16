MEXC 每日要聞（7.1）｜比特幣處於價格中性區，年輕一代將推動長期上漲邏輯

1. 市场信息纵览 根據 MEXC 數據顯示，SOL 現報 154.76 USDT，24 小時漲幅 -1.94%。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 ETH/BTC期貨交易量比逼近1:1，反映市場對以太坊信心回暖 據 The Block 報道，ETH/BTC 期貨交易量1. 市场信息纵览 根據 MEXC 數據顯示，SOL 現報 154.76 USDT，24 小時漲幅 -1.94%。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 ETH/BTC期貨交易量比逼近1:1，反映市場對以太坊信心回暖 據 The Block 報道，ETH/BTC 期貨交易量
1. 市场信息纵览


根據 MEXC 數據顯示，SOL 現報 154.76 USDT，24 小時漲幅 -1.94%。


MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2. 行業數據分析


2.1 ETH/BTC期貨交易量比逼近1:1，反映市場對以太坊信心回暖


The Block 報道，ETH/BTC 期貨交易量比已升至 98%，接近歷史高點，顯著高於 2024 年 10 月的低點 42%。這表明投資者對以太坊生態的信心正在恢復，主要受益於 Layer2 擴容方案普及、鏈上 DeFi 活動增長，以及基金會聚焦戰略推動。

2.2 數據：2025 年上半年 Web3 安全損失近 25 億美元，超 2024 年全年


Web3 安全公司 CertiK 發布報告稱，2025 年上半年 Web3 安全損失近 25 億美元，淨損失 22.9 億美元，超 2024 年全年。其中，Bybit 和 Cetus Protocol 兩起重大事件造成 17.8 億美元損失，占總損失額的 72%。若剔除這兩起事件，行業損失為 6.9 億美元，行業風險分布仍具複雜性。第二季度，釣魚攻擊損失約 4 億美元，成為主要威脅。CertiK 建議行業強化前置防護和實時監測，以應對威脅升級。

3. 行業分析師觀點


3.1 分析師：比特幣目前處於既未超買也未超賣中性區間


CryptoQuant 分析師 Axel Adler Jr 發文表示，「按實現供應分布的比特幣指標顯示了比特幣當前的價格，相對於所有持有者實際投資成本的昂貴程度。實現供應是指所有比特幣在鏈上最後一次轉移時的價格所對應的總美元價值。計算公式為：比特幣價格/實現供應=比率（Ratio）。目前，比特幣價格略高於年均比率水平（這與 2024 年 11 月時相似，當時比率也處於這一水平，隨後比特幣從 7.4 萬美元上漲至 10.7 萬美元）。這意味着當前比特幣既未超買，也未超賣——市場處於中性區間。」


3.2 分析師：年輕人對資本主義體系失望，比特幣長期上漲趨勢難以阻擋


市場分析師 Jordi Visser 在 Anthony Pompliano 播客中表示，25 歲及以下年輕一代對資本主義體系日益失望，受 AI 衝擊與經濟不確定性影響，呼籲通過公共支出建立福利制度的聲音不斷增強。他指出，政府將被迫持續印鈔緩解社會壓力，這將進一步推動比特幣作為抗通脹資產的長期價值上升。「憤怒情緒越大，印鈔越多，比特幣價格就越難被壓制。」Visser 認為未來五年內 AI 與機器人將改變勞動力結構，加速金融體系的重組。

4. 行業要聞


4.1 美聯儲博斯蒂克：預計明年將有三次降息


金十數據報道，美聯儲博斯蒂克表示，預計明年將有三次降息。美聯儲在調整利率前還有時間觀望，仍然預計今年會有一次降息。

4.2 美 SEC 確認將灰度數字大盤基金轉換為 ETF 的修訂申請


美國證券交易委員會（SEC）確認收到將灰度數字大盤基金轉換為 ETF 的修正案（該基金涵蓋 BTC、ETHXRPSOLADA）。

4.3 美國康涅狄格州州長正式簽署比特幣儲備禁令，該州將禁止接受、持有或投資數字資產


Bitcoin Laws 於 X 平台發文披露，康涅狄格州州長 Ned Lamont 已正式簽署了該州的「比特幣儲備禁令」。康涅狄格州現在被禁止接受、持有或投資數字資產。

4.4 REX-OSPREY SOL 現貨 ETF 將於周三開始交易


@tier10k 報道，REX-Osprey CEO 表示，REX-OSPREY SOLANA ETF 將於周三開始交易。

5. 市場熱門


5.1 韓國 IBK 企業銀行和新韓金融均已申請韓元穩定幣商標


據《首爾經濟》報道，韓國 IBK 企業銀行和新韓金融控股申請了韓元穩定幣商標，加入韓元穩定幣發行競爭行列。IBK 企業銀行於 27 日申請了「IBKKRW」「IBKRW」「ONEIBK」等 10 項商標權。這些商標旨在用於「穩定幣電子轉賬業務」「基於區塊鏈的數字金融資產管理業務」等領域。新韓金融控股也於 26 日申請了「KRWSHB」「SFGKRW」「SHKRW」等 21 項與穩定幣相關的商標。申請項目包含「加密貨幣金融交易業務」「加密貨幣中介業務」等。

5.2 特朗普官方商品商店已支持使用 TRUMP 付款


官方頁面顯示，特朗普官方商品商店已支持使用 TRUMP 付款。


5.3 德國儲蓄銀行向私人客戶開放比特幣等加密貨幣交易服務


彭博社報道，德國儲蓄銀行集團（Sparkasse）決定向私人客戶開放比特幣等加密貨幣交易服務，這一舉措打破了該機構長期以來的禁令。與此同時，德國合作銀行體系（Volks- und Raiffeisenbanken）早已着手開發相關服務，計劃於今年夏季正式推出。德國儲蓄銀行和匯劃協會（DSGV）周一宣布：「儲蓄銀行金融集團將建立接入受監管加密貨幣服務的可靠渠道。」

未來自主決策型客戶可通過儲蓄銀行 APP 使用其子公司 DekaBank 提供的加密服務。DekaBank 發言人透露，相關服務預計在一年內完成開發，客戶或將於 2026 年夏季開始加密貨幣交易。

6. 項目動態


1）Robinhood：符合條件的用戶可在應用內申領 OpenAI 和 SpaceX 代幣。
2）Origin Protocol：擬用協議收入回購 OGN 代幣。
3）AI 可信身份網絡 Trusta.AI 公布代幣經濟模型，66% 分配給社區和生態。
4）Aptos Labs CEO Avery Ching 被任命為美國 CFTC 數字資產小組委員。
5）Boundless 成立 Boundless 基金會，致力於推動零知識技術應用。
6）XRP Ledger 的以太坊兼容側鏈已在主網上線。
7）SRM 娛樂公司已質押其所有約 3.65 億枚 TRX 以獲得質押收益。
8）Robinhood EU 將推出代幣化股票服務。
9）Chainlink 推出自動化合規引擎。
10）Sky 新執行投票已獲批准，將為 SKY 質押者啟用 SPK 挖礦。

7. 項目融資信息


1）BACKSEAT Exchange 總融資達 970 萬美元，Spiral Capital 和 Headline Asia 聯合領投。
2）Amber International 簽署總額為 2550 萬美元的私募認購協議。
3）AI 驅動的超結構網絡 Datagram 完成 400 萬美元 Pre-Seed 輪融資，Animoca Brands 等參投。
4）BitMine 完成 2.5 億美元私募以實施以太坊財務戰略。

