MEXC AI 工具使用常見問題









目前 AI 榜單、AI 快訊和 AI 助手均免費開放。如果未來推出進階版本，將會提前通過公告與郵件等方式告知收費模式。









有。系統會根據您的 KYC 級別與近 30 日交易額動態分配每日 AI 會話額度，您的交易額越高、認證等級越高，可用次數就越多。達到上限後額度將在次日自動重置。









目前已覆蓋 50+ 種語言，包括英文、中文、越南語、印尼語、西班牙語等主流語種，後續將持續開放更多語種支持。









目前暫無專屬手續費或價格優惠。AI 推薦僅基於大數據與實時資訊提供交易參考，並不代表平台促銷。









請注意，AI 提供的信息僅供參考，不構成任何投資承諾或保證。所有交易決策仍由用戶自行判斷並承擔相關風險。









AI 結合行情與資訊提供智能分析，但不保證盈利。請結合個人風險偏好審慎決策。









不會。AI 僅調用匿名化的市場與行情數據，不採集、存儲或分享任何個人賬戶信息。









我們非常重視內容的準確性與透明度，所有 AI 推薦均基於以下嚴格的數據篩選機制。實時抓取交易所官方數據、主流鏈上分析平台、權威財經媒體等可信信源。結合社區討論熱度（經反垃圾過濾）及歷史回測驗證。綜合而來給到用戶信息參考。









是的。AI 快訊依託第三方權威數據源與公開網絡動態，幾乎同步社交媒體實現實時推送。









榜單基於後台實時計算模型，數據隨市場變動即時刷新。









系統綜合價格走勢、交易量、持倉變化、鏈上數據、新聞熱度等多維度指標，對幣種進行量化評分後生成榜單。









在 Web 端現貨交易頁，點擊 K 線圖上方展示的 AI 問答提示，即可進入 AI Bot 對話界面，獲取該幣種漲跌邏輯與客觀分析。













請先嘗試刷新頁面或重新連接網絡；如仍無法恢復，可稍後再試，或聯繫在線客服協助處理。









請先將 MEXC App 升級至 v6.19.0 或更高版本，並在更新後重新啟動 App。若仍未顯示，請前往【設置】-【關於我們】中確認版本號，或嘗試清除緩存後再登錄。







