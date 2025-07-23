MEXC 每日要聞（7.23） SOL 領漲，ETH 鏈上流動性緊張，市場多空博弈加劇

1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，SOL 最高升至 205.83 USDT，現報 203.54 USDT，24 小時漲幅爲 +0.89%。 MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 ETHUSDT、SOLUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、DOGEUSDT 位列前五，更多有關 SOL 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 SOLUSDT 以1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，SOL 最高升至 205.83 USDT，現報 203.54 USDT，24 小時漲幅爲 +0.89%。 MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 ETHUSDT、SOLUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、DOGEUSDT 位列前五，更多有關 SOL 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 SOLUSDT 以
1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，SOL 最高升至 205.83 USDT，現報 203.54 USDT，24 小時漲幅爲 +0.89%。


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


ETHUSDTSOLUSDTBTCUSDTSUIUSDTDOGEUSDT 位列前五，更多有關 SOL 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

SOLUSDT 以 0.89% 的漲幅領跑熱門交易對榜單。隨着 SOL 價格重新站上 200 USDT，MEXC 特別推出“Solana生態月”活動，回饋廣大用戶。

2.行業數據


2.1 約有 51.9 萬枚 ETH 正排隊退出以太坊 PoS 網絡，退出隊列創近一年半最長等待時長


據 CoinDesk 報道，在 ETH 大漲後，質押者加速撤資。截至 7 月 22 日，約 51.9 萬枚 ETH（約 19.2 億美元）排隊退出網絡，提款等待時間超過 9 天。然而，新質押需求依然強勁，目前有 35.7 萬枚 ETH（約 13 億美元）等待進入網絡，准入隊列排期超過 6 天。儘管存在解質押壓力，但市場拋壓有限，機構與散戶入場勢頭仍在延續。

2.2 加密恐慌與貪婪指數升至 74，市場仍處於「貪婪」狀態


據 Alternative 數據，今日加密恐慌與貪婪指數爲 74，昨日爲 72（上週均值爲 70），市場情緒仍維持在「貪婪」狀態區間。注：恐慌指數閾值爲 0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。


3.行業要聞


3.1 特朗普宣佈與日本達成貿易協議：關稅 15%+5500 億美元對美投資


據路透社報道，美國剛剛與日本達成了一項大規模協議，這可能是有史以來最大的一筆協議。按照特朗普的指示，日本將向美國投資 5500 億美元，美國將獲得 90% 的利潤。這項協議將創造成千上萬的就業機會——這是前所未有的。也許最重要的是，日本將開放其國家的貿易，包括汽車和卡車，大米和某些其他農產品，以及其他東西。日本將向美國支付 15% 的對等關稅。對於美國來說，這是一個非常激動人心的時刻，特別是美國將繼續與日本保持良好的關係。

3.2 韓國監管機構要求限制 ETF 持有 Coinbase 等加密公司股票比例


據 GlobeNewswire 報道，韓國金融監督院近日向本國資產管理公司發出口頭指導，要求其不要擴大 ETF 中 Coinbase、Strategy 等加密企業股票的持倉比例。監管機構強調，2017 年發佈的《虛擬貨幣相關緊急對策》仍然有效，該文件禁止正規金融機構直接持有虛擬資產、獲取相關抵押品或進行股權投資。數據顯示，韓國多隻 ETF 目前已將虛擬資產相關標的配置比例提升至 10%以上，其中“ACE 美國股票暢銷 ETF”對 Coinbase 的持倉比例已達 14.59%。本次監管指導旨在限制傳統金融產品對虛擬資產的風險暴露。

4.行業分析師觀點


4.1 比特幣與以太坊ETF獲批實物申購贖回機制出現積極信號


彭博社 ETF 分析師 James Seyffart 發文表示，近日，五家在 CBOE 上市的基金向 SEC 提交了修訂文件，顯示監管機構正與基金方進行積極溝通和細節調整，或爲實物申購贖回機制鋪路。值得注意的是，此機制僅適用於授權參與者（如大型華爾街機構和做市商），普通投資者無法直接以 ETF 份額兌換比特幣或以太坊現貨資產。

