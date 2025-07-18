MEXC 每日要聞（7.18）｜比特幣震盪調整，ETH 強勢上漲，多項監管與融資利好驅動行情

1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至120,954.50 USDT，現報 120,144,48 USDT，24 小時漲幅爲 +1.05% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 ETHUSDT、BTCUSDT、XRPUSDT 、SUIUSDT、 SOLUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業數1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至120,954.50 USDT，現報 120,144,48 USDT，24 小時漲幅爲 +1.05% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 ETHUSDT、BTCUSDT、XRPUSDT 、SUIUSDT、 SOLUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業數
1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至120,954.50 USDT，現報 120,144,48 USDT，24 小時漲幅爲 +1.05%


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


ETHUSDTBTCUSDTXRPUSDTSUIUSDTSOLUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2.行業數據


2.1 ADA 市值 突破 300 億美元


Coingecko 最新數據顯示ADA 市值突破 300 億美元，當前暫報 308 億美元，24 小時漲幅 13.3%。


2.2 ETH 突破 3600 USDT，24小時漲幅 7.53%


據 MEXC 行情數據顯示，ETH 突破 3,600 USDT，現報價 3,607.58 USDT，24 小時漲幅 7.53%。


3.行業要聞


3.1 美SEC主席：正考慮推出加密貨幣「創新豁免」政策，以激勵市場推進代幣化進程


據彭博社報道，美國證券交易委員會（SEC）主席 Paul Atkins 表示，在美國衆議院於本週四早些時候通過具有里程碑意義的穩定幣法案後，SEC 正在權衡是否推出一項「創新豁免」，以激勵市場推進代幣化進程。他在一場新聞發佈會上表示：「SEC 工作人員正在考慮在現有監管框架下，爲推動代幣化發展而可能採取的其他調整措施，其中包括設立一項『創新豁免』，允許採用新的交易方式，並通過更具針對性的豁免形式，來促進代幣化證券生態系統中其他關鍵組成部分的構建。」

3.2 俄羅斯聯邦儲蓄銀行：計劃爲加密貨幣資產提供託管服務


據路透社報道，俄羅斯最大國有銀行 Sberbank（Сбербанк）計劃推出加密資產託管服務，將爲俄羅斯用戶提供安全的數字資產保管。該舉措基於俄羅斯央行對加密貨幣立場的轉變，支持數字資產用於國際貿易，以緩解對烏克蘭制裁的影響。Sberbank 已向央行提交方案，建議將加密資產視同銀行賬戶資產進行監管，從而保障用戶安全，對抗黑客風險，並允許在必要時凍結資產。此外，Insight Finance 的 Gleb Zemskoy 表示，託管服務是全球加密生態的基礎，目前被外資主導，俄羅斯本土建設這一基礎設施至關重要。

4.行業分析師觀點


4.1 機構需求增長推動比特幣新高，但機構參與度仍偏低


據路透社報道，一些分析師指出，比特幣突破 123,000 美元雖受到機構資金推動，但長期機構持有仍不足 5%。大部分 ETF 流入仍來自散戶。不過隨着如 GENIUS Act 等美國加密法案推進，機構需求有望進一步釋放。

4.2 比特幣走勢日趨成熟，流動性引領未來


據 MarketWatch 報道，德銀分析師 Marion Laboure 和 Camilla Siazon 指出，近期比特幣飆升反映其正向更成熟、機構認可的資產地位演進。市場已吸引超過 500 億美元資金流入，ETF 資金、企業金庫配置及監管支持等成爲牛市的結構性驅動因素。

5.融資信息


5.1 XMTP 開發商 Ephemera 完成 2000 萬美元 B 輪融資，a16z crypto 等領投


據 The Block 報道，去中心化消息協議 XMTP 的核心開發團隊 Ephemera 近日完成 2000 萬美元 B 輪融資，估值達 3 億美元，本輪由 a16z crypto、USV 等領投，資金將用於加速 XMTP 主網上線和生態拓展。XMTP 支持錢包間加密通信，並已整合至 Coinbase Base 應用，正逐步發展爲集消息、支付、交易於一體的 Web3 通信基礎設施。

5.2 Spiko 完成 2200 萬美元 A 輪融資，Index Ventures 領投


據 The Block 報道，Spiko—a聚焦歐洲現金管理、將貨幣市場基金代幣化的金融科技平臺—近日完成由 Index Ventures 領投的 2,200 萬美元 A 輪融資，獲 White Star Capital、Bpifrance、Frst、Rerail 和 Blockwall 等機構支持，外加 Revolut 聯合創始人等多位天使投資人蔘與。

6.市場熱門


6.1 泰 SEC 與泰國銀行合作推出沙盒計劃，允許外國遊客將數字資產兌換爲泰銖


據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報道，泰國證券交易委員會與泰國央行計劃推出一項全國性的加密貨幣“沙盒”項目，允許外國遊客通過持牌數字資產平臺將加密資產兌換爲泰銖，並通過受監管的電子支付平臺（如 QR 碼）在泰國消費。該項目以區域試點爲基礎，由試驗性方案升級爲由監管機構支持的國家級監管模式，設期爲 18 個月，並嚴格執行反洗錢措施與支出限制等規定

6.2 白宮新聞祕書：特朗普支持加密貨幣最低限額免稅政策，將推動立法


據 Cointelegraph 報道，白宮新聞祕書表示，確認特朗普總統支持比特幣和加密貨幣的“最低限額免稅”政策，並表示將繼續推動立法途徑以實現該目標。最低限額免稅指當某項交易的金額或收益非常小（低於一個設定的“最低限額”）時，稅務機關將不予徵稅。

7.項目動態


1）納斯達克上市公司 Thumzup 董事會批准投入 2.5 億美元購買加密貨幣
2）非營利開發組織 Argot Collective 出售 600 枚 ETH
3）Circle 今晨在 Solana 上鑄造 5 億枚 USDC
4）Ripple 聯創向 Coinbase 轉移 2600 萬美元 XRP
5）Plasma：XPL 公開銷售已開始，總供應量的 10% 分配給公售
6）Ondo Finance 代幣化國債 USDY 將上線 Sei 網絡

目前，MEXC 平臺重磅推出了 0 費率活動。參與該活動，用戶能夠顯著降低交易成本，真正實現“省更多、交易更多、賺更多”的目標。在 MEXC 平臺上，您不僅可以藉助這一活動暢享低成本交易，還能時刻緊跟市場動態，敏銳捕捉每一個稍縱即逝的投資機會，開啓財富增值之旅。

