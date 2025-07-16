MEXC 每日要聞（7.1）｜比特幣處於價格中性區，年輕一代將推動長期上漲邏輯





根據 MEXC 數據顯示， SOL 現報 154.76 USDT，24 小時漲幅 -1.94%。





































Web3 安全公司 CertiK 發布報告稱，2025 年上半年 Web3 安全損失近 25 億美元，淨損失 22.9 億美元，超 2024 年全年。其中，Bybit 和 Cetus Protocol 兩起重大事件造成 17.8 億美元損失，占總損失額的 72%。若剔除這兩起事件，行業損失為 6.9 億美元，行業風險分布仍具複雜性。第二季度， 釣魚攻擊 損失約 4 億美元，成為主要威脅。CertiK 建議行業強化前置防護和實時監測，以應對威脅升級。

























市場分析師 Jordi Visser 在 Anthony Pompliano 播客中表示，25 歲及以下年輕一代對資本主義體系日益失望，受 AI 衝擊與經濟不確定性影響，呼籲通過公共支出建立福利制度的聲音不斷增強。他指出，政府將被迫持續印鈔緩解社會壓力，這將進一步推動比特幣作為抗通脹資產的長期價值上升。「憤怒情緒越大，印鈔越多，比特幣價格就越難被壓制。」Visser 認為未來五年內 AI 與機器人將改變勞動力結構，加速金融體系的重組。





























Bitcoin Laws 於 X 平台發文披露，康涅狄格州州長 Ned Lamont 已正式簽署了該州的「比特幣儲備禁令」。康涅狄格州現在被禁止接受、持有或投資數字資產。





















據《 首爾經濟 》報道，韓國 IBK 企業銀行和新韓金融控股申請了韓元穩定幣商標，加入韓元穩定幣發行競爭行列。IBK 企業銀行於 27 日申請了「IBKKRW」「IBKRW」「ONEIBK」等 10 項商標權。這些商標旨在用於「穩定幣電子轉賬業務」「基於區塊鏈的數字金融資產管理業務」等領域。新韓金融控股也於 26 日申請了「KRWSHB」「SFGKRW」「SHKRW」等 21 項與穩定幣相關的商標。申請項目包含「加密貨幣金融交易業務」「加密貨幣中介業務」等。

























未來自主決策型客戶可通過儲蓄銀行 APP 使用其子公司 DekaBank 提供的加密服務。DekaBank 發言人透露，相關服務預計在一年內完成開發，客戶或將於 2026 年夏季開始加密貨幣交易。









1）Robinhood：符合條件的用戶可在應用內申領 OpenAI 和 SpaceX 代幣。

2）Origin Protocol：擬用協議收入回購 OGN 代幣。

3）AI 可信身份網絡 Trusta.AI 公布代幣經濟模型，66% 分配給社區和生態。

4）Aptos Labs CEO Avery Ching 被任命為美國 CFTC 數字資產小組委員。

5）Boundless 成立 Boundless 基金會，致力於推動零知識技術應用。

6）XRP Ledger 的以太坊兼容側鏈已在主網上線。

7）SRM 娛樂公司已質押其所有約 3.65 億枚 TRX 以獲得質押收益。

8）Robinhood EU 將推出代幣化股票服務。

9）Chainlink 推出自動化合規引擎。

10）Sky 新執行投票已獲批准，將為 SKY 質押者啟用 SPK 挖礦。









1）BACKSEAT Exchange 總融資達 970 萬美元，Spiral Capital 和 Headline Asia 聯合領投。

2）Amber International 簽署總額為 2550 萬美元的私募認購協議。

3）AI 驅動的超結構網絡 Datagram 完成 400 萬美元 Pre-Seed 輪融資，Animoca Brands 等參投。

4）BitMine 完成 2.5 億美元私募以實施以太坊財務戰略。



