1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 116,800.00 USDT，現報 115700.00 USDT，24 小時漲幅爲 +3.98% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 116,800.00 USDT，現報 115700.00 USDT，24 小時漲幅爲 +3.98% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業
新手學院/市場洞察/其他/MEXC 每日...政策面共振行情

MEXC 每日要聞（7.11）｜BTC 領漲、ETH 強勢迴歸，資金流與政策面共振行情

2025年7月16日MEXC
0m
比特幣
BTC$105,689.04+2.07%
以太幣
ETH$3,547.01+1.20%
Bonk
BONK$0.00001329+3.02%
Quack AI
Q$0.017537-22.87%
Sleepless AI
AI$0.06393-0.14%

1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 116,800.00 USDT，現報 115700.00 USDT，24 小時漲幅爲 +3.98%


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


BTCUSDTETHUSDTSUIUSDTSOLUSDTPEPEUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2.行業數據


2.1 全網比特幣合約未平倉頭寸突破810億美元，創歷史新高


Coinglass 數據顯示，全網比特幣期貨合約未平倉頭寸爲 70.133 萬枚 BTC（約合 814.7 億美元），創歷史新高。其中 CME 比特幣合約未平倉頭寸爲 15.422 萬枚 BTC（約合 179.1 億美元），位列第一； Binance 比特幣合約未平倉頭寸爲 11.684 萬枚 BTC（約合 135.7 億美元），位列第二。

2.2 ETH 站上 3000 美元，爲今年 2 月來首次，24 小時漲幅 8.8%


ChainCatcher 報道，市場消息顯示，以太坊（ETH）突破 3000 美元關口，爲今年 2 月以來首次，24 小時漲幅達 8.8%，市場情緒有所回暖。

3.行業要聞


3.1 灰度將 BONK、Hypeliquid 以及其他 30 個代幣添加至其最新的 Q3 資產名單


Grayscale Research 發佈 2025 年第三季度的《資產考察名單》，包含 31 種候選代幣。新名單新增 BONK、Hyperliquid 等代幣，並引入 AI 代幣新類別。與 Grayscale 2025 年第二季度名單相比，本期《資產考察名單》作出了多項重大調整。前一版本曾顯示公司對 40 個山寨幣感興趣，而本期名單僅包含 31 個。

3.2 Texture 黑客歸還90%被盜資金並領取10%賞金


據 PANews 報道，Texture 在 X 平臺發文稱，黑客已歸還 90% 被盜資金，並領取 10%“灰帽賞金”。Texture 表示將不再進一步追責。此前 7 月 9 日，Texture 出現安全漏洞，導致約 220 萬枚 USDC 用戶資金被盜。

3.3 Am­ber Group 旗下上市子公司股票代幣已上線 xStocks，系亞洲首家上市公司


Amber Group 於 X 平臺發文表示，集團旗下上市子公司 Amber International（納斯達克股票代碼：AMBR）正在通過@xStocksFi 聯盟在 solana 上進行鏈上交易——系第一家亞洲上市公司。此前消息，Amber International 完成 2550 萬美元私募融資，用於推進 1 億美元加密儲備戰略。

4.行業分析師觀點


4.1 比特幣新高由美國買盤推動，市場看漲情緒可能尚未結束


CryptoQuant 分析師 burakkesmeci 表示，比特幣價格再創歷史新高，同時 Coinbase 溢價差距攀升至 42 點。這意味着在 Coinbase 上購買比特幣的價格比幣安高出 42 美元，顯示出美國投資者的強勁需求。值得注意的是，這一溢價並非本週最高值。上週該差距曾達到 87.76 點，表明更強的買入壓力。分析師指出，Coinbase 溢價差距是衡量美國投資者需求的重要指標。溢價爲正通常意味着機構或散戶對比特幣的興趣增加。即使在創下歷史新高後，需求仍保持強勁，這表明市場看漲情緒可能尚未結束。

4.2 牛市或將在 2025 年秋季見頂，建議逐步減倉


分析師 Rekt Capital 依據歷史減半週期推算，認爲本輪比特幣牛市可能在 2025 年 9 月至 10 月見頂。分析師 Jelle 亦已制定相應交易策略，開始逐步減倉，並計劃在 10 月前全面退出市場，顯示部分機構已提前佈局退出時點。

5.融資信息


5.1 穩定幣公司 Agora 完成 5000 萬美元 A 輪融資， Paradigm 領投


比特幣原生金融基礎設施 NEXBRIDGE 和 NEXPLACE 完成 800 萬美元 A 輪融資，Fulgur Ventures 領投，據悉 NEXBRIDGE 和 NEXPLACE 目前作爲獨立實體運營，但擁有相同的股東羣體和戰略路線圖，並計劃在完成必要的公司和司法步驟後合併爲一家控股公司。

5.2 Web3遊戲平臺Remix完成500萬美元融資，Coinbase Ventures等參投


Web3 遊戲平臺 Remix 宣佈完成 500 萬美元融資，Archetype 領投，Variant、Coinbase Ventures、Lemniscap 和 Zynga 聯合創始人 Justin Waldron 參投。Remix 最初名爲 Farcade，該平臺希望打造成爲“遊戲版 TikTok”，目前 Remix 已在 Telegram（使用 TON）和基於 EVM 的 World 應用上線，其鏈上主要功能是用戶可以將自己的 Farcaster 和 World 身份連接到小程序，但鏈上貨幣化工具包預計將在幾周後推出。（Blockworks）

6.市場熱門


6.1 特朗普警告加拿大若提高關稅美國將相應提高至 35%


據深潮 TechFlow 報道，東八區時間 7 月 11 日，特朗普表示，如果加拿大出於任何原因決定提高對美國的關稅，那麼美國對加拿大徵收的 35% 關稅也會相應提高。

6.2 美聯儲理事沃勒：穩定幣可提振對美元的總體需求


美聯儲理事沃勒表示，穩定幣將增強支付系統的競爭，這是一件好事。沃勒在達拉斯聯邦儲備銀行的一場活動上表示，穩定幣的興起將使許多類型的支付變得更便宜、更快捷。“作爲一名自由市場資本主義經濟學家，我的目標是通過支付領域的競爭來降低家庭、消費者和企業的成本，”沃勒說。他還表示，穩定幣可能會抑制對美國紙幣的需求，但會增強對美元的總體需求。

6.3 巴西總統：將與美國進行關稅談判 若無效將對等反制


在美國宣佈將自 8 月 1 日起對巴西商品徵收 50%關稅後，當地時間 7 月 10 日，巴西總統盧拉接受採訪時表示，巴西將與美國進行關稅談判，若無效將採取對等反制措施。盧拉表示，巴西將優先嚐試進行關稅談判，並就美方單邊加徵關稅措施在世界貿易組織提起訴訟。他強調，如果談判無效，會根據巴西《經濟互惠法》規定，採取對等反制措施，向美國出口巴西產品徵收 50%關稅。

7.項目動態


1）Sei 將集成原生 USDC 和 CCTP V2
2）Lido V3 在測試網 Holesky 上線，主網擬於 10 月上線
3）Robinhood 在美國推出 ETH 和 SOL 質押服務
4）Kraken 在阿根廷註冊爲虛擬資產服務提供商，推出當地貨幣兌換系統
5）Coinbase 與 Perplexity AI 達成合作，集成加密貨幣實時數據
6）Kraken 在阿根廷註冊爲虛擬資產服務提供商，推出當地貨幣兌換系統

推薦閱讀：


如需瞭解更多，請訪問【MEXC 學院】獲取深度分析。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金