Matchain (MAT)：Web3 時代的去中心化 AI 平台

在 Web3 時代，資料和人工智慧已成為最炙手可熱的「金礦」。但隨之而來的問題也愈發尖銳：您的資料究竟由誰掌控？ AI 究竟是在為您服務，還是在榨取您的價值？





Matchain (MAT) 給了擲地有聲的答案——它是BNB鏈上首個由用戶完全掌控數位身分和個人資料的 Layer-2 AI 平台。依賴去中心化 AI 技術，Matchain 正為 Web3 的未來樹立新標竿。





Matchain 的獨特之處何在？其核心技術如何建構？以下內容將帶您深入 Matchain 生態，幫助您理解、評估並掌握機遇，莫失良機。













1）用戶資料被第三方掌控：





在 Web2 生態中，Google、Facebook 等平台充當「資料守門人」，在未給予用戶對等回報的情況下，儲存、分析並利用數十億用戶的個人資訊。用戶對資料的存取、使用和分享幾乎毫無話語權。





2）數位身分碎片化，互通性缺失：





每個 Web3 應用程式往往自建帳戶體系，導致身分資訊孤島化，跨平台互動困難。這不僅阻礙了身份驗證，還迫使用戶在不同去中心化應用程式 (dApp) 間重複驗證身份，體驗極差且嚴重浪費資源。





3）中心化 AI 與資料濫用：





目前多數 AI 系統由中心化機構開發控制，其模型依賴大量用戶資料，但資料收集和使用過程缺乏透明度，用戶隱私面臨嚴重風險。













Matchain 應運而生，旨在解決 Web3 與 AI 領域的上述缺陷。作為基於 BNB 鏈構建的 AI Layer-2 平台，它融合了零知識證明（ZK）和 OP Stack 等前瞻性技術，直擊資料、身分和 AI 集中化難題。





Matchain 聚焦三大核心支柱：





1）去中心化 AI：

賦予社群部署和共享 AI 模型的能力，無需依賴中心化伺服器，確保透明度和用戶控制權。





2）去中心化身分（DID）：

透過符合 W3C 標準的 MatchID 系統，將 Web3 錢包與 Web2 帳戶整合為統一數位身份，實現生態內體驗無縫銜接。





3）資料主權：

用戶完全掌控個人資料，可自主決定是否分享、如何分享、與誰分享，並在資料使用時獲得公平回報。





透過區塊鏈、AI 與隱私技術的融合，Matchain 不僅是一個網絡，更是邁向真正以用戶為中心的 Web3 的關鍵一步。





4) 顯著成就









BNB 鏈上首個 AI Layer-2：在 BNB 生態中率先開創 AI+ 區塊鏈融合趨勢。





OP Stack 整合與超級鏈參與：依賴 Optimism的 OP Stack 模組化擴充方案，Matchain 實現跨鏈安全與互通性。





主網上線數月即突破 5 億筆交易：證明市場強勁需求與實際落地價值。









Matchain 透過三大核心機制實現目標：





1）基於 OP Stack 的 Layer-2 架構

採用 Optimism 的模組化擴展方案，保持低 Gas 費、高吞吐量，並為開發者提供無縫體驗。全面兼容EVM，以太坊或 Optimism 上的 dApp 可零程式碼遷移至 Matchain。





