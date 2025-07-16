如何一鍵獲取 MEXC 客服支持









在使用 MEXC 過程中，您可能會碰到不同類型的問題。為了更好地幫助用戶解決問題，MEXC 準備了多種自助服務的入口和在線人工服務，快速響應您的需求為您排憂解難。





MEXC 平臺的自助服務入口，包括提交咨詢、改進建議、舉報異常資金、司法協助、官方驗證通道等，在線客服入口是直接聯繫客服。針對不同類型的問題，您可以選擇合適的服務入口進行咨詢。













在線自助服務範圍廣泛，包含提交工單、改進建議、自助驗證官方賬號等類型。無論您是在使用 MEXC 時碰到如賬號功能問題，還是充值提幣相關等問題，或者是在使用產品時給出的一些改進建議，都可以通過自助服務的方式來反饋給 MEXC 平臺。





如果您需要咨詢的問題可能包含較多的文件材料，也非常適合通過自助服務的方式來進行提交，根據不同類型的問題，選擇不同的入口進行反饋。MEXC 在收到後會對您的問題進行核查，核實處理後 MEXC 將通過郵件的形式對您的問題進行解答。









在 MEXC 平臺，工單種類主要包含提交諮詢、舉報資金異常、執法請求等類型。这些不同的入口位於同一頁面下，我們這裡以提交咨詢為例來進行展示。





網頁版





打開 MEXC 官方首頁並登錄，滑動到首頁最下方，在【用戶支持】下方選擇【提交諮詢】。









您可以根據頁面上的提示信息，對問題進行描述，上傳相應的附件文件，完成後點擊頁面下方的【提交】按鈕。





在這個頁面，您還可以選擇舉報異常資金、執法請求、我要投訴不同類型的工單，根據頁面上的信息進行問題描述，上傳相應的附件文件，完成後點擊【提交】按鈕。









App 版





打開 MEXC App 首頁，在輪播圖下方快捷按鍵區域內，點擊【更多】。在【客服】選項中點擊【提交工單】，即可進入到【提交諮詢】頁面。





您可以根據頁面上的提示信息，對問題進行描述，上傳相應的附件文件，完成後點擊頁面下方的【提交】按鈕。





在這個頁面，您還可以選擇舉報異常資金、執法請求等不同類型的工單，根據頁面上的信息進行問題描述，上傳相應的附件文件，完成後點擊【提交】按鈕。













如果您在日常使用過程中遇到產品使用方面的問題，如頁面顯示問題、使用過程中某些頁面出現卡頓情況、App 閃退等產品相關問題，您可以從【改進建議】的入口進行問題反饋。





網頁版





打開 MEXC 官方首頁並登錄，滑動到首頁最下方，在【用戶支持】下方選擇【改進建議】。









在改進建議頁面，根據您的建議類型，在【產品功能建議】、【運營活動建議】、【頁面文案建議】、【安全建議】、【其他建議】這些選項中選擇符合您建議的類型進行填寫。









點擊選擇您提交建議的類型，向下滑動頁面，根據頁面上的信息進行建議填寫，上傳相應的附件文件（選填），完成後點擊頁面最下方的【提交】按鈕。





我們以【其他建議】為例進行展示。選擇其他建議後圖標背景由灰色變成藍色，下方出現相應的需要您填寫的信息，根據頁面關鍵詞提示進行填寫，完成後點擊【提交】按鈕。









App 版





打開 MEXC App 首頁，點擊左上角【個人頭像】，選擇【客服與支持】，在客服與支持頁面點擊【改進建議】，根據您的建議類型，在【產品功能建議】、【運營活動建議】、【頁面文案建議】、【安全建議】、【其他建議】這些選項中選擇符合您建議的類型進行填寫。





點擊選擇您提交建議的類型，向下滑動頁面，根據頁面上的信息進行建議填寫，上傳相應的附件文件（選填），完成後點擊頁面最下方的【提交】按鈕。









MEXC 始終秉持「用戶第一，為您而變」的理念，重視每一位用戶的反饋。如果您提出的寶貴建議被採納，您最高可以獲得價值 1000 USDT 的合約體驗金/加密貨幣獎勵。









