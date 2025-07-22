MEXC 每日要聞（7.22）以太坊盈利地址創新高，USDT 轉賬量暴漲，機構 IPO 引關注

1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，SOL 最高升至 204.72 USDT，現報 203.56 USDT，24 小時漲幅爲 +3.45%。 MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 ETHUSDT、BTCUSDT、SOLUSDT、SUIUSDT、DOGEUSDT 位列前五，更多有關 SOL 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 SOLUSDT 以1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，SOL 最高升至 204.72 USDT，現報 203.56 USDT，24 小時漲幅爲 +3.45%。 MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 ETHUSDT、BTCUSDT、SOLUSDT、SUIUSDT、DOGEUSDT 位列前五，更多有關 SOL 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 SOLUSDT 以
1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，SOL 最高升至 204.72 USDT，現報 203.56 USDT，24 小時漲幅爲 +3.45%。


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


ETHUSDTBTCUSDTSOLUSDTSUIUSDTDOGEUSDT 位列前五，更多有關 SOL 價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

SOLUSDT 以 2.19% 的漲幅領跑熱門交易對榜單。隨着 SOL 價格重新站上 200 USDT，MEXC 特別推出“Solana生態月”活動，回饋廣大用戶。

2.行業數據


2.1 超 90% 以太坊地址處於盈利狀態，創 2024 年 12 月以來新高


據鏈上分析平臺 Sentora 報道，超過 90% 的以太坊地址目前處於盈利狀態，創下自 2024 年 12 月以來的最高紀錄。由於在當前價格上方建倉的地址數量有限，鏈上阻力相對較小。第一個顯著阻力位出現在 4,000 美元下方，約有 239 萬個地址在該區間持有尚未解套的 ETH


2.2 2025 年上半年鏈上 USDT 轉賬量較 2024 年全年增長約 120%


Tether CEO Paolo Ardoino 發佈聲明表示，USDT 在全球範圍內增長迅速。2025 年上半年 USDT 鏈上轉賬次數較 2024 年全年增長 120%，其中 66% 來自西亞、中東和非洲地區。

3.行業要聞


3.1 白宮首份加密貨幣報告將在本月底之前公佈


7 月 22 日，加密記者 Eleanor Terrett 發文更新稱，「白宮官員告訴我，白宮加密貨幣報告將在本月底之前向公衆公佈。」特朗普政府數字資產工作組正加緊準備在 7 月 22 日前提交首份加密貨幣政策重要報告。這份報告是工作組組長 David Sacks、Bo Hines 與財政部、商務部、證交會、商品期貨交易委員會等部門高層數月協作的成果，旨在落實特朗普總統 1 月簽署的關於加強美國加密貨幣領域領導地位的行政令。報告預計將包含監管和立法建議，但具體內容尚不明確。

3.2 FTX 申請延期迴應，因債權人反對凍結 4.7 億美元海外債權


據 Cointelegraph 報道，FTX 清算團隊已向特拉華州法院提交延期申請，擬爭取更多時間迴應針對其凍結 4.7 億美元跨國償付方案所引發的逾 90 項債權人異議。該方案擬將包括中國在內的 49 個司法管轄區列爲“限制性地區”，暫停向相關債權人支付賠償。FTX 方面表示，此舉旨在規避潛在的法律風險，尤其是高管可能面臨的刑事責任。當前，中國債權人索賠金額佔比達 82%（約 3.8 億美元）。然而，該方案遭到強烈反對，中國債權人代表 Weiwei Ji 稱已組織數百名投資者集體維權，另有債權人 Sunil Kavuri 透露，目前仍有約 14 億美元索賠懸而未決。相關聽證會將於本週二舉行。

4.行業分析師觀點


4.1 以太坊的上漲標誌着區塊鏈金融服務週期的開端


據 The Block 報道，伯恩斯坦分析師表示：“隨着美國總統簽署《GENIUS 法案》，穩定幣已成爲合法數字現金。作爲穩定幣的主要基礎設施，以太坊正迎來其高光時刻——過去兩週，ETH 已上漲約 45%。”他們進一步指出，這標誌着一個區塊鏈金融服務週期的開啓，而非傳統的加密繁榮-崩盤循環。

