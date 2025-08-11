MEXC 跟單分潤規則詳解

































點選跟單頁面上的個人面板【>】進入「我的帶單」頁面。









在「我的帶單」頁面中，點選【分潤數據】，即可查看到您的總分潤、預估分潤以及分潤比例數據。點選分潤比例下方的鉛筆按鈕，即可申請修改分潤比例。













1）打開並登錄 MEXC App，在首頁快捷按鈕區域點選【更多】。

2）點選【合約】類目下的【跟單交易】。

3）在跟單交易頁面，點選【帶單管理】。

4）在「我的帶單」頁面中，點選【分潤數據】，即可查看到您的總分潤、預估分潤以及分潤比例數據。點選分潤比例旁邊的鉛筆按鈕，即可申請修改分潤比例。













總分潤：當天 00:00 (UTC+08:00) 結算過去 24 小時跟隨者已平跟單倉位產生的分潤，結算周期為：前一天 00:00 (UTC+08:00) ~ 當天 00:00 (UTC+08:00)，結算周期內跟隨者總盈虧大於 0 才會分潤。每次分潤後，該值會重置為 0。





預估分潤：從上一次分潤結算到現在，您的跟隨者預扣分潤之和。實際分潤以結算時分潤為準。





分潤比例：默認分潤比例為 10%，可申請修改分潤比例，1 天內至多修改一次。審核結果將透過郵件/簡訊/站內信通知您。









跟隨者已完全平倉的跟單倉位已實現盈虧總和大於 0，才會給交易員分潤。

跟單倉位未完全平倉不會計算分潤。

只有當跟隨者沒有關聯倉位時，才會結算分潤，否則會遞延至下一個結算日執行。

跟隨者取消跟隨將會立刻結算分潤。





3.1 具體來說：





預凍結：為了確保交易員的分潤收益，當跟隨者的跟單倉位完全平倉，如果距離上一次結算，已實現盈虧大於 0（否則不進行預凍結），則系統按照分潤比例預凍結一部分盈利資金到系統中間帳戶。





實際分潤：每天 00:00 - 01:00 點（UTC+08:00）結算前一天的分潤，統計距離上一次結算完全平倉的跟單倉位已實現盈虧之和，若結果大於 0 則進行分潤，否則不分潤。





計算公式 ：交易者實際分潤 = 其跟隨者所有跟單部位已達到盈虧總和*分潤比例

若有多位跟隨者，則需要單獨計算後累加。





預凍結返還：預凍結之和 - 交易員實際分潤（按照分潤規則，預凍結之和可能大於交易員實際分潤，給交易員分潤後剩餘的部分，需要返還到跟隨者的跟單子賬號 U 本位合約帳戶）





分潤結算時間：每天結算分潤，每天 00:00 - 01:00 點（UTC+08:00）結算前一天的分潤，分潤結算需要一定時間，一般 01:00 點（UTC+08:00）之前都會結算完畢。



3.2 跟隨者的已實現盈虧收益分配流程示例：

假設用戶 A 以 1,000 USDT 跟隨交易員 B，交易員 B 的收益分配比例為 10%。

第 1 天：用戶 A 通過跟單交易員 B 的交易策略獲得 200 USDT 收益。根據 10% 的利潤分成協議，其中 20 USDT 將分配給交易員 B。利潤分配後，用戶 A 的資產總額為 1,180 USDT。

第 2 天：今日交易結果虧損 150 USDT ，「第 1 天收益分配結算後的累計已實現 PNL 」為 -150 USDT 。由於盈虧為負數，所以不進行收益分配 ，此時用戶 A 的資產為 1,030 USDT（相比第 1 天結算後的 1180 USDT 仍處於虧損狀態）。

第 3 天：今日交易結果盈利 100 USDT ，「第1天收益分配結算後的累計已實現 PNL 」為 -50 USDT（-150 + 100） 。由於盈虧依然為負數，所以不進行收益分配 ，此時用戶 A 的資產為 1,130 USDT。（相比第 1 天結算後的 1180 USDT 仍處於虧損狀態）。

第 4 天：今日交易結果盈利 100 USDT，「第1天收益分配結算後的累計已實現 PNL 」為 +50 USDT（-50 + 100）。由於盈虧為正數，因此將 50 USDT 的 10%（即 5 USDT）分配給交易員 B，此時用戶 A 分潤前的資產為 1,230 USDT（相比第 1 天結算後的 1180 USDT 仍處於盈利 50 USDT 的狀態，所以給出 5% 的分潤 = 5 USDT），結算分潤後用戶 A 的資產為 1,225 USDT。

第 5 天：後續每個結算日...交易員 B 能獲得分潤的前提：是在分潤結算後用戶的累計已實現 PNL > 0 USDT 或 用戶 A 資產相對於最近一次分潤結算後的資產（第 4 天結算分潤後資產為 1,225 USDT）有所盈利。

上述例子利潤分配如下表所示：

每日初始資產(USDT) 每日盈虧（USDT） 利潤分配前資產(USDT) 是否分潤 利潤分配後累計盈虧(USDT) 10% 利潤分配給交易者 B(USDT) 利潤分配後資產（USDT） 第 1 天 1,000 +200 1,200 ✅ - -20 1,180 第 2 天 1,180 -150 1,030 ❌ -150 0 1,030 第 3 天 1,030 +100 1,130 ❌ -50 0 1,130 第 4 天 1,130 +100 1,230 ✅ +50 +5 1,225

結果：用戶 A 的資產 = 1,000（初始資產） + 250（累計已實現盈虧） - 25（收益分配金額） = 1,225 USDT。

也就是說，從最近一次結算到下一次結算，如果跟隨者的資產增加（該期間的累計已實現盈虧為正），就會對增加的部分進行收益分配；如果資產減少（該期間的累計已實現盈虧為負），則不進行收益分配。

註： 已排除與交易相關的各類手續費。

結算分潤前提：每次結算時，跟隨者沒有持有任何與交易員關聯的倉位。 ：每天結算分潤，每天 00:00 - 01:00 點（UTC+08:00）結算前一天的分潤，分潤結算需要一定時間，一般 01:00 點（UTC+08:00）之前都會結算完畢。









交易員預估分潤 = 跟隨者預扣分潤之和





交易員有多位跟隨者，則計算單一跟隨者對應的預扣分潤後，進行累加。





預估分潤 5 分鐘更新一次。預估分潤僅供參考，實際分潤以結算時的分潤為準。





舉例參考：





交易員 A（分潤比例 10%）只有一個跟隨者 B，當天交易員開了 2 個跟單倉位（跟隨者也跟隨了 2 個跟單倉位），然後，跟隨者的一個跟單倉位已經平倉，另一個還在持倉中。





跟隨者 B，已經平倉的跟單倉位，已實現盈虧為 100 USDT，預扣分潤 = 100*10% = 10 USDT





交易員 A 的預估分潤 = 10USDT



