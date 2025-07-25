1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，ETH 最高升至 3,771.486 USDT，現報 3682.41 USDT，24 小時漲幅爲 -1.37%。 MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 SOLUSDT、ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、XRPUSDT 位列前五，更多有關 ETH 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業數據1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，ETH 最高升至 3,771.486 USDT，現報 3682.41 USDT，24 小時漲幅爲 -1.37%。 MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 SOLUSDT、ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、XRPUSDT 位列前五，更多有關 ETH 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業數據
MEXC 每日要聞（7.25）加密市場吸金 600 億美元，歐盟強勢反制關稅，AI 鉅變前夜到來

1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，ETH 最高升至 3,771.486 USDT，現報 3682.41 USDT，24 小時漲幅爲 -1.37%。


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


SOLUSDTETHUSDTBTCUSDTSUIUSDTXRPUSDT 位列前五，更多有關 ETH 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2.行業數據


2.1 今年迄今加密市場流入資金已達 600 億美元，投資者對山寨幣的興趣上升


據 The Block 報道，摩根大通估算年初至今流入數字資產的資本已達 600 億美元，主要受加密基金流入、芝商所（CME）期貨交易活躍以及風險投資籌資活動的推動。分析師指出，自 5 月底以來，資金流入增長了近 50%，有望輕鬆超越去年的歷史紀錄。分析師表示，美國監管環境趨於友好是關鍵推動因素之一。投資者對山寨幣的興趣也在上升。其中，以太坊是最大的受益者，原因在於其在去中心化金融（DeFi）和智能合約領域的主導地位，以及它正與比特幣一起，越來越多地被納入企業財庫配置中。越來越多的資產管理公司有意推出基於山寨幣的加密 ETF，並引入質押機制。

2.2 若比特幣跌破 11.6 萬美元，主流 CEX 累計多單清算強度將達 6.77 億


據 Coinglass 數據，若比特幣跌破 11.6 萬美元，主流 CEX 累計多單清算強度將達 6.77 億。反之，若比特幣突破 12 萬美元，主流 CEX 累計空單清算強度將達 2.59 億。

3.行業要聞


3.1 歐盟通過總額 930 億歐元的對美關稅反制計劃


據路透社報道，歐洲央行週四如期維持主要利率在 2%不變，以等待歐盟與美國貿易關係走向的更多明確信號。當前通脹已回落至 2%的目標水平，自去年 6 月以來利率也從 4%下調至 2%，歐洲央行面臨的政策壓力已大爲緩解。歐洲央行稱繼續堅持“逐次會議”的方針，不會預設利率路徑，所有決策將以最新數據爲依據。聲明稱，最新信息大體與此前對通脹前景的判斷一致，國內價格壓力持續緩解，薪資增速放緩。市場仍押注今年稍晚還有至少一次降息。市場焦點轉向行長拉加德稍後的新聞發佈會，預計她將面臨關於未來是否繼續降息、歐元匯率強弱以及關稅影響的密集提問。

3.2 前 Gemini、Kraken 高管 Ji Hun Kim 被任命爲加密創新委員會 CEO


據 Cointelegraph 報道，加密交易平臺 Gemini 和 Kraken 前高管 Ji Hun Kim 被正式任命爲加密創新委員會（CCI）首席執行官。Kim 此前在 Gemini 工作了三年，在 Kraken 工作了不到一年，之後擔任 CCI 的首席法律和政策官，Kim 自 2024 年 12 月起擔任該組織臨時 CEO。CCI 是定期向美國立法者和監管機構提供數字資產政策建議的主要行業倡導組織之一。Kim 在聲明中表示，當前是行業發展的關鍵時期，需要建立技術與公共政策之間的橋樑。

3.3 白宮將允許 401(k) 投資加密貨幣，Blackstone 預計大型私募將主導市場


據彭博社報道，白宮正在準備一項行政命令，將爲 401(k) 退休計劃管理者提供法律保障，允許他們在投資選項中納入私人市場基金、加密貨幣及其他替代性資產。黑石集團(BlackstoneInc.)總裁喬恩·格雷 (JonGray) 表示，一旦美國爲 401(k) 計劃拓展至股票和債券以外的投資領域鋪平道路，另類資產行業的頭部機構將最有可能從中受益。此舉將爲美國退休儲蓄市場帶來重大變革，爲普通投資者提供更多元化的投資渠道，同時也可能爲大型私募股權管理公司創造新的業務增長點。

