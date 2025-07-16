在 Web3 時代，資料和人工智慧已成為最炙手可熱的「金礦」。但隨之而來的問題也愈發尖銳：您的資料究竟由誰掌控？ AI 究竟是在為您服務，還是在榨取您的價值？ Matchain (MAT) 給了擲地有聲的答案——它是BNB鏈上首個由用戶完全掌控數位身分和個人資料的 Layer-2 AI 平台。依賴去中心化 AI 技術，Matchain 正為 Web3 的未來樹立新標竿。 Matchain 的獨特之在 Web3 時代，資料和人工智慧已成為最炙手可熱的「金礦」。但隨之而來的問題也愈發尖銳：您的資料究竟由誰掌控？ AI 究竟是在為您服務，還是在榨取您的價值？ Matchain (MAT) 給了擲地有聲的答案——它是BNB鏈上首個由用戶完全掌控數位身分和個人資料的 Layer-2 AI 平台。依賴去中心化 AI 技術，Matchain 正為 Web3 的未來樹立新標竿。 Matchain 的獨特之
新手學院/熱幣專區/項目介紹/Matchain ...中心化 AI 平台

Matchain (MAT)：Web3 時代的去中心化 AI 平台

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#新手入門
Matchain
MAT$0.305+2.62%
Sleepless AI
AI$0.06395-0.24%
幣安幣
BNB$985.9-0.87%
Solayer
LAYER$0.2498-1.06%
ZKsync
ZK$0.05875+0.65%

在 Web3 時代，資料和人工智慧已成為最炙手可熱的「金礦」。但隨之而來的問題也愈發尖銳：您的資料究竟由誰掌控？ AI 究竟是在為您服務，還是在榨取您的價值？

Matchain (MAT) 給了擲地有聲的答案——它是BNB鏈上首個由用戶完全掌控數位身分和個人資料的 Layer-2 AI 平台。依賴去中心化 AI 技術，Matchain 正為 Web3 的未來樹立新標竿。

Matchain 的獨特之處何在？其核心技術如何建構？以下內容將帶您深入 Matchain 生態，幫助您理解、評估並掌握機遇，莫失良機。

Matchain (MAT) 概覽


Web3 與 AI 領域的現存痛點


1）用戶資料被第三方掌控：

在 Web2 生態中，Google、Facebook 等平台充當「資料守門人」，在未給予用戶對等回報的情況下，儲存、分析並利用數十億用戶的個人資訊。用戶對資料的存取、使用和分享幾乎毫無話語權。

2）數位身分碎片化，互通性缺失：

每個 Web3 應用程式往往自建帳戶體系，導致身分資訊孤島化，跨平台互動困難。這不僅阻礙了身份驗證，還迫使用戶在不同去中心化應用程式 (dApp) 間重複驗證身份，體驗極差且嚴重浪費資源。

3）中心化 AI 與資料濫用：

目前多數 AI 系統由中心化機構開發控制，其模型依賴大量用戶資料，但資料收集和使用過程缺乏透明度，用戶隱私面臨嚴重風險。

Matchain (MAT) 是什麼？



Matchain 應運而生，旨在解決 Web3 與 AI 領域的上述缺陷。作為基於 BNB 鏈構建的 AI Layer-2 平台，它融合了零知識證明（ZK）和 OP Stack 等前瞻性技術，直擊資料、身分和 AI 集中化難題。

Matchain 聚焦三大核心支柱：

1）去中心化 AI：
賦予社群部署和共享 AI 模型的能力，無需依賴中心化伺服器，確保透明度和用戶控制權。

2）去中心化身分（DID）：
透過符合 W3C 標準的 MatchID 系統，將 Web3 錢包與 Web2 帳戶整合為統一數位身份，實現生態內體驗無縫銜接。

3）資料主權：
用戶完全掌控個人資料，可自主決定是否分享、如何分享、與誰分享，並在資料使用時獲得公平回報。

透過區塊鏈、AI 與隱私技術的融合，Matchain 不僅是一個網絡，更是邁向真正以用戶為中心的 Web3 的關鍵一步。

4) 顯著成就


BNB 鏈上首個 AI Layer-2：在 BNB 生態中率先開創 AI+ 區塊鏈融合趨勢。

OP Stack 整合與超級鏈參與：依賴 Optimism的 OP Stack 模組化擴充方案，Matchain 實現跨鏈安全與互通性。

主網上線數月即突破 5 億筆交易：證明市場強勁需求與實際落地價值。

Matchain（MAT）運作機制


Matchain 透過三大核心機制實現目標：

1）基於 OP Stack 的 Layer-2 架構
採用 Optimism 的模組化擴展方案，保持低 Gas 費、高吞吐量，並為開發者提供無縫體驗。全面兼容EVM，以太坊或 Optimism 上的 dApp 可零程式碼遷移至 Matchain。

2）BNB 智能鏈作為資料可用性層
BNB 智能鏈負責所有交易的儲存與驗證。透過將執行層（Layer 2）與資料可用性層分離，Matchain在提升效能的同時，確保鏈上安全與可審計性。

3）用戶 - 資料 - AI 互動模型
3.1 註冊 MatchID：
建立唯一數位身份，關聯多個 Web3 錢包與 Web2 帳戶。

3.2 可控資料共享：
僅在用戶明確授權下，加密分享個人資料（如社群記錄）。

3.3 AI訓練參與：
開發者可部署 AI 模型，並在用戶許可的資料集上進行訓練。

3.4 交易與獎勵：
透過資料分享、質押、流動性挖礦或使用 AI dApp 賺取 MAT 代幣。
這個協同模型——Layer-2 擴展、資料主權與去中心化 AI 的結合——使 Matchain 成為 AI 驅動的 Web3 生態的用戶基石。