4.2 比特幣可能短暫下探至11.5萬美元測試支撐位


據 Cointelegraph 報道，隨着比特幣在上漲至 12.2 萬美元過程中已消化大部分明顯的賣壓流動性，分析師 AlphaBTC 警告稱，比特幣價格可能會短暫下探至 11.5 萬美元，測試支撐位。比特幣的流動性熱力圖顯示，訂單簿已爲此做好準備，買單集中在 11.5 萬至 11.61 萬美元之間。

5.融資信息


5.1 Soluna Holdings 完成 2000 萬美元融資，Spring Lane Capital 參投


據 businesswire 報道，Soluna Holdings（NASDAQ: SLNH）宣佈已從 Spring Lane Capital 籌得 2,000 萬美元融資，用於德州 Project Kati 1 的建設——該設施爲 35 MW 擴容方案的一部分。項目將於 2025 年第三季度啓動施工，並預計在 2026 年第一季度完成初步通電與設備調試。該資金覆蓋建設所需資金，支撐 Soluna 在可再生能源驅動下的高性能計算和比特幣託管擴張計劃。此外，Spring Lane Capital 已爲 Soluna 的更大規模項目預留高達 1 億美元的追加資本。

5.2 鏈遊開發商 Delabs Games 完成 520 萬美元 A 輪融資，Hashed 等領投


據 GamesBeat 報道，Delabs Games 完成 520 萬美元 A 輪融資，旨在加強其 Web3 遊戲生態系統。該公司將利用這筆資金擴大其元宇宙平臺“Delabs”，推動更多遊戲集成和社區建設，並加速推出原創 NFT 與加密貨幣功能，以鞏固其在區塊鏈遊戲領域的競爭力。

6.市場熱門


6.1 美股上市公司 Skycorp Solar 將接受加密貨幣支付並投資以太坊


據 GlobeNewswire 報道，納斯達克上市公司 Skycorp Solar Group Limited（股票代碼：PN）宣佈，自 8 月 1 日起將接受比特幣以太坊USDC、USDT 等主要穩定幣作爲國際交易支付方式。該太陽能光伏產品供應商還計劃將部分現金儲備和可再生能源項目投資回報分配給戰略性以太坊收購，作爲其長期數字資產管理計劃的一部分。

6.2 Circle 推出 Circle Gateway，實現 USDC 跨鏈統一餘額的全新基礎設施


據 Circle 官方消息，Circle 發佈 Circle Gateway 測試網，支持 Avalanche、Base 與以太坊主網，爲用戶提供跨鏈秒級訪問 USDC 的能力。主網版本即將上線，並將持續擴展至更多區塊鏈。核心亮點包括：

<500ms 跨鏈訪問：無需跨鏈橋、無需預置資產，快速調用統一 USDC 餘額；
高效流動性管理：通過單一集成滿足多鏈流動性需求，降低資金佔用；
非託管設計：用戶完全掌控 USDC，資金僅在簽名授權下可移動，提取無需信任第三方。

7.項目動態


1）Sonic 開啓第一季空投領取，用戶現可申領 25% 份額
2）DWF Labs 聯創宣佈已將 Falcon Finance 所有資金撤離中心化交易所
3）Aptos 集成 LayerZero 全鏈代幣標準 WBTC-OFT
4）Yuga Labs 聯創發文暗示或將出現 NFT 財庫公司
5）Ark Invest 減持約 9058 萬美元 Coinbase 股票
6）Dan Tapiero 推出 5 億美元加密基金，旗下公司合併成立新品牌 50T

目前，MEXC 平臺重磅推出了 0 費率活動。參與該活動，用戶能夠顯著降低交易成本，真正實現“省更多、交易更多、賺更多”的目標。在 MEXC 平臺上，您不僅可以藉助這一活動暢享低成本交易，還能時刻緊跟市場動態，敏銳捕捉每一個稍縱即逝的投資機會，開啓財富增值之旅。

