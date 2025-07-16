MEXC 每日要聞（7.14）｜比特幣價格再創新高，ETH ETF 買盤創紀錄，全球政經動態引關注

1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 119,469.60 USDT，現報 119009.99 USDT，24 小時漲幅爲 +0.25% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 119,469.60 USDT，現報 119009.99 USDT，24 小時漲幅爲 +0.25% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業
新手學院/市場洞察/其他/MEXC 每日...政經動態引關注

2025年7月16日

1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 119,469.60 USDT，現報 119009.99 USDT，24 小時漲幅爲 +0.25%


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


BTCUSDTETHUSDTSUIUSDTSOLUSDTPEPEUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2.行業數據


2.1 過去 30 天內以太坊 ETF 購買 ETH 數量是網絡淨髮行量的近 10 倍


獨立以太坊教育者、天使投資人 sassal.eth 在社交媒體上表示： “過去 30 天內 ETH 淨新增量：約 73,000 枚 ETH； 過去 30 天內 ETH ETF 淨流入：約725,000枚 ETH； 僅 ETH ETF 在過去 30 天內購買的 ETH 數量就比網絡淨髮行量多近 10 倍。”

2.2 目前採用以太坊儲備戰略的頭部 50 家機構持有 ETH 數量已超 134 萬枚


Strategic ETH Reserve 數據顯示，採用以太坊儲備戰略的頭部 50 家機構持有 ETH 數量已超 134 萬枚，截至目前觸及 1,340,820 ETH，價值約合 39.5 億美元，其中 ETH 持倉超 10 萬枚的機構有六家，分別是：以太坊基金會（24.25 萬枚）、SharpLink Gaming（21.6 萬枚）、PulseChain Sac（16.63 萬枚）、Coinbase（13.73 萬枚）、Golem Foundation（10.12 萬枚）、Bit Digital。


3.行業要聞


3.1 英國央行行長反對大型銀行發行穩定幣，優先發展數字化存款


英國央行行長 Andrew Bailey 反對大型銀行發行自有穩定幣，建議優先發展數字化銀行存款。他警告穩定幣可能引發擠兌和洗錢風險。此立場與特朗普政府支持美元錨定穩定幣的方向存在衝突。

3.2 歐盟將對美國關稅反制措施暫停至 8 月初


深潮 TechFlow 報道，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟將把對美國關稅的反制措施暫停期延長至8月初。她強調，歐盟傾向於通過協商解決問題，這一立場不變。反制措施是爲非常規情況而設，目前尚未達到使用階段。

3.3 特朗普稱：如果鮑威爾下臺，那將是一件好事


BlockBeats 消息，7 月 14 日，美國總統特朗普表示，如果美聯儲主席鮑威爾下臺，那將是一件好事，他應該（下臺）。

4.行業分析師觀點


4.1 比特幣尚未進入極度樂觀狀態，但情況可能很快改變


CryptoQuant 分析師表示，比特幣市場尚未進入極度樂觀狀態，但這種情況可能很快會發生變化。儘管比特幣價格波動，市場情緒和交易活動顯示參與者對比特幣未來持謹慎樂觀態度。隨着市場條件變化和投資者情緒改善，比特幣可能進入新的樂觀階段。

4.2 山寨季有望在 8 月或 9 月降息確定後開啓


7 月 14 日，LD Capital 創始人 JackYi 在社交媒體上發文表示，山寨季可能要等到 8/9 月降息確定後，市場纔會真正迎來流動性溢出，投資者目前可專注於研究和跟蹤潛力黑馬項目。

5.融資信息


5.1 SpaceX 已同意投資 20 億美元於 xAI


據《華爾街日報》報道，埃隆·馬斯克旗下的 SpaceX 已同意向其人工智能公司 xAI 投資 20 億美元，這一金額接近Grok 聊天機器人開發商最近一輪融資的一半。馬斯克此前已多次動用其商業帝國資源支持 xAI，該公司正努力追趕OpenAI。今年早些時候，xAI 與 X 平臺合併，新公司估值達 1130 億美元。

6.市場熱門


6.1 美聯儲 7 月維持利率不變的概率爲 93.3%


7 月 14 日，據 CME「美聯儲觀察」，美聯儲 7 月維持利率不變的概率爲 93.3%，降息 25 個基點的概率爲 6.7%。
美聯儲 9 月維持利率不變的概率爲 59.7%，累計降息 25 個基點的概率爲 36.2%，累計降息 50 個基點的概率爲 4.1%。

6.2 Metaplanet 市值突破 70 億美元，外資投資興趣上升


ChainCatcher 報道，Metaplanet 首席執行官表示，公司市值已突破 70 億美元，外資投資興趣正在上升。Gerovich 在歐盟會見資產管理公司，公司業務擴張即將啓動。

7.項目動態


1）SharpLink Gaming 再次購入16,374枚ETH，總持倉量達27萬枚
2）Tornado Cash 案件檢方引用錯誤消息證明"罪惡意識"引爭議
3）PENGU 突破 0.03 美元，市值升至 17.52 億美元
4）Grok AI正式登陸特斯拉車載系統
5）捷克國家銀行首次購入1810萬美元Coinbase股票

