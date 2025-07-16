MEXC 每日要聞（7.15）｜比特幣漲勢受阻、以太坊失守 3,000 美元，市場進入敏感觀察期

1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 123,217.99 USDT，現報 119125.82 USDT，24 小時漲幅爲 -0.62% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 XRPUSDT 位列前五，相比前日，XRPUSDT熱度有所上升，PEPEUSDT跌出 Top 5，更多有1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 123,217.99 USDT，現報 119125.82 USDT，24 小時漲幅爲 -0.62% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 XRPUSDT 位列前五，相比前日，XRPUSDT熱度有所上升，PEPEUSDT跌出 Top 5，更多有
1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 123,217.99 USDT，現報 119125.82 USDT，24 小時漲幅爲 -0.62%


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


BTCUSDTETHUSDTSUIUSDTSOLUSDTXRPUSDT 位列前五，相比前日，XRPUSDT熱度有所上升，PEPEUSDT跌出 Top 5，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2.行業數據


2.1 Strategy 比特幣持倉突破 60 萬枚，約佔據總供應量的 2.86%


據 Strategytracker 數據，Strategy（MSTR）在昨日公告於上週增持 4,225 枚比特幣後，當前持倉 601,550 枚比特幣，持倉價值約 716 億美元，佔據比特幣總供應量的約 2.86%。平均每枚比特幣成本 71,268 美元，單枚比特幣浮盈約 47,732 美元，總浮盈約 287 億美元

2.2 ETH 跌破 3,000 USDT，24 小時漲幅收窄至 0.29%


據 MEXC 行情數據顯示，ETH 跌破 3,000 USDT，現報價 2,994.310059 USDT，24 小時漲幅收窄至 0.29%。 ETH 多頭動能暫時放緩，短期內或面臨技術性回調壓力。後續走勢仍需關注比特幣方向指引及宏觀情緒變化。

3.行業要聞


3.1 英格蘭銀行行長呼籲 G20 加強全球合作應對經濟挑戰


彭博社報道，英格蘭銀行行長安德魯·貝利在 G20 財長和央行行長會議上首次發聲，呼籲各方加強全球合作與參與。貝利指出，當前全球面臨經濟和地緣政治緊張局勢加劇、全球債務風險居高不下等挑戰，不確定性繼續對經濟增長預期產生負面影響。

3.2 西班牙議員提議對加密資產實施"交通燈"風險警告系統


Cryptonews 報道，西班牙 Sumar 聯盟議員團體向國家證券市場委員會 (CNMV) 提交了一項書面提案，建議對加密資產實施"交通燈"風險警告系統，幫助投資者直觀識別資產風險。該提案還建議將比特幣等加密資產重新命名爲"加密賭注"或"無擔保資產"，理由是這些資產"不授予所有者任何有形資產權利，也與生產活動無關"。提議的警告系統將以綠色標識受監管且表現穩定的資產，黃色標識有限支持的資產，橙色標識高風險未監管資產，紅色標識無實質支持的投機資產。議員們還呼籲限制零售投資者使用AI驅動的交易平臺，並要求交易所確保客戶在購買前閱讀風險提示信息。

3.3 哈薩克斯坦計劃將加密貨幣納入國家儲備


Cointelegraph 報道，哈薩克斯坦的主權財富基金計劃將加密貨幣作爲國家儲備的一部分。國家銀行行長 Timur Suleimenov 表示，央行正在探索高收益投資策略，包括投資加密相關基金。Suleimenov 提到挪威、美國和中東的投資模式，這些地區的主權財富基金和政府持有加密資產或相關公司股份。哈薩克斯坦還計劃建立國家加密資產儲備，利用執法機構沒收的數字資產。

4.行業分析師觀點


4.1 比特幣升至 12.3 萬美元后獲利回吐飆升，或預示將出現健康調整


CryptoQuant 分析師Tarek J 在社交媒體上發文表示，從比特幣交易所淨流量數據上來看，比特幣達成 12.3 萬美元高點後出現獲利回吐飆升的情況。這種走勢通常預示着局部頂部的形成，並可能在未來幾天引發健康的回調或盤整。

