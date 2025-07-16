MEXC 每日要聞（7.10）｜比特幣再創新高、ETF 資金強勁流入，全球宏觀與監管變局共振市場





根據 MEXC 數據顯示， 比特幣 最高升至 111,999.79 USDT，現報 111037.99 USDT，24 小時漲幅爲 +1.87%





























ChainCatcher 報道，Coinglass 數據顯示，比特幣於今日凌晨拉昇觸及 111,999 美元，再創歷史新高。過去 12 小時全網爆倉 4.48 億美元，其中多單僅爆倉 4355 萬美元，空單爆倉 4.04 億美元。









據 Odaily 星球日報報道，今日 10 只比特幣 ETF 淨流入 718 枚 BTC，價值約 7823 萬美元。其中 iShares 流入 613 枚BTC，持有總量達 700,920 枚 BTC ，價值約 763.3 億美元。9 只 以太坊 ETF 淨流入 11,803 枚 ETH，價值約 3,125 萬美元。iShares 流入 9,684 枚 ETH，持有總量達 1,836,453 枚 ETH ，價值約 48.6 億美元。













美國總統特朗普當在社交媒體平臺“真實社交”上陸續發佈了致 8 個國家領導人有關 加徵關稅 的信函，包括：巴西、菲律賓、文萊、摩爾多瓦、阿爾及利亞、伊拉克、利比亞和斯里蘭卡。其中，特朗普稱將對巴西征收 50% 關稅，利比亞、伊拉克、阿爾及利亞和斯里蘭卡將被徵收 30% 的關稅，文萊和摩爾多瓦的稅率是 25%，菲律賓的稅率是 20%。新稅率將從 8 月 1 日起生效。截至目前，特朗普已向 22 國發出關稅信函。









美聯儲9月維持利率不變的概率爲31.1%，累計降息25個基點的概率爲64.4%，累計降息50個基點的概率爲4.5%。





















分析師 Rekt Capital 依據歷史減半週期推算，認爲本輪比特幣牛市可能在 2025 年 9 月至 10 月見頂。分析師 Jelle 亦已制定相應交易策略，開始逐步減倉，並計劃在 10 月前全面退出市場，顯示部分機構已提前佈局退出時點。









據 Odaily 星球日報報道，交易員 Eugene 表示，雖然比特幣再創新高，但當前仍未完全走出風險區。真正的加速信號需等待價格在高成交量配合下直接突破 11.5 萬美元。













比特幣原生金融基礎設施 NEXBRIDGE 和 NEXPLACE 完成 800 萬美元 A 輪融資， Fulgur Ventures 領投，據悉 NEXBRIDGE 和 NEXPLACE 目前作爲獨立實體運營，但擁有相同的股東羣體和戰略路線圖，並計劃在完成必要的公司和司法步驟後合併爲一家控股公司。









DeFi 資產管理協議 Velvet Capital 宣佈完成 370 萬美元融資，YZi Labs 、Blockchain Founders Fund、FunFair Ventures、Selini Capital、Mucker Capital、PAKA、LucidBlue、正念資本、SkyVision Capital、Gate Labs、Poolz Ventures、NexGen、Cointelegraph Accelerator、Gains Associates、Rarestone、Echo、DWF Ventures 參投。據悉，這筆資金將爲基金、DAO 和個人交易者提供無摩擦的投資組合管理和交易，同時推動其治理和實用代幣。





















據鏈上數據分析師餘燼監測， GMX 黑客 已經把從 GMXV1 池盜取的資產換成 ETH。黑客盜取的資產包括WBTC/WETH/UNI/FRAX/LINK/USDC/USDT，目前除 FRAX 外的其它資產都已經賣出換成了 11,700 枚 ETH並分散到了 4 個錢包進行存放。GMX 黑客現在通過 5 個錢包持有 11,700 枚的 ETH 和 1049.5 萬枚 FRAX。總價值 4280 萬美元。該操作應該也意味着黑客拒絕了 GMX 項目方提出的償還資產拿10%白帽賞金方案。









1）Monad 基金會收購穩定幣基礎設施項目 Portal

2）Cyvers Alerts：ZKSpace 出現多筆可疑交易，官方 X 賬號已被凍結

3）紐約梅隆銀行將爲 Ripple 穩定幣 RLUSD 提供美元儲備託管服務

4）MyStonks獲美國 MSB牌照，合規征途開啓新篇章

5）Sharplink Gaming增持 5072 枚 ETH，總持倉超 21 萬枚 ETH





