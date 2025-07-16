MEXC 每日要聞（7.8）｜比特幣逼近 11 萬，機構持續加碼，穩定幣落地提速





根據 MEXC 數據顯示， 比特幣 最高升至 109,700 USDT，現報 108,146.16 USDT，24 小時漲幅爲 +0.97%





























上週，資產管理規模總額達到創紀錄的 1,880 億美元，流入資金達 10 億美元。





數字資產產品每週流入資金 10.3 億美元，推動管理資產規模達到創紀錄的 1880 億美元，這也是連續第 12 周流入。

美國佔據主導地位，流入資金達 10 億美元，而加拿大和巴西則出現資金流出，反映出地區情緒的差異。

以太坊 繼續保持優異的表現，11 周內每週平均流入 AuM 1.6%，而 比特幣 爲 0.8%。

























Hilbert 此前已收到多份主動融資提案，反映市場對其佈局比特幣等加密資產的高度關注。在機構投資者加速進入加密市場、歐洲代表性企業稀缺的背景下，Hilbert 致力於憑藉強大的資產管理、合規與透明化機制佔據領先地位。





公司計劃推出實時透明度儀表盤，展示加密資產持倉，進一步強化對投資者的信任。CEO Barnali Biswal 表示，這筆融資是 Hilbert 戰略執行的重要里程碑，也體現了市場對其作爲受監管歐洲上市加密企業的認可。









Strategy 宣佈，它已簽署一項銷售協議，根據該協議，Strategy 可以發行和出售其 10.00% A 系列永久 Stride 優先股，每股面值 0.001 美元（“STRD 股票”），總髮行價高達 42 億美元（“ATM 計劃”）。預計 Strategy 將在較長時期內按照 ATM 計劃以規範的方式出售 STRD 股票，同時考慮出售時 STRD 股票的交易價格和交易量。













CoinDesk 高級分析師 James Van Straten 指出， 比特幣 現價距離歷史高點 112,000 美元僅幾個百分點。大型持幣者（鯨魚，持有超 1 萬枚 BTC）近期持續加倉，顯示對後市看漲。





Glassnode 數據顯示，不僅鯨魚錢包積極買入，持有 1,000 至 10,000 枚 BTC 的中型錢包也在增加持倉；相比之下，小額持幣者則多選擇減倉或分散持幣。這一趨勢表明，市場籌碼正從散戶向機構及高淨值投資者集中，且買盤自 4 月比特幣低點（約 76,000 美元）開始增強。大戶接近高位增持被視爲未來上漲的重要信號。









受「金髮姑娘」經濟情境影響，美股自 4 月低點強勁反彈，市場風險偏好快速回升。貿易摩擦緩解及 OBBBA 法案推進推動資金流入高風險資產，標普和納指創歷史新高。但分析師提醒，市場或過於樂觀，未來波動風險依然存在，投資者需謹慎。





Bitunix 分析師指出 ，ETH 在 2275–2300 區間有強支撐，當前受 2571–2600 區間壓力限制，價格震盪整理。若突破上方壓力，或將挑戰 2773。建議以區間操作爲主，避免追高。

















融資包括 1 億美元的可轉換債券和 10 億美元股權信貸額度，由 Tether 資產託管方 Cantor Fitzgerald 擔任聯席配售代理。









據 The Block 報道， Monad 生態 DEX 項目 Kuru Labs 完成 1150 萬美元 A 輪融資，Paradigm 領投。天使投資者包括 0xDesigner、Viktor Bunin、Zagabond、Tristan Yver、Kevin Pang、Will Price、Alex Watts、Jordan Hagan、3nes、Shreyas Hariharan、Auri 和 Joe Takayama。該公司籌集了約 220 萬美元的種子資金。













美國財長貝森特表示，美國將在不導致通脹的情況下實現經濟增長。將在未來 48 小時內宣佈幾項貿易相關消息。昨晚我收到了許多新的提議。許多人在談判中改變了立場。在談及關於財政部和美聯儲的職位時，貝森特說，我將按照總統的意願行事。而在利率方面，他表示，市場可能在將特朗普對利率的觀點計入價格。這不僅僅是美聯儲主席的問題，而是整個委員會的問題。（就美元走勢）貨幣漲跌是自然現象，並非異常波動。













針對美方關稅，劉表示香港仍是自由港，企業正尋求市場多元化，香港有望借勢發展。她還指出，儘管香港企業稅率略高於全球最低稅率，但對吸引力影響不大，已有企業遷冊來港。









1）字節跳動否認甲骨文將收購 Tiktork 美國業務

2）特朗普媒體科技集團宣佈流媒體服務 Truth+ 平臺已上線

3）Robinhood 代幣化股票面臨歐盟審查，立陶宛央行要求澄清說明產品結構

4）Etherscan 宣佈推出 HyperEvmScan 區塊鏈瀏覽器

5）TrumpMeme： TRUMP 代幣即將上線 Tron 網絡