2）BNB 智能鏈作為資料可用性層

BNB 智能鏈負責所有交易的儲存與驗證。透過將執行層（Layer 2）與資料可用性層分離，Matchain在提升效能的同時，確保鏈上安全與可審計性。





3）用戶 - 資料 - AI 互動模型

3.1 註冊 MatchID：

建立唯一數位身份，關聯多個 Web3 錢包與 Web2 帳戶。





3.2 可控資料共享：

僅在用戶明確授權下，加密分享個人資料（如社群記錄）。





3.3 AI訓練參與：

開發者可部署 AI 模型，並在用戶許可的資料集上進行訓練。





3.4 交易與獎勵：

透過資料分享、質押、流動性挖礦或使用 AI dApp 賺取 MAT 代幣。

這個協同模型——Layer-2 擴展、資料主權與去中心化 AI 的結合——使 Matchain 成為 AI 驅動的 Web3 生態的用戶基石。









1）Web3 用戶數位身分安全：

告別多平台資料外洩風險。





2）以用戶為中心的 AI dApp 生態：

涵蓋金融（DeFi）、醫療、教育及去中心化社交等領域，均可整合 MatchID 與 MAT 代幣。





3）元宇宙支援：

提供數位身分、技能證書及活動歷史記錄，協助用戶在虛擬世界中建立個人檔案。





4）教育與就業：

以靈魂綁定代幣 (SBT) 形式儲存學術及職業證書，以方便僱主驗證。









代幣符號：MAT

鏈上：Matchain 主網（BNB 鏈 Layer-2）

總量：1 億枚

瀏覽器：matchscan.io









交易與 Gas 費：

MAT 用於支付 Matchain 上的交易及智能合約執行費用。





治理：

MAT 持有者可提案並投票決定協議升級。





獎勵與激勵：

支援質押、流動性挖礦及開發者獎勵計畫。





資料變現：

用戶授權 AI 或 dApp 使用資料時，可獲得 MAT 獎勵。





目前，Matchain 已正式啟動第二輪創世許可證公募（4月21日），並延續自 2024 年 10 月開啟的空投計劃，持續獎勵參與者並推動社區成長。









步驟1：加入「MatchQuest」Telegram機器人

造訪官方機器人：t.me/matchain_fam_bot，選擇「啟動Match Quest」開啟任務。





步驟2：完成基礎任務

在 Twitter/X 上關注 Matchain。

加入 Telegram 和 Discord 社群。

分享貼文並邀請好友（額外獲得 3%-10% 積分獎勵）。





步驟3：參與「Catch M」小遊戲

透過機器人內小遊戲收集 Match 積分。

注意：MAT 正式發行後，積分可依官方公告比例兌換為 MAT。

















Petrix Barbosa（CEO）：Matchain 創辦人及策略領導者。

Anastasia Drinevskaya（CMO）：負責行銷與傳播策略。

Jessie Xiao（CBDO）：主導商務拓展與合作關係。

團隊致力於打造以隱私和個人資料主權為核心的生態，並將其視為基本人權。









巴黎聖日耳曼（PSG）：

Matchain 成為 PSG 2024 - 2027 年獨家數位身分合作夥伴，雙方共建聯合創新工作室，推動 Web3 解決方案落地，讓球迷安全掌控個人資料與數位互動。





RWA Inc.：

合作開發基於 Matchain AI 區塊鏈技術的資產通證化生態。





Ankr：

為 Matchain 提供 RPC 服務，支援開發者建置 dApp。





Matchain 不僅是區塊鏈項目，更是開啟 AI 與數位資料互動新時代的門戶。憑藉著尖端技術、PSG 背書、OP Stack 整合及對去中心化身分認同 (DID) 的強勁需求，Matchain 正成為下一代 Web3 架構的基石。透過空投提前鎖定 MAT，即刻加入此高潛力生態。

若您尋求趨勢反應迅速、介面友好且對新專案支援強勁的交易平台，MEXC 是理想之選。其優化功能與流暢體驗，讓您在 MAT 上線後輕鬆參與。立即體驗，掌握 Web3+AI 浪潮！

















Q：Matchain（MAT）是什麼？

A：Matchain 是 BNB 鏈上首個 AI Layer-2 平台，結合區塊鏈與去中心化 AI 技術，賦予用戶身分與資料控制權。平台支援 DID、資料變現及用戶友好的 AI dApp。





Q：Matchain 如何運作？

A：Matchain 採用 OP Stack 為 Layer-2，並利用 BNB 鏈進行資料儲存。用戶可建立數位身分（MatchID），選擇性分享資料，並透過參與生態賺取 MAT 獎勵。





Q：MAT 代幣有何用途？

A：MAT 是 Matchain 原生代幣，用於支付交易費、治理、質押、流動性挖礦及資料分享獎勵。同時，它也是訓練和運行去中心化 AI 模型的關鍵。





Q：如何領取 MAT 空投？

A：透過官方 Telegram 機器人參與 MatchQuest 計劃，完成社群任務並參與小遊戲賺取積分，待代幣發行後兌換為 MAT。



