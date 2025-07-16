MEXC 每日要聞（7.4）｜以太坊鏈上數據創新高，比特幣市場預期樂觀，7月觸及11.5 萬美元概率達60%





根據 MEXC 數據顯示， BTC 現報 109,527.62 USDT，24 小時漲幅 0.34%。





























據去中心化預測市場 Polymarket 數據顯示，用戶目前最看好比特幣在 2025 年 7 月觸及 11.5 萬美元價格區間，對應預測概率達 60%，較前日上漲 8%。該區間 Buy Yes 價格為 60 美分，Buy No 為 41 美分，總交易量為 25.2 萬美元。





其次為 12 萬美元區間，預測概率為 33%，Buy Yes 價格為 34 美分，總交易量達 41.3 萬美元。13 萬美元區間預測概率為 8%，流動性同樣較高，交易量為 43.2 萬美元。





相比之下，市場對 BTC 低於 10 萬美元的看法趨於悲觀，9 萬美元、9.5 萬美元和 10 萬美元區間的預測概率均出現下滑，分別為 8%、19% 和 38%。整體來看，Polymarket 投資者預期樂觀，價格預測重心明顯向 11 萬至 12 萬美元區間上移。

























據分析師 Carmelo Alemán 報告，2025 年 6 月以太坊在鏈上數據方面創下多項歷史新高，儘管價格仍未出現預期上漲，但鏈上指標顯示機構正在加速建倉，市場或在醞釀一波大行情。





數據顯示，截至 6 月 30 日，ETH 累積地址（不含交易所地址、無明顯資金流出歷史）總持倉達到歷史最高的 2274.65 萬枚 ETH，較 6 月 1 日的 1672.81 萬枚 ETH 增加了 601.84 萬枚，增幅 35.97%，創下單月增持新紀錄。這些地址的平均入場成本為 2114.70 美元，截至 7 月 2 日，ETH 報價約為 2565 美元，浮盈達 21.29%。





與此同時，ETH 的流動質押（Liquid Staking）也在 6 月迎來歷史性增長。從 6 月 1 日的 3454.6 萬枚 ETH 上升至 6 月 30 日的 3552.6 萬枚 ETH，一個月增長近 100 萬枚 ETH，增幅 2.83%，創下以太坊單月質押增長新高。7 月 1 日，這一數據再創新高，達 3556.4 萬枚 ETH。





上述趨勢反映出：當前大量 ETH 正由機構、ETF 和大型持幣者持續買入並鎖定至流動質押協議中，以賺取收益、等待價格上漲。Lido 和幣安 ETH Staking 是主要受益平台，因其規模優勢和收益機制吸引大量機構資金。





儘管 ETH 當前價格尚未大幅突破，但從鏈上來看，正處於極為強勁的資金吸籌階段。若這一趨勢延續，市場或將迎來由機構推動的下一輪 ETH 上行周期。













The Block 報道，美國眾議院共和黨宣布將 7 月 14 日所在一周定為「加密周」，重點審議三項關鍵加密立法，包括參議院已通過的穩定幣《GENIUS 法案》、市場結構《CLARITY 法案》以及反對央行數字貨幣（CBDC）的提案。此舉旨在推動特朗普政府的數字資產議程，並力爭在 8 月前完成立法交付。









新華社 報道，美國眾議院以 218 票贊成、214 票反對的表決結果通過「大而美」法案。白宮表示，特朗普定於北京時間 7 月 5 日 5:00 完成簽署。













Cynthia Lummis 表示：「為了保持美國的競爭優勢，我們必須改革稅法，以適應數字經濟，而不是對數字資產用戶施加負擔。歡迎公眾就這項立法提出意見，爭取早日將其送達總統辦公桌。」據國會稅收聯合委員會估算，該法案在 2025 至 2034 財年期間預計將淨創收約 6 億美元。該法案針對多項數字資產稅收問題提出改革建議，包括：

小額交易免稅：設立 300 美元的最低限度規則

取消礦工與質押者的雙重徵稅

數字資產與傳統金融資產的稅收平等（如借貸、洗售、按市值計稅等）

慈善捐贈無需估值報告。













CoinDesk 報道，阿布扎比證券交易所（ADX）宣布將上市中東和北非地區首個基於區塊鏈的債券。該債券由阿布扎比第一銀行（FAB）通過滙豐銀行數字資產平台 Orion 發行，將在分布式賬本上記錄和交易，通過 Euroclear 等國際結算系統向全球機構投資者開放。





ADX 集團 CEO 表示，此舉為後續推出綠色債券、伊斯蘭債券等更多類型代幣化資產奠定基礎。此次發行標誌着阿聯酋在推動傳統金融資產數字化方面取得重要進展。









Cointelegraph 報道，Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 將於 7 月 14 日在紐約法庭出庭受審，面臨洗錢和共謀指控。其法律團隊計劃在庭審中回應有關其通過在 Tornado Cash 中的角色從非法資金中獲利的指控。其拒絕透露是否會在庭審中為洗錢、合謀經營未獲許可的資金傳輸業務以及合謀違反美國制裁的指控進行自我辯護。「這是我們將要做出決定的事，我現在沒有 100% 的答案。我可能出庭，也可能不出庭。」









1）Eclipse 上線 ES 空投檢查門戶。

2）Ondo Finance 與 Pantera Capital 擬推出 2.5 億美元基金，以支持 RWA 項目。

3）Tether 於凌晨在以太坊網絡增發 10 億枚 USDT。

4）Backpack：今日持倉用戶將獲得雙倍積分，非預期虧損可申訴賠付。

5）LayerZero 集成 Bungee。

6）Resolv 將 5.75% 代幣供應量分配給第二季度。

7）Tether 和 Adecoagro 將在巴西利用可再生能源為比特幣挖礦提供動力。

8）Bedrock 宣布戰略儲備進入下一階段，將引入 BTC 構建長期價值錨定體系。

9）Owlto 推動以 USD1 為核心的穩定幣跨鏈基建。









1）遊戲工作室 Distinct Possibility Studios 完成 3050 萬美元融資，Bitkraft Ventures 等領投。

2）The Open Platform 完成 2850 萬美元 A 輪融資，Ribbit Capital 領投。

3）YZi Labs 宣布投資 Digital Asset。



