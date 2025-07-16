全球手續費最低的交易平臺 MEXC旗下的投資機構 MEXC Ventures， 今日宣布正式簽署對 TON（The Open Network）的戰略投資協議。TON 是建立在 Telegram 中的區塊鏈生態系統，旨在讓近 8 億的用戶能夠擁有自己的加密資產。 TON，全稱 The Open Network，即開放的去中心化網絡，於 2021 年正式上線主網。TON 是連接 Telegram 近 全球手續費最低的交易平臺 MEXC旗下的投資機構 MEXC Ventures， 今日宣布正式簽署對 TON（The Open Network）的戰略投資協議。TON 是建立在 Telegram 中的區塊鏈生態系統，旨在讓近 8 億的用戶能夠擁有自己的加密資產。 TON，全稱 The Open Network，即開放的去中心化網絡，於 2021 年正式上線主網。TON 是連接 Telegram 近
MEXC Ventures宣布戰略投資 TON（The Open Network）

2025年7月16日MEXC
全球手續費最低的交易平臺 MEXC旗下的投資機構 MEXC Ventures， 今日宣布正式簽署對 TON（The Open Network）的戰略投資協議。TON 是建立在 Telegram 中的區塊鏈生態系統，旨在讓近 8 億的用戶能夠擁有自己的加密資產。

TON，全稱 The Open Network，即開放的去中心化網絡，於 2021 年正式上線主網。TON 是連接 Telegram 近 8 億用戶進入到加密世界的橋梁， 團隊致力於將 TON 打造成低門檻的使用場景和巨大的流量入口，這有助於讓更多的用戶方便快捷擁有自己的加密資產。

9 月 13 日，在新加坡 Token 2049 會議上，TON 團隊正式對外宣布和 Telegram 達成合作關系，將自己的服務覆蓋到近 8 億規模的用戶群體。近期TGBot 板塊的火熱，也讓更多用戶的目光聚焦在了 TON 網絡和其生態上。這些都將吸引更多用戶參與，同時推動 TON 生態不斷發展壯大。

TON 網絡的原生加密貨幣 Toncoin 用於支付執行智能合約、使用 dApps 和參與鏈上交易和治理的費用，同時團隊將一定比例的 Toncoin 分配給 TON 基金會，用於鼓勵和扶持其生態的建設發展。截止目前為止，圍繞 TON 生態構建的應用程序包含錢包、DeFi、DEX、遊戲、NFT、跨鏈橋、社交等，基礎設施相對完善。

MEXC Ventures 長期以來持續致力於推動加密行業的發展，本次和 TON 網絡的強強聯合，致力於構建便捷的加密世界入口，推動 TON 網絡生態發展，同時為 MEXC 用戶帶來更加安全、便捷和豐富的加密體驗。

除了這次投資，MEXC Ventures 和 TON 後續計劃展開更加緊密的合作，共同探索整個區塊鏈生態系統發展，以及在產品和市場層面進行更深入的合作探索。早在 2022年 5月，MEXC就已經支持了 TON 主網，用戶可以在平臺上使用 TON 原生代幣進行交易。此次MEXC Ventures 和 TON 這一合作將引領區塊鏈行業進入新的發展階段，為用戶、開發者和投資者創造更多機會，推動區塊鏈技術的廣泛採用。

關於 MEXC


MEXC 是一家採用高性能撮合技術的中心化加密貨幣交易所，在加密行業內，合約業務一直處於領先的地位。憑藉全網最低的交易費率、專業團隊全天候行業領先的服務響應、流暢絲滑的交易體驗在行業內深受用戶喜愛，在全球 170 多個國家擁有 1000 多萬用戶。MEXC成立至今，始終堅持以秉持著用戶至上，團隊合作共贏的價值觀為導向，以客戶滿意度為評價標準。成就客戶，也是MEXC獲得廣泛服務好評的根本原因。
如何註冊MEXC 如何充值

關於MEXC Ventures


MEXC Ventures 是 MEXC 集團旗下的投資機構，致力於通過戰略投資、並購、FOF 和項目孵化來賦能加密貨幣領域的創新。MEXC Ventures 堅持「發現機遇，共同成長」的理念，通過充分共享基金資源並為項目提供堅實支持。團隊分布在世界各個地區，管理資產超過 1 億美元，並擁有 300 多個投資組合項目。
官網