4.2 貝萊德 IBIT 規模或將於今夏達到 1000 億美元


彭博資訊 ETF 高級分析師 Eric Balchunas 在社交媒體上發文表示，貝萊德旗下比特幣現貨 ETF IBIT 的規模可能在今年夏天會達到 1000 億美元，說不定這個月就真的會實現。得益於近期的資金流入和隔夜行情中的上漲，其規模已經達到了 880 億美元。成立僅一年半，如今已成爲美國第 20 大 ETF，貝萊德第 7 大 ETF（也是其盈利能力排名第一的 ETF）。真是難以置信。

5.融資信息


5.1 土耳其遊戲公司 Circle Games 完成 725 萬美元種子輪融資，Bitkraft Ventures 領投


伊斯坦布爾本地遊戲工作室 Circle Games 宣佈完成 725 萬美元種子輪融資。本輪融資由 Bitkraft Ventures 領投，a16z Speedrun、Play Ventures、e2vc 和 APY Ventures 參投。資金將用於推動其主打項目《Sort Express》的開發，並拓展其他尚未公佈的休閒益智類遊戲，同時擴大團隊規模。Circle Games 聚焦土耳其蓬勃發展的休閒解謎遊戲市場，CEO Gokturk Balıkcı 表示：“我們希望通過引入創新機制，提升玩家體驗。”

5.2 穩定幣基礎設施 Zerohash 將以 10 億美元估值融資 1 億美元


據《財富》援引知情人士報道，加密貨幣及穩定幣基礎設施初創公司 Zerohash 即將完成約 1 億美元融資，估值接近 10 億美元。上市在線經紀商盈透證券 (Interactive Brokers) 領投本輪融資。據悉，Zerohash 爲銀行、經紀商和金融科技公司提供加密貨幣、NFT 等數字資產的後端基礎設施支持，現已發展成爲穩定幣領域的重要參與者。其核心業務包括與 Stripe 合作，通過銀行關係網絡和監管牌照實現法幣-穩定幣兌換。協助貝萊德、富蘭克林鄧普頓等傳統金融機構參與代幣化競爭，併爲預測市場 Kalshi 和數字銀行 MoneyLion 等客戶提供穩定幣兌換服務。

6.市場熱門


6.1 市場關注 6 月 CPI 數據，押注美聯儲 9 月降息


金十數據報道，市場密切關注 6 月 CPI 數據，認爲其將成爲美聯儲 9 月降息的關鍵因素。投資者屏息以待，期待今晚的數據揭示黃金市場的未來走勢。

6.2 《CLARITY 法案》將於週三投票，《GENIUS 法案》將於週四上午投票


據 BlockBeats 報道，7 月 15 日，美國衆議院「加密周」的初步日程安排包括週三對《CLARITY Act》法案投票，以及週四上午對《GENIUS 法案》投票。美國國會預計將推動加密立法達到前所未有的高度，加密行業在立法者中已獲得了更大的支持。

6.3 市場消息：英偉達將恢復H20芯片在中國銷售


據市場消息，英偉達 (NVDA.O) 稱將恢復 H20 芯片在中國的銷售，宣佈爲中國推出新的，完全合規的 GPU。美國政府已經向英偉達保證授予許可，英偉達希望很快開始交付。

7.項目動態


1）Solana 借貸協議 Kamino 整合 xStocks 作爲抵押品選項
2）BNB Chain 基金會買入 2.5 萬美元 AIN
3）Gemini 擴大代幣化美股產品，支持耐克、麥當勞等藍籌股
4）Coinbase 將在 Solana 網絡上支持 Pump
5）Metaplanet CEO 參與收購韓國公司 SGA，推動亞洲加密儲備戰略擴張
6）MOVE 回購已全部完成，基金會共回購約 1.8 億枚 MOVE 代幣

