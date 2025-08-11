跟單交易是一種複製其他交易員所進行的交易的過程，包括複製其所有操作。 如果您是普通用戶，且不想錯過市場行情，您可以選擇跟隨專業的交易員，自動同步他們的交易操作。您可以參考《MEXC 跟單教程（App 端）》和《MEXC 跟單教程（Web 端）》，幫助您順利開始跟單交易。 如果您具備豐富的交易經驗，並希望成為跟單交易員，您可以閱讀《跟單交易員教程》了解相關流程。成為交易員後，您還有機會獲得豐厚的利潤跟單交易是一種複製其他交易員所進行的交易的過程，包括複製其所有操作。 如果您是普通用戶，且不想錯過市場行情，您可以選擇跟隨專業的交易員，自動同步他們的交易操作。您可以參考《MEXC 跟單教程（App 端）》和《MEXC 跟單教程（Web 端）》，幫助您順利開始跟單交易。 如果您具備豐富的交易經驗，並希望成為跟單交易員，您可以閱讀《跟單交易員教程》了解相關流程。成為交易員後，您還有機會獲得豐厚的利潤
MEXC 跟單分潤規則詳解

2025年8月11日
跟單交易是一種複製其他交易員所進行的交易的過程，包括複製其所有操作。

如果您是普通用戶，且不想錯過市場行情，您可以選擇跟隨專業的交易員，自動同步他們的交易操作。您可以參考《MEXC 跟單教程（App 端）》和《MEXC 跟單教程（Web 端）》，幫助您順利開始跟單交易。

如果您具備豐富的交易經驗，並希望成為跟單交易員，您可以閱讀《跟單交易員教程》了解相關流程。成為交易員後，您還有機會獲得豐厚的利潤分成。

1. 如何查看和修改分潤信息


1.1 Web 端


打開並登錄 MEXC 官網，在【合約交易】中點選【跟單】進入跟單交易頁面。


點選跟單頁面上的個人面板【>】進入「我的帶單」頁面。


在「我的帶單」頁面中，點選【分潤數據】，即可查看到您的總分潤、預估分潤以及分潤比例數據。點選分潤比例下方的鉛筆按鈕，即可申請修改分潤比例。


1.2 App 端


1）打開並登錄 MEXC App，在首頁快捷按鈕區域點選【更多】。
2）點選【合約】類目下的【跟單交易】。
3）在跟單交易頁面，點選【帶單管理】。
4）在「我的帶單」頁面中，點選【分潤數據】，即可查看到您的總分潤、預估分潤以及分潤比例數據。點選分潤比例旁邊的鉛筆按鈕，即可申請修改分潤比例。


2. 分潤規則綜述


總分潤：當天 00:00 (UTC+08:00) 結算過去 24 小時跟隨者已平跟單倉位產生的分潤，結算周期為：前一天 00:00 (UTC+08:00) ~ 當天 00:00 (UTC+08:00)，結算周期內跟隨者總盈虧大於 0 才會分潤。每次分潤後，該值會重置為 0。

預估分潤：從上一次分潤結算到現在，您的跟隨者預扣分潤之和。實際分潤以結算時分潤為準。

分潤比例：默認分潤比例為 10%，可申請修改分潤比例，1 天內至多修改一次。審核結果將透過郵件/簡訊/站內信通知您。

3. 分潤計算規則


跟隨者已完全平倉的跟單倉位已實現盈虧總和大於 0，才會給交易員分潤。
跟單倉位未完全平倉不會計算分潤。
只有當跟隨者沒有關聯倉位時，才會結算分潤，否則會遞延至下一個結算日執行。
跟隨者取消跟隨將會立刻結算分潤。

3.1 具體來說：

預凍結：為了確保交易員的分潤收益，當跟隨者的跟單倉位完全平倉，如果距離上一次結算，已實現盈虧大於 0（否則不進行預凍結），則系統按照分潤比例預凍結一部分盈利資金到系統中間帳戶。

實際分潤：每天 00:00 - 01:00 點（UTC+08:00）結算前一天的分潤，統計距離上一次結算完全平倉的跟單倉位已實現盈虧之和，若結果大於 0 則進行分潤，否則不分潤。

