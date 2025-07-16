1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 119,462.37 USDT，現報 117,794.74 USDT，24 小時漲幅爲 +1.21% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 XRPUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 119,462.37 USDT，現報 117,794.74 USDT，24 小時漲幅爲 +1.21% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 XRPUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業
新手學院/市場洞察/其他/MEXC 每日...動態成關注焦點

MEXC 每日要聞（7.16）｜BTC、ETH 主導市場結構轉變，特朗普政策與資金動態成關注焦點

2025年7月16日MEXC
0m
1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 119,462.37 USDT，現報 117,794.74 USDT，24 小時漲幅爲 +1.21%


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


BTCUSDTETHUSDTSUIUSDTSOLUSDTXRPUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2.行業數據


2.1 ETH 波段盈利 3045 萬巨鯨，減持 1.5 萬枚 ETH，仍持有 4.5 萬枚


據鏈上分析師餘燼檢測，一機構或巨鯨自 6 月中旬以均價 2,540 美元買入 13.2 萬枚 ETH 後，於 7 月起分批止盈，至今已通過 Wintermute 賣出 88,592 枚 ETH，換得 2.46 億 USDC，賣出均價 2,779 美元，實現收益約 2117 萬美元。目前仍持有 4.5 萬枚 ETH，浮盈約 2686 萬美元。

2.2 “內幕巨鯨”比特幣 40 倍空頭倉位已遭遇 4 次部分清算


Hyperdash 數據顯示，“內幕巨鯨”比特幣 40 倍空頭倉位已遭遇 4 次部分清算。下一次清算價格爲 118,533 美元。
此外，其倉位價值約 4500 萬美元，浮虧 11 萬美元，開倉價 117,886 美元。

3.行業要聞


3.1 特朗普與 11 名議員會面後支持 GENIUS 法案


特朗普在社交媒體上表示，他與通過 GENIUS 法案所需的 12 名議員中的 11 人會面後，均同意次日早上支持相關議案。衆議院議長 Mike Johnson 通過電話參與會議，期待儘早進行投票。特朗普感謝議員們的迅速積極響應。

3.2 特朗普計劃對小國徵收略高於 10% 的關稅


美國總統特朗普表示，將很快發出關稅信函，可能對較小國家徵收略高於 10% 的關稅。他對已宣佈的“簡單協議”感到滿意，該協議爲 20 多個國家設定了普遍關稅稅率，並將很快解決其餘國家的關稅問題。特朗普稱，將對這些國家的產品徵收一種關稅，可能略高於 10%。

4.行業分析師觀點


4.1 分析師上調 Nvidia 目標價，預計中國市場銷售將顯著回升


美國放寬對 Nvidia 向中國銷售 AI 芯片的限制後，華爾街多位分析師看好公司增長前景。Melius Research 分析師 Ben Reitzes 指出，Nvidia 預計在 2026 財年第四季度恢復每季度約 80 億美元的中國銷售額，推動 2027 財年整體收入增長 38%，這一利好將顯著提升公司盈利能力和股票表現。

4.2 比特幣或將回調至11.4萬美元，以回補 CME 缺口


據 Cointelegraph 報道，比特幣在本週創下歷史新高後下跌 5% 至 116,850 美元，分析師表示，部分比特幣持有者獲利了結導致比特幣下跌。比特幣近期上漲在 CME 期貨市場上留下區間在 114,380 至 115,630 美元之間的缺口，期貨缺口在大多數情況下都會被「回補」，交易者通常會根據市場結構將這些價位視爲阻力位或支撐位來操作。如果歷史可以作爲參考，BTC 價格最終可能會下跌以回補 CME 缺口至 114,400 美元，

5.融資信息


5.1 Dakota 完成 1250 萬美元 A 輪融資，CoinFund 領投


加密銀行初創公司 Dakota 宣佈完成 1250 萬美元 A 輪融資，由 CoinFund 領投，6th Man Ventures 等參投。Dakota 由前 Coinbase、Square、Airbnb 成員創立，專注爲企業提供整合美元與穩定幣賬戶、鏈上結算與傳統支付通道的銀行服務。目前已服務 500 多家企業，年交易量達數十億美元。本輪融資將用於拓展產品功能與全球合規市場佈局，抓住穩定幣跨境支付興起的政策窗口。

5.2 OFA 獲得 1000 萬美元融資並與 Bitwise 合作推出加密金庫


美股上市公司 OFA Group 獲得 1 億美元股權融資額度（可擴展至 2 億美元），並將與 Bitwise 合作，推出專注於 BTCSOL SUI 的加密貨幣儲備庫。

6.市場熱門


6.1 Bitmax 持有比特幣數量增至400.25枚，穩居韓國上市公司首位


韓國 KOSDAQ 上市公司 Bitmax（377030.KQ）近日新增持有 51.06 枚比特幣，使其總持有量達到 400.25 枚。公司表示，將繼續堅持積累比特幣的戰略，這僅僅是開始。

6.2 潘渡比特幣 ETF 將於 7 月 18 日登陸香港交易所


潘渡有限公司宣佈，潘渡比特幣ETF（02818.HK）將於7月18日上市，成爲今年香港首隻獲批的比特幣 ETF，爲本地投資者提供新渠道。潘渡比特幣 ETF 緊密追蹤比特幣價格，投資者可通過現金或實物申贖方式交易，業績基準爲芝商所CF比特幣指數，力求實現與比特幣價值高度吻合的回報。潘渡已獲香港證監會第1類、第4類和第9類牌照，具備開展數字資產服務的合規資質，構建了成熟的數字資產金融生態與客戶基礎。

7.項目動態


1）Tornado Cash 開發者 Roman Storm 案件開審，或面臨最高 45 年監禁
2）紐交所批准 ProShares Ultra XRP ETF
3）Tornado Cash 聯創 Roman Storm 開庭，檢方指其協助朝鮮黑客洗錢
4） 納斯達克上市遊戲發行商 Snail Games 正在探索開發美元穩定幣，股價漲超 20%
5） ProShares 推出 XRP 和 Solana 槓桿 ETF，提供兩倍日收益
6）pump.fun 疑似啓動首輪 PUMP 回購，目前價值 210 萬美元

目前，MEXC 平臺重磅推出了 0 費率活動。參與該活動，用戶能夠顯著降低交易成本，真正實現"省更多、交易更多、賺更多"的目標。在 MEXC 平臺上，您不僅可以藉助這一活動暢享低成本交易，還能時刻緊跟市場動態，敏銳捕捉每一個稍縱即逝的投資機會，開啓財富增值之旅。


如需瞭解更多，請訪問【MEXC 學院】獲取深度分析。

