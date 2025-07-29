MEXC 每日要聞（7.29）BTC 持穩 11.8 萬美元，鏈上活躍度創一年新高

1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，BTC 最高升至 119,812.0 USDT，現報 118,209.9 USDT，24 小時漲幅爲 +0.02%。 MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 SOLUSDT、ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、1000BONKUSDT 位列前五，更多有關 BTC 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，BTC 最高升至 119,812.0 USDT，現報 118,209.9 USDT，24 小時漲幅爲 +0.02%。 MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 SOLUSDT、ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、1000BONKUSDT 位列前五，更多有關 BTC 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。
1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，BTC 最高升至 119,812.0 USDT，現報 118,209.9 USDT，24 小時漲幅爲 +0.02%。


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


SOLUSDTETHUSDTBTCUSDTSUIUSDT1000BONKUSDT 位列前五，更多有關 BTC 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2.行業數據


2.1 BTC 和 ETH 的活躍供應量佔比一年內升至 37%


一位來自“中本聰時代”的鯨魚投資者近日通過 Galaxy 完成了一筆場外比特幣交易，轉移了超過 8 萬枚 BTC（價值超過 90 億美元），使比特幣一年內的活躍供應比例達到 37%，與以太坊持平，表明兩大加密資產的供應動態正在趨同。儘管交易規模驚人，但比特幣價格仍穩定在 11.8 萬美元左右，反映出市場抵禦機構層面拋售壓力的能力顯著增強。業內人士認爲，像 Galaxy 這樣的場外交易平臺正在成爲鯨魚交易避免擾亂現貨市場的關鍵渠道。此次事件也引發了市場對“休眠比特幣”真實活躍度的關注。目前估計可能有 230 萬至 370 萬枚 BTC 永久丟失，佔總量的 10% 以上。但這筆交易表明，一些被認爲“丟失”的比特幣可能只是被長期持有。

2.2 CryptoPunks NFT 交易量創 2024 年 3 月以來最高水平


據 The Block 報道，上週 CryptoPunks NFT 系列交易量突破 2460 萬美元，創下 2024 年 3 月以來新高，較前一週環比增長 416%。此次交易熱潮被認爲與 GameSquare 以 515 萬美元的優先股收購 Punk #5577 有關。此舉也帶動了 CryptoPunks 的底價和平均售價大幅上漲。


3.行業要聞


3.1 美聯儲本週未準備好降息


據華爾街日報報道，美聯儲官員預計最終需要繼續降息，但目前尚未準備好這樣做。他們之間的分歧在於需要首先看到哪些證據，以及等待一切明朗之後再採取行動是否錯誤。官員們目前在是否重啓降息的問題上分成了三個陣營。焦點將在於鮑威爾是否會在新聞發佈會上暗示9月降息，以及他的同事們是否會在未來幾天和幾周內開始爲下次會議上的降息奠定基礎。

3.2 特朗普計劃推動將加密資產納入美國養老金和抵押貸款體系，引發民主黨反對


據 CoinDesk 報道，特朗普政府計劃進一步將加密資產融入美國經濟，包括將比特幣等數字資產納入 401(k) 退休賬戶和抵押貸款資產評估。美國聯邦住房金融局已要求房利美和房地美考慮將借款人的加密資產作爲抵押品，引發參議員伊麗莎白·沃倫等民主黨人的反對，他們擔心此舉可能動搖金融體系的穩定。白宮還將於週三發佈一份重磅加密資產戰略報告，並可能簽署行政命令，推動包括加密貨幣在內的更多元化的退休投資。此外，市場關注該報告是否涉及“比特幣戰略儲備”等美聯儲機制。

4.行業分析師觀點


4.1 衍生品數據支撐 ETH 短期內有望突破 5,000 美元


據 Cointelegraph 報道，分析表示，本週 ETH 雖然回落至 3797 美元，但期貨溢價已升至 5 個月高位，ETF 持續淨流入，機構持倉增加，表明市場情緒依然看漲。數據顯示，ETH 期貨年化溢價已達 8%，且期權市場尚未出現明顯的防禦性佈局，預示着潛在的上漲空間。

