MEXC 每日要聞（7.9）｜BTC 動能延續，SOL 期貨破紀錄，機構佈局持續升溫

1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 109,216.56 USDT，現報 108,887.74 USDT，24 小時漲幅爲 +0.72% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行
1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 109,216.56 USDT，現報 108,887.74 USDT，24 小時漲幅爲 +0.72%


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


BTCUSDTETHUSDTSUIUSDTSOLUSDTPEPEUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2.行業數據


2.1 Unichain 上的 USDT0 部署發行量突破 2 億枚


據鏈上數據顯示，USDT0 在 Unichain 上的累計發行量已首次突破 2 億枚，標誌着該鏈在穩定幣網絡中的影響力持續提升。在進出金總量方面，Unichain 目前已成爲 USDT0 生態中僅次於以太坊與 Arbitrum 的第三大鏈，顯示出其在跨鏈流動性和應用場景上的迅速崛起。


2.2 CME Group 的 Solana 期貨交易量已突破 40 億美元


據 Cointelegraph 報道，芝加哥商品交易所集團（CME Group）上的 SOL 期貨交易量已突破 40 億美元。這一里程碑顯示出機構投資者對 Solana 的興趣持續升溫，也標誌着 SOL 正在加速邁向主流衍生品市場。隨着交易深度與流動性不斷增強，SOL 的資產地位有望進一步鞏固。

2.3 加密貨幣總市值逾 3.35 萬億美元，比特幣佔有率爲 64.5%


CoinMarketCap 數據顯示，今日加密貨幣總市值 33462.60 億美元，24 小時交易量 1032.52億美元，其中 BTC 佔有率達 64.5%。

3.行業要聞


3.1 馬斯克抨擊特朗普並確認“美國黨”優先曝光愛潑斯坦案文件


據深潮 TechFlow 報道，7 月 9 日，馬斯克再次就“愛潑斯坦案”抨擊美國總統特朗普，並確認他的新政黨“美國黨”將優先曝光相關文件。

馬斯克 8 日發帖質疑特朗普不公佈愛潑斯坦文件的可信度。一名用戶詢問曝光文件是否爲“美國黨”優先事項，馬斯克用“100%”表情符號肯定迴應。

3.2美國製裁朝鮮IT人員，指其協助網絡間諜和加密貨幣盜竊


美國財政部將朝鮮黑客組織成員 Song Kum Hyok 列入“特別指定國民”制裁名單，指控其幫助朝鮮 IT 人員在海外企業任職，從事網絡間諜活動並盜取加密貨幣。官方稱，這些 IT 人員通過僞造身份獲取技術與虛擬貨幣行業職位，將收入和盜取資金匯回朝鮮。儘管此次並未新增具體加密錢包地址，但財政部重申已制裁 Lazarus Group

3.3 Coinbase CEO：預計衆議院下週通過《CLARITY法案》，美國已準備好擁抱加密貨幣


Coinbase 首席執行官 Brian Armstrong 發文稱，「美國已經準備好擁抱加密貨幣，衆議院應於下週通過《CLARITY 法案》，預計參議院也應該緊隨其後，以便該法案在特朗普總統簽署後成爲法律。」

4.行業分析師觀點


4.1 比特幣資金費率接近底部區域，多頭趨勢仍具動能


CryptoQuant 分析師 Axel Adler Jr 發文表示，每當主流交易平臺的 30 天百分位資金費率跌至約 50% 水平時（2023 年 9 月、2024 年 5 月、2024 年 9 月和 2025 年 4 月），都對應局部底部階段，隨後行情恢復上升趨勢。繼 2025 年 4 月的最後一次底部及隨後的上漲至 11.2 萬美元后，目前資金費率百分位爲 54%。基於這一格局，多頭趨勢依然保持動力，接下來的關注點將是 80% 水平，突破該水平可能意味着市場過度熱情，存在調整風險。

4.2 特朗普關稅延後，BTC 110,348 成短期關鍵阻力


據 Bitunix 分析師，美國總統特朗普宣佈將對等關稅截止日延後至 8 月 1 日。受關稅政策影響，美元兌其他貨幣匯率升至一週多以來新高。截至目前，只有極少數國家成功達成協議。此期間，美國與英國、越南、中國取得了談判進展。特朗普同時警告各國不要反制。BTC 日線圖顯示仍受壓於 110,348 壓力位。

5.融資信息


5.1 澳洲加密資管公司 DigitalX 完成約 1350 萬美元融資，Animoca Brands 等參投


澳大利亞加密基金管理公司 DigitalX 宣佈，已從加密投資者籌集了 2070 萬澳元（約合 1350 萬美元），投資方包括 Animoca Brands、UTXO Management 和 ParaFi Capital。其中約 1290 萬美元 將用於擴大其比特幣儲備，其餘資金將用於此次融資相關費用及日常營運資金。

該公司表示：“本次融資是公司發展的關鍵節點，標誌着我們重新聚焦比特幣，並將其視爲 DigitalX 數字資產戰略的核心基石。”此次戰略配售還吸引了多位上市公司 CEO 參與投資，其中包括 Metaplanet 首席執行官 Simon Gerovich。

5.2 爲加密交易所提供合規服務的平臺 Castellum.AI 完成 850 萬美元 A 輪融資，Curql 領投


Castellum.AI 宣佈完成 850 萬美元 A 輪融資，由 Curql 領投，旨在加速其 AI 驅動的 AML/KYC 合規平臺在金融與加密行業的應用。該平臺結合可解釋 AI 代理與風險數據，已幫助客戶顯著降低誤報率與審查成本，被視爲下一代合規科技的重要代表。

6.市場熱門


6.1 德意志銀行調查：美國加密貨幣採用率達17%，男性和年輕人佔主導


德意志銀行最新調查顯示，美國是加密貨幣最大使用羣體，採用率爲 17%，高於英國的 11% 和歐盟的 10%。美國 18-34 歲羣體採用率從 1 月的 24% 增至 6 月的 29%，因市場對特朗普支持加密貨幣政策的樂觀情緒。在美國，富裕人羣佔加密貨幣採用者的32%。23%的美國男性用於支付或投資加密貨幣，而女性爲 13%。男性普遍認爲自己對加密貨幣理解更深入。

6.2 SEC 考慮建立 ETF 快速審批新框架，或於本月公佈草案


美國證券交易委員會（SEC）正考慮建立一套加快審批流程的新框架，預計本月將公佈相關草案，多個加密現貨 ETF 有望陸續獲批。此前加密記者 Eleanor Terrett 披露，該框架或將允許交易所依據統一標準直接上線符合條件的加密 ETF，無需逐一提交 19b-4 文件並等待 75 天審批週期。彭博 ETF 分析師 James Seyffart 預計，該新規最快將在 9 月或 10 月正式實施，屆時更多加密資產 ETF 有望迎來審批放行潮。

7.項目動態


1）Coinbase 與 Cantina 合作推出 500 萬美元漏洞賞金計劃
2）Phantom 在錢包內推出由 Hyperliquid 支持的永續合約交易功能
3）Ripple 股東 Linqto 已申請破產
4）OpenSea 收購 Rally Wallet 背後開發公司 Rally
5）Tether 戰略投資區塊鏈取證公司 Crystal Intelligence

