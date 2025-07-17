MEXC 每日要聞（7.17）｜比特幣短線承壓，以太坊上揚，機構併購與穩定幣佈局加速

1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 120,025.17 USDT，現報 118,636.42 USDT，24 小時漲幅爲 -0.37% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，相比前幾日，PEPEUSDT熱度有所回升，再次進入Top 5，更多有關比特1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 120,025.17 USDT，現報 118,636.42 USDT，24 小時漲幅爲 -0.37% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，相比前幾日，PEPEUSDT熱度有所回升，再次進入Top 5，更多有關比特
1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 120,025.17 USDT，現報 118,636.42 USDT，24 小時漲幅爲 -0.37%


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


ETHUSDTBTCUSDTSUIUSDTSOLUSDTPEPEUSDT 位列前五，相比前幾日，PEPEUSDT熱度有所回升，再次進入Top 5，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2.行業數據


2.1 以太坊於今晨短時突破 3400 美元，比特幣短時突破 120,000 美元


7 月 17 日，據 MEXC 行情數據顯示，以太坊於今晨短時突破 3400 美元，最高觸及 3425 美元，現報價 3345.48 美元；比特幣短時突破 120,000 美元，現報價 118,636.42 美元。


2.2 Solana 生態 Meme 幣普漲，BONK 24小時漲 30%


7 月 17 日，據 MEXC 行情數據顯示，Solana 生態 Meme 幣出現普漲行情，其中：

· BONK 24 小時漲 30%，現報價 0.000039 美元
· FARTCOIN 24 小時漲 17.3%，現報價 1.48 美元
· POPCAT 24 小時漲 11%，現報價 0.425 美元
· MEW 24 小時漲 19.5%，現報價 0.00388 美元
· NOBODY 24 小時漲 17.4%，現報價 0.0594 美元
· HOSICO 24 小時漲 24.3%，現報價 0.0516 美元
· ANI 24 小時漲 106.3%，現報價 0.0459 美元

3.行業要聞


3.1 美聯儲傳聲筒：若特朗普試圖罷免鮑威爾，或引發法律拉鋸


“美聯儲傳聲筒” Nick Timiraos 在 X 平臺發文表示，若特朗普嘗試罷免美聯儲主席鮑威爾，可能引發一場曠日持久的對峙。美聯儲擁有獨立辦公場所及安保權力，鮑威爾或將堅持留任，直至法院裁定或參議院確認繼任者。

3.2 巴基斯坦與薩爾瓦多首次建立雙邊關係，聚焦加密貨幣合作


據彭博社報道，巴基斯坦和薩爾瓦多已首次建立雙邊外交關係，將加密貨幣合作置於關係核心。據巴基斯坦部長辦公室聲明，巴基斯坦加密委員會首席執行官兼總理加密貨幣和區塊鏈特別助理比拉爾·本·薩基布（Bilal Bin Saqib）與薩爾瓦多總統納伊布·布克萊（Nayib Bukele）在薩爾瓦多會面，雙方討論了知識共享夥伴關係。此次會談於 2025 年 7 月 16 日舉行，標誌着兩國在加密貨幣領域開啓正式合作。

3.3 特朗普：將爲 150 個國家發佈一個單一關稅數字


據彭博社報道，特朗普可能對較小國家徵收 10%或 15%的關稅。8 月 1 日的關稅政策將非常重大。目前的關稅水平僅僅是開始。將爲 150 個國家發佈一個單一關稅數字。

4.行業分析師觀點


4.1 美國衆議院推進三大加密法案，BTC 橫盤蓄力短線支撐仍看 116,300 美元


Bitunix 分析師 在 Followin 平臺發文建議：BTC 在政策面利好與經濟不確定性交錯影響下維持區間盤整。若本週美國衆議院通過相關法案，有望爲市場注入信心。短線支撐仍關注 116,300 美元，短期壓力關注 121,000 美元。若失守支撐則建議退場觀望，避免追高。