4.行業分析師觀點


4.1 比特幣週期理論已經失效，機構長期持有者崛起


CryptoQuant 創始人兼首席執行官 Ki Young Ju 在 X 平臺發文表示，「比特幣週期理論已經失效。我過去的預測是基於這個理論——當巨鯨開始囤幣時買入，當散戶開始進場時賣出。但這個模式如今已不再成立。上一個週期中，巨鯨把幣賣給了散戶。而這一次，老巨鯨將幣賣給了新的長期持有者。機構投資的規模遠超我們的預期。交易變得毫無意義，如今持有者的數量已超過了交易者。我在做出牛市結束的判斷時，忽視了這個結構性變化。」

4.2 當前比特幣 RSI 指數接近 75，牛市期間預計將出現多月 RSI 大於 80 的情況


PlanB 發文稱比特幣相對強弱指數（RSI）目前接近 75。在本輪牛市中，預計將出現數月 RSI 達到 80 以上的情況，與 2021 年、2017 年、2013 年和 2011 年的牛市表現相似。

5.融資信息


5.1 歐洲投資應用 Lightyear 完成 2300 萬美元融資，NordicNinja 領投


據 CNBC 報道，歐洲投資應用 Lightyear 完成 2300 萬美元融資，NordicNinja 領投，打車獨角獸 Bolt 聯合創始人 Markus Villig 等愛沙尼亞科技企業家參投。這家創業公司希望成爲「歐洲版 Robinhood」，進軍免佣金交易市場。除了新增融資之外，Lightyear 還將推出全新的人工智能功能。此外，Lightyear 計劃在兩個月內推出一款自有的加密貨幣產品，重點將放在「更偏長期視角」的投資體驗上。

5.2 加密礦業公司 Bitzero 獲 2500萬 美元融資，計劃用於擴大其礦業運營


據 The Block 報道，由 Kevin O’Leary 支持的加密礦業公司 Bitzero 近日獲得 2500 萬美元融資，計劃用於擴大其礦業運營。公司表示，首批資金將用於採購 2900 臺 Bitmain S21 Pro 礦機，預計四至六個月內完成部署，每年可爲公司帶來約 1000 萬美元的新增收入。同時，Bitzero 致力於利用水電和低碳能源，推動其在北美和歐洲的數據中心可持續發展。公司總裁兼 CEO Mohammed Bakhashwain 表示，此次融資將加速領先礦業技術的部署，進一步鞏固 Bitzero 在可持續和盈利性數據中心領域的領先地位。

6.市場熱門


6.1 OpenAI 新一代 GPT-5 模型預計將於 8 月初正式發佈


據路透社報道，OpenAI 新一代 GPT-5 模型預計將於 8 月初正式發佈。OpenAI 首席執行官薩姆·奧特曼（Sam Altman）近日在 X 平臺透露，“我們很快就會發布 GPT-5”，並在播客節目中展示了該模型的部分能力。奧特曼表示，GPT-5 能夠迅速解答他不理解的問題，讓他感受到 AI 的強大。據悉，GPT-5 還將推出 mini 和 nano 等不同版本，並通過 API 向外部開放。該模型將集成 o3 推理能力，進一步提升智能水平。

6.2 Monad 闢謠代幣將於 9 月 30 日推出


此前 CoinmarketcapMonad 代幣頁面信息顯示，Monad 將於北京時間 2025 年 9 月 30 日（北美時間 9 月 29 日）上線，代幣總供應量爲 1000 億。Monad 在 X 平臺對該信息進行闢謠並表示“這些信息中只有一個是正確的（代幣符號）”。

7.項目動態


1）Anchorage Digital 與 Ethena Labs 建立合作，將 USDtb 引入美國
2）Celestia 基金會以 6250萬 美元購買 Polychain 所持全部剩餘 TIA，將轉讓給新投資者
3）Sei Network 已上線原生 USDC 和 CCTP V2
4）deBridge 推出儲備基金，使用所有協議收入回購其 DBR 代幣
5）Treehouse 開放 TREE 代幣空投查詢
6）Web3 域名註冊商 Freename 完成 650 萬美元 A 輪融資

