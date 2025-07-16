Mantle Network：構建以太坊 Layer 2 生態，引領鏈上金融

Mantle Network（以下簡稱 Mantle）是一種建構於以太坊之上的模組化 Layer 2 Rollup 解決方案，兼具 EVM 相容性、高可擴展性和低交易費用，同時繼承了以太坊主網的安全性。





Mantle 採用先進的分層架構，將複雜的運算和儲存任務分散到多個節點上，從而達成高效的資料處理和交易驗證。同時，Mantle 還注重保護用戶的資料安全和私隱，透過一系列加密技術和風險管理措施，確保網路的安全穩定運行。









Rollup 架構：利用以太坊驗證器和共識協議，顯著降低 Gas 費用、減少延遲並提高吞吐量。用戶可根據需求自訂交易確認要求，以最少的安全設定提供近乎即時的確認延遲。





模組化架構：將交易執行、共識、結算和儲存等功能分離成獨立模組，形成模組化鏈。包括 Mantle 開發的用於交易執行並與 EVM 相容的執行層、在以太坊上完成的共識層和結算層，以及由 EigenDA 技術支持的外部資料可用性（DA）組件。





以太坊保障：L2 狀態轉換由以太坊驗證者驗證，並經歷與 L1 交易相同的共識和結算流程。





模組化資料可用性：採用獨立的 DA 模組，如 EigenDA 技術，相較於 L1 鏈上，潛在成本節省超過 90%。









經過 Mantle Tectonic 一年多來的穩定運行，Mantle 推出了 Everest 升級版，標誌著 Mantle 網路實現了重大進展。此次升級不僅鞏固了現有的基礎設施，還為即將到來的以太坊 Pectra 升級做好了充分準備，確保了與 Mantle 網路的無縫相容。作為 Everest 升級的核心亮點之一，EigenDA 的正式上線將為網路帶來革命性的資料可用性解決方案，顯著提升資料管理效率和安全性。





Mantle 與 EigenDA 一直保持着深度合作。在 EigenDA 主網啟動之前，Mantle 採用了由 EigenDA 技術支援的 Mantle DA（第三方資料可用性層）作為其資料可用性層。





作為以太坊的 Layer 2 解決方案，Mantle 啟動了針對 Pectra 升級變化的調整工作。這包括了對 EIP-7685 中引入的RequestsHash 新欄位（位於區塊頭部中）的調整，以及對 EIP-7702 中引入的新交易類型（SetCodeTx）的支持。這些工作確保了 Mantle 網路能夠無縫銜接以太坊的 Pectra 升級，為用戶提供持續穩定的服務。













Mantle 採用可持續的代幣經濟模型，MNT 代幣是 Mantle 生態系統的原生貨幣。MNT 的總供應量為 6,219,316,768 。代幣的發行計畫旨在保障其長期可持續性，透過多年間分階段逐步解鎖的方式來實現這一目標。















Gas 費支付：MNT 作為 Mantle 生態系統的原生代幣，用戶需使用 MNT 支付 L2 交易費用。





治理投票：MNT 代幣持有者可以參與社區治理，對提案進行投票，包括協議升級、資金分配等。





生態激勵：Mantle 設立 EcoFund（生態基金），用於資助早期項目和推動生態增長。持有 MNT 的用戶可享受部分收益分成。









在 Mantle 生態的蓬勃興起中，與全球頂尖交易平台 MEXC 的攜手合作，無疑為其注入了強大發展動能。MEXC 以其低手續費、極速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴。同時，MEXC 對新興項目的敏銳洞察與深度扶持，使其成為孕育優質項目的理想平台。





目前，MEXC 平台已首發上線 MNT 代幣的 現貨 合約 交易，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。





