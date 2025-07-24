MEXC 每日要聞（7.24）比特幣守穩 11.9 萬，谷歌加碼 AI 投入，市場多重動態解析

1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，BTC 最高升至 119,721.6 USDT，現報 119,009.5 USDT，24 小時漲幅爲 +0.36%。 MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 SOLUSDT、ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、XRPUSDT 位列前五，更多有關 BTC 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，BTC 最高升至 119,721.6 USDT，現報 119,009.5 USDT，24 小時漲幅爲 +0.36%。 MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 SOLUSDT、ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、XRPUSDT 位列前五，更多有關 BTC 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業
1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，BTC 最高升至 119,721.6 USDT，現報 119,009.5 USDT，24 小時漲幅爲 +0.36%。


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


SOLUSDTETHUSDTBTCUSDTSUIUSDTXRPUSDT 位列前五，更多有關 BTC 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2.行業數據


2.1 TRON 鏈上每週平均交易費已從 2.47 枚 TRX 降至0.72 枚


據 Lookonchain 監測，波場 TRON 自推出免 Gas 功能（開發於 2024 年，並於 2025 年初正式推出）以來，每週平均交易費已從 2.47 枚 TRX 降至 0.72 枚 TRX。

2.2 谷歌 Q2 淨利潤增 19%，上調全年資本開支預期至 850 億美元


據路透社報道，谷歌（GOOG.O）母公司 Alphabet 第二季淨利潤同比上升 19%至 281.96 億美元，營收增長 14%至 964.3 億美元，優於市場預期的 940 億美元。Q2 谷歌服務收入增長 12%至 825 億美元，其中 YouTube 廣告收入爲 97.9 億美元；谷歌雲收入增長 32%至 136 億美元，高於預期的 131.1 億美元。公司預期，在加大對人工智能的投入下，今年資本支出將達到 850 億美元，而今年較早前預計的支出爲 750 億美元。

3.行業要聞


3.1 白宮：特朗普不支持馬斯克的人工智能公司獲得聯邦合同


據 Yahoo Finance 報道，白宮新聞祕書萊維特表示，她認爲美國總統特朗普不支持聯邦機構與馬斯克的人工智能公司簽訂合同。當被問及特朗普是否希望取消最近與馬斯克的人工智能企業簽訂的合同時，萊維特表示，她將與總統討論此事。大約一週前，馬斯克的 xAI 與其他三家主要科技公司一起獲得了國防部高達 2 億美元的合同。自從馬斯克於 5 月底辭去政府特別僱員的職務以來，特朗普和馬斯克一直處於激烈的爭執之中。特朗普表示，他可以通過取消與馬斯克的企業簽訂的聯邦合同來報復馬斯克。

3.2 美國佛州法官駁回解封愛潑斯坦案大陪審團筆錄的請求


據 Politico 報道，佛羅里達州的一名聯邦法官拒絕了司法部的一項要求，即公開大陪審團對愛潑斯坦的調查記錄。司法部長邦迪推動公佈愛潑斯坦案的大陪審團材料，目的是打消特朗普的基本盤 MAGA 們的憤怒，他們敦促政府披露愛潑斯坦所謂的“客戶名單”。本月早些時候，特朗普的司法部和聯邦調查局表示不存在這樣的客戶名單，邦迪表示，她不會公佈更多的材料。儘管在佛羅里達州被拒絕，但司法部還有另一個機會，他們還要求紐約的兩名聯邦法官解封大陪審團筆錄，檢察官在那裏對愛潑斯坦和他的同謀吉斯萊恩·麥克斯韋提起訴訟。紐約的聯邦法院對大陪審團的保密通常採取不那麼嚴格的態度。

4.行業分析師觀點


4.1 「黃金和比特幣都將崩盤」，再度發出市場警告


據 BiyaPay 分析師，《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特·清崎再次發出警告，表示美國經濟的「主要泡沫」即將破裂，黃金、白銀以及比特幣等主要資產類別可能會迎來大幅下跌。雖然清崎的言論震撼市場，但他同時指出，如果這些資產價格暴跌，他將視爲抄底機會，毫不猶豫地入場。清崎的觀點並非空穴來風。美國的未償還國債已接近 37 萬億美元，十年期國債殖利率持續攀升，同時通貨膨脹壓力依然巨大，這些因素似乎支撐了他對經濟「脆弱性」的看法。在 2023 年底，他曾公開喊話，比特幣跌破 2 萬美元時，他在社交平臺表示：「2 萬美元 是我願意買進的位置。」事實上，他的預言在比特幣之後確實迎來了一波上漲，他的部分資產也因此有所增值。

