MEXC 每日要聞（7.4）｜以太坊鏈上數據創新高，比特幣市場預期樂觀，7月觸及11.5 萬美元概率達60%

1. 市場信息總覽 根據 MEXC 數據顯示，BTC 現報 109,527.62 USDT，24 小時漲幅 0.34%。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 Polymarket 上比特幣在 7 月觸及 11.5 萬美元概率達 60% 據去中心化預測市場 Polymark
1. 市場信息總覽


根據 MEXC 數據顯示，BTC 現報 109,527.62 USDT，24 小時漲幅 0.34%。


MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2. 行業數據分析


2.1 Polymarket 上比特幣在 7 月觸及 11.5 萬美元概率達 60%


據去中心化預測市場 Polymarket 數據顯示，用戶目前最看好比特幣在 2025 年 7 月觸及 11.5 萬美元價格區間，對應預測概率達 60%，較前日上漲 8%。該區間 Buy Yes 價格為 60 美分，Buy No 為 41 美分，總交易量為 25.2 萬美元。

其次為 12 萬美元區間，預測概率為 33%，Buy Yes 價格為 34 美分，總交易量達 41.3 萬美元。13 萬美元區間預測概率為 8%，流動性同樣較高，交易量為 43.2 萬美元。

相比之下，市場對 BTC 低於 10 萬美元的看法趨於悲觀，9 萬美元、9.5 萬美元和 10 萬美元區間的預測概率均出現下滑，分別為 8%、19% 和 38%。整體來看，Polymarket 投資者預期樂觀，價格預測重心明顯向 11 萬至 12 萬美元區間上移。

2.2 數據：BTC 投資者持幣意願增強，Liveliness 指標持續下降


Glassnode 數據，比特幣 Liveliness（活躍度）指標持續下降，表明投資者整體仍傾向於持幣而非花費。與以往比特幣在歷史高點時出現的大規模獲利了結行為不同，本輪上漲中，投資者更傾向於繼續持有，展現出接近高位時的強烈長期信仰。Liveliness 指標的下降被視為鏈上持倉行為趨於穩固的重要信號。


3. 行業分析師觀點


3.1 分析：ETH 鏈上指標飆升，機構持續加倉，價格卻仍未起飛


據分析師 Carmelo Alemán 報告，2025 年 6 月以太坊在鏈上數據方面創下多項歷史新高，儘管價格仍未出現預期上漲，但鏈上指標顯示機構正在加速建倉，市場或在醞釀一波大行情。

數據顯示，截至 6 月 30 日，ETH 累積地址（不含交易所地址、無明顯資金流出歷史）總持倉達到歷史最高的 2274.65 萬枚 ETH，較 6 月 1 日的 1672.81 萬枚 ETH 增加了 601.84 萬枚，增幅 35.97%，創下單月增持新紀錄。這些地址的平均入場成本為 2114.70 美元，截至 7 月 2 日，ETH 報價約為 2565 美元，浮盈達 21.29%。

與此同時，ETH 的流動質押（Liquid Staking）也在 6 月迎來歷史性增長。從 6 月 1 日的 3454.6 萬枚 ETH 上升至 6 月 30 日的 3552.6 萬枚 ETH，一個月增長近 100 萬枚 ETH，增幅 2.83%，創下以太坊單月質押增長新高。7 月 1 日，這一數據再創新高，達 3556.4 萬枚 ETH。

上述趨勢反映出：當前大量 ETH 正由機構、ETF 和大型持幣者持續買入並鎖定至流動質押協議中，以賺取收益、等待價格上漲。Lido 和幣安 ETH Staking 是主要受益平台，因其規模優勢和收益機制吸引大量機構資金。

儘管 ETH 當前價格尚未大幅突破，但從鏈上來看，正處於極為強勁的資金吸籌階段。若這一趨勢延續，市場或將迎來由機構推動的下一輪 ETH 上行周期。

4. 行業要聞


4.1 美國眾議院共和黨將 7 月中旬定為「加密周」，擬推進《GENIUS 法案》等三項立法


The Block 報道，美國眾議院共和黨宣布將 7 月 14 日所在一周定為「加密周」，重點審議三項關鍵加密立法，包括參議院已通過的穩定幣《GENIUS 法案》、市場結構《CLARITY 法案》以及反對央行數字貨幣（CBDC）的提案。此舉旨在推動特朗普政府的數字資產議程，並力爭在 8 月前完成立法交付。

