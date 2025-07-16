1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，过去一日中 BTC 24 小时涨幅为 +0.52%，现报 104753.89 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 數據：BTC 市值占加密市場總市值 63.9% CoinMarketCap 數據顯示，BTC 市值占1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，过去一日中 BTC 24 小时涨幅为 +0.52%，现报 104753.89 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 數據：BTC 市值占加密市場總市值 63.9% CoinMarketCap 數據顯示，BTC 市值占
新手學院/市場洞察/其他/MEXC 每日...出行為趨近低點

MEXC 每日要聞（6.18）｜BTC 市值占加密市場總市值 63.9%，長期持有者賣出行為趨近低點

初階
2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
比特幣
BTC$105,678.46+2.08%
以太幣
ETH$3,547.02+1.16%
Solana
SOL$168+4.16%
Memecoin
MEME$0.001689+3.36%
alon
ALON$0.002852+4.04%

1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，过去一日中 BTC 24 小时涨幅为 +0.52%，现报 104753.89 USDT。


MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2. 行業數據分析


2.1 數據：BTC 市值占加密市場總市值 63.9%


CoinMarketCap 數據顯示，BTC 市值占加密市場總市值 63.9%，以太坊占比為 9.3%。


3. 行業分析師觀點


3.1 CryptoQuant 分析師：比特幣長期持有者賣出行為趨近低點，進一步增強持續上漲可能


CryptoQuant 分析師 Axel Adler Jr 發文表示，「如果我們觀察整個長期持有者群體，他們目前的賣出操作接近最低水平。實質上，長期持有者賣出操作達到當前最低點，正好對應於經典的積累階段。在此前四個類似案例中，有三次這種長期持有者行為都導致了接下來 6 到 8 周內比特幣價格上漲 18% 至 25%。當前長期持有者二元指標的低迷狀況得到了正向的鏈上持幣天數變動勢能和 MVRV Z-score 值的支持，這進一步增強了比特幣持續上漲的可能性。」


3.2 Placeholder 合伙人：本輪牛市的動態與以往有所不同，但牛市依然存在


Placeholder 合伙人 Chris Burniske 發推表示，「BTC 在每次市場擔憂的波動中均展現更高的低點支撐，猶如一個不斷緊縮的彈簧蓄勢待發。與此同時，ETH 展現出的強勢超出市場預期，而 SOL 則從容應對了曾被惡意散布恐慌情緒的 FTX 大規模解鎖事件。本輪牛市的動態與以往有所不同，主要是由於山寨幣疲軟、Meme 幣狂熱以及 TradFi 最終『獲得成功』，但牛市依然存在。」

4. 行業要聞


4.1 美國參議院投票通過《GENIUS 穩定幣法案》，尚待眾議院審議


據 Politico 報道，當地時間周二，美國參議院通過了具有里程碑意義的加密貨幣立法《GENIUS 法案》，旨在促進該行業的增長。這是數字資產公司在參議院首次針對加密貨幣全面監管改革投票中取得的歷史性遊說勝利。美國參議院以 68 票贊成、30 票反對的結果通過該法案，18 名民主黨人與多數共和黨人共同支持將其提交眾議院審議。

4.2 摩根大通高管與美 SEC 會面，討論資本市場鏈上化進程


據 Cointelegraph 消息，摩根大通的高管近日與美國證券交易委員會（SEC）加密貨幣特別小組會面，討論數字資產監管及資本市場鏈上化可能帶來的深遠影響。根據周二公布的一份 SEC 說明，摩根大通高管與 SEC 就「現有資本市場活動遷移至公共區塊鏈可能產生的影響」進行了交流——內容包括傳統模式中可能發生變化的部分，以及企業如何評估這些變化所帶來的風險與收益。雙方還討論了摩根大通目前在加密領域的業務布局，包括該行現有的數字化平台，該平台目前用於處理回購協議（一種短期金融市場借貸工具），屬於其「數字融資」和「數字債務服務」產品體系中的一部分。

5. 市場熱門


5.1 韓國議員將提出數字資產創新法案，完善穩定幣監管並擴大監管範圍


據 News1 報道，韓國共同民主黨政務委員會議員朴賢英將於 7 月提出《數字資產市場創新與發展法》。近期韓國共同民主黨議員閔炳德提出了《數字資產基本法》，與閔議員此前的提案相比，朴議員的提案進一步完善了穩定幣監管體系。根據該法案，發行穩定幣必須擁有至少 10 億韓元的自有資本，滿足 12 項要求，並獲得金融當局的批准。該法案與閔議員的法案的另一個不同之處在於，該法案將監管範圍擴大到海外發行的穩定幣。閔議員的法案僅監管國內發行的數字資產。一旦政務委員會法案審查小組成立，正式進入立法程序，該法案有可能與閔議員提出的法案合併。