Matchain (MAT) 的落地場景


1）Web3 用戶數位身分安全：
告別多平台資料外洩風險。

2）以用戶為中心的 AI dApp 生態：
涵蓋金融（DeFi）、醫療、教育及去中心化社交等領域，均可整合 MatchID 與 MAT 代幣。

3）元宇宙支援：
提供數位身分、技能證書及活動歷史記錄，協助用戶在虛擬世界中建立個人檔案。

4）教育與就業：
以靈魂綁定代幣 (SBT) 形式儲存學術及職業證書，以方便僱主驗證。

原生代幣：MAT


基本資料

代幣符號：MAT
鏈上：Matchain 主網（BNB 鏈 Layer-2）
總量：1 億枚
瀏覽器：matchscan.io

網路角色與分配機制


交易與 Gas 費：
MAT 用於支付 Matchain 上的交易及智能合約執行費用。

治理：
MAT 持有者可提案並投票決定協議升級。

獎勵與激勵：
支援質押、流動性挖礦及開發者獎勵計畫。

資料變現：
用戶授權 AI 或 dApp 使用資料時，可獲得 MAT 獎勵。

目前，Matchain 已正式啟動第二輪創世許可證公募（4月21日），並延續自 2024 年 10 月開啟的空投計劃，持續獎勵參與者並推動社區成長。

如何領取 Matchain (MAT) 空投？


步驟1：加入「MatchQuest」Telegram機器人
造訪官方機器人：t.me/matchain_fam_bot，選擇「啟動Match Quest」開啟任務。

步驟2：完成基礎任務
在 Twitter/X 上關注 Matchain。
加入 Telegram 和 Discord 社群。
分享貼文並邀請好友（額外獲得 3%-10% 積分獎勵）。

步驟3：參與「Catch M」小遊戲
透過機器人內小遊戲收集 Match 積分。
注意：MAT 正式發行後，積分可依官方公告比例兌換為 MAT。

團隊與合作夥伴



團隊核心成員


Petrix Barbosa（CEO）：Matchain 創辦人及策略領導者。
Anastasia Drinevskaya（CMO）：負責行銷與傳播策略。
Jessie Xiao（CBDO）：主導商務拓展與合作關係。
團隊致力於打造以隱私和個人資料主權為核心的生態，並將其視為基本人權。

合作夥伴


巴黎聖日耳曼（PSG）：
Matchain 成為 PSG 2024 - 2027 年獨家數位身分合作夥伴，雙方共建聯合創新工作室，推動 Web3 解決方案落地，讓球迷安全掌控個人資料與數位互動。

RWA Inc.：
合作開發基於 Matchain AI 區塊鏈技術的資產通證化生態。

Ankr：
為 Matchain 提供 RPC 服務，支援開發者建置 dApp。

總結

Matchain 不僅是區塊鏈項目，更是開啟 AI 與數位資料互動新時代的門戶。憑藉著尖端技術、PSG 背書、OP Stack 整合及對去中心化身分認同 (DID) 的強勁需求，Matchain 正成為下一代 Web3 架構的基石。透過空投提前鎖定 MAT，即刻加入此高潛力生態。
若您尋求趨勢反應迅速、介面友好且對新專案支援強勁的交易平台，MEXC 是理想之選。其優化功能與流暢體驗，讓您在 MAT 上線後輕鬆參與。立即體驗，掌握 Web3+AI 浪潮！

立即加入MEXC，開啟交易之旅！

您也可以前往 MEXC Airdrop+ 頁面，參與相關儲值/交易活動，只需完成簡單的任務，即可有機會贏得高額獎勵。

常見問題（FAQ）


Q：Matchain（MAT）是什麼？
A：Matchain 是 BNB 鏈上首個 AI Layer-2 平台，結合區塊鏈與去中心化 AI 技術，賦予用戶身分與資料控制權。平台支援 DID、資料變現及用戶友好的 AI dApp。

Q：Matchain 如何運作？
A：Matchain 採用 OP Stack 為 Layer-2，並利用 BNB 鏈進行資料儲存。用戶可建立數位身分（MatchID），選擇性分享資料，並透過參與生態賺取 MAT 獎勵。

Q：MAT 代幣有何用途？
A：MAT 是 Matchain 原生代幣，用於支付交易費、治理、質押、流動性挖礦及資料分享獎勵。同時，它也是訓練和運行去中心化 AI 模型的關鍵。

Q：如何領取 MAT 空投？
A：透過官方 Telegram 機器人參與 MatchQuest 計劃，完成社群任務並參與小遊戲賺取積分，待代幣發行後兌換為 MAT。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

帳號相關常見問題匯總

帳號相關常見問題匯總

1. 帳號登入問題1.1 手機號、郵箱均無法使用時，如何登入帳號如果記得帳號登入密碼：Web：在官網註冊登入- 頁面，輸入帳號和密碼後，點選首頁右上角【人像圖標】-【安全中心】- 手機/郵箱驗證右側的【修改】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。App：進入登入頁面，輸入帳號和密碼後點選首頁左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。如果忘

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

質押借幣是 MEXC 推出的加密貨幣借款方案。質押借幣是指質押一種加密貨幣借入另外一種加密貨幣，用於交易現貨、衍生品或投入理財以獲取更高收益，也可用於提幣。目前 MEXC 的質押借幣業務已經正式上線，您可以前往 MEXC 官網進行參與體驗。安全借款，快速便捷，讓您隨心所欲配置管理自己加密資產，無論是資金周轉還是用於投資，MEXC 的借款解決方案都將滿足您的需求。如何參與質押借幣目前質押借幣功能支援

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金