4.2 美國眾議院投票通過「大而美」法案，特朗普定於 7 月 5 日 5:00 完成簽署


新華社報道，美國眾議院以 218 票贊成、214 票反對的表決結果通過「大而美」法案。白宮表示，特朗普定於北京時間 7 月 5 日 5:00 完成簽署。

4.3 美參議員 Cynthia Lummis 提出全面加密稅收改革法案，提議小額交易免稅、取消質押雙重徵稅


美國參議員 Cynthia Lummis 於今日提出一項全面的數字資產稅收法案，為加密行業爭取多項關鍵成果，並致力於為全美數字資產用戶打造公平競爭環境。

Cynthia Lummis 表示：「為了保持美國的競爭優勢，我們必須改革稅法，以適應數字經濟，而不是對數字資產用戶施加負擔。歡迎公眾就這項立法提出意見，爭取早日將其送達總統辦公桌。」據國會稅收聯合委員會估算，該法案在 2025 至 2034 財年期間預計將淨創收約 6 億美元。該法案針對多項數字資產稅收問題提出改革建議，包括：
  • 小額交易免稅：設立 300 美元的最低限度規則
  • 取消礦工與質押者的雙重徵稅
  • 數字資產與傳統金融資產的稅收平等（如借貸、洗售、按市值計稅等）
  • 慈善捐贈無需估值報告。

5. 市場熱門


5.1 阿布扎比證券交易所攜手滙豐銀行和 FAB 進軍債券代幣化


CoinDesk 報道，阿布扎比證券交易所（ADX）宣布將上市中東和北非地區首個基於區塊鏈的債券。該債券由阿布扎比第一銀行（FAB）通過滙豐銀行數字資產平台 Orion 發行，將在分布式賬本上記錄和交易，通過 Euroclear 等國際結算系統向全球機構投資者開放。

ADX 集團 CEO 表示，此舉為後續推出綠色債券、伊斯蘭債券等更多類型代幣化資產奠定基礎。此次發行標誌着阿聯酋在推動傳統金融資產數字化方面取得重要進展。

5.2 Tornado Cash 聯創將於 7 月 14 日在紐約法庭出庭受審


Cointelegraph 報道，Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 將於 7 月 14 日在紐約法庭出庭受審，面臨洗錢和共謀指控。其法律團隊計劃在庭審中回應有關其通過在 Tornado Cash 中的角色從非法資金中獲利的指控。其拒絕透露是否會在庭審中為洗錢、合謀經營未獲許可的資金傳輸業務以及合謀違反美國制裁的指控進行自我辯護。「這是我們將要做出決定的事，我現在沒有 100% 的答案。我可能出庭，也可能不出庭。」

6. 項目動態


1）Eclipse 上線 ES 空投檢查門戶。
2）Ondo Finance 與 Pantera Capital 擬推出 2.5 億美元基金，以支持 RWA 項目。
3）Tether 於凌晨在以太坊網絡增發 10 億枚 USDT。
4）Backpack：今日持倉用戶將獲得雙倍積分，非預期虧損可申訴賠付。
5）LayerZero 集成 Bungee。
6）Resolv 將 5.75% 代幣供應量分配給第二季度。
7）Tether 和 Adecoagro 將在巴西利用可再生能源為比特幣挖礦提供動力。
8）Bedrock 宣布戰略儲備進入下一階段，將引入 BTC 構建長期價值錨定體系。
9）Owlto 推動以 USD1 為核心的穩定幣跨鏈基建。

7. 項目融資信息


1）遊戲工作室 Distinct Possibility Studios 完成 3050 萬美元融資，Bitkraft Ventures 等領投。
2）The Open Platform 完成 2850 萬美元 A 輪融資，Ribbit Capital 領投。
3）YZi Labs 宣布投資 Digital Asset。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

