1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，ETH 最高升至 3,886.19 USDT，現報 3,848.05 USDT，24 小時漲幅爲 +0.79 %。 MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 SOLUSDT、ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、PENGUUSDT 位列前五，更多有關 ETH 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，ETH 最高升至 3,886.19 USDT，現報 3,848.05 USDT，24 小時漲幅爲 +0.79 %。 MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 SOLUSDT、ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、PENGUUSDT 位列前五，更多有關 ETH 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行
新手學院/市場洞察/其他/MEXC 每日...主流幣熱度回升

MEXC 每日要聞（7.28）ETH 穩步上漲，鏈上與場外資金雙向佈局助推主流幣熱度回升

2025年7月28日MEXC
0m
以太幣
ETH$3,568.84-0.09%
Pudgy Penguins
PENGU$0.016132+4.72%
狗狗幣
DOGE$0.18074+0.79%
比特幣
BTC$106,011.83+1.31%
John Tsubasa Rivals
JOHN$0.0133+2.22%

1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，ETH 最高升至 3,886.19 USDT，現報 3,848.05 USDT，24 小時漲幅爲 +0.79 %。


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


SOLUSDTETHUSDTBTCUSDTSUIUSDTPENGUUSDT 位列前五，更多有關 ETH 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2.行業數據


2.1 Upbit 上 PENGU 交易量超越 DOGE，但市值仍不到 DOGE 的1/13


據 Lookonchain 監測，PENGU 在 Upbit 的交易量上已經超過了 DOGE 在 Upbit 的交易量，但 PENGU 的市值仍然不到 DOGE 的 1/13，似乎韓國用戶正在不斷積累 PENGU。


2.2 本週比特幣財庫策略實體共增持 2.95 萬枚比特幣


據 @btcNLNico 統計，本週比特幣財庫策略實體共增持 2.95 萬枚比特幣。相關實體共發佈 62 條公告，其中：

8 家新公告財庫策略實體增持 20,368 枚 BTC

24 家公司增持了 9,183 BTC；

10 家公司公佈未來比特幣財庫策略，將動用 1.32 億美元。


3.行業要聞


3.1 美國與歐盟達成 15% 稅率關稅協議


據路透社報道，美國總統特朗普表示，已與歐盟達成貿易協議，歐盟將在美國投資比之前多 6000 億美元。歐盟同意允許各國進行免關稅貿易，所有國家都將對美國開放市場。歐盟將從美國採購大量軍事裝備，同意對汽車實施統一的 15%關稅，歐盟將採購數千億美元的軍事裝備。

3.2 美國商務部長：8 月 1 日關稅上調最後期限不再延長


據經濟時報報道，美國商務部長盧特尼克表示，8 月 1 日關稅上調最後期限不再延長。歐洲需要並且願意與美國達成貿易協議，問題是歐盟提供的協議是否足夠好，足以讓特朗普放棄 30% 的關稅威脅。此外，盧特尼克表示，特朗普仍準備在 8 月 1 日之後繼續進行關稅談判。

4.行業分析師觀點


4.1 美歐達成協議後，股市有望迎來上漲


據 Fashion Jobs 報道，在美國與歐盟達成貿易協議後，投資者預計，週一市場重新開盤時，汽車製造商和奢侈品製造商將引領歐洲股市出現一波緩解性上漲。週日，美國總統特朗普在與歐盟委員會主席馮德萊恩會面後，宣佈了這項協議。根據協議，歐盟的大部分出口產品（包括汽車）將面臨 15% 的關稅。這位歐盟領導人表示，該稅率是全面的，但特朗普稱其不包括藥品和金屬。Cité Gestion 的策略主管 John Plassard 表示，這項協議「足以釋放股票市場最需要的東西：可預見性」。他表示：「關稅進一步提升的風險現已排除，隨之而來的是一個主要的宏觀不利因素消失。對投資者而言，這不僅是鬆了一口氣，更是一個綠燈信號。」