4.2 標普 500 指數明年年中目標將達到 7200 點


據Business Insider 報道，摩根士丹利策略師邁克爾·威爾遜認爲，在藍籌股盈利和宏觀趨勢向好的支撐下，標普 500 指數有機會在明年年中升至 7200點，較當前水平高出 12.5%。威爾遜在一份證券分析報告中表示，標普 500 指數 7200 點是一個較爲樂觀的預測，主要是因爲標普 500 指數成分股每股總收益預計達到 319 元，預期市盈率設定爲 22.5 倍，因此標普指數有望達到該目標。威爾遜認爲，標普 500 指數成分股公佈的季度業績顯示，企業盈利增長擁有穩定的基礎，平均增幅預計在 10% 至 20% 之間。威爾遜將當前的股市週期描述爲非傳統週期，主要受到正運營槓桿率、人工智能應用、美元匯率疲軟、稅收節省、良好的收入增長、持續的需求增長以及美聯儲降息等因素的支撐。

5.融資信息


5.1 渣打銀行旗下 Zodia Markets 完成 1825 萬美元 A 輪融資，Circle Ventures 等參投


據 Financial News 報道，渣打銀行 (STAN) 控股的加密貨幣交易公司 Zodia Markets 宣佈完成 1825 萬美元 A 輪融資，本輪融資由 Pharsalus Capital 領投，Circle Ventures、The Operating Group、XVC Tech、Token Bay Capital、Human Capital 和其他戰略投資者參投。根據週一發佈的公告，A 輪融資將用於支持 Zodia 的國際擴張努力並進一步發展其穩定幣支付服務。

5.2 AI 項目 ARO Network 完成 210 萬美元 Pre-Seed 輪融資，NoLimit Holdings 和 Dispersion Capital 領投


據 Coin World 報道，去中心化邊緣雲項目 ARO Network 宣佈完成 210 萬美元的 Pre-Seed 輪融資，旨在加速其打造專爲點對點內容分發與 AI 計算而生的去中心化邊緣雲網絡。本輪融資由 NoLimit Holdings 和 Dispersion Capital 領投，Escape Velocity、Maelstrom 以及多位戰略天使投資人蔘與投資。ARO Network 是一個去中心化邊緣雲項目，允許用戶通過運行節點將閒置互聯網資源轉化爲收入。用戶運行 ARO 節點可賺取 ARO 代幣，支持實時 AI 計算。

6.市場熱門


6.1 SOL Strategies 成爲 ARK Invest 數字資產革命基金的權益合夥人


據 Cointelegraph 報道，ARK Invest 宣佈與 SOL Strategies達成合作，成爲其數字資產革命基金（Digital Assets Revolutions Fund）的權益合夥人。ARK Invest將把其驗證節點業務遷移至 SOL Strategies的權益基礎設施。據SOL Strategies 首席執行官 Leah Wald 介紹，該公司目前運營着5位驗證節點，託管資產超過 359 萬 SOL，價值約6.472 億美元。

6.2 高盛：對衝基金以一年來最快速度拋售美國科技股


據路透社報道，高盛大宗經紀業務部報告稱，截至 7 月 25 日當週，對衝基金以 2024 年 7 月以來的最快速度減持美國科技、媒體和電信股的風險敞口，多頭倉位的拋售速度超過空頭回補。數據顯示，TMT 領域大多數子行業均出現風險敞口減少，其中半導體及半導體設備、軟件、信息技術服務和媒體股領跌。科技行業的財報季正在進入高峯，亞馬遜、蘋果、Meta Platforms 和微軟等公司將於本週公佈業績。高盛大宗經紀業務洞察與分析聯席主管 Vincent Lin在報告中寫道：“對半導體及半導體設備行業的淨敞口占美國大宗經紀客戶總敞口的比例仍接近五年來的高點，處於第 94 個百分位；而對軟件和服務行業的淨敞口則接近五年來的低點，處於第 2 個百分位。”

7.項目動態


1）彭博社：Coinbase 正在洽談收購印度 CoinDCX
2）Cboe 提交 Canary 抵押 INJ 基金和 Invesco 現貨 Solana ETF 的申請
3）Succinct 已開放空投注冊，註冊窗口將於 8 月 4 日午夜關閉
4）Coinbase 將 BIO 和 EUL 添加到資產上市路線圖中
5）FIS 與 Circle 合作，支持金融機構接入 USDC 穩定幣支付功能
6）Bakkt 出售忠誠度業務，轉型爲純加密貨幣公司並啓動公開募股

目前，MEXC 平臺重磅推出了 0 費率活動。參與該活動，用戶能夠顯著降低交易成本，真正實現“省更多、交易更多、賺更多”的目標。在 MEXC 平臺上，您不僅可以藉助這一活動暢享低成本交易，還能時刻緊跟市場動態，敏銳捕捉每一個稍縱即逝的投資機會，開啓財富增值之旅。

