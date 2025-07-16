1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 109,700 USDT，現報 108,146.16 USDT，24 小時漲幅爲 +0.97% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業數據 2.1 上週數字資產產品上週流入資金 10.3 億美元 上週，資產管理規模總額達到創紀錄的 11. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 109,700 USDT，現報 108,146.16 USDT，24 小時漲幅爲 +0.97% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業數據 2.1 上週數字資產產品上週流入資金 10.3 億美元 上週，資產管理規模總額達到創紀錄的 1
MEXC 每日要聞（7.8）｜比特幣逼近 11 萬，機構持續加碼，穩定幣落地提速

1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 109,700 USDT，現報 108,146.16 USDT，24 小時漲幅爲 +0.97%


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2.行業數據


2.1 上週數字資產產品上週流入資金 10.3 億美元


上週，資產管理規模總額達到創紀錄的 1,880 億美元，流入資金達 10 億美元。

  • 數字資產產品每週流入資金 10.3 億美元，推動管理資產規模達到創紀錄的 1880 億美元，這也是連續第 12 周流入。
  • 美國佔據主導地位，流入資金達 10 億美元，而加拿大和巴西則出現資金流出，反映出地區情緒的差異。
  • 以太坊繼續保持優異的表現，11 周內每週平均流入 AuM 1.6%，而比特幣爲 0.8%。


2.2 夏季成交量持續低迷

Glassnode 數據顯示，比特幣現貨與期貨交易量罕見地降至12個月低點（現貨僅50億美元、期貨312億美元）。成交冷卻同時價格維持在高位，被形容爲“夏季滯緩”。

3.行業要聞


3.1 瑞典上市公司 Hilbert Group 完成超 2 億瑞典克朗融資，以支持其加密儲備策略


領先的數字資產投資公司 Hilbert Group AB（納斯達克代碼：HILB B）宣佈，已從一家美國機構合作伙伴獲得超過 2 億瑞典克朗的長期融資，資金將支持其加密貨幣基金戰略與增長計劃。該交易已簽署委託書，尚待滿足慣例成交條件。

Hilbert 此前已收到多份主動融資提案，反映市場對其佈局比特幣等加密資產的高度關注。在機構投資者加速進入加密市場、歐洲代表性企業稀缺的背景下，Hilbert 致力於憑藉強大的資產管理、合規與透明化機制佔據領先地位。

公司計劃推出實時透明度儀表盤，展示加密資產持倉，進一步強化對投資者的信任。CEO Barnali Biswal 表示，這筆融資是 Hilbert 戰略執行的重要里程碑，也體現了市場對其作爲受監管歐洲上市加密企業的認可。

3.2 Strategy 推出 42 億美元 STRD 優先股發行計劃，資金將用於比特幣收購


Strategy 宣佈，它已簽署一項銷售協議，根據該協議，Strategy 可以發行和出售其 10.00% A 系列永久 Stride 優先股，每股面值 0.001 美元（“STRD 股票”），總髮行價高達 42 億美元（“ATM 計劃”）。預計 Strategy 將在較長時期內按照 ATM 計劃以規範的方式出售 STRD 股票，同時考慮出售時 STRD 股票的交易價格和交易量。

4.行業分析師觀點


4.1 比特幣鯨魚歷史高位持續加倉，表明可能正爲未來上漲提前佈局


CoinDesk高級分析師 James Van Straten 指出，比特幣現價距離歷史高點 112,000 美元僅幾個百分點。大型持幣者（鯨魚，持有超 1 萬枚 BTC）近期持續加倉，顯示對後市看漲。

Glassnode 數據顯示，不僅鯨魚錢包積極買入，持有 1,000 至 10,000 枚 BTC 的中型錢包也在增加持倉；相比之下，小額持幣者則多選擇減倉或分散持幣。這一趨勢表明，市場籌碼正從散戶向機構及高淨值投資者集中，且買盤自 4 月比特幣低點（約 76,000 美元）開始增強。大戶接近高位增持被視爲未來上漲的重要信號。

4.2宏觀樂觀情緒蔓延，ETH 震盪上行，關注 2525 與 2275 支撐區域


受「金髮姑娘」經濟情境影響，美股自 4 月低點強勁反彈，市場風險偏好快速回升。貿易摩擦緩解及 OBBBA 法案推進推動資金流入高風險資產，標普和納指創歷史新高。但分析師提醒，市場或過於樂觀，未來波動風險依然存在，投資者需謹慎。

Bitunix 分析師指出，ETH 在 2275–2300 區間有強支撐，當前受 2571–2600 區間壓力限制，價格震盪整理。若突破上方壓力，或將挑戰 2773。建議以區間操作爲主，避免追高。

5.融資信息


5.1上市公司 BioSig 與 Streamex 合併，擬融資 11 億美元推進 RWA 代幣化發展


美國納斯達克上市公司 BioSig Technologies 宣佈與同樣在納斯達克上市的 Streamex Exchange Corporation 合併，並簽署高達 11 億美元的融資協議，進軍 RWA（現實世界資產）代幣化領域，重點推動黃金等大宗商品上鍊。

融資包括 1 億美元的可轉換債券和 10 億美元股權信貸額度，由 Tether 資產託管方 Cantor Fitzgerald 擔任聯席配售代理。

5.2 Monad 生態 DEX 項目 Kuru Labs 完成 1150 萬美元 A 輪融資，Paradigm 領投


據 The Block 報道，Monad 生態 DEX 項目 Kuru Labs 完成 1150 萬美元 A 輪融資，Paradigm 領投。天使投資者包括 0xDesigner、Viktor Bunin、Zagabond、Tristan Yver、Kevin Pang、Will Price、Alex Watts、Jordan Hagan、3nes、Shreyas Hariharan、Auri 和 Joe Takayama。該公司籌集了約 220 萬美元的種子資金。

6.市場熱門


6.1 美國財長貝森特：未來 48 小時將公佈幾項貿易相關消息


美國財長貝森特表示，美國將在不導致通脹的情況下實現經濟增長。將在未來 48 小時內宣佈幾項貿易相關消息。昨晚我收到了許多新的提議。許多人在談判中改變了立場。在談及關於財政部和美聯儲的職位時，貝森特說，我將按照總統的意願行事。而在利率方面，他表示，市場可能在將特朗普對利率的觀點計入價格。這不僅僅是美聯儲主席的問題，而是整個委員會的問題。（就美元走勢）貨幣漲跌是自然現象，並非異常波動。

6.2香港投資推廣署署長：目前有準穩定幣營運商洽談落戶香港


香港投資推廣署署長劉凱旋表示，已有穩定幣營運商洽談落戶，預計《穩定幣條例》下月生效後將有企業進駐。她指出，香港政策具領先優勢，吸引企業將其作爲發展基地。過去兩年半，約630家內地企業來港設點，佔近五成。她認爲香港作爲“出海跳板”作用將持續。

針對美方關稅，劉表示香港仍是自由港，企業正尋求市場多元化，香港有望借勢發展。她還指出，儘管香港企業稅率略高於全球最低稅率，但對吸引力影響不大，已有企業遷冊來港。

7.項目動態


1）字節跳動否認甲骨文將收購 Tiktork 美國業務
2）特朗普媒體科技集團宣佈流媒體服務 Truth+ 平臺已上線
3）Robinhood 代幣化股票面臨歐盟審查，立陶宛央行要求澄清說明產品結構
4）Etherscan 宣佈推出 HyperEvmScan 區塊鏈瀏覽器
5）TrumpMeme： TRUMP 代幣即將上線 Tron 網絡

如需瞭解更多，請訪問【MEXC 學院】獲取深度分析。

