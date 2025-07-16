Mantle Network（以下簡稱 Mantle）是一種建構於以太坊之上的模組化 Layer 2 Rollup 解決方案，兼具 EVM 相容性、高可擴展性和低交易費用，同時繼承了以太坊主網的安全性。 Mantle 採用先進的分層架構，將複雜的運算和儲存任務分散到多個節點上，從而達成高效的資料處理和交易驗證。同時，Mantle 還注重保護用戶的資料安全和私隱，透過一系列加密技術和風險管理措施，確Mantle Network（以下簡稱 Mantle）是一種建構於以太坊之上的模組化 Layer 2 Rollup 解決方案，兼具 EVM 相容性、高可擴展性和低交易費用，同時繼承了以太坊主網的安全性。 Mantle 採用先進的分層架構，將複雜的運算和儲存任務分散到多個節點上，從而達成高效的資料處理和交易驗證。同時，Mantle 還注重保護用戶的資料安全和私隱，透過一系列加密技術和風險管理措施，確
新手學院/熱幣專區/項目介紹/Mantle N...態，引領鏈上金融

Mantle Network：構建以太坊 Layer 2 生態，引領鏈上金融

2025年7月16日MEXC
0m
#Layer2#行業熱門
Solayer
LAYER$0.2502-0.95%
Mantle
MNT$1.3104-0.84%
RWAX
APP$0.0009111+15.50%

Mantle Network（以下簡稱 Mantle）是一種建構於以太坊之上的模組化 Layer 2 Rollup 解決方案，兼具 EVM 相容性、高可擴展性和低交易費用，同時繼承了以太坊主網的安全性。

Mantle 採用先進的分層架構，將複雜的運算和儲存任務分散到多個節點上，從而達成高效的資料處理和交易驗證。同時，Mantle 還注重保護用戶的資料安全和私隱，透過一系列加密技術和風險管理措施，確保網路的安全穩定運行。

1. Mantle 的主要特點


Rollup 架構：利用以太坊驗證器和共識協議，顯著降低 Gas 費用、減少延遲並提高吞吐量。用戶可根據需求自訂交易確認要求，以最少的安全設定提供近乎即時的確認延遲。

模組化架構：將交易執行、共識、結算和儲存等功能分離成獨立模組，形成模組化鏈。包括 Mantle 開發的用於交易執行並與 EVM 相容的執行層、在以太坊上完成的共識層和結算層，以及由 EigenDA 技術支持的外部資料可用性（DA）組件。

以太坊保障：L2 狀態轉換由以太坊驗證者驗證，並經歷與 L1 交易相同的共識和結算流程。

模組化資料可用性：採用獨立的 DA 模組，如 EigenDA 技術，相較於 L1 鏈上，潛在成本節省超過 90%。

2. Mantle v2 Everest 的新特性


經過 Mantle Tectonic 一年多來的穩定運行，Mantle 推出了 Everest 升級版，標誌著 Mantle 網路實現了重大進展。此次升級不僅鞏固了現有的基礎設施，還為即將到來的以太坊 Pectra 升級做好了充分準備，確保了與 Mantle 網路的無縫相容。作為 Everest 升級的核心亮點之一，EigenDA 的正式上線將為網路帶來革命性的資料可用性解決方案，顯著提升資料管理效率和安全性。

Mantle 與 EigenDA 一直保持着深度合作。在 EigenDA 主網啟動之前，Mantle 採用了由 EigenDA 技術支援的 Mantle DA（第三方資料可用性層）作為其資料可用性層。

作為以太坊的 Layer 2 解決方案，Mantle 啟動了針對 Pectra 升級變化的調整工作。這包括了對 EIP-7685 中引入的RequestsHash 新欄位（位於區塊頭部中）的調整，以及對 EIP-7702 中引入的新交易類型（SetCodeTx）的支持。這些工作確保了 Mantle 網路能夠無縫銜接以太坊的 Pectra 升級，為用戶提供持續穩定的服務。

3. 代幣經濟模型


3.1 MNT 代幣的基本資訊


Mantle 採用可持續的代幣經濟模型，MNT 代幣是 Mantle 生態系統的原生貨幣。MNT 的總供應量為 6,219,316,768 。代幣的發行計畫旨在保障其長期可持續性，透過多年間分階段逐步解鎖的方式來實現這一目標。



3.2 MNT 代幣的主要用途


Gas 費支付：MNT 作為 Mantle 生態系統的原生代幣，用戶需使用 MNT 支付 L2 交易費用。

治理投票：MNT 代幣持有者可以參與社區治理，對提案進行投票，包括協議升級、資金分配等。

生態激勵：Mantle 設立 EcoFund（生態基金），用於資助早期項目和推動生態增長。持有 MNT 的用戶可享受部分收益分成。

4. 如何在 MEXC 購買 MNT 代幣


在 Mantle 生態的蓬勃興起中，與全球頂尖交易平台 MEXC 的攜手合作，無疑為其注入了強大發展動能。MEXC 以其低手續費、極速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴。同時，MEXC 對新興項目的敏銳洞察與深度扶持，使其成為孕育優質項目的理想平台。

目前，MEXC 平台已首發上線 MNT 代幣的現貨合約交易，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。

1）打開並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 MNT 代幣名稱，選擇 MNT 的現貨合約交易；
3）選擇下單類型，輸入數量、價格等參數完成交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

解析Kinto：重塑金融基礎設施的區塊鏈革新者

解析Kinto：重塑金融基礎設施的區塊鏈革新者

Kinto 是一個基於以太坊構建的 Layer 2 區塊鏈平台，旨在通過去中心化金融（DeFi）連接傳統金融機構與現實世界資產。該項目致力於開發一個完全符合反洗錢（AML）規範的 Layer 2 網絡，讓受監管的金融機構能夠無縫整合至區塊鏈生態系統。2025 年 2 月，全球投資管理公司 Brevan Howard 的阿布達比分支機構向 Kinto 投資了 2,000 萬美元，為該項目注入重要動力

一個例子讀懂以太坊Layer2

一個例子讀懂以太坊Layer2

什麼是Layer2？在了解Layer2之前，我們先來熟悉一些基本的概念。1. 區塊鏈層級結構一般來說，我們目前習慣上把區塊鏈劃分成Layer0、Layer1、Layer2、Layer3幾個層級。Layer0：構建區塊鏈的底層架構。Layer1：構建Dapp的基礎區塊鏈，如以太坊等公鏈。Layer2：Layer1的擴展解決方案。Layer3：基於Layer1開發的不同類型的Dapp。我們用一條街道道

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金