4.2 ZORA 近期鏈上幾乎沒有單筆 50 萬美元以上交易記錄，疑似 CEX 內資金操盤


鏈上分析師 Ai 姨（@ai_9684 xtpa）在 X 平臺發文表示，ZORA 一個月漲幅 931%，彷彿走出了一個獨立山寨行情，但鏈上近期甚至看不到單筆 50 萬美元以上的交易記錄，疑似是 CEX 裏的資金在操盤。

5.融資信息


5.1 紐交所上市公司 Mega Matrix 完成 1600 萬美元私募融資，進軍穩定幣賽道


據 PR Newswire 報道，紐交所上市公司 Mega Matrix Inc.（紐交所代碼：MPU）今日宣佈完成 1600 萬美元私募融資，正式啓動穩定幣資產配置平臺的戰略轉型。這一舉動標誌着該公司開始以更具結構性的方式參與全球數字金融基礎設施的重塑。本輪融資吸引了多家區塊鏈專業基金，反映出市場對 MPU 戰略轉型方向的認可。

5.2 納斯達克上市公司 Bit Digital 擬擴大法定股本至 10 億股普通股以募資繼續增持 ETH


據 Bit Digital 官方文件透露，公司擬於 2025 年 9 月 10 日召開股東大會，屆時將通過決議將該公司的法定股本從 340,000,000 股每股面值 0.01 美元的普通股和 10,000,000 股每股面值 0.01 美元的優先股（價值總計約 350 萬美元）增加至每股面值 0.01 美元的 1,000,000,000 股普通股和每股 0.01 美元的 10,000,000 股優先股（價值總計約 1010 萬美元），擴大股本所募集到的資金將用於繼續增持 ETH

6.市場熱門


6.1 Vitalik轉發「以太坊 10年 零維護、零宕機」推文


Vitalik Buterin 在 X 平臺轉發推文：「以太坊已經連續上線十年，零暫停，零維護，與此同時 Facebook 宕機 14 小時、Cloudflare 放棄了 19 個數據中心、其他 Layer 1 網絡出現過多次問題，以太坊永遠不會停止，無論是分叉、崩潰、泡沫、訴訟、黑客攻擊，還是互聯網可能引發的各種戲劇性事件，儘管銀行倒閉、服務器需要修補，但以太坊仍在繼續運行。」

6.2 蓋洛普調查：14% 美國成年人擁有加密貨幣，六成受訪者無意購買


根據蓋洛普最新調查，大約 14% 的美國成年人表示擁有加密貨幣，但大多數人表示沒有興趣購買。儘管自 2021 年以來數字資產持有量略有增長，但大多數美國人仍然將數字資產視爲一項風險投資。調查顯示，50 歲以下男性擁有加密貨幣的現象更爲普遍，其中 25% 的男性表示他們擁有比特幣或其他數字貨幣。此外，大學畢業生（19%）、高收入成年人（19%）和政治保守派（18%）的加密貨幣持有率更高。相比之下，只有 7% 的 65 歲及以上成年人表示擁有某種形式的加密貨幣。17% 的美國人表示對加密貨幣感興趣，但近期不打算投資；只有 4% 的人表示近期可能會購買加密貨幣。60% 的人表示，他們根本沒有投資加密貨幣的計劃。

7.項目動態


1）SharpLink Gaming 於週末共買入約3億美元ETH並全部質押
2）Binance 上線 WebSocket 推送功能
3）Checks 創始人旗下品牌 Visualize Value 於 Zora 平臺發幣，市值 2 小時突破 1000 萬美元
4）Michael Saylor 發佈比特幣 Tracker 信息，或暗示 Strategy 再次增持 BTC
5）Jup Studio 生態 meme 幣 Uranus 市值突破 6000 萬美元，24 小時漲幅超 230%
6）佳富達證券向香港證監會提交申請以獲得虛擬資產服務牌照

目前，MEXC 平臺重磅推出了 0 費率活動。參與該活動，用戶能夠顯著降低交易成本，真正實現“省更多、交易更多、賺更多”的目標。在 MEXC 平臺上，您不僅可以藉助這一活動暢享低成本交易，還能時刻緊跟市場動態，敏銳捕捉每一個稍縱即逝的投資機會，開啓財富增值之旅。

閱讀推薦：


如需瞭解更多，請訪問【MEXC 學院】獲取深度分析。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金