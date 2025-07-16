1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 111,999.79 USDT，現報 111037.99 USDT，24 小時漲幅爲 +1.87% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 111,999.79 USDT，現報 111037.99 USDT，24 小時漲幅爲 +1.87% MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2.行業
新手學院/市場洞察/其他/MEXC 每日...管變局共振市場

MEXC 每日要聞（7.10）｜比特幣再創新高、ETF 資金強勁流入，全球宏觀與監管變局共振市場

2025年7月16日MEXC
0m
比特幣
BTC$105,689.04+2.07%
以太幣
ETH$3,546.43+1.18%
DeFi
DEFI$0.000841+4.73%
Velvet
VELVET$0.1941-17.38%
FUND
FUND$0.01374--%

1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，比特幣最高升至 111,999.79 USDT，現報 111037.99 USDT，24 小時漲幅爲 +1.87%


MEXC 平臺 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


BTCUSDTETHUSDTSUIUSDTSOLUSDTPEPEUSDT 位列前五，更多有關比特幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2.行業數據


2.1 比特幣價格創歷史新高至 111,999 美元，全網爆倉 4.48 億美元


ChainCatcher 報道，Coinglass 數據顯示，比特幣於今日凌晨拉昇觸及 111,999 美元，再創歷史新高。過去 12 小時全網爆倉 4.48 億美元，其中多單僅爆倉 4355 萬美元，空單爆倉 4.04 億美元。

2.2 機構加倉再現，比特幣與以太坊 ETF 雙雙錄得強勁淨流入


據 Odaily 星球日報報道，今日 10 只比特幣 ETF 淨流入 718 枚 BTC，價值約 7823 萬美元。其中 iShares 流入 613 枚BTC，持有總量達 700,920 枚 BTC，價值約 763.3 億美元。9 只 以太坊 ETF 淨流入 11,803 枚 ETH，價值約 3,125 萬美元。iShares 流入 9,684 枚 ETH，持有總量達 1,836,453 枚 ETH，價值約 48.6 億美元。

3.行業要聞


3.1 特朗普再向 8 國發出關稅信函，巴西面臨 50% 的關稅


美國總統特朗普當在社交媒體平臺“真實社交”上陸續發佈了致 8 個國家領導人有關加徵關稅的信函，包括：巴西、菲律賓、文萊、摩爾多瓦、阿爾及利亞、伊拉克、利比亞和斯里蘭卡。其中，特朗普稱將對巴西征收 50% 關稅，利比亞、伊拉克、阿爾及利亞和斯里蘭卡將被徵收 30% 的關稅，文萊和摩爾多瓦的稅率是 25%，菲律賓的稅率是 20%。新稅率將從 8 月 1 日起生效。截至目前，特朗普已向 22 國發出關稅信函。

3.2 CME 預測美聯儲 7 月維持利率不變概率爲 93.3%


據金十數據報道，CME“美聯儲觀察”顯示，美聯儲7月維持利率不變的概率爲93.3%，降息25個基點的概率爲6.7%。
美聯儲9月維持利率不變的概率爲31.1%，累計降息25個基點的概率爲64.4%，累計降息50個基點的概率爲4.5%。

3.3 SEC 推遲批准貝萊德現貨以太坊 ETF 實物贖回


據 ChainCatcher 報道，美國證券交易委員會（SEC）推遲了對貝萊德（BlackRock）現貨以太坊 ETF 實物贖回方式的批准。

4.行業分析師觀點


4.1 牛市或將在 2025 年秋季見頂，建議逐步減倉


分析師 Rekt Capital 依據歷史減半週期推算，認爲本輪比特幣牛市可能在 2025 年 9 月至 10 月見頂。分析師 Jelle 亦已制定相應交易策略，開始逐步減倉，並計劃在 10 月前全面退出市場，顯示部分機構已提前佈局退出時點。

4.2 比特幣需突破 11.5 萬美元才能走出風險區


據 Odaily 星球日報報道，交易員 Eugene 表示，雖然比特幣再創新高，但當前仍未完全走出風險區。真正的加速信號需等待價格在高成交量配合下直接突破 11.5 萬美元。

5.融資信息


5.1 NEXBRIDGE 和 NEXPLACE 完成 800 萬美元 A 輪融資，Fulgur Ventures 領投


比特幣原生金融基礎設施 NEXBRIDGE 和 NEXPLACE 完成 800 萬美元 A 輪融資，Fulgur Ventures 領投，據悉 NEXBRIDGE 和 NEXPLACE 目前作爲獨立實體運營，但擁有相同的股東羣體和戰略路線圖，並計劃在完成必要的公司和司法步驟後合併爲一家控股公司。

5.2 DeFi資產管理協議Velvet完成370萬美元融資，YZi Labs等參投


DeFi 資產管理協議 Velvet Capital 宣佈完成 370 萬美元融資，YZi Labs 、Blockchain Founders Fund、FunFair Ventures、Selini Capital、Mucker Capital、PAKA、LucidBlue、正念資本、SkyVision Capital、Gate Labs、Poolz Ventures、NexGen、Cointelegraph Accelerator、Gains Associates、Rarestone、Echo、DWF Ventures 參投。據悉，這筆資金將爲基金、DAO 和個人交易者提供無摩擦的投資組合管理和交易，同時推動其治理和實用代幣。

6.市場熱門


6.1 英偉達成爲首家市值突破 4 萬億美元的公司


美國 CNBC 報道，在 9 日的美國股市交易中，英偉達股價一度較前一交易日上漲 3%，達到 164 美元區間，市值突破了 4 萬億美元。市值超過了排名第二的美國微軟和第三的美國蘋果，位居全球首位。

6.2 GMX黑客已將除 FRAX 以外資產全部兌換爲 ETH


據鏈上數據分析師餘燼監測，GMX 黑客已經把從 GMXV1 池盜取的資產換成 ETH。黑客盜取的資產包括WBTC/WETH/UNI/FRAX/LINK/USDC/USDT，目前除 FRAX 外的其它資產都已經賣出換成了 11,700 枚 ETH並分散到了 4 個錢包進行存放。GMX 黑客現在通過 5 個錢包持有 11,700 枚的 ETH 和 1049.5 萬枚 FRAX。總價值 4280 萬美元。該操作應該也意味着黑客拒絕了 GMX 項目方提出的償還資產拿10%白帽賞金方案。

7.項目動態


1）Monad 基金會收購穩定幣基礎設施項目 Portal
2）Cyvers Alerts：ZKSpace 出現多筆可疑交易，官方 X 賬號已被凍結
3）紐約梅隆銀行將爲 Ripple 穩定幣 RLUSD 提供美元儲備託管服務
4）MyStonks獲美國 MSB牌照，合規征途開啓新篇章
5）Sharplink Gaming增持 5072 枚 ETH，總持倉超 21 萬枚 ETH

推薦閱讀：


如需瞭解更多，請訪問【MEXC 學院】獲取深度分析。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金