4.2 以太坊短期存在回調風險，但從大週期看當前漲幅仍偏小


Cryptoquant 分析師 Crypto Dan 發文表示，「以太坊近期大幅上漲，因此短期內出現回調的風險仍然存在。但如果從稍大的時間框架來看，目前的漲幅還太小。」

5.融資信息


5.1 AI 推理平臺 Gaia 完成 2000 萬美元種子輪和 A 輪融資，Mantle 等領投


據 Gaia 官方披露，去中心化 AI 推理平臺 Gaia 宣佈完成 2000 萬美元種子輪和 A 輪融資，由 ByteTrade、SIG、Mirana、Mantle 領投，Outlier Ventures、NGC、Taisu Ventures、Consensys Mesh 等參投。
新資金將用於擴展去中心化 AI 基礎設施，並正式推出全球首款專爲用戶自主智能打造的 AI 原生智能手機，Gaia AI 手機採用 Galaxy S25 Edge 硬件構建，所有 AI 推理過程本地運行，無需雲端，無數據上傳、無隱私泄露。

5.2 韓國區塊鏈基礎設施提供商 DSRV 完成約 1160 萬美元 B 輪融資，Intervest 等韓國主流投資機構參投


據 eDaily 報道，韓國區塊鏈基礎設施服務商 DSRV 宣佈完成約 160 億韓元（約合 1160 萬美元）的 B 輪首輪融資。本輪融資由 Intervest、NH-SK 證券等韓國主流投資機構參與，第二輪融資預計將於下月末啓動，屆時將有更多金融機構加入。DSRV 目前爲全球 70 多個區塊鏈網絡提供節點和基礎設施服務，管理資產規模超過 4 萬億韓元。公司 2023 年銷售額達 107 億韓元，淨利潤爲 30 億韓元。未來將重點拓展穩定幣與託管等新業務領域，並加速在美國、日本、非洲等地區的全球擴張計劃。

6.市場熱門


6.1 Block 已被納入標準普爾 500 指數，旗下支付平臺 Square 開始提供比特幣支付服務


據 Decrypt 報道，Twitter 聯創 Jack Dorsey 旗下支付平臺 Block Inc 已於昨日被納入標準普爾 500 指數。Block（股票代碼：XYZ）最初成立於 2009 年，名爲 Square，最初專注於提供金融服務和移動支付解決方案。2021 年 12 月，該公司更名爲 Block Inc.，反映出其對區塊鏈技術和數字資產日益增長的興趣和參與度。其支付平臺 Square 開始爲首批商戶提供比特幣支付服務。該服務利用比特幣閃電網絡（Lightning Network）技術，使商家能夠通過 Square 硬件設備直接接受比特幣支付，實現近乎即時、低成本的交易處理。

6.2 Tether CEO：將爲美國國內支付、銀行間結算和交易提供高效的穩定幣


據彭博社報道，Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 表示，Tether 的美國國內戰略將爲支付、銀行間結算和交易提供高效的穩定幣，Tether 對成爲一家上市公司不感興趣，將繼續專注於可能比競爭對手更具優勢的新興市場。

7.項目動態


1）Tron Inc.將於 7 月 24 日在納斯達克敲響開市鍾
2）FTX 將於 9 月 30 日啓動新一輪債權分配，釋放 19 億美元爭議儲備資金
3）Nature's Miracle Holding 宣佈推出 2000 萬美元的企業 XRP 財政計劃
4）SharpLink Gaming 通過以太坊質押產生 567 枚 ETH 的收益
5）高盛與紐約梅隆銀行聯合推出貨幣基金代幣化方案
6）LazAI 生態 AI 代理啓動平臺 Lazpad 推出 AI 陪伴 DAT 並開放白名單活動

