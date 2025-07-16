5月MX專區活動數據表現





5 月受以太坊現貨 ETF 的通過影響，整體大盤在波動中緩慢上漲。MX 代幣在上一輪的追漲中放緩增長腳步，經過市場的調整價格回落至 4 美元附近。MX代幣從今年初的 2.77 美元，最高漲至 5.86 美元，漲幅高達 111.6%，截止目前仍有 44.4% 的漲幅。





不難看出長期持有 MX 就能獲得不錯的收益。持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還能夠參與每月的專屬活動，賺取免費空投收益。關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《 MX 持有者的三大權益 》進行了解。









2024 年 5 月，MEXC 平臺一共開展了 250 場空投活動，其中 2 場 Launchpool，248 場陽光普照活動。空投活動共發放價值超 1333 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 60%。





根據 MEXC 平臺數據統計，在 5 月所有的 250 場空投獎勵中，前 10 的代幣漲幅均超過了 100%，其中 MAGAETH 代幣漲幅最高，達到了 675.28%，而代幣 KTC 以 224.3% 排在本月漲幅第二。在價格漲幅排名前 10 的代幣獎勵中，所有的代幣價格上漲率均超過 130%。





項目名稱 空投時間 （投入MX時間） 價格上漲率 （取自5月31日數據） MAGAETH 2024/5/22 675.28% KTC 2024/5/31 224.30% SABAI 2024/5/14 185.33% MON 2024/5/27 156.67% RBT 2024/5/16 149.36% KARRAT 2024/5/10 149.20% MPC 2024/5/31 146.00% DSYNC 2024/5/20 144.20% FOMONET 2024/5/2 135.16% BEER 2024/5/29 130.25%









Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。













如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《 一分鐘購買 MX 》，按照教程步驟進行購買。





持有 MX 代幣除了能夠免費參與到空投活動外，還可以享受交易手續費折扣優惠。如果您是 MX 的持有者，將 MX 轉入合約賬戶，即可使用 MX 抵扣 USDT 本位合約手續費，享受 10% 手續費折扣。