4.2 如果以太坊（ETH）持續上漲，比特幣（BTC）主導地位見頂的概率達"99%"


據 Cointelegraph 報道，加密貨幣分析師 Matthew Hyland 表示，如果以太坊（ETH）價格持續上漲並在相對比特幣（BTC）的走勢中保持強勢，那麼比特幣的市場主導地位極有可能已達到峯值，概率高達 99%。”

5.融資信息


5.1 Talos 收購 Coin Metrics，收購金額超 1 億美元


根據 Fortune 報道，Talos 宣佈以逾 1 億美元收購鏈上數據公司 Coin Metrics，此舉標誌着其加密基礎設施戰略的重大升級。通過整合 Coin Metrics 的鏈上分析工具和市場數據，Talos 將構建一個涵蓋交易執行、資產管理與數據分析的全流程機構平臺。此次收購獲得 PayPal、a16z 等投資方支持，也反映出在監管逐步明朗的背景下，機構對端到端解決方案需求持續增長。

6.市場熱門


6.1 Strategy 市值創新高至 1284 億美元


據 The Block 報道，Michael Saylor 領導的 Strategy 公司（前稱 MicroStrategy）於本週三收盤時市值達歷史新高 1284 億美元，同一周比特幣價格突破 12.2 萬美元。Strategy 現持有 601,550 枚比特幣，市值超 730 億美元，佔比特幣總供應量的 2.86%。該公司平均購入價爲每枚 71,270 美元，近期股價三個月上漲 36%，年內漲幅達 174%。Vanguard 集團成爲其最大股東，儘管曾稱比特幣爲“不成熟資產”。

6.2 美國銀行計劃推出穩定幣，正在等待適當的時機


據路透社報道，美國銀行 CEO Brian Moynihan 表示，正在籌備推出穩定幣，但尚未確定具體時間。他指出，作爲美國第二大銀行，美銀認爲該領域“終將採取行動”，目前正評估客戶需求及資金流動規模，並可能與其他機構合作。進展緩慢的主要原因在於法規尚不明朗。同時，摩根士丹利 CFO Sharon Yeshaya 表示，正密切關注穩定幣發展，但當前仍“爲時尚早”。

6.3 特朗普家族加密項目“WLFI代幣可交易”提案投票已通過


據特朗普家族加密項目 World Liberty Financial 官方頁面信息顯示，「WLFI 代幣可交易」提案已於北京時間 1 時 38 分結束投票並通過。該提案目標如下： 使 WLFI 代幣可交易，從而通過點對點交易或二級市場實現更廣泛的社區治理參與； 推動 WLFI 生態系統從封閉參與過渡到開放參與； 提升代幣的實用性和使用範圍； 啓動社區所有權和互動的下一個階段； 使長期的代幣激勵與協議的採用和成功保持一致。

7.項目動態


1）GMX：GLP 在 Arbitrum 上的資金已全部收回，GMX V2 不受影響
2）Eclipse 公佈代幣經濟學：15% 用於空投及流動性
3）Hyperion 公佈代幣經濟學：空投佔 5%、流動性激勵佔 30%
4）PayPal 計劃將 PYUSD 穩定幣擴展到 Arbitrum
5）Pump.fun 開始回購 PUMP，資金來源於手續費收入
6）Coinbase 推出 Base App，將 Coinbase Wallet 升級爲一體化社交與交易平臺

目前，MEXC 平臺重磅推出了 0 費率活動。參與該活動，用戶能夠顯著降低交易成本，真正實現“省更多、交易更多、賺更多”的目標。在 MEXC 平臺上，您不僅可以藉助這一活動暢享低成本交易，還能時刻緊跟市場動態，敏銳捕捉每一個稍縱即逝的投資機會，開啓財富增值之旅。


如需瞭解更多，請訪問【MEXC 學院】獲取深度分析。