4.2 以太坊即將突破 $4000，空頭倉位激增


經濟時報援引市場分析師：以太坊 ETF 七月流入超過 32 億美元，目前正處於“加密歷史上最大的空頭擠壓之一”。 空頭倉位達到歷史新高，但 ETH價格反轉上漲，迫使空頭回補倉位，進一步推高價格。 此外，機構資金流入、ETF 需求和鯨魚持倉等因素共同推動 ETH上漲。 分析師預計，若 ETH 再上漲10%，約 10 億美元的空頭倉位可能被清算，推動價格突破 $4000。

5.融資信息


5.1 Dynamix 擬與實體合併成立 Ether Machine，計劃持有超 15 億美元 ETH


據華爾街日報報道，空白支票公司 Dynamix 正籌備與另一實體合併，組建一家名爲“Ether Machine”的新公司，計劃持有超過 15 億美元的以太坊（ETH）。該計劃背後的核心押注是，在特朗普政府可能帶來更友好的加密監管環境下，市場將持續偏好重倉加密資產的企業。Kraken 和 Blockchain.com 將爲本次交易提供超 8 億美元的股權融資，定價爲每股 10 美元。

5.2 上市公司Profusa簽署1億美元股權信貸協議，啓動比特幣資財庫戰略


Business Insider 報道， 納斯達克上市數字健康企業 Profusa（股票代碼：PFSA）宣佈與 Ascent Partners Fund LLC 簽署股權信貸協議，擬通過發行普通股融資最高 1 億美元。公司表示，融資所得淨收益將全部用於購買比特幣（亦可用於償還債務），前提是執行股權出售時公司現金餘額高於 500 萬美元。此次協議標誌着 Profusa 正式啓動比特幣資財庫戰略。

6.市場熱門


6.1 加密公司 BitGo 在美提交 IPO 申請


據路透社報道，老牌加密貨幣託管平臺 BitGo Holdings 表示，已向美國證券交易委員會祕密提交了一份註冊聲明草案，計劃首次公開募股 (IPO) A 類股票。繼 6 月份穩定幣發行商 Circle 在紐約證券交易所上市後，這可能成爲又一次大規模的美國加密貨幣上市。據悉，向美國證券交易委員會祕密提交 IPO 文件可以讓 BitGo 等公司在進行發行期間保持財務細節的私密性。

6.2 美國銀行：預計美聯儲今年不會降息，美國經濟也不會陷入衰退


據 Yahoo Finance 報道美國銀行預測，儘管市場期待降息，但 2025 年美國經濟將避免衰退，且美聯儲今年不會降息。該行指出，強勁的消費者支出和商品通脹上升表明經濟持續具有韌性，並提到 6 月零售銷售數據超出預期。美國銀行警告稱，出於政治動機的降息可能會破壞通脹預期穩定性並增加信貸風險。展望未來，該行預計失業救濟申請人數將小幅上升，住房數據保持穩定，而週五公佈的耐用品訂單可能下降 11%。

7.項目動態


1）Ethena Labs 宣佈對 StablecoinX 進行 3.6 億美元PIPE交易，將建立 ENA 財庫公司
2）MyStonks 與 BIT 達成戰略合作，加速數字資產與傳統證券深度融合
3）MoonPay 推出支持 TRON 網絡的錢包功能
4）Sequans 增持 1264 枚 BTC，當前總持倉達 2317 枚
5）WINkLink 預言機正式支持 USD1 價格服務，賦能 TRON 穩定幣生態幣
6）The Ether Machine 擬通過商業合併納斯達克上市公司 Dynamix 完成上市

目前，MEXC 平臺重磅推出了 0 費率活動。參與該活動，用戶能夠顯著降低交易成本，真正實現“省更多、交易更多、賺更多”的目標。在 MEXC 平臺上，您不僅可以藉助這一活動暢享低成本交易，還能時刻緊跟市場動態，敏銳捕捉每一個稍縱即逝的投資機會，開啓財富增值之旅。

