MEXC AI 工具使用常見問題

2025年8月27日
1. 使用 AI 工具需要付費嗎？


目前 AI 榜單、AI 快訊和 AI 助手均免費開放。如果未來推出進階版本，將會提前通過公告與郵件等方式告知收費模式。

2. AI 交互有沒有次數或速率限制？


有。系統會根據您的 KYC 級別與近 30 日交易額動態分配每日 AI 會話額度，您的交易額越高、認證等級越高，可用次數就越多。達到上限後額度將在次日自動重置。

3. AI 支持哪些語言？


目前已覆蓋 50+ 種語言，包括英文、中文、越南語、印尼語、西班牙語等主流語種，後續將持續開放更多語種支持。

4. 購買 AI 推薦的幣種是否有相應優惠？


目前暫無專屬手續費或價格優惠。AI 推薦僅基於大數據與實時資訊提供交易參考，並不代表平台促銷。

5. 用戶根據 AI 提供的信息導致交易虧損，平台是否負責？


請注意，AI 提供的信息僅供參考，不構成任何投資承諾或保證。所有交易決策仍由用戶自行判斷並承擔相關風險。

6. AI 推薦是否保證收益？


AI 結合行情與資訊提供智能分析，但不保證盈利。請結合個人風險偏好審慎決策。

7. 使用 AI 是否會泄漏用戶的賬戶隱私？


不會。AI 僅調用匿名化的市場與行情數據，不採集、存儲或分享任何個人賬戶信息。

8. AI 推薦的內容數據/信息依據是什麼？


我們非常重視內容的準確性與透明度，所有 AI 推薦均基於以下嚴格的數據篩選機制。實時抓取交易所官方數據、主流鏈上分析平台、權威財經媒體等可信信源。結合社區討論熱度（經反垃圾過濾）及歷史回測驗證。綜合而來給到用戶信息參考。

9. AI 快訊的動態更新頻率與社媒一致嗎？


是的。AI 快訊依託第三方權威數據源與公開網絡動態，幾乎同步社交媒體實現實時推送。

10. AI 榜單數據更新頻率是多久？


榜單基於後台實時計算模型，數據隨市場變動即時刷新。

11. AI 榜單推薦幣種的依據是什麼？


系統綜合價格走勢、交易量、持倉變化、鏈上數據、新聞熱度等多維度指標，對幣種進行量化評分後生成榜單。

12. 如何查看幣種漲跌（AI 問漲跌）原因？


在 Web 端現貨交易頁，點擊 K 線圖上方展示的 AI 問答提示，即可進入 AI Bot 對話界面，獲取該幣種漲跌邏輯與客觀分析。


13. 遇到 AI 功能異常怎麼辦？


請先嘗試刷新頁面或重新連接網絡；如仍無法恢復，可稍後再試，或聯繫在線客服協助處理。

14. 為什麼我找不到 AI 功能界面？


請先將 MEXC App 升級至 v6.19.0 或更高版本，並在更新後重新啟動 App。若仍未顯示，請前往【設置】-【關於我們】中確認版本號，或嘗試清除緩存後再登錄。

15. 如何取消 AI 快訊推送？


如需取消 AI 快訊推送，請您在 AI 快訊頁面點選【已訂閱】按鈕即可取消，取消後您將不再收到推送卡片。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

