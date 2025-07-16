MEXC 每日要聞（6.18）｜BTC 市值占加密市場總市值 63.9%，長期持有者賣出行為趨近低點





根据 MEXC 数据显示，过去一日中 BTC 24 小时涨幅为 +0.52%，现报 104753.89 USDT。





























CoinMarketCap 數據顯示，BTC 市值占加密市場總市值 63.9%，以太坊占比為 9.3%。

















CryptoQuant 分析師 Axel Adler Jr 發文表示，「如果我們觀察整個長期持有者群體，他們目前的賣出操作接近最低水平。實質上，長期持有者賣出操作達到當前最低點，正好對應於經典的積累階段。在此前四個類似案例中，有三次這種長期持有者行為都導致了接下來 6 到 8 周內比特幣價格上漲 18% 至 25%。當前長期持有者二元指標的低迷狀況得到了正向的鏈上持幣天數變動勢能和 MVRV Z-score 值的支持，這進一步增強了比特幣持續上漲的可能性。」













Placeholder 合伙人 Chris Burniske 發推表示，「BTC 在每次市場擔憂的波動中均展現更高的低點支撐，猶如一個不斷緊縮的彈簧蓄勢待發。與此同時，ETH 展現出的強勢超出市場預期，而 SOL 則從容應對了曾被惡意散布恐慌情緒的 FTX 大規模解鎖事件。本輪牛市的動態與以往有所不同，主要是由於山寨幣疲軟、Meme 幣狂熱以及 TradFi 最終『獲得成功』，但牛市依然存在。」













據 Politico 報道，當地時間周二，美國參議院通過了具有里程碑意義的加密貨幣立法《GENIUS 法案》，旨在促進該行業的增長。這是數字資產公司在參議院首次針對加密貨幣全面監管改革投票中取得的歷史性遊說勝利。美國參議院以 68 票贊成、30 票反對的結果通過該法案，18 名民主黨人與多數共和黨人共同支持將其提交眾議院審議。









據 Cointelegraph 消息，摩根大通的高管近日與美國證券交易委員會（SEC）加密貨幣特別小組會面，討論數字資產監管及資本市場鏈上化可能帶來的深遠影響。根據周二公布的一份 SEC 說明，摩根大通高管與 SEC 就「現有資本市場活動遷移至公共區塊鏈可能產生的影響」進行了交流——內容包括傳統模式中可能發生變化的部分，以及企業如何評估這些變化所帶來的風險與收益。雙方還討論了摩根大通目前在加密領域的業務布局，包括該行現有的數字化平台，該平台目前用於處理回購協議（一種短期金融市場借貸工具），屬於其「數字融資」和「數字債務服務」產品體系中的一部分。













據 News1 報道，韓國共同民主黨政務委員會議員朴賢英將於 7 月提出《數字資產市場創新與發展法》。近期韓國共同民主黨議員閔炳德提出了《數字資產基本法》，與閔議員此前的提案相比，朴議員的提案進一步完善了穩定幣監管體系。根據該法案，發行穩定幣必須擁有至少 10 億韓元的自有資本，滿足 12 項要求，並獲得金融當局的批准。該法案與閔議員的法案的另一個不同之處在於，該法案將監管範圍擴大到海外發行的穩定幣。閔議員的法案僅監管國內發行的數字資產。一旦政務委員會法案審查小組成立，正式進入立法程序，該法案有可能與閔議員提出的法案合併。









Base 推文宣布摩根大通將在 Base 鏈上試點發行 JPMD 代幣，代表美元存款。首筆轉賬將在數日內完成，僅開放給機構客戶使用。









Coinbase 正尋求美國證券交易委員會（SEC）批准推出"代幣化股票"交易服務。該公司首席法務官 Paul Grewal 表示，這項計劃是 Coinbase 的"重要優先事項"，若獲批將使該平台與 Robinhood 等傳統券商直接競爭。





在特朗普政府執政後，美國加密監管環境明顯改善。SEC 今年 2 月撤銷了 2023 年對 Coinbase 的執法行動。分析指出，若該計劃獲批，SEC 可能通過"不行動函"方式放行。目前 Kraken 等交易所已為海外用戶提供類似服務。









馬來西亞宣布啟動「數字資產創新中心」計劃。該監管沙盒由馬來西亞央行主導，將允許測試林吉特穩定幣、可編程支付等創新應用，旨在推動該國成為區域金融科技中心。馬來西亞央行行長 Abdul Rasheed Ghaffour 表示，該國正同步升級 Rentas 支付系統、探索跨境支付互聯和資產代幣化。









巴西比特幣儲備法案「PL 4501/2023 或 PL 4501/2024 」已通過第一委員會審議，該法案提議建立「主權戰略比特幣儲備」，將高達 5% 的外匯儲備分配給比特幣。一旦實施巴西將成為繼薩爾瓦多之後第二個建立合法 BTC 儲備的拉美國家。巴西副總統幕僚長佩德羅·吉奧康多·瓜拉在 3 月曾表示，「戰略主權比特幣儲備」對國家繁榮至關重要，是公眾利益問題，稱比特幣為「互聯網上的黃金」。









1）Kraken 旗下的 Ink 區塊鏈計劃啟動代幣並進行空投。

2）Ink 基金會：計劃推出 INK 代幣，將空投給新流動性協議參與者。

3）Pumpfun 官方賬號與創始人 Alon 個人賬號現已解封。

4）Namada 完成主網發布最後階段，原生代幣 NAM 於本周開始交易。

5）Starknet：質押遷移完成，質押操作已恢復。

6）DAOBase 首次空投將分配代幣總供應量的 5%，IDO 分配 2%。

7）Spark 開放 Ignition 空投申領。

8）Mysten Labs 聯創發布《Sui for Governments》文章，稱 Sui 為政府數字化轉型解決方案。

9）Galaxy 和 Liquid Collective 合作，將向機構提供以太坊流動性質押服務。

10）NBA 球員特里斯坦·湯普森加入 AxonDAO 並擔任董事會成員和合伙人。









1）去中心化 AI 項目 Gradient 完成 1000 萬美元種子輪融資，Pantera 和 Multicoin 領投。

2）Web3 AI Data 基礎設施平台 PublicAI 完成 1000 萬美元融資。

3）Eigen Labs 推出以太坊再質押協議 EigenCloud，獲 a16z 追加 7000 萬美元投資。

4）穩定幣初創公司 Ubyx 完成 1000 萬美元種子輪融資，Galaxy Ventures 領投。

5）跨境結算機構基礎設施 XFX 完成 910 萬美元種子輪融資，Haun Ventures 領投。

6）馬斯克旗下 xAI 正在洽談通過股權融資籌集 43 億美元。

7）前 OpenAI 員工創立的加密薪資平台 Volante Chain 獲 200 萬美元私募融資。

8）以隱私為核心的交易專用 L1 項目 Defx 完成 250 萬美元種子輪融資。