Matrixport 投研：比特幣或步入夏季盤整期，投資人需警惕關鍵位博弈









以太坊 Solana 根據 Matrixport 資料，截至 6 月第一周，比特幣價格從上周高點回落超過 6%，最低跌至 103,068 美元，創下自 3 月以來最大周跌幅（約 6.9%）。同時，等主流幣種也分別錄得 4% 與 11% 以上的跌幅，呈現普遍調整態勢。





技術面來看：





比特幣價格短線跌破關鍵支撐，上行動能減弱；

市場資金輪動不暢，熱點板塊切換頻繁；

投資人風險偏好回落，反映出籌碼結構的不穩定。









Matrixport 指出，美國最新的 ISM 非製造業 PMI 跌至 2024 年 7 月以來最低水平，意味著服務業正進入溫和收縮區間，削弱了對未來經濟成長的樂觀預期。





同時，其他關鍵宏觀變數也對風險資產形成壓制：





美元指數短期走弱，但整體維持強勢結構，反映全球避險需求仍存；

國際油價持續回落，預示全球需求減弱；

聯準會降息預期反复，利率政策調整存在不確定性。





上述因素共同構成「溫和滯脹」的潛在局面，限制了加密市場向上突破的條件。









鏈上與資金市場資料同樣顯示出「動能不足」的現象：





比特幣現貨 ETF 上週淨流出超 1.44 億美元，連續兩個交易日為負值；

相較之下，以太坊相關 ETF 在透過預期刺激下反而錄得約 2.85 億美元流入，展現出機構對比特幣與以太坊配置策略的分歧；

穩定幣流通量成長放緩、鏈上活躍地址數量下降，顯示短期增量資金缺位。





Matrixport 認為，儘管以太坊 ETF 的核准具有長期利好作用，但短期資金仍以套利為主，難以立即對市場形成持續上行推動力。









CryptoQuant 最新鏈上數據揭示了當前比特幣市場的結構性特徵。6 月 8 日報告顯示，106,200 美元已成為重要的市場心理關口，這一價位恰好對應著近 1-4 週入場投資者的平均持倉成本。當價格逼近該點位時，短期投資者普遍表現出獲利了結傾向，形成明顯的拋壓阻力。





「我們發現一個典型的市場行為模式，」CryptoQuant 分析師 Burak Kesmeci 解釋道，「短期持有者在經歷價格波動後，往往選擇在回本點位附近減持。這種集體行為自然形成了價格阻力。」這一現像在 106,200 美元附近表現得尤為明顯。





同時，97,500 美元附近展現出較強的支撐力度，這反映了 3-6 個月前入場投資者的持倉成本線。與短期投資者不同，這部分長期持有者表現出更強的持倉定力，其穩定的持幣行為為市場提供了基礎支撐。

















比特幣 從市場結構來看，目前市場正處於短期投機資金與長期投資資本博弈的關鍵階段。這種持倉結構的差異，使得 106,200 美元和 97,500 美元成為研判市場走向的重要觀察點。投資人需要密切追蹤這兩個關鍵價位的攻守情況，它們很可能成為下一階段行情發展的重要風向標。









結合宏觀與市場結構變化，Matrixport 預計比特幣將進入一個類似 2021 年 9 月至 2022 年初的「中期震盪階段」，持續時間可能在 1.5~2 個月。該組織表示：「我們可能正在邁向兩個多月的經濟動盪期。在這樣的市場環境下，BTC 不太可能獨善其身持續上漲而不受干擾，特別是在聯准會尚未準備降息、通脹預期仍然較高的情況下。」





這項判斷的依據包括：





ETF 流入下降，链上资金未显著反弹；

宏觀政策處於調整窗口，缺乏利率或財政刺激；

技術面高位橫盤，缺乏突破動能。









Matrixport 指出，在當前宏觀環境下，投資人需專注於兩大關鍵指標：國際油價與美元指數。油價走勢作為全球經濟活動的晴雨表，其持續下行往往預示著需求疲軟；而美元指數的波動則直接反映了市場對聯準會貨幣政策預期的變化。





從目前市場定價來看，債券殖利率的區間震盪態勢表明，投資者正在重新評估聯準會的政策路徑。政策利率維持高位的時間可能較預期更為持久，這主要源自於政策制定者對關稅政策可能引發通膨反覆的擔憂。這種政策謹慎性正在形成新的市場約束。





值得警惕的是，關稅政策的傳導效應具有滯後性，可能導致經濟數據在未來出現超預期惡化。這種政策不確定性已促使投資人採取更保守的立場。最新公佈的宏觀經濟指標顯示，全球經濟成長動能正在減弱，未來兩個月可能面臨更大的波動風險。





在此宏觀背景下，比特幣市場與傳統金融資產的關聯性正在增強。特別是在聯準會維持鷹派立場、通膨壓力尚未根本性緩解的情況下，加密貨幣市場難以走出獨立行情。投資人需要認識到，當前環境下系統性風險正在上升，任何單一資產類別都難以完全規避宏觀政策的影響。









雖然市場在 6 月進入了「技術性回檔」與「政策不確定性」疊加期，但長期來看，ETF 制度化改革、宏觀政策調整與新興敘事的崛起，仍為下半年行情留有想像空間。





投資人需要從階段性波動中尋找結構性機會，保持理性與靈活，並結合鏈上資料與全球金融動態，建構中長期穩健的投資邏輯。