如果您在社交媒體上遇到 MEXC 賬號，當無法判斷是否是官方賬號時，可以使用 MEXC 的官方驗證服務來進行自助檢測，辨別賬號真偽。





網頁版





打開 MEXC 官方首頁並登錄，滑動到首頁最下方，在【用戶支持】下方選擇【官方驗證通道】。









在輸入框中輸入您看到的社交媒體賬號 ID，點擊搜索按鈕【🔍】進行查看。如果是官方賬號，則會出現綠色的驗證通過標誌，並且有相應的文字說明。如果不是官方賬號，則會出現紅色的驗證未通過標誌，同樣有相應的文字說明。





如下圖所示，我們以 MEXC 官方推特賬號ID（@MEXC_Official）為例進行驗證通過的演示。









App 版





打開 MEXC App 首頁，點擊左上角【個人頭像】，選擇【客服與支持】，在客服與支持頁面點擊【官方驗證通道】。在輸入框中輸入您看到的社交媒體賬號 ID，點擊搜索按鈕【🔍】進行查看。





如果是官方賬號，則會出現綠色的驗證通過標誌，並且有相應的文字說明。如果不是官方賬號，則會出現紅色的驗證未通過標誌，同樣有相應的文字說明。









如下圖所示，我們以山寨推特賬號ID（@MEXC_SEA）為例進行驗證不通過的演示。













MEXC 除了提供便利的在線自助服務外，還擁有行業領先的在線客服服務團隊，覆蓋多種語言，提供 7*24 小時的優質服務。在線人工服務可以快速幫助您和 MEXC 官方工作人員建立聯繫，但是由於咨詢人數過多等情況，可能會存在排隊等候的情況，在這期間需要您耐心等待，或者使用在線自助服務解決您的問題。









網頁版





打開 MEXC 官方首頁並登錄，滑動到首頁最下方，在【用戶支持】下方選擇【聯繫客服】，或點擊屏幕右下角客服圖標按鈕。









在頁面的右側將彈出【MEXC 客戶服務】的懸浮頁面。對於常見的熱門問題，您可以通過 MEXC 機器人進行自助查詢，獲得您想要的答案。





如果機器人未能對您的問題給出滿意答覆，您可以點擊右下角的【人工客服】，由 MEXC 在線的客服人員幫您解答。









如果您的問題已經得到解決或者暫時不打算諮詢，點擊 MEXC 客戶服務懸浮窗右上角的【X】符號即可關閉頁面。





App 版





打開 MEXC App 首頁，點擊左上角【個人頭像】，選擇【客服與支持】，在客服與支持頁面點擊【聯繫客服】，對於常見的熱門問題，您可以通過 MEXC 機器人進行自助查詢，獲得您想要的答案。





如果機器人未能對您的問題給出滿意答覆，您可以點擊右上角的【🎧】，由 MEXC 在線的客服人員幫您解答。









在 MEXC App 首頁，您也可以點擊右上角【🎧】按鈕，快速進入【客服】頁面進行問題咨詢。









在客服頁面，您可以點擊左上角由箭頭和方形組合而成的類似【 ◱ 】的圖標，將客服對話頁面進行懸浮操作，這樣即便是您正在交易中，也不影響您的諮詢。





再次點擊【💬】返回客服頁面。如果您的問題已經得到解決或者暫時不打算諮詢，點擊客服頁面右上角的【X】符號即可關閉頁面。









除了官網和 App 上的【聯繫客服】入口外，MEXC 還有活躍的多語言社群社媒。您可以在社群和其他用戶交流交易心得，獲得 MEXC 最新官方資訊，同時 MEXC 的社群官方人員也會隨時為您服務。關於 MEXC 社區頻道的更多信息，您可以閱讀內容《 如何加入 MEXC 多語言社區 》。



