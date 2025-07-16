3 月 MX 專區活動數據表現





比特幣即將迎來新一輪的減半，在比特幣的影響下，大盤走勢走出了和往年相似的行情走勢。三月前半月延續了二月普漲的行情，一路攀升。下半月進入減半行情，價格持續下跌，比特幣的價格最低也跌至 6 萬美元附近。





而 MX 代幣價格在本月逆勢增長，一路上漲突破 4.45 美元，創下新的歷史價位。持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還能夠參與每月的專屬活動，賺取免費空投收益。關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《 MX 持有者的三大權益 》進行了解。









2024 年 3 月，MEXC 平臺一共開展了 297 場空投活動，其中 2 場 Launchpool，295 場陽光普照活動。空投活動共發放價值超 1758 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 99%。截止 2024 年第一季度，MEXC 平臺一共開展了 697 場空投活動，共發放超過 4157 萬美元的獎勵。平均每月開展 232 場活動，發放 1386 萬美元獎勵。





根據 MEXC 平臺數據統計，在 3 月所有的 297 場空投獎勵中，排名前四的代幣漲幅均超過了 500%。三月漲幅最高的代幣 DAT 價格上漲高達 38943%。本月漲幅第二的代幣 CATBOY 價格漲幅高達 1057% 。在價格漲幅排名前 10 的代幣獎勵中，所有的代幣價格上漲率均超過 250%。





項目名稱 空投時間 （投入MX時間） 價格上漲率 （取自3月31日數據） DAT 2024/3/25 38943% CATBOY 2024/3/5 1057% CSWAP 2024/3/17 951% FAKEAI 2024/3/1 502% ETHFI 2024/3/18 344% GOLDEN 2024/3/2 299% WX 2024/3/4 295% GUI 2024/3/14 291% TONUP 2024/3/16 266% KOKO 2024/3/28 265%









Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。













如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《 一分鐘購買 MX 》，按照教程步驟進行購買。