5.2 摩根大通在 Base 鏈試點 JPMD 存款代幣


Base 推文宣布摩根大通將在 Base 鏈上試點發行 JPMD 代幣，代表美元存款。首筆轉賬將在數日內完成，僅開放給機構客戶使用。

5.3 Coinbase 尋求 SEC 批准推出「代幣化股票」


Coinbase 正尋求美國證券交易委員會（SEC）批准推出"代幣化股票"交易服務。該公司首席法務官 Paul Grewal 表示，這項計劃是 Coinbase 的"重要優先事項"，若獲批將使該平台與 Robinhood 等傳統券商直接競爭。

在特朗普政府執政後，美國加密監管環境明顯改善。SEC 今年 2 月撤銷了 2023 年對 Coinbase 的執法行動。分析指出，若該計劃獲批，SEC 可能通過"不行動函"方式放行。目前 Kraken 等交易所已為海外用戶提供類似服務。

5.4 馬來西亞啟動數字資產中心以測試穩定幣等創新應用


馬來西亞宣布啟動「數字資產創新中心」計劃。該監管沙盒由馬來西亞央行主導，將允許測試林吉特穩定幣、可編程支付等創新應用，旨在推動該國成為區域金融科技中心。馬來西亞央行行長 Abdul Rasheed Ghaffour 表示，該國正同步升級 Rentas 支付系統、探索跨境支付互聯和資產代幣化。

5.5 巴西比特幣儲備法案已通過第一委員會審議


巴西比特幣儲備法案「PL 4501/2023 或 PL 4501/2024 」已通過第一委員會審議，該法案提議建立「主權戰略比特幣儲備」，將高達 5% 的外匯儲備分配給比特幣。一旦實施巴西將成為繼薩爾瓦多之後第二個建立合法 BTC 儲備的拉美國家。巴西副總統幕僚長佩德羅·吉奧康多·瓜拉在 3 月曾表示，「戰略主權比特幣儲備」對國家繁榮至關重要，是公眾利益問題，稱比特幣為「互聯網上的黃金」。

6. 項目動態


1）Kraken 旗下的 Ink 區塊鏈計劃啟動代幣並進行空投。
2）Ink 基金會：計劃推出 INK 代幣，將空投給新流動性協議參與者。
3）Pumpfun 官方賬號與創始人 Alon 個人賬號現已解封。
4）Namada 完成主網發布最後階段，原生代幣 NAM 於本周開始交易。
5）Starknet：質押遷移完成，質押操作已恢復。
6）DAOBase 首次空投將分配代幣總供應量的 5%，IDO 分配 2%。
7）Spark 開放 Ignition 空投申領。
8）Mysten Labs 聯創發布《Sui for Governments》文章，稱 Sui 為政府數字化轉型解決方案。
9）Galaxy 和 Liquid Collective 合作，將向機構提供以太坊流動性質押服務。
10）NBA 球員特里斯坦·湯普森加入 AxonDAO 並擔任董事會成員和合伙人。

7. 項目融資信息


1）去中心化 AI 項目 Gradient 完成 1000 萬美元種子輪融資，Pantera 和 Multicoin 領投。
2）Web3 AI Data 基礎設施平台 PublicAI 完成 1000 萬美元融資。
3）Eigen Labs 推出以太坊再質押協議 EigenCloud，獲 a16z 追加 7000 萬美元投資。
4）穩定幣初創公司 Ubyx 完成 1000 萬美元種子輪融資，Galaxy Ventures 領投。
5）跨境結算機構基礎設施 XFX 完成 910 萬美元種子輪融資，Haun Ventures 領投。
6）馬斯克旗下 xAI 正在洽談通過股權融資籌集 43 億美元。
7）前 OpenAI 員工創立的加密薪資平台 Volante Chain 獲 200 萬美元私募融資。
8）以隱私為核心的交易專用 L1 項目 Defx 完成 250 萬美元種子輪融資。

推薦閱讀：

如需了解更多，請訪問【MEXC 學院】獲取深度分析。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金