Matrixport 投研：比特幣或步入夏季盤整期，投資人需警惕關鍵位博弈

2025年7月16日
比特幣
BTC$105,723.79+2.01%

近日，Matrixport 投研機構發布最新市場分析報告，指出比特幣（BTC ）正逐步從春季的上漲行情轉向「夏季盤整」格局。儘管短期仍受到政策和資金面支撐，但宏觀經濟動盪、ETF 資金流入減緩與鏈上活躍度下降，已成為當前市場上漲的主要限制因素。投資人需密切注意這些技術節點的變化，以製定更合理的交易策略。

1.比特幣反彈後回落，市場技術結構走弱


根據 Matrixport 資料，截至 6 月第一周，比特幣價格從上周高點回落超過 6%，最低跌至 103,068 美元，創下自 3 月以來最大周跌幅（約 6.9%）。同時，以太坊Solana 等主流幣種也分別錄得 4% 與 11% 以上的跌幅，呈現普遍調整態勢。

技術面來看：

  • 比特幣價格短線跌破關鍵支撐，上行動能減弱；
  • 市場資金輪動不暢，熱點板塊切換頻繁；
  • 投資人風險偏好回落，反映出籌碼結構的不穩定。

2.宏觀經濟擾動增強，不確定性主導市場預期


Matrixport 指出，美國最新的 ISM 非製造業 PMI 跌至 2024 年 7 月以來最低水平，意味著服務業正進入溫和收縮區間，削弱了對未來經濟成長的樂觀預期。

同時，其他關鍵宏觀變數也對風險資產形成壓制：

  • 美元指數短期走弱，但整體維持強勢結構，反映全球避險需求仍存；
  • 國際油價持續回落，預示全球需求減弱；
  • 聯準會降息預期反复，利率政策調整存在不確定性。

上述因素共同構成「溫和滯脹」的潛在局面，限制了加密市場向上突破的條件。

3.ETF 流入分化，鏈上資金動能趨弱


鏈上與資金市場資料同樣顯示出「動能不足」的現象：

  • 比特幣現貨 ETF 上週淨流出超 1.44 億美元，連續兩個交易日為負值；
  • 相較之下，以太坊相關 ETF 在透過預期刺激下反而錄得約 2.85 億美元流入，展現出機構對比特幣與以太坊配置策略的分歧；
  • 穩定幣流通量成長放緩、鏈上活躍地址數量下降，顯示短期增量資金缺位。

Matrixport 認為，儘管以太坊 ETF 的核准具有長期利好作用，但短期資金仍以套利為主，難以立即對市場形成持續上行推動力。

4.鏈上行為分析：市場博弈的關鍵觀察點


最新鏈上數據揭示了當前比特幣市場的結構性特徵。CryptoQuant 6 月 8 日報告顯示，106,200 美元已成為重要的市場心理關口，這一價位恰好對應著近 1-4 週入場投資者的平均持倉成本。當價格逼近該點位時，短期投資者普遍表現出獲利了結傾向，形成明顯的拋壓阻力。

「我們發現一個典型的市場行為模式，」CryptoQuant 分析師 Burak Kesmeci 解釋道，「短期持有者在經歷價格波動後，往往選擇在回本點位附近減持。這種集體行為自然形成了價格阻力。」這一現像在 106,200 美元附近表現得尤為明顯。

同時，97,500 美元附近展現出較強的支撐力度，這反映了 3-6 個月前入場投資者的持倉成本線。與短期投資者不同，這部分長期持有者表現出更強的持倉定力，其穩定的持幣行為為市場提供了基礎支撐。


值得注意的是，Santiment 研究機構提出了一個反直覺的觀察：近期川普與馬斯克在社群媒體上的公開爭執，可能已經幫助市場消化了部分負面情緒。該機構分析指出：「雖然表面上看，兩位加密貨幣支持者的分歧引發了市場擔憂，但實際上這種公開化的矛盾可能已經提前釋放了潛在的政治風險壓力。」這種情緒面的變化，可能為市場後續企穩創造了條件。


從市場結構來看，目前比特幣市場正處於短期投機資金與長期投資資本博弈的關鍵階段。這種持倉結構的差異，使得 106,200 美元和 97,500 美元成為研判市場走向的重要觀察點。投資人需要密切追蹤這兩個關鍵價位的攻守情況，它們很可能成為下一階段行情發展的重要風向標。

5.展望：比特幣或進入為期兩個月的橫盤整理期


結合宏觀與市場結構變化，Matrixport 預計比特幣將進入一個類似 2021 年 9 月至 2022 年初的「中期震盪階段」，持續時間可能在 1.5~2 個月。該組織表示：「我們可能正在邁向兩個多月的經濟動盪期。在這樣的市場環境下，BTC 不太可能獨善其身持續上漲而不受干擾，特別是在聯准會尚未準備降息、通脹預期仍然較高的情況下。」

這項判斷的依據包括：

  • ETF 流入下降，链上资金未显著反弹；
  • 宏觀政策處於調整窗口，缺乏利率或財政刺激；
  • 技術面高位橫盤，缺乏突破動能。

6.策略建議：審慎佈局，靜待宏觀拐點


Matrixport 指出，在當前宏觀環境下，投資人需專注於兩大關鍵指標：國際油價與美元指數。油價走勢作為全球經濟活動的晴雨表，其持續下行往往預示著需求疲軟；而美元指數的波動則直接反映了市場對聯準會貨幣政策預期的變化。

從目前市場定價來看，債券殖利率的區間震盪態勢表明，投資者正在重新評估聯準會的政策路徑。政策利率維持高位的時間可能較預期更為持久，這主要源自於政策制定者對關稅政策可能引發通膨反覆的擔憂。這種政策謹慎性正在形成新的市場約束。

值得警惕的是，關稅政策的傳導效應具有滯後性，可能導致經濟數據在未來出現超預期惡化。這種政策不確定性已促使投資人採取更保守的立場。最新公佈的宏觀經濟指標顯示，全球經濟成長動能正在減弱，未來兩個月可能面臨更大的波動風險。

在此宏觀背景下，比特幣市場與傳統金融資產的關聯性正在增強。特別是在聯準會維持鷹派立場、通膨壓力尚未根本性緩解的情況下，加密貨幣市場難以走出獨立行情。投資人需要認識到，當前環境下系統性風險正在上升，任何單一資產類別都難以完全規避宏觀政策的影響。

7.結論：市場正在冷卻，但機會仍在積蓄


雖然市場在 6 月進入了「技術性回檔」與「政策不確定性」疊加期，但長期來看，ETF 制度化改革、宏觀政策調整與新興敘事的崛起，仍為下半年行情留有想像空間。

投資人需要從階段性波動中尋找結構性機會，保持理性與靈活，並結合鏈上資料與全球金融動態，建構中長期穩健的投資邏輯。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