  • 計算公式：交易者實際分潤 = 其跟隨者所有跟單部位已達到盈虧總和*分潤比例
  • 若有多位跟隨者，則需要單獨計算後累加。

預凍結返還：預凍結之和 - 交易員實際分潤（按照分潤規則，預凍結之和可能大於交易員實際分潤，給交易員分潤後剩餘的部分，需要返還到跟隨者的跟單子賬號 U 本位合約帳戶）

分潤結算時間：每天結算分潤，每天 00:00 - 01:00 點（UTC+08:00）結算前一天的分潤，分潤結算需要一定時間，一般 01:00 點（UTC+08:00）之前都會結算完畢。

3.2 跟隨者的已實現盈虧收益分配流程示例：

假設用戶 A 以 1,000 USDT 跟隨交易員 B，交易員 B 的收益分配比例為 10%。

第 1 天：用戶 A 通過跟單交易員 B 的交易策略獲得 200 USDT 收益。根據 10% 的利潤分成協議，其中 20 USDT 將分配給交易員 B。利潤分配後，用戶 A 的資產總額為 1,180 USDT。

第 2 天：今日交易結果虧損 150 USDT ，「第 1 天收益分配結算後的累計已實現 PNL 」為 -150 USDT 。由於盈虧為負數，所以不進行收益分配 ，此時用戶 A 的資產為 1,030 USDT（相比第 1 天結算後的 1180 USDT 仍處於虧損狀態）。

第 3 天：今日交易結果盈利 100 USDT ，「第1天收益分配結算後的累計已實現 PNL 」為 -50 USDT（-150 + 100） 。由於盈虧依然為負數，所以不進行收益分配 ，此時用戶 A 的資產為 1,130 USDT。（相比第 1 天結算後的 1180 USDT 仍處於虧損狀態）。

第 4 天：今日交易結果盈利 100 USDT，「第1天收益分配結算後的累計已實現 PNL 」為 +50 USDT（-50 + 100）。由於盈虧為正數，因此將 50 USDT 的 10%（即 5 USDT）分配給交易員 B，此時用戶 A 分潤前的資產為 1,230 USDT（相比第 1 天結算後的 1180 USDT 仍處於盈利 50 USDT 的狀態，所以給出 5% 的分潤 = 5 USDT），結算分潤後用戶 A 的資產為 1,225 USDT。

第 5 天：後續每個結算日...交易員 B 能獲得分潤的前提：是在分潤結算後用戶的累計已實現 PNL > 0 USDT 或 用戶 A 資產相對於最近一次分潤結算後的資產（第 4 天結算分潤後資產為 1,225 USDT）有所盈利。

上述例子利潤分配如下表所示：

每日初始資產(USDT)
每日盈虧（USDT）
利潤分配前資產(USDT)
是否分潤
利潤分配後累計盈虧(USDT)
10% 利潤分配給交易者 B(USDT)
利潤分配後資產（USDT）
第 1 天
1,000
+200
1,200
-
-20
1,180
第 2 天
1,180
-150
1,030
-150
0
1,030
第 3 天
1,030
+100
1,130
-50
0
1,130
第 4 天
1,130
+100
1,230
+50
+5
1,225

結果：用戶 A 的資產 = 1,000（初始資產） + 250（累計已實現盈虧） - 25（收益分配金額） = 1,225 USDT。

也就是說，從最近一次結算到下一次結算，如果跟隨者的資產增加（該期間的累計已實現盈虧為正），就會對增加的部分進行收益分配；如果資產減少（該期間的累計已實現盈虧為負），則不進行收益分配。

註：
  • 已排除與交易相關的各類手續費。
  • 結算分潤前提：每次結算時，跟隨者沒有持有任何與交易員關聯的倉位。

4. 預估分潤計算規則


交易員預估分潤 = 跟隨者預扣分潤之和

交易員有多位跟隨者，則計算單一跟隨者對應的預扣分潤後，進行累加。

預估分潤 5 分鐘更新一次。預估分潤僅供參考，實際分潤以結算時的分潤為準。

舉例參考：

交易員 A（分潤比例 10%）只有一個跟隨者 B，當天交易員開了 2 個跟單倉位（跟隨者也跟隨了 2 個跟單倉位），然後，跟隨者的一個跟單倉位已經平倉，另一個還在持倉中。

跟隨者 B，已經平倉的跟單倉位，已實現盈虧為 100 USDT，預扣分潤 = 100*10% = 10 USDT

交易員 A 的預估分潤 = 10USDT

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

