MEXC 每日要聞（7.21）｜ 以太坊市值升至全球第28，白宮將發佈首份加密政策報告

2025年7月21日MEXC
1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 118,856.87 USDT，現報 117,100,00 USDT，24 小時漲幅爲 -1.32%。


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


ETHUSDTBTCUSDTSUIUSDTDOGEUSDTSOLUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2.行業數據


2.1 以太坊市值 突破 4560 億美元，全球資產市值排名升至第 28 位


8marketcap 數據顯示以太坊市值突破 4560 億美元，首次超越資管巨頭先鋒集團（Vanguard Group），在全球資產市值中排名升至第 28 位。

2.2 加密恐慌與貪婪指數維持高位，市場仍處於「貪婪」狀態


據 Alternative 數據，今日加密恐慌與貪婪指數爲 71，昨日爲 72（上週均值爲 74），市場情緒仍處於「貪婪」狀態。注：恐慌指數閾值爲 0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。

3.行業要聞


3.1 特朗普簽署 GENIUS 法案，美國首個穩定幣聯邦監管框架落地


據 The Block 報道，美國總統特朗普已正式簽署《美國穩定幣國家創新指導法案（GENIUS Act）》，標誌着首個加密資產相關聯邦法規落地。該法案要求穩定幣須 100%以美元或等值流動資產儲備，並對市值超過 500 億美元的發行方實施年度審計，同時對境外發行制定監管指引。Circle、Tether、Coinbase 等高管出席簽署儀式，特朗普稱此舉將“確立美國在全球金融與加密技術的主導地位”。

3.2 白宮擬於 7 月 22 日發佈首份加密政策報告


據 Cointelegraph 報道，根據第 14178 號行政命令的要求，白宮將於本週 7 月 22 日發佈首份加密政策報告。該報告將由總統工作組起草，重點覆蓋消費者保護、銀行可獲得性以及數字資產的監管路徑等關鍵領域，爲美國加密資產監管提供首個綜合性框架。

3.3 特朗普稱讚 Coin Center 執行董事做了迄今最好的比特幣概念解釋說明


美國總統特朗普在 Truth Social 上發文稱讚專注於加密貨幣政策問題的非營利組織 Coin Center 執行董事 Peter Van Valkenburgh 在國會非常出色地解釋了比特幣，並稱其做了“迄今最好的比特幣概念解釋說明”。

4.行業分析師觀點


4.1 貝萊德以太坊 ETH 質押批覆截止日期應爲明年 4 月，但最早或於今年 Q4 獲准


彭博 ETF 分析師 James Seyffart 表示，多家機構提交的以太坊 ET 質押選項“尚需時間才能完成”，早期申請的最終截止日期爲 2025 年 10 月下旬，但貝萊德提交的以太坊 ETH 質押申請的批覆截止日期要到 2026 年 4 月左右（但我們認爲最早可能會在 2025 年第四季度獲得批准）。不過，VanEck、21Shares 和 Canary Capital 已敦促美國證券交易委員會考慮採用先進先出的審批流程，而不希望與較晚提交申請的貝萊德一起“批量批准”。

4.2 短期內山寨幣或迎劇烈回調，波動加劇伴隨買入良機


據 Blockchain.News 報道，分析師 Michaël van de Poppe 表示，山寨幣近期漲幅較快、波動加劇，短期或迎來一次“劇烈調整”，不過這次回調可能是中期上行恢復前的“買入良機”。

5.融資信息


5.1 德林控股擬 6000 萬港元投資香港科技公司富龍以探索穩定幣市場


據 HKEX 官方公告，德林控股宣佈已與香港科技公司富龍顧問有限公司簽訂一份不具法律約束力的條款書，該集團將於集團與富龍之間進行戰略合作及股份互換。作爲此策略性舉措的一部分，公司將透過股份互換方式投資富龍，代價爲 6000 萬港元，以探索穩定幣市場，富龍將申請香港穩定幣牌照，並於取得該牌照後，與德林控股共同推動穩定幣應用及業務合作。

6.市場熱門


6.1 以太坊推出十週年紀念 The Torch NFT，擬於 7 月 30 日開放鑄造


以太坊推在 X 平臺發文宣佈推出“The Torch（火炬）”NFT，用於致敬那些在以太坊第一個十年中塑造其發展的人與價值觀，並將助力以太坊未來的建設，據悉這枚 The Torch NFT 將象徵性地在錢包之間傳遞並將被銷燬，以紀念以太坊成立十週年，此外 7 月 30 日所有人都可以鑄造一枚紀念 NFT。

6.2 比特幣核心開發人員修復存在5年之久的磁盤填充漏洞


據 Protos 報道，比特幣核心（Bitcoin Core）開發團隊本月修復了困擾全節點運營商長達五年的磁盤填充漏洞。該漏洞允許攻擊者通過惡意日誌指令（如 LogPrintf、LogInfo、LogWarning 或 LogError 等）迫使節點硬盤持續寫入冗餘數據，對機械硬盤節點造成嚴重影響，甚至導致閃存設備性能退化。

7.項目動態


1）探索IPO上市的CoinDesk母公司Bullish疑似面臨財務挑戰
2）Bithumb擬於7月24日暫停MultiverseX（EGLD）充提
3）華檢醫療設立美國全資子公司啓動美國穩定幣牌照申請
4）Jack Dorsey旗下Block將於 7 月 23 日被納入標準普爾 500 指數
5）USDe供應量突破60億枚，創歷史新高
6）Giants Protocol 正與多家美元基金和上市公司尋求下一輪融資和